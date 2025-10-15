Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026
Sport.ro, 15 octombrie 2025 08:00
Fereastra internațională din octombrie s-a încheiat, iar România este aproape sigură că va juca în barajul pentru CM 2026.
Iga Swiatek a depășit-o pe Venus Williams. Doar Serena a încasat mai multe premii în istoria tenisului feminin # Sport.ro
Iga Swiatek, un exemplu de eficiență în circuitul WTA.
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro # Sport.ro
Maratonistul botoșănean, Alexandru Corneschi, în emisiunea Poveștile Sport.ro.
Cătălin Cîrjan a dezvăluit ce i-a spus Mircea Lucescu după ce l-a selecționat în lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria.
După eșecul suferit de FCSB cu Young Boys Berna, scor 0-2, finanțatorul roș-albaștilor, Gigi Becali, anunța că mai mulți jucători vor pleca în iarnă de la echipă.
Ousmane Dembele joacă tare! Salariul uriaș cerut de francez după ce a câștigat Balonul de Aur # Sport.ro
Ousmane Dembele traversează cel mai bun moment al carierei.
Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune # Sport.ro
Emiratele Arabe Unite a pierdut în fața Qatarului cu scorul de 1-2, iar naționala pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat calificarea directă la Cupa Mondială.
Coșmar pentru Dinamo! Cât poate lipsi Alexandru Musi după ce s-a accidentat la naționala U21 # Sport.ro
Vești proaste pentru Dinamo înainte de derby-ul cu Rapid.
Neymar își dorește să revină la cea mai bună formă.
FCSB se confruntă cu probleme mari în defensivă după ce s-a accidentat și Mihai Popescu.
Cristiano Ronaldo continuă să sfideze vârsta!
România s-a impus în fața Austriei cu scorul de 1-0, iar echipa națională are șanse să meargă la baraj de pe locul doi.
Costin Curelea a dezvăluit care este situația accidentării lui Musi: „L-am văzut cu cârje” # Sport.ro
Costin Curelea a oferit informații despre accidentarea lui Alexandru Musi.
Gigi Becali are motive de bucurie!
Edi Iordănescu i-a oferit soluții lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: ”Îmi place foarte mult!” # Sport.ro
Echipa națională are mari probleme în apărare înainte meciului cu Bosnia din luna noiembrie.
Zinedine Zidane este foarte aproape să revină pe banca tehnică a unei echipe.
David Kiki traversează momente dificile.
România a învins dramatic Austria, scor 1-0, după un gol marcat de Virgil Ghiță în minutul 90+5, și păstrează șanse de calificare directă la Campionatul Mondial din 2026.
Imagini îngrijorătoare pentru Dinamo! Cum a fost surprins Alexandru Musi după accidentarea din România U21 – Cipru 21 # Sport.ro
Alexandru Musi s-a accidentat în meciul România U21 – Cipru U21 din preliminariile pentru EURO U21.
LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U-21.
România a obținut o victorie dramatică în fața Austriei, scor 1-0, după golul lui Mihăilă din minutul 90+4.
Eșecul cu Kosovo i-a venit de hac! A căzut încă un cap în preliminariile pentru Mondial. Un fost antrenor din Premier League îi poate lua locul # Sport.ro
Suedia a pierdut luni în fața reprezentativei din Kosovo, scor 0-1, în preliminariile pentru Cupa Mondială.
România U21 – Cipru U21 se joacă LIVE pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO U21.
Ratare imensă în meciul România U21 - Cipru U21! Burnete nu a găsit poarta din câțiva metri # Sport.ro
LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 19:00, naționala de tineret a României joacă împotriva Ciprului în preliminariile EURO U21.
Vestea cumplită pentru FCSB se confirmă! Sezonul fotbalistului este încheiat, urmează operația # Sport.ro
Victoria României cu Austria, scor 1-0, a venit la pachet cu o veste groaznică pentru FCSB.
Răzvan Marin, mesaj fără menajamente pentru Mircea Lucescu după ”confuzia” de la națională: ”Să mi se spună direct!” # Sport.ro
Răzvan Marin nu a prins niciun minut la cele două meciuri ale echipei naționale din luna octombrie, amicalul cu Moldova, scor 2-1, și partida din preliminariile CM 2026 cu Austria, scor 1-0.
FCSB o va întâlni pe Feyenoord pe teren propriu pe 11 decembrie în faza principală Europa League.
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din Europa League.
România U17 a zdrobit-o pe Azerbaidjan! „Tricolorii” mici au strălucit cu jucători de la Real Madrid, Lazio, AC Milan și FCSB # Sport.ro
Naționala U17 a României a oferit o demonstrație de forță în preliminariile pentru Campionatul European din 2025.
Cătălin Cîrjan a transmis un mesaj înaintea derby-ului cu Rapid.
Faza ligii din Champions League a început spectaculos. Juventus și Borussia Dortmund au oferit cel mai spectaculos meci, o remiză cu opt goluri. FC Barcelona a descoperit ce poate Marcus Rashford, în timp ce Manchester City, Bayern, Liverpool și PSG au câștigat.
Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!” # Sport.ro
România a învins Austria cu scorul de 1-0, iar tricolorii pot spera că merg la baraj de pe locul doi în grupa de calificare.
Naționala U19 a României a încheiat seria amicalelor cu Cipru cu un gust amar.
Universitatea Cluj a reușit un transfer interesant.
Tottenham a primit o veste proastă în pauza dedicată echipelor naționale.
Calculele statisticienilor surprind: FMD a prezis cum va ajunge România la barajul pentru Cupa Mondială # Sport.ro
România a învins-o pe Austria cu scorul de 1-0 în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar tricolorii pot spera la calificarea la baraj de pe locul doi în grupă.
Fostul mare internațional a rămas plăcut surprins de un fotbalist de la Dinamo.
Dezastru pentru Barcelona! Catalanii au primit încă o veste proastă înainte de El Clasico # Sport.ro
Barcelona are probleme mari înaintea El Clasico din campionat.
Meci interzis cardiacilor pentru selecționata condusă de Carlo Ancelotti!
Gigi Becali este sigur! Ce se întâmplă după ce FCSB nu a primit nici acum banii pentru Florinel Coman # Sport.ro
Gigi Becali a dezvăluit recent că a discutat cu Florinel Coman despre o eventuală revenire a fotbalistului la FCSB.
Gică Craioveanu a auzit declarația lui Mircea Lucescu și nu s-a putut abține: „Când e înfrângere e a echipei?” # Sport.ro
Gică Craioveanu a reacționat după ce a auzit declarația lui Mircea Lucescu, imediat după victoria cu Austria.
CFR Cluj a făcut o mutare de impact în această toamnă.
Veste bună pentru suporterii Barcelonei.
Un star planetar pe tricoul Barcelonei! Catalanii au dezvăluit echipamentul special pentru meciul cu Real Madrid # Sport.ro
Așa cum și-a obișnuit fanii în ultimii ani, Barcelona va avea un echipament special pentru El Clasico.
Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026! # Sport.ro
Italianul a beneficiat de munca unui alt tehnician care a dus Uzbekistanul în premieră la un Campionat Mondial.
FCSB a primit o veste bună în plină criză în apărare! Dawa a anunțat când revine: "Fiți pregătiți!" # Sport.ro
FCSB traversează un moment critic în defensivă, după ce și Mihai Popescu s-a accidentat grav la echipa națională, însă o veste importantă vine de la un alt absent de lungă durată.
Cosmin Olăroiu și Emiratele Arabe Unite luptă în meciul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Partida cu Qatar, pe Sport.ro de la 20:00 # Sport.ro
Naționala arabă pregătită de tehnicianul român joacă partida decisivă pentru calificarea la turneul final.
Dezvăluire de culise după victoria cu Austria! FRF pregătise deja demiterea lui Lucescu: "Am înțeles că era pe drum" # Sport.ro
Victoria muncită împotriva Austriei, scor 1-0, care menține România în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, a scos la iveală un scenariu incredibil.
Preliminarii CM 2026 I Stoinov de la Dinamo vs Italia, maghiarii joacă împotriva Portugaliei lui Cristiano Ronaldo! Meciurile, LIVE TEXT pe Sport.ro # Sport.ro
Partidele din preliminariile Campionatului Mondial din 2026 continuă marți seara.
Mircea Lucescu a explicat de ce l-a "șters" pe Răzvan Marin: "Nu puteam să continui cu el!" # Sport.ro
Mircea Lucescu a lămurit misterul absenței lui Răzvan Marin din meciurile cu Moldova și Austria.
