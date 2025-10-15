Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini?
Ziarul de Iasi
,
15 octombrie 2025 03:30
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Catedralei Mitropolitane. Într-o zi cu soare blând de toamnă, credincioșii au trăit momente de bucurie și rugăciune, unul dintre cele mai emoționante fiind acela în care Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a oferit distincții speciale pentru trei familii de preoți cu mulți copii, considerate adevărate exemple de credință, curaj și iubire. Articolul Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Citeşte toată ştirea
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
04:20
Invitați să participe ieri la săvârșirea Sfintei Liturghii de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, în tribuna oficială s-au aflat numeroși politicieni, parlamentari și aleși locali, șefi de instituții, oameni de afaceri. Articolul Cine s-a aflat în tribuna oficială de hramul Sfintei Parascheva: de la șefi ai administrației locale la vedete TV precum Denise Rifai apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Platforma turcească Trendyol, susținută de gigantul chinez Alibaba, a intrat puternic pe piața din România, atrăgând cumpărători cu haine, încălțăminte și accesorii la prețuri tentante. În spatele reclamelor colorate și al ofertelor spectaculoase se află o companie evaluată la miliarde de dolari, dar și o întrebare care stârnește curiozitatea clienților români: cât de sigure sunt produsele vândute aici? Articolul Trendyol, pariul turcilor sprijiniți de Alibaba: mii de comenzi din România, dar și suspiciuni mari privind calitatea. Ce spune șeful OPC Iași? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Politehnica Iași a reluat luni antrenamentele în Copou după meciurile amicale susținute sâmbătă la Tiraspol, 0-3 cu Șerif Tiraspol (locul I în prima ligă a Republicii Moldova) și 2-0 cu Dacia Buiucani (locul VI, antepenultimul, în elita moldovenilor). Articolul Toate pânzele sus la Politehnica Iași, înaintea meciului cu CS Dinamo. Nicio problemă de lot înaintea întâlnirii din Copou. Intră Camara? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cazul tragediei din Poiana Brașov, în care un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc de un polițist ieșean, continuă să scoată la iveală detalii revoltătoare. Raportul de expertiză auto arată că agentul Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu o viteză de 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, în timp ce se afla sub influența alcoolului și vorbea la telefon. Articolul Detalii revoltătoare din dosar – Polițistul ieșean care a ucis un student olimpic: 73 km/h, pe contrasens, beat, vorbind la telefon. „Lipsă totală de respect pentru viață” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Un permis emis în Transnistria i-a adus unui tânăr, cetățean moldovean, dosar penal la granița cu România. Articolul Permis din Transnistria respins la graniță, la Sculeni. România nu recunoaște documentele acestui autoproclamat stat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Zeci de mii de credincioși au participat ieri, 14 octombrie, la slujba de hram a Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe Pietonalul Ștefan cel Mare, în fața Catedralei Mitropolitane. Într-o zi cu soare blând de toamnă, credincioșii au trăit momente de bucurie și rugăciune, unul dintre cele mai emoționante fiind acela în care Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, a oferit distincții speciale pentru trei familii de preoți cu mulți copii, considerate adevărate exemple de credință, curaj și iubire. Articolul Trei povești extraordinare despre credință și familie. Cine sunt cei trei preoți ieșeni cu 10-12 copii premiați în fața a zeci de mii de pelerini? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
De foarte multe ori, totul se măsoară în cozi. PIB-ul, inflația, speranța de viață și chiar credința. Poți să n-ai buletin, poți să n-ai loc de muncă, ori să fii miliardar, dacă n-ai stat măcar o dată la o coadă monumentală, nu exiști. Coada e certificatul nostru de autenticitate. Articolul Spune-mi la ce coadă stai, ca să-ți spun cine ești apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Primăria Iași organizează marți seară „Seara Valorilor”, un eveniment inclus în programul Sărbătorilor Iașului. Articolul LIVE -VIDEO | Cine sunt premianții de la „Seara Valorilor” din cadrul Sărbătorilor Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Autovehiculele speciale pe care vrea să le cumpere societatea de apă sunt destinate operațiunilor de curățare a rețelei de canalizare. Articolul Șase mașini scumpe în curtea ApaVital. Fiecare va costa, în medie, peste 500.000 de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Retragerea lui Corlățean din competiția pentru șefia PSD pare a avea două surse principale, zic cunoscătorii. Sau, în fine, două forțe care l-ar fi împins pe scări în jos, ca să ne exprimăm mai artistic. Articolul Cum se simte la Iași mirosul retragerii lui Corlățean: cu dureri de șale, cu dureri în cot, sau cu mâna la nas? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei care intră în unitatea medicală, atât pacienți, cât și aparținători. Dacă până acum botoșeii erau folosiți doar de personalul medical, de astăzi această regulă se aplică tuturor încă de la intrarea în spital. Articolul Regulă nouă, în premieră ieșeană, la Spitalul de Copii „Sf. Maria”: botoșei obligatorii pentru toți, încă de la intrare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Ateneul Național din Iași a contractat o firmă din Iași pentru un scurt foc de artificii care va avea loc pe 17 octombrie în fața Palatului Culturii. Articolul Spectacolul cu drone de la finalul Sărbătorilor va fi acompaniat de un foc de artificii. Va avea loc în seara concertului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29 (20-15), în prima etapă din grupa C a European League. Articolul Handbal masculin: Minaur Baia Mare, debut cu înfrângere în grupa C a European League apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Echipa naţională a Moldovei a încheiat la egalitate marţi, în deplasare, scor 1-1, cu echipa naţională a Estoniei. Este primul punct câştigat de moldoveni în calificările pentru Cupa Mondială 2026. Articolul Cupa Mondială 2026 – Calificări: Moldova obţine primul punct în grupa I, 1-1 cu Estonia apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Conform publicaţiei turceşti Fotomaç, atacantul francez Karim Benzema ar putea fi o ţintă pentru clubul Fenerbahce Istanbul, în următoarea perioadă de transferuri, scrie News.ro. Articolul Karim Benzema ar putea reveni în Europa. O echipă de top din Turcia a pus ochii pe atacantul francez apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Comunitatea educațională din Iași este în doliu. A murit Consuela Roșu, directoarea Colegiului Tehnic „Mihail Sturdza” din Iași Articolul Doliu la Colegiul „Mihail Sturdza” din Iași: a murit directoarea Consuela Roșu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Cartierul Tătărași din Iași își schimbă profilul imobiliar, atrăgând tot mai multe proprietăți de lux în zona nordică. Case cu hammam din marmură, piscine și terenuri de peste 1.000 de metri pătrați sunt scoase la vânzare cu prețuri care rivalizează cu cele din Copou. Articolul Tătărași Nord joacă tare în liga imobiliarelor: conace, hammam și prețuri până la cer apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Japonia a depăşit o primă repriză slabă şi a reuşit o revenire spectaculoasă, învingând echipa Braziliei antrenată de Carlo Ancelotti (3-2), o premieră în istoria sa, marţi, într-un meci amical disputat la Tokyo, scrie News.ro. Articolul Victorie istorică pentru Japonia în faţa Braziliei! Niponii au revenit spectaculos de la 0-2 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Da, discuțiile dure în fața copiilor, limbajul violent și obscen, reproșurile nejustificate, acuzele jignitoare, crizele de isterie și atitudinile agresive sunt interzise, un copil nu are ce căuta într-un asemenea balamuc, dar cearta „ideală”, cea la care apelăm toți pentru a lămuri o situație, a găsi o soluție împreună, a rezolva o problemă care se abate asupra familiei, sunt permise. Articolul Lângă noi e un copil! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Deja lipsită de mai mulţi jucători importanţi, FC Barcelona a anunţat, marţi, că atacantul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru următoarele meciuri ale clubului catalan, printre care şi Clasico împotriva Real Madrid de la sfârşitul lunii octombrie, scrie News.ro. Articolul Robert Lewandowski a suferit o leziune la coapsa stângă şi este incert pentru El Clasico apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Un aparthotel cu 35 de apartamente în regim hotelier, spații comerciale și parcări subterane și supraterane prinde contur în comuna Aroneanu, vizavi de lac. Este vorba despre ansamblul Roua Residence Moara de Vânt, estimat la 3,5 milioane de euro. Articolul Investiție de 3,5 milioane de euro pe malul lacului Aroneanu: aparthotel cu parcări și spații comerciale. Când va fi gata? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, oferă distincţii speciale unor familii de preoţi cu numeroşi copii. Articolul Cine sunt cei trei preoţi cu mulţi copii care au primit distincții de la IPS Părinte Teofan, la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Consilierii locali au fost convocați în ședință extraordinară pentru a aproba contractarea creditului. Articolul Primăria Iași face un nou credit: 130 milioane lei pentru a asigura încălzirea orașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Selecționata Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială de fotbal, luni seara, după ce a dispus de Eswatini cu scorul de 3-0, la Praga, în ultimul său meci din preliminariile africane, transmite AFP, preluat de Agerpres. Articolul Fotbal: Echipa Insulelor Capului Verde s-a calificat în premieră la Cupa Mondială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva atinge astăzi punctul culminant, odată cu oficierea slujbei religioase de către Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, pe scena special amenajată pe bulevardul Ştefan cel Mare din Iaşi. Articolul LIVE-TEXT: Punctul culminant al Sărbătorilor Iașului – Hramul Sfintei Parascheva apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe. Potrivit dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” Iași, tinerele s-au prezentat la spital imediat după ce au revenit în țară, pentru evaluare și tratament de specialitate. Din fericire, intervenția medicală a făcut ca situația să se finalizeze fără complicații. Articolul Cazuri ieșite din comun – două ieșence au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin. Unde s-a întâmplat? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Ieri am pășit în bucătăria Cantinei Sociale din Iași, unde forfota și mirosul îmbietor de sarmale anunțau apropierea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. În oale uriașe, o primă serie de sarmale deja clocotea pe foc, în timp ce aburii ridicau aroma ce pătrundea în fiecare colț al încăperii. În jur, bucătari și zeci de voluntari lucrau neobosiți, în mănuși, bonete și măști, modelând sarmale cu atenție. Articolul Reportaj din „împărăția sarmalelor”. Am fost să vedem cum se fac cele 60.000 de sarmale pentru pelerinii Sfintei. Care este rețeta? – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:50
Retrogradată rușinos în vară în Liga a II-a de fotbal, după ce a pierdut barajul cu Metaloglobus București, echipă care se face de băcănie în Liga I, Politehnica Iași a anunțat imediat că vrea să-și spele rapid obrazul. Articolul FOTBAL De ce nu trebuie ca obiectivul Politehnicii Iași să fie doar calificarea în play-off? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Deși nu este la fel de cunoscut ca marile lanțuri internaționale, Muy Mucho are o prezență extinsă în Europa și America Latină, fiind unul dintre brandurile spaniole care au mizat pe design mediteranean și produse accesibile. Articolul Succes în 25 de țări, eșec la Iași. Un cunoscut brand spaniol, cu peste 180 de magazine în lume, renunță la singura locație din România apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Un grup de ieșeni solicită Primăriei Iași să autorizeze un proiect imobiliar din Copou. Petiționarii reclamă un „blocaj administrativ” și spun că vor declanșa o acțiune în instanță. Articolul Exasperați de Primărie, 40 de ieșeni bat la ușa DNA. Acuză blocaj administrativ și tratament discriminatoriu la autorizarea unui proiect imobiliar din Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
După scandalul mașinilor de un milion de lei, Consiliul Județean a revizuit datele unei licitații de 3,8 milioane de lei. Articolul Socoteală nouă la CJ Iași: cinci microbuze în loc de trei. În banii în care încăpeau până astă-vară trei microbuze electrice, la ultima licitație lansată încap cinci apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:40
Cred că suntem în punctul în care ieșenii au început să asimileze acest pelerinaj ca fiind parte dintr-o cusătură fundamentală ce creează orașul de astăzi. Și chiar dacă asta nu i-a apropiat neapărat de credință, i-a adus într-o zonă de comuniune și acceptare. Cuvinte grele și noțiuni greu de atins astăzi. Mai cred și că, astăzi, de ziua hramului, își îndreaptă și ei un gând către Sfânta Parascheva. Iar într-o societate atât de divizată și conflictuală e o minune în sine. Articolul CALEA MINUNILOR – În zi de hram, despre relația tensionată dintre sărbătoarea Sfintei Parascheva și ieșenii care simt că le este confiscat orașul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Campania de recoltare din județul Iași este blocată de ploi, iar fermierii nu pot intra pe terenuri pentru a finaliza porumbul și a începe semănatul grâului și orzului. Lucrările de toamnă sunt în întârziere, iar o fereastră de vreme bună este poate mai necesară ca niciodată. Articolul Ploile au blocat campania de toamnă la Iași. Porumbul e încă pe câmp, grâul a rămas nesemănat, iar fermierii vor mai multă căldură și soare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Iote că ne-am luat cu năzbâtiile noului val de politicieni tineri de la Iași dar am uitat să vă mai spunem una sau alta despre politicienii vechi ai Iașului, stimați telespectatori! Articolul Afaceri și politichie pe meleagurile ieșene. Iacătă ce se mai aude prin piață despre nenea Felu: o mare clapă de la ucraineni! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Pelerinajul la moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva ajunge astăzi, 14 octombrie, la momentul central al sărbătorii, când Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, va oficia slujba de pe scena amenajată în dreptul bulevardului Ştefan cel Mare din Iași. Articolul Azi, apogeul Sărbătorilor Iașului: este hramul Sfintei Parascheva. Programul zilei. Slujba centrală de pe Pietonal începe la ora 9 – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Concurența va fi mai acerbă pentru conducerea Aeroportului ieșean, pentru că în viitorul Consiliu de Administrație al instituției vor fi mai puține mandate. Articolul Se pregătește încă un concurs secret la Iași. Cine va conduce Aeroportul? Competiție acerbă: în conducere vor fi mai puține locuri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
Echipa feminină de tenis de masă a României, vicecampioană en titre, şi-a asigurat calificarea pe tabloul principal, printre primele 16 echipe ale Campionatului European Echipe Seniori 2025. Articolul Tenis de masă: Echipa feminină, vicecampioană en titre, a învins Luxemburg, scor 3-1, şi s-a calificat pe tabloul principal la Europenele de la Zadar apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
23:20
Echipa naţională din Capul Verde a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională din Eswatini şi a devenit cea mai mică ţară din lume care s-a calificat la turneul final al unei Cupe Mondiale, scrie news.ro. Articolul Capul Verde a devenit cea mai mică ţară calificată la Cupa Mondială, iar Joao Paulo (Oţelul) este primul fotbalist din Superligă care s-a calificat pentru CM-2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Echipa naţională U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League. Articolul Fotbal – Elite League U20: Echipa României a pierdut al doilea meci disputat împotriva Cehiei, 1-5 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Un septuagenar ar putea muri după gratii. El și-a ucis cu brutalitate un consătean, anchetatorii nereușind să găsească motivul. Articolul Un septuagenar din județul Iași și-a ucis un vecin din cauză că l-ar fi trezit din somn. Ucigașul nu și-a recunoscut nici până acum faptele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Preşedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a asigurat că are o relaţie bună cu Lionel Messi şi că intenţionează să organizeze un omagiu pentru octuplul câştigător al Balonului de Aur, cu care povestea s-a încheiat neplăcut în 2021, scrie News.ro. Articolul Joan Laporta spune că s-a împăcat cu Messi. Intenţionează să organizeze un omagiu pentru argentinian apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Selecţionerul Mircea Lucescu le-a transmis jucătorilor naţionalei României că au evoluat cu o inteligenţă extraordinară la meciul cu Austria, din preliminariile CM-2026, scrie News.ro. Articolul Ce le-a spus Mircea Lucescu „tricolorilor” în vestiar, după victoria cu Austria – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Începând de astăzi și până joi, arbitrii internaționali ieșeni de fotbal în sală Vlad Ciobanu și Bogdan Hanceariuc vor participa la cursul de instruire organizat de UEFA pentru arbitrii care vor fi selectați la Campionatul European de futsal 2026. Cursul în urma căruia vor fi alese persoanele care vor oficia la Euro are loc în Ljubljana (Slovenia). Articolul Doi arbitri ieșeni la un pas de turneul final al unui campionat european apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Conducerea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași a anunțat, printr-un comunicat, că a decis înființarea unei comisii speciale pentru a analiza evenimentele recente și a stabili cauzele și persoanele responsabile. Comunicatul poartă semnătura noului manager al spitalului, dr. Veronica Leonte, și vorbește de noi demiteri și schimbări de responsabilitate pe zona ATI. Articolul Primele măsuri luate de Spitalul de Copii după tragedia de la ATI. Dr. Veronica Leonte: „Cei găsiți vinovați de abateri grave vor fi trimiși în Comisia de Disciplină” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Recursul Consiliului Județean la decizia Tribunalului Iași de suspendare a procedurii a fost respins. Începe judecarea fondului. Articolul Transport județean public: CJ Iași pierde recursul la Tribunal. Licitația pentru concesionarea celor 92 de trasee din județ rămâne înghețată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că victoria cu Austria, scor 1-0, nu va avea valoare dacă nu e completată de victorii în ultimele două meciuri ale grupei, scrie news.ro. Articolul Ce a declarat Mircea Lucescu după victoria cu Austria. Mai pleacă de la echipă? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
E o mare nedreptate care li s-a făcut confraților noștri de peste Prut. Meritau să aibă o altă soartă. Și azi, am spus-o și mai repet, există un fir nevăzut de sârmă ghimpată care desparte literatura noastră de aici, de cea de dincolo de Prut. Din păcate, vrem, nu vrem, asta e realitatea pe care trebuie s-o acceptăm. Articolul Paradisul lui Grigore Vieru și infernul sufletelor moarte ale lui Gogol apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Abia după ce discutăm despre reorganizarea administrativ-teritorială a țări, eventual după un model de regionalizare, putem trece și la reforma administrației publice centrale și locale. Orice proiect de reformare a administrației trebuie să se bazeze pe principiile descentralizării și subsidiarității – transferul de competențe către autoritățile locale. Articolul Politică și administrație: o relație complicată și tot mai controversată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un grav accident rutier petrecut duminică seară pe drumul județean din Frătăuții Vechi, județul Suceava, s-a soldat cu moartea unei femei de 35 de ani și rănirea altor cinci persoane, printre care și un copil de 12 ani. Tragedia a fost provocată de un șofer care a efectuat o depășire neregulamentară și a părăsit locul faptei. Articolul Impact devastator: o femeie a murit după un accident provocat de un șofer drogat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Victoria obținută aseară de România, 1-0 cu Austria, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal, păstrează șansele tricolorilor de a câștiga grupa H și a se califica direct la turneul final. Articolul Toate calculele calificării tricolorilor. Avem șanse teoretice și la locul I! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.