Episcopul Ambrozie aniversează 25 de ani de la hirotonia în arhiereu

Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel explică ce este inima curată și bună, care face roditor Cuvântul lui Dumnezeu „Inima curată și bună este starea duhovnicească a sufletului în care cuvântul mântuitor și sfințitor al Evangheliei lui Hristos devine roditor de cuvinte curate, de cuvinte frumoase și de fapte bune”,…