Primar „cu boltă”: Supărat că îi e contestată una dintre multele șmecherii, Sorban Levente urinează pe Prefectură
Bihoreanul, 15 octombrie 2025 08:00
Prins cu o șmecherie de aproape 1,5 milioane lei, vestitul edil din Lugașu de Jos se laudă consilierilor că... urinează pe Prefectură. După ce a făcut din fonduri de la Ministerul Dezvoltării o clădire în care trebuie să funcționeze o creșă și grădiniță, Sorban Levente vrea să-i schimbe destinația, așa cum a procedat și cu alte „realizări” pe care a tocat degeaba bani de la Guvern.
• • •
Acum 30 minute
08:00
Acum 12 ore
19:50
Analiză Storia: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice # Bihoreanul
În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate din mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial cu privire la noua valoare a TVA-ului.
Acum 24 ore
19:10
Oradea, capitala artei fotografice: 398 de artiști din 55 de țări, la Salonul Internațional Varadinum 2025 (FOTO) # Bihoreanul
În timpul FestiFall 2025, Oradea a găzduit jurizarea celei de-a 9-a ediții a Salonului Internațional de Artă Fotografică Varadinum, organizat de artistul fotograf Ovi D. Pop. Evenimentul a reunit 398 de fotografi din 55 de țări, care au înscris nu mai puțin de 5.100 de imagini la categoriile Open Color, Open Monochrome, Face & Body și Fotojurnalism.
18:20
Meci de FIBA la Oradea: Baschetbaliștii de la CSM CSU Raiffeisen primesc vizita ciprioţilor de la Petrolina AEK Larnaca # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea va debuta miercuri seara în noua ediţie a FIBA Europe Cup. Orădenii fac parte din Grupa C, unde vor întâlni, în runda inaugurală, formaţia cipriotă Petrolina AEK Larnaca. Meciul este programat de la ora 19 la Oradea Arena şi va fi televizat. Conducerea clubului bihorean aşteaptă cât mai mulţi fani la acest joc.
17:20
„M-auzi?!”: Festivalul One World Romania revine la Oradea cu filme, discuții și activități. Accesul este gratuit # Bihoreanul
Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Oradea, în Cetate, în weekendul 17-19 octombrie. Tema ediției este „M-auzi?!”, care se va regăsi în proiecțiile celor mai apreciate filme, dar și în activități sau discuțiile programate cu invitații speciali. Accesul va fi gratuit.
17:10
După 10 ani de abandon, lucrările la acumularea Corbești ar putea fi reluate. Șase firme se bat pe executarea lor # Bihoreanul
Blocate de aproape zece ani, din lipsă de finanțare, lucrările la acumularea nepermanentă Corbești ar putea fi reluate în perioada următoare. ABA Crișuri a alocat 103 milioane lei pentru această investiție, iar șase firme și asocieri de companii și-au depus ofertele, sperând să câștige licitația.
17:00
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de miercuri 15.10.2025, cu ocazia lucrărilor de montare a căminelor de vane pe strada Crângului, lucrări executate de către antreprenorul S.C. NORD CONFOREST S.A. în cadrul proiectului „BH CL 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Oradea – zona 1”, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 9.00 şi 17.00.
16:20
„Concertul de concerte” de joi, de la Filarmonica de Stat Oradea îi aduce pe scenă pe soliștii Izabela Voropciuc – pian, Petre Abraham Smeu – vioară, Jan Sekaci – violoncel, care alături de Orchestra vor fi conduși de dirijorul Jankó Zsolt. Melomanii vor audia lucrări de Mozart, Sibelius și Shostakovich.
16:00
Mitropolitul Teofan a premiat trei familii de preoți cu 10, 11 și 12 copii, de Sfânta Parascheva: „Un exemplu frumos...” (VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 32.000 de persoane au participat marți, 14 octombrie, la Sfânta Liturghie oficiată la Iași, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, eveniment central al celui mai mare pelerinaj ortodox din România. În cadrul slujbei, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a acordat distincții de vrednicie pentru trei familii de preoți cu mulți copii – una cu 10, una cu 11 și una cu 12.
15:20
Primăria le reamintește orădenilor că etapa votului fizic din bugetarea participativă se încheie joi, 16 octombrie, printr-o întâlnire publică care va avea loc la Primărie. Până atunci, orice doritor poate vota 3 inițiative, completând buletinul de vot disponibil în piramida din Primărie (Sala Ghișeelor).
14:30
Crește numărul îmbolnăvirilor cauzate de viroze: mai multe pneumonii și gripe în Bihor, bolnavi cu Covid spitalizați, inclusiv la ATI # Bihoreanul
Cea de-a doua săptămână a noului sezon de „răceli” 2024-2025 aduce în Bihor o creștere a cazurilor de gripă, pneumonii și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, mai mult de o sută necesitând îngrijirea în spitale. Sunt spitalizate, de asemenea, și mai multe persoane cu Covid.
13:50
Doi bihoreni reținuți pentru furt calificat: unul a prădat două anexe din Aleșd, altul a luat peste 16.000 lei dintr-o locuință din Vălanii de Beiuș # Bihoreanul
Doi bihoreni au fost reținuți, luni, de polițiști, fiind cercetați în cazuri separate de furt calificat. Unul a sustras diverse bunuri din anexele unor blocuri din Aleșd, iar celălalt a furat peste 16.000 de lei dintr-o casă din Vălanii de Beiuș.
12:50
Revoltător! Compania Națională de Investiții sparge zeci de mii de euro ca să-și... parfumeze sediul # Bihoreanul
Peste 66.000 de euro din bani publici a tocat Compania Națională de Investiții, din subordinea Ministerului Dezvoltării, ca să-și parfumeze sediul din București cu uleiuri esențiale, au dezvăluit jurnaliștii Spotmedia. Conducerea instituției susține că a făcut-o din „nevoia unui mediu de lucru modern, agreabil”.
12:40
Trei orădeni, în frunte cu Spiros Baltsavias, întăresc campioana Greciei la socca, înainte de participarea la Liga Campionilor # Bihoreanul
Campioana Greciei la socca, formaţia FC Magufana Atena, şi-a adus un contingent de români, dintre care trei orădeni, pentru a se întări în perspectiva participării la Liga Campionilor, competiţie care va începe în insula Creta pe 17 octombrie. Spiros Baltsavias a fost numit directorul tehnic al echipei, iar în lot au fost cooptaţi şi jucătorii Marius Balogh şi Vlad Costea. Antrenor a fost numit tot un român, Radu Burciu, iar din lot vor mai face parte şi Ionuț Furtună şi Andrei Nemițanu, alţi jucători din ţara noastră.
12:20
Doliu în învățământul bihorean: un inspector școlar a murit, în timp ce era la un meci de fotbal cu alți profesori # Bihoreanul
O veste șocantă s-a răspândit, marți, în educația bihoreană: inspectorul școlar de fizică și chimie, Cristian Dragomir, a murit, la doar 51 de ani. Profesorul era la un meci de fotbal alături de alți colegi, când i s-a făcut brusc rău, și n-a mai putut fi salvat. Colegii lui sunt șocați, pentru că inspectorul nu avea afecțiuni pe care să le cunoască, iar recent și-a făcut vizitele medicale.
12:00
„Anul Nou care n-a fost” va fi proiectat la Muzeul Țării Crișurilor în prezența regizorului Bogdan Mureșanu și a actorilor Mihai Călin și Andrei Miercure, alături de o dezbatere despre comunism cu specialiști ai CNSAS # Bihoreanul
Premiatul lungmetraj românesc „Anul Nou care n-a fost” va fi proiectat gratuit, marți, 21 octombrie, la Muzeul Țării Crișurilor, în cadrul unui eveniment ce va prilejui și o dezbatere despre regimul comunist din România și, mai ales, despre tehnicile fostei Securități. La Oradea se vor afla, pentru această vizionare, regizorul Bogdan Mureșanu și actorii Mihai Călin și Andrei Miercure, precum și Germina Nagâț, membru al Colegiului CNSAS și Andrei Galiță, investigator al aceleiași instituții.
11:30
Orădenii de la CS Wolf şi-au adjudecat şapte medalii la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, dintre care trei de aur! # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la clubul CS Wolf şi-au adus o contribuţie substanţială la performanţa pe care lotul naţional al României a realizat-o la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, care s-a desfăşurat în Croaţia, la Poreč. Astfel, 7 dintre medaliile tricolorilor cucerite la aceste întreceri au fost obţinute de orădenii de la Wolf, care au urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, de două ori pe locul II şi tot de două ori pe cea de-a treia treaptă a podiumului.
10:50
Educație europeană la Oradea: Profesori și elevi de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul se dezvoltă laolaltă cu colegi din UE # Bihoreanul
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea și-a prezentat rezultatele proiectelor Erasmus+ derulate în parteneriat cu asociația educațională Pro Time-R, în cadrul unui eveniment menit să inspire și alți profesori și alte unități de învățământ să aplice la aceste oportunități de colaborare europeană. Printre altele, profesorii și elevii de la Mihai Viteazul au învățat, alături de colegi din UE, cum să devină lideri ori cum să sprijine incluziunea persoanelor cu dizabilități.
10:00
Ceea ce face acum Ilie Bolojan la Guvern nu este nicidecum o reformă, ci un experiment. Omul încearcă să vadă dacă metodele aplicate cu succes la Oradea sunt valabile și peste Carpați. La cum a început noua guvernare, însă, se pare că misiunea nu este dificilă, ci imposibilă.
09:00
Divorțat și nu prea: Cum l-a dat de gol o cântăreață din Ungaria pe primarul Sorban Levente # Bihoreanul
Că primarul din Lugașu de Jos, Sorban Levente, este un mincinos atât de mare încât este depășit doar de el însuși o demonstrează, într-un mod inedit, o postare pe Facebook din 6 octombrie a unei cântărețe din... Ungaria, Syntia.
Ieri
08:00
Preotul pedofil: A agresat sexual o copilă, dar a beneficiat de blândețe și din partea oamenilor legii, și a Episcopiei Ortodoxe # Bihoreanul
Un preot ortodox din Bihor, acuzat că a agresat sexual o copilă, a slujit nestingherit luni întregi, fiind suspendat de Episcopie abia după ce l-a reținut Poliția și „răsplătit” ulterior cu pensionarea anticipată. BIHOREANUL a descoperit că preotul Valentin Borbel a beneficiat de o blândețe revoltătoare și din partea oamenilor legii: a fost reținut la aproape un an după ce victima a mărturisit atrocitățile suferite, iar apoi lăsat în libertate, în timp ce fata a fost stigmatizată chiar de cei care trebuiau s-o protejeze, fiind scoasă de la ore și „interogată” chiar în fața școlii.
13 octombrie 2025
20:20
Sâmbătă și duminică, 18-19 octombrie, Marghita devine gazda unei noi ediții a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”. Târgul se desfășoară în Parcul Primăriei, între orele 13:00 și 21:30, iar intrarea este liberă.
19:30
Miroase malul Crişului Repede! Remedierea avariei din vecinătatea podului Decebal va mai dura încă două săptămâni (FOTO) # Bihoreanul
Locuitorii zonelor Sovata şi Splaiul Crişanei, de pe ambele maluri ale Crişului Repede, din vecinătatea podului Decebal, se plâng de mirosul de canalizare degajat de reţelele în lucru. Situaţia, generată de o avarie produsă luna trecută, va persista încă două săptămâni, până când constructorii vor finaliza înlocuirea conductelor de canalizare surpate la începutul lunii septembrie. Lucrările de pe malul râului vor continua însă şi după înlăturarea acestora.
18:30
Mai multe lumânări vor străluci în grădina din fața Catedralei Romano-Catolice din Oradea, unde joi va avea loc o nouă ediție a evenimentului „Un milion de stele”, prin care vor fi susținute persoanele cu dizabilități. Vor fi prezenți și se vor ruga alături de participanți episcopii Böcskei László și Virgil Bercea, vor fi momente muzicale, iar voluntarii vor oferi ceai cald și lumânări.
17:30
Night at the Lake: O nouă petrecere RIVO LOCO, într-o locație spectaculoasă lângă Oradea # Bihoreanul
O nouă ediţie a evenimentului RIVO LOCO va avea loc sâmbătă, într-o locaţie deosebită aflată la doar 10 minute de Oradea, spre Husasău de Criş. Petrecerea, intitulată „Night at the Lake”, promite o atmosferă specială, la MAO Events, o sală amenajată pe malul apei
16:40
Tribunalul Bihor: Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne liber # Bihoreanul
Preotul ortodox Valentin Borbel, fostul paroh al Bisericii din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore, rămâne în libertate, dar sub control judiciar. Tribunalul Bihor a respins contestaţia procurorilor, care îl voiau după gratii, dar şi contestaţia preotului, care cerea revocarea măsurii controlului judiciar.
15:50
Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni: răcire la mijlocul săptămânii și ploi spre weekend # Bihoreanul
Vremea va avea oscilații semnificative în următoarea perioadă, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni. În regiunea Crișana, deci inclusiv în Bihor, temperaturile maxime vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, însă mijlocul săptămânii va aduce o răcire accentuată.
15:40
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Rețele Secundare – Zona 3, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
15:10
Polițistul bihorean Bogdan Gug, campion mondial la Taekwon-do ITF în Croația. România, cea mai bună echipă din lume! # Bihoreanul
Un polițist din Bihor a adus României un nou titlu mondial la Taekwon-do ITF. Inspectorul principal Bogdan Gug, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, a devenit campion mondial la proba de spargeri de forță pe echipe, în cadrul competiţiei desfăşurate în Croația.
15:10
Peste 4.300 de bihoreni au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor a anunțat că a efectuat plata celei de-a treia tranșe de sprijin pentru energie, aferente lunilor iulie și august 2025. În total, 4.321 de conturi au fost alimentate, suma totală virată fiind de 431.900 lei.
14:40
Primăria Oradea a amenajat un sens giratoriu provizoriu pe strada Tudor Vladimirescu, în apropierea pasajului subteran (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a aprobat vineri, la propunerea unui orădean, înfiinţarea unui sens giratoriu provizoriu pe Tudor Vladimirescu, în apropierea noului pasaj. Din weekend, şoferii care circulă dinspre centrul oraşului către strada Oneştilor pot vira la stânga în faţa fostului sediu al RER Vest, imediat după ieşirea din pasajul subteran, pentru a ajunge pe Bulevardul Decebal. Până acum, pentru a putea întoarce, erau obligaţi să circule până în giraţia provizorie amenajată în dreptul blocurilor Ared.
14:10
Inflația, în creștere ușoară spre 10% în luna septembrie, după majorarea TVA și eliminarea plafonărilor. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cel mai mult # Bihoreanul
Inflația a urcat cu 0,03% în luna septembrie, urcând la 9,88% de la 9,85% cât a fost în august, luna în care a intrat în vigoare creșterea TVA, potrivit celor mai recente informații date publicității de Institutul Național de Statistică. În clasamentul scumpirilor conduce energia electrică, scumpită în septembrie cu 69,10% în septembrie anul acesta față de aceeași lună a anului trecut. În ce privește produsele alimentare, cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele proaspete.
13:30
Raoul Luca de la Clubul orădean ACS Moga Răzvan luptă la Naţionalele de box pentru juniori # Bihoreanul
La întrecerile Campionatului Naţional de box pentru juniori, competiţie care are loc în această săptămână la sala de sport a Colegiului „Traian Vuia” din Oradea, participă cu un reprezentant şi Clubul orădean ACS Moga Răzvan. Este vorba despre pugilistul Raoul Luca, care ia startul la întrecerile categoriei 54 kg şi care îşi propune să facă o figură cât mai frumoasă, la o categorie ce reuneşte 18 sportivi.
13:20
Termoficare Oradea: căldură și apă caldă la parametri mai scăzuți pe mai multe străzi, în contextul lucrărilor din zona T. Vladimirescu - Oneștilor # Bihoreanul
În perioada 14 - 23 octombrie 2025, furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii pentru consumatorii arondați PT 521, PT 701, PT 702, PT 703, PT 705, PT 710, PT 718, PT 720, PT 801, PT 802, PT 807, PT 808, PT 809, PT 816, PT 819, PT 820, PT 821, PT 826, PT 831, PT 849, PT 850, PT 868, PT 871, PT 872, PT 875, PT 887 cât și MT care deservesc blocurile situate pe str. V. Alecsandri, Ciheiului, Grigore Moisil, Th. Sandor va fi asigurată la parametri mai scăzuți decât cei normali...
12:30
O cabană din satul de vacanţă Boga, comuna Pietroasa, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, din cauza coşului de fum. Incendiul a fost stins după o intervenţie de aproximativ trei ore a pompierilor. Pompierii s-au luptat cu focul timp de trei ore, însă flăcările au distrus mansarda şi acoperişul imobilului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
12:10
Termoficare Oradea: se întrerupe apa caldă și căldura pentru 4 puncte termice. Calea Aradului și Oneștilor, printre străzile afectate # Bihoreanul
În vederea asigurării condițiilor de lucru necesare pentru devierea magistralei II de termoficare (DN 700), ca urmare a lucrărilor de investiții derulate de Primăria Muncipiului Oradea, la proiectul "Amenajare intersecţie denivelată aferentă DJ 797H, intersecţie cu strada Oneştilor", începând de marți, 14 octombrie 2025, ora 08.00, se va întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 509, PT 910, PT 911, PT 913 cât și la MT aferente blocurilor situate pe str. Oneștilor, Calea Aradului, precum și consumatorii alimentați prin intermediul punctelor termice proprii.
11:50
AUR, primul în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare, cu 40% intenție de vot. Niciun alt partid nu depășește 20% # Bihoreanul
AUR este pe primul loc în preferințele electorale ale românilor pentru alegerilee parlamentare, arată un sondaj realizat de INSCOP Research, ale cărui rezultate au fost publicate luni. Partidul condus de George Simion adună 40% din intenția de vot, în timp ce restul partidelor nu reușesc să depășească pragul de 20%.
11:00
TERMOFICARE ORADEA SA angajează Instalator încălzire centrală PT pentru Secția Rețele Secundare, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă pentru efectuarea serviciului în ture (cu atribuții de operator rondier), disponibilă la efort suplimentar atunci când este cazul și capabilă să lucreze în echipă.
10:40
Se clatină turismul! Sezonul turistic estival a fost în Oradea mai slab decât cel de anul trecut # Bihoreanul
Pentru prima oară după pandemie, în pofida promovării, sezonul turistic estival a fost în Oradea cu 7% mai slab decât cel de anul trecut. Scăderea puterii de cumpărare, amenințarea recesiunii, reducerea valorii voucherelor de vacanță și turismul la negru, care numără în Oradea peste 500 de unități, au făcut să scadă cifra turiștilor înregistrați, în timp ce stațiunile Băile Felix și 1 Mai sunt încă pe creștere.
09:50
Unde ieșim săptămâna aceasta în Oradea: Se deschide Galeria de sticlă din Piața Independenței # Bihoreanul
Chiar dacă Oradea Festifall s-a încheiat, doritorii au în continuare de unde să aleagă în lista evenimentelor din orașul de pe Criș. Unul dintre cele mai așteptate este inaugurarea NOCA, New Oradea Contemporary Art, centrul dedicat artei vizuale contemporane din Piața Independenției. Vezi lista evenimentelor!
09:00
Aici sunt banii dvs.! În loc să elimine gunoaiele, Primăria Ineu plătește amenzi din banii tuturor locuitorilor # Bihoreanul
Investiția făcută de Ministerul Mediului în dronele cu care i-a dotat pe comisarii de mediu va fi recuperată din amenzi foarte rapid. De fiecare dată când înalță în aer drona capabilă să descopere gropi de gunoi clandestine și să evalueze volumul lor, comisarii bihoreni de mediu au ocazia să scrie și un proces verbal de contravenție.
08:40
AVE ROMÂNIA continuă acțiunile de curățare și dezinfectare a platformelor de colectare a deșeurilor, având ca prioritate menținerea unui mediu curat și sigur pentru locuitorii municipiului Marghita.
08:20
Muzică, drone și artificii: Ziua Oradiei s-a încheiat cu concertul Hooverphonic și un grandios spectacol pe cer (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Ediția din acest an a FestiFall, sărbătoarea dedicată zilei Oradiei, s-a încheiat duminică, la miezul nopții, cu zeci de mii de orădeni adunați în centrul orașului. După concertele trupelor Byron&Muse Quartet, Carla’s Dreams și Hooverphonic, aceasta din urmă lăsându-se așteptată 40 de minute, dar totuși rechemată pe scenă la final, pe cer a avut loc un dublu spectacol de lumini: animații colorate create de drone și un impresionant foc de artificii.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Șeful Gărzii de Mediu ar vrea ca dronele instituției să aibă rachete # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria versiune legată de evenimentele săptămânii trecute. Șeful Gărzii de Mediu, despre noile dotări: „Am primit niște drone foarte faine, acum vedem unde depozitează gunoaiele, pe unde apucă, deșeurile umane”. „Deci furnitura e de calitate...”. „Da, dar din păcate nu sunt dotate și cu rachete...
07:10
După ce au învins Dinamo, poloiştii de la CSM Oradea au făcut instrucţie, duminică, cu cei de la Sportul Studenţesc, într-un joc care a avut loc tot la Bazinul Ioan Alexandrescu şi care a contat pentru Superliga Naţională. Roş-albaştrii au marcat 26 de goluri şi au primit doar 6, reuşind astfel o utilă repetiţie înainte de debutul în cupele europene în noul sezon.
02:40
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Detalii revoltătoare din cazul preotului care a agresat sexual o fetiță de 13 ani # Bihoreanul
Luni, 13 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Cum a fost protejat preotul pedofil de oamenii legii și de Episcopie; Un șef din Poliția Bihor și o fostă judecătoare recidivează în șantiere ilegale; Primarul Sorban Levente, expert în a arunca banii publici pe apa Sâmbetei; În Oradea, sezonul turistic de vara aceasta este mai slab decât cel precedent; Momiți să joace remi pe bani, trei bărbați au fost bătuți crunt și jefuiți...
12 octombrie 2025
20:10
Medaliat cu aur, luptătorul orădean Vlad Trip a devenit primul român campion balcanic la U17 (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii secţiei de lupte de la LPS Bihorul Oradea au reuşit să cucerească o medalie preţioasă la întrecerile Campionatului Balcanic care s-a desfăşurat în această săptămână la Cluj Napoca. Vlad Trip a impresionat din nou prin evoluţii, şi-a învins prin superioritate tehnică și tuș toți adversarii şi a terminat pe primul loc, adjudecându-şi astfel și titlul balcanic. El este primul luptător român care a cucerit aurul la categoria de vârstă de U17.
19:30
Afaceri cu firme-fantomă și milioane de lei „evaporate”. Cosmin Bonica, afaceristul „racordat” la bani publici, trimis din nou în judecată # Bihoreanul
Omul de afaceri Cosmin Bonica, cunoscut pentru contractele cu bani publici și implicarea în mai multe dosare de evaziune fiscală, a fost trimis din nou în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor. Procurorii îl acuză că, prin firme-fantomă și facturi fictive, ar fi prejudiciat statul și propriile companii cu sume importante de bani.
18:40
Liga a III-a: Lotus Băile Felix a fost egalată în prelungiri, în timp ce Crişul Sântandrei s-a impus cu 2-0 în derby-ul judeţean cu Bihorul Beiuş # Bihoreanul
Etapa din acest weekend a Ligii a III-a la fotbal a adus doar un rezultat de egalitate pentru Lotus Băile Felix, care a evoluat pe teren propriu şi care a condus până în minutul 90+6, când a fost egalată de Viitorul Cluj. În schimb, la Sântandrei, în derby-ul bihorean dintre Crişul şi Bihorul Beiuş, gazdele s-au impus cu 2-0, prin două goluri din penalty înscris în primele 16 minute de joc.
