Israelul anunţă că a primit rămăşiţele a încă patru ostatici decedaţi
StirileProtv.ro, 15 octombrie 2025 08:00
Rămășițele a încă patru ostatici, predate de Hamas, au ajuns marți seară la Institutul de Medicină Legală din Tel Aviv.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
08:10
Keanu Reeves revine pe marile ecrane, de data aceasta într-o comedie. Starul hollywoodian îl interpretează pe Gabriel, un înger cu misiune specială, în filmul „Good Fortune”.
08:10
Vremea azi, 15 octombrie. Temperaturi scăzute în aproape toată țara. Unde sunt anunțate ploi # StirileProtv.ro
Astăzi avem tot vreme rece în cea mai mare parte a țării. Cerul rămâne acoperit în sud-est, pe unde mai vin câteva ploi slabe, trecătoare. În celelalte regiuni, atmosfera se menține însorită toată ziua.
Acum 15 minute
08:00
Statele Unite, paralizate de blocajul bugetar. Administrația Trump a concediat peste 4.000 de angajați federali # StirileProtv.ro
Statele Unite se află în a treia săptămână cu o guvernare paralizată. Congresul nu a reușit nici marți să adopte bugetul.
08:00
Heliport modern la Spitalul de Urgență Galați: pacienții critici vor ajunge la UPU în doar două minute # StirileProtv.ro
Spitalul de Urgență din Galați va avea în curând o pistă modernă, pe care vor ateriza elicopterele SMURD.
08:00
Cum a reușit un american să obțină un dovleac de 1.064 de kilograme. Sunt două condiții esențiale # StirileProtv.ro
Are 1.064 de kilograme și abia îl pot urni câțiva oameni aleși pe măsură. Vorbim despre un dovleac uriaș, care a crescut în curtea unui fermier din California.
08:00
08:00
Accident grav la intrarea în Tecuci: un șofer din Galați, în comă după ce s-a răsturnat cu mașina # StirileProtv.ro
Un șofer este în comă, la spital, după un accident petrecut aseară la intrarea în municipiul Tecuci. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
Acum 30 minute
07:50
Trump și Zelenski, întâlnire cu miză uriașă la Washington. Rachetele Tomahawk, subiect central al discuțiilor # StirileProtv.ro
Tensiunile din Ucraina continuă să escaladeze, în timp ce liderii mondiali caută soluții pentru a opri războiul.
07:50
Cu leul la dentist. Cum a decurs o operație pentru scoaterea unui colț dureros de 8 centimetri # StirileProtv.ro
Nu e o idee tocmai bună să te apropii de gura unui leu. Totuși, o echipă de medici din Marea Britanie a făcut asta.
07:50
Sfânta Parascheva, cinstită de credincioși din întreaga lume: o maică din Uganda povestește miracolul care i-a schimbat viața # StirileProtv.ro
După o zi încărcată, dar plină de emoție, sute de pelerini s-au odihnit în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pe mulți îi aștepta un drum lung spre casele lor din țară și din străinătate.
Acum o oră
07:40
Dispute majore în industria auto: Comisia pentru buget respinge modificările RCA care dădeau mai mult control asiguratorilor # StirileProtv.ro
Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a aprobat proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern.
07:40
Au fost anunțați primii artiști ai ediției Electric Castle 2026. Twenty One Pilots revin pe scena de la Bonțida # StirileProtv.ro
Au fost anunțați primii artiști care vor urca pe scena de la Bonțida, la Festivalul Electric Castle, programat între 16 și 19 iulie 2026.
07:40
Bijuterie de aur de 24 de karate, descoperită în câmp. S-a dovedit a fi a lui Henric al VIII-lea și se vinde la un preț uriaș # StirileProtv.ro
British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandantiv care i-a aparținut lui Henric al VIII-lea, probabil cel mai faimos rege al Angliei.
07:30
Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului # StirileProtv.ro
Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze încă din 1 noiembrie, în funcție de reacția Beijingului la disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat pentru CNBC reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer.
07:20
Escaladare periculoasă la granița Afganistan–Pakistan: cele mai violente lupte din ultimii ani pot declanșa un nou război # StirileProtv.ro
Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.
07:20
Autorităţile ucrainene ordonă evacuări în masă din jurul oraşului devastat Kupiansk # StirileProtv.ro
Autoritățile ucrainene au ordonat marți evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, în nord-estul țării, din cauza înrăutățirii situației de securitate provocate de atacurile rusești.
07:20
Scandal în forțele de ordine britanice: sute de polițiști excluși, inclusiv pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor # StirileProtv.ro
Numărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor a crescut în ultimul an cu 24%, arată datele furnizate de Colegiul de Poliţie, 21 de agenţi fiind concediaţi pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor.
Acum 12 ore
23:20
O întâlnire „de groază”. Un cuplul celebru a fost surprins printre clovni la Halloween Horror Nights # StirileProtv.ro
Olivia Rodrigo și iubitul ei, Louis Partridge, au părut absolut îndrăgostiți în timp ce se bucurau de o noapte plină de emoții la Universal Studios’ Halloween Horror Nights din Hollywood.
23:20
Războiul din Gaza s-a încheiat, dar protestele continuă peste hotare. Confruntări între poliţie şi manifestanţi, în Italia # StirileProtv.ro
La Udine, în nordul Italiei, manifestanţii pro-palestinieni s-au confruntat marţi cu poliţia înaintea meciului Italia–Israel din preliminariile Cupei Mondiale, desfăşurat sub măsuri stricte de securitate, potrivit Reuters şi Gazzetta dello Sport.
23:10
O femeie din Polonia, sechestrată de părinți în cameră timp de 27 de ani. Cum arăta Mirella când a fost găsită # StirileProtv.ro
O femeie din Polonia a fost descoperită mai mult moartă decât vie după ce ar fi fost închisă într-o cameră mică de către părinții ei timp de aproape trei decenii.
22:40
Grecia, pe cale să devină primul stat UE care legalizează ziua de lucru de 13 ore în sectorul privat # StirileProtv.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture mai lungi, țara urmând să devină primul stat membru al Uniunii Europene care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore în sectorul privat.
22:40
Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană # StirileProtv.ro
14 mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, informează AFP, preluat de Agerpres.
22:30
Criza politică din Franța, detensionată pentru moment. Premierul a suspendat reforma pensiilor până în 2027. # StirileProtv.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”.
22:30
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur” # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.
22:30
Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul # StirileProtv.ro
Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP, preluat de Agerpres.
22:10
Cât de scumpă este electricitatea în București, față de restul capitalelor din UE. „Unii au spus că exagerez” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că „cifrele vorbesc de la sine”.
21:50
Breșă de securitate majoră în penitenciare: Deținuții-hackeri au modificat sisteme, reducând pedepse. Drept de cameră intimă # StirileProtv.ro
O breșă de securitate fără precedent a zguduit Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), fiind dezvăluită de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare. Deținuți pricepuți în IT au preluat controlul sistemelor informatice.
21:50
O nouă planetă în Sistemul Solar. Cercetătorii au descoperit indicii despre existența „Planetei Y” # StirileProtv.ro
O echipă de astronomi susţine că a descoperit indicii despre existenţa unei a noua planete în Sistemul Solar, numită „Planeta Y”, potrivit unui studiu publicat pe 25 august în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, relatează Live Science.
21:40
Stelian Bujduveanu, promisiuni pentru bucureșteni. Ce se va întâmpla cu apa caldă și căldura în această iarnă # StirileProtv.ro
Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii.
21:40
Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară # StirileProtv.ro
Horoscop 15 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să trebuiască să fim mai atenți decât de obicei ca să nu nimerim în plin conflict, să nu alimentăm o discuție în contradictoriu, ci să ne punem la adăpost.
21:20
Compania media americană Paramount se pregătește să se retragă în mod semnificativ de pe piața televiziunii, mai multe canale MTV din Europa urmând să fie închise la sfârșitul anului 2025.
21:10
Zelenski retrage cetățenia primarului Odesei. Truhanov neagă presupusul pașaport rusesc # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care i-a retras cetățenia primarului orașului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, după ce Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) a confirmat că acesta deține și cetățenie rusă.
21:00
Belgia a fost paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles # StirileProtv.ro
O grevă generală de amploare a paralizat marți Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează Reuters.
20:50
Reacția Ministrului Mediului, după focarele de ipide prezentate la „România, te iubesc!”: „Situaţia este reală” # StirileProtv.ro
Peste 1.000 de hectare de pădure s-au uscat în Parcul Natural Apuseni. Locul, este un focar de dăunători, scăpat de sub control.
20:50
Descoperire spectaculoasă în Argeș. Comoara găsită de doi bărbați cu detectoare de metale. VIDEO # StirileProtv.ro
Descoperire arheologică importantă în județul Argeș. Doi bărbați pasionați de comori au găsit cu ajutorul detectoare patru ulcele de lut pline cu monede otomane.
20:40
Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor # StirileProtv.ro
Cozonacii de Crăciun vor avea anul acesta mai puțină nucă românească. În mai multe regiuni din țară, livezi întregi nu au rodit, iar unde s-au făcut, nucile sunt mici și fără miez. De vină este înghețul din primăvară, urmat de perioade lungi de secetă.
20:30
Noua întâlnire dintre Trump și Zelenski dă fiori Kremlinului. „Cadoul” pe care l-ar putea primi la Casa Albă liderul Kievului # StirileProtv.ro
Voldimir Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, vineri, în contextul în care Casa Albă ia în considerare aprobarea livrării rachetelor de croazieră Tomahawk pentru Ucraina.
20:30
Magazinele „secrete” unde se găsesc fructe și legume pe care nu le vezi în supermarketuri. Cum arată „râma verde” # StirileProtv.ro
Cei peste 150.000 de asiatici, stabiliți legal la noi, aduc treptat în țara noastră elemente ale culturii lor culinare. În ultima perioadă au apărut aprozare cu fructe și legume asiatice importate din țările de origine.
20:20
Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic # StirileProtv.ro
Litoralul încearcă să atragă turiști în extrasezon, cu bazele de tratament. Clienții vin cu trimitere de la medic, iar unele unități au contract cu casa de sănătate, astfel că procedurile efectuate acolo pot fi decontate.
20:10
Ar putea fi o lovitură decisivă pentru mașinile pe benzină. Japonezii au creat o baterie de cel puțin 10 ori mai eficientă # StirileProtv.ro
Mașinile electrice ale viitorului ar putea renunța la bateriile litiu-ion, datorită unui nou progres în domeniul stocării energiei pe bază de hidrogen.
20:10
Celebrul câștigător al premiului „Grammy” a murit acasă. Boala cruntă de care suferea # StirileProtv.ro
Cântărețul cunoscut pentru piese precum „Brown Sugar” și „Untitled (How Does It Feel)” a murit acasă din cauza unui cancer pancreatic.
20:10
Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare # StirileProtv.ro
Mașinile de curierat din Capitală nu vor mai putea să livreze colete în anumite intervale orare, arată un proiect aflat în dezbatere publică. Și vehiculele de marfă și cele de salubritate vor respecta acele reguli.
20:00
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.
20:00
Prevederile cu „dedicație” pentru asigurători din noua lege RCA, respinse. Proiectul, trimis spre adoptare fără amendamente # StirileProtv.ro
Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.
19:50
Când se încheie pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. 18.000 de oameni încă sunt la coadă # StirileProtv.ro
Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva.
19:40
Șoferii vor fi amendați dacă ajung „prea repede”. Sancțiuni pentru viteză, fără radare - propunerea MAI # StirileProtv.ro
Cumplitul accident din București este doar cel mai recent dintr-o serie neagră care plasează România pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. În ultimele 9 luni, 940 de oameni și-au pierdut viața pe șosele și peste 2.300 au fost răniți grav.
19:40
Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri # StirileProtv.ro
La summitul de la Sharm el Sheik a fost semnat acordul de armistițiu în Gaza. Dar, așa cum ne-a obișnuit, spectacolul diplomației internaționale este mereu imprevizibil când Donald Trump este în prim-plan.
19:30
Putin continuă să își elimine opozanții. Dosar penal pentru Kasparov și Hodorkovski. FSB îi acuză că voiau să preia puterea # StirileProtv.ro
FSB a anunțat marți deschiderea unui dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski, aflat în exil, și a altor critici ai Kremlinului, printre care Garry Kasparov, acuzându-i că ar fi complotat pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters.
19:20
Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut # StirileProtv.ro
Șoferul care a lovit pe o trecere de pietoni din București o femeie și pe fetița ei de doi ani a fost reținut. Ofițerii Brigăzii Rutiere l-au audiat mai multe ore și l-au trimis în arestul poliției, după ce a fost inculpat pentru ucidere din culpă.
Acum 24 ore
19:10
Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor # StirileProtv.ro
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în anul 2026. Patru procurori de rang înalt din diferite țări europene au ieșit în evidență ca principalii candidați pentru a o înlocui pe româncă.
