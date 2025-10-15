Erupţie spectaculoasă a unui vulcan din Indonezia. Autorităţile au emis alertă

20:30

Breşă de securitate în închisorile din România. Este pentru prima dată când doi deţinuţi au spart reţeaua de calculatoare din penitenciare şi au intrat în baza de date clasificate, la care au acces poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre ei chiar s-ar fi lăudat în spatele gratiilor că poate să îşi elibereze colegii de celulă. Acum, o anchetă internă, dar şi una penală urmează să stabilească cum au reuşit cei doi să pătrundă în serverele închisorilor.