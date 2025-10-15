După ce l-a deposedat pe primarul Odesei de cetățenie, Zelenski spune că orașul va fi pusă sub administrație militară

18:10

Atacurile aeriene rusești au lovit infrastructura civilă din regiunea Odesa din Ucraina, provocând un incendiu masiv și rănind o persoană, în timp ce în alte părți ale țării s-au înregistrat pene de curent.Șeful administrației militare regionale, Oleg Chiper, a declarat pe 13 octombrie că sistemele de apărare au reușit să doboare drone rusești care se apropiau, dar unele au reușit să treacă și să lovească „facilități civile”.„Un incendiu masiv a izbucnit pe o suprafață de peste 5.000 de...