Danezii de la Eurowind, unii dintre pionierii regenerabilelor, ridică miza în România: țintă de 1.000 MW instalați la orizontul anului 2030 și investiții de sute de milioane de euro
Economica.net, 15 octombrie 2025 09:20
Compania daneză Eurowind, prezentă de 14 ani pe piața din România, va dezvolta proiecte eoliene, fotovolatice și baterii la scară largă în România. Ținta este de 1.000 MW instalați până în 2030, iar o treime din investițiile grupului sunt alocate României.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 5 minute
09:40
Trump se declară foarte dezamăgit de Putin înainte de vizita lui Zelenski la Casa Albă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează miercuri DPA.
09:40
Sphera Franchise semnează pentru deschiderea a cinci restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe începând cu anul viitor, a anunțat compania.
Acum 30 minute
09:20
Marca Zeekr, parte a grupului chinez Geely, și-a prezentat oferta pentru piața din România. Cel mai accesibil model costă minimum 38.990 de euro și oferă o autonomie de 330 km.
09:20
Cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”, în timpul Guvernului Bolojan – Profit.ro # Economica.net
Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc” din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul statistic, scrie Profit.ro.
09:20
Danezii de la Eurowind, unii dintre pionierii regenerabilelor, ridică miza în România: țintă de 1.000 MW instalați la orizontul anului 2030 și investiții de sute de milioane de euro # Economica.net
Compania daneză Eurowind, prezentă de 14 ani pe piața din România, va dezvolta proiecte eoliene, fotovolatice și baterii la scară largă în România. Ținta este de 1.000 MW instalați până în 2030, iar o treime din investițiile grupului sunt alocate României.
Acum 2 ore
08:40
Parcul din cartierul Henri Coandă va deveni un spaţiu public multifuncţional, accesibil şi atractiv pentru toate categoriile de vârstă, iar Parcul Regina Maria va fi reamenajat integral, pe o suprafaţă de 15.374 de metri pătraţi, cu o proporţie de 85% spaţiu verde.
Acum 12 ore
22:40
Poșta Română depășește doar Republica Moldova la cele mai bune servicii din regiune. Cum arată Topul mondial al excelenței în serviciile poștale # Economica.net
România ocupă locul 47 din 180 de țări analizate în clasamentul celor mai bune servicii poștale din lume realizat de Uniunea Poștală Universală (UPU). Deși și-a îmbunătățit performanța față de clasamentele anterioare, România rămâne în urma majorității statelor din Europa de Est, precum Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Polonia sau Ungaria, și a reușit să devanseze doar Republica Moldova în regiune. Raportul arată că serviciile poștale românești sunt apreciate pentru fiabilitate, dar continuă să fie percepute drept puțin relevante pentru nevoile actuale ale consumatorilor.
22:40
Oficial. Anunț despre pensiile a 8 milioane de români: Sumele medii au crescut cu peste 50%. Plata din fondurile administrate privat a ajuns cât pensia medie pe un an sau cea minimă pe doi ani # Economica.net
Anunț important pentru cei peste 8 milioane de români care participă în sistemul de pensii administrate privat, cotizând obligatoriu cu 4,75% din salariul lor brut. În primele șase luni ale acestui an, la peste 16 ani de la lansarea sistemului, pensia medie plătită depășește 31.000 de lei, cu peste 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.
22:30
Sfârșitul unei ere. Canalele de muzică MTV vor fi închise în toată Europa până la sfârșitul lui 2025 # Economica.net
Un semn al vremurilor în schimbare... Și o decizie de afaceri care reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale comunitare și determinând o reflecție asupra modului în care consumăm muzică în era digitală.
22:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis mixt şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar schimburile au depăşit 50,83 de milioane de lei (9,99 de milioane de euro).
22:30
FMI avertizează că au crescut riscurile pentru producerea unei corecții dezordonate a piețelor # Economica.net
Pieţele financiare se obişnuiesc prea mult cu riscurile, cum ar fi războaiele comerciale, tensiunile geopolitice şi deficitele guvernamentale extinse care, combinate cu activele deja supraevaluate, sporesc şansele unei corecţii "dezordonate" a pieţelor, a avertizat marţi Fondul Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:30
Impetum Investments S.A., divizia de investiţii a Impetum Group, listează două emisiuni de obligaţiuni corporative garantate, cu o valoare totală de 5,18 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), relatează Agerpres.
22:30
Wolf Theiss își consolidează echipa de Corporate/M&A prin numirea Claudiei Popescu în poziţia de Partener în România # Economica.net
Casa de avocatură Wolf Theiss anunță cooptarea Claudiei Popescu în calitate de Partener în cadrul biroului său din București, începând cu data de 15 octombrie 2025. Popescu se alătură echipei de Corporate/M&A a firmei, care reunește peste 150 de avocați la nivel regional.
22:30
Primăria Turceni ia un împrumut de 380 de milioane de euro de la BEI pentru construirea de proiecte fotovoltaice pe sute de hectare de teren # Economica.net
Primăria oraşului Turceni a semnat, marţi, un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru un proiect care îşi propune crearea unui hub de energie regenerabilă, transmite Agerpres.
22:30
Cu afaceri de aproape 190 de milioane de euro în 2024, lanțul românesc de magazine Diana vrea să închidă 2025 cu 100 de magazine.
22:30
Webasto va disponibiliza încă 300 de angajați. 80% dintre furnizorii germani amână, relochează sau anulează proiecte # Economica.net
Cunoscuta companie germană Webasto a anunțat că este nevoită să disponibilizeze încă 300 de angajați după cei 650 care au fost deja anunțați. Furnizorii de dimensiuni medii din Germania, amână, mută sau anulează proiecte.
22:30
S-a lansat aplicația care îți citește cartea de identitate de la distanță. Cum funcționează și la ce ajută # Economica.net
O nouă soluție digitală destinată instituțiilor publice și private permite citirea rapidă și securizată a datelor stocate în cipul noii Cărți Electronice de Identitate (CEI), eliminând barierele birocratice și reducând timpul de procesare în fluxurile de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer), arată un comunicat de presă al companiei OrchestrateID.
22:30
E nevoie de o nouă piață de energie în România, adaptată producătorilor din fotovoltaic # Economica.net
Piața de energie din România are nevoie de un nou produs, adaptat pentru producția de energie din surse regenerabile. Dacă s-ar crea, ar avea de câștigat și producătorii dar și furnizorii pentru clienții lor, a spus Raluca Rusu, CEO al companiei Power Peak Trading.
Acum 24 ore
20:00
IEA estimează că supraproducția de petrol de anul viitor va ajunge la 4 milioane de barili pe zi # Economica.net
Piaţa globală a petrolului se va confrunta anul viitor cu un excedent chiar mai ridicat, de patru milioane de barili pe zi (bpd), deoarece OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) și statele competitoare au majorat producţia, iar cererea rămâne redusă, se arată în raportul publicat marţi de Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:50
Nexperia poartă negocieri cu guvernele american și chinez pentru a-și putea exporta cipurile. Producătorul olandez a anunțat astăzi că se confruntă cu restricții din partea ambelor state # Economica.net
Producătorul olandez de cipuri Nexperia a anunţat marţi că se confruntă cu restricţii de export atât din partea SUA, cât şi a Chinei, ceea ce arată cum firma este strivită între doi rivali geopolitici şi tehnologici, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:20
Un fost angajat al Teraplast a dat compania în judecată pentru că a fost concediat și cere despăgubiri de milioane de euro # Economica.net
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a fost dat în judecată de un fost angajat care cere despăgubiri morale de milioane de euro, potrivit unui anunț al companiei remis Bursei de la București.
19:20
MAE: Peste 980.000 de persoane au vizitat pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka # Economica.net
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în decursul a 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), relatează Agerpres.
19:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,135 de miliarde de lei, la dobânzi de 7,27% şi 7,31% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
19:00
Tabel. Cele mai bune prețuri la energie electrică acum. Veste proastă la Hidroelectrica, surpriză la PPC. Șase nume noi în top 10 # Economica.net
Clasamentul celor mai bune prețuri la energie electrică era, vineri, 10 octombrie, cu mult diferit față de cel din 1 iulie 2025, prima zi cu prețuri liberalizate, arată datele ANRE analizate de Economica.net. Una peste alta sunt vești bune, cu o modificare neplăcută în cazul Hidroelectrica și o surpriză plăcută de la PPC Energie.
19:00
ORSE anunță că propunerile sale de combatere a sărăciei energetice au fost preluate de către Comitetului Economic și Social European # Economica.net
Măsuri urgente pentru combaterea sărăciei energetice, propuse de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), au fost incluse într-un aviz al Comitetului Economic și Social European, elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetățeni.
18:30
SUA au retras vizele de intrare în țară pentru cel puțin 50 de politicieni și oficiali mexicani, ca parte a luptei împotriva traficului de droguri – surse # Economica.net
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul campaniei de reprimare a traficului de droguri, au declarat agenţiei Reuters doi oficiali mexicani; ştirea de marţi arată că anulările de vize în acest context sunt mult mai numeroase decât cele câteva cazuri dezvăluite până acum, relatează Agerpres.
18:30
Final după 60 de ani. Termocentrala Ișalnița se va închide definitiv la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea definitiv la 1 ianuarie 2026, după cum le-a transmis liderilor sindicali din cadrul Sucursalei Ișalnița ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit presei locale.
18:30
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Lotul 2 ar putea fi dat în trafic vineri după-amiază # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să finalizeze vineri dimineața recepția lotului 2 Mizil - Pietroasele/Stâlpu (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești - Buzău, urmând ca după-amiază acesta să fie deschis circulației, a spus pentru ECONOMICA.NET Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.
18:30
Peste 2,2 milioane de gospodării din Italia trăiau în 2024 în stare de sărăcie absolută, potrivit datelor furnizate marţi de institutul de statistică Istat, preluate de ANSA, transmite Agerpres.
17:50
Salrom se laudă că a finalizat construirea parcului fotovoltaic de Pârteștii de Jos, județul Suceava. Conducrea SNS nu uită cu acest prilej să își continue răfuiala cu ministrul Miruță # Economica.net
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom), principalul producător de sare din România, anunță finalizarea construirii parcului fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1,963 MWp, amplasat în localitatea Pârteștii de Jos, județul Suceava.
17:50
AFIR a plătit fonduri nerambursabile în valoare de 152,7 milioane de euro în perioada august – septembrie 2025, pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală # Economica.net
Fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale au primit, în perioada august - septembrie 2025, fonduri nerambursabile în valoare de 152,7 milioane de euro, destinate implementării proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi plăţi compensatorii pentru mediu şi climă, informează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat de presă transmis, marţi, către Agerpres.
17:50
Boom-ul investițiilor în inteligența artificială ar putea duce la fluctuații semnificative pe burse, dar nu la o criză sistemică urmată de prăbușirea economiei americane, susține economistul șef al FMI # Economica.net
Expansiunea investiţiilor din SUA în inteligenţa artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuaţii semnificative, aşa cum s-a întâmplat în timpul bulei tehnologice (dot-com), dar este mai puţin probabil să fie un eveniment sistemic care să ducă la prăbuşirea economiei americane sau mondiale, a afirmat marţi Pierre-Olivier Gourinchas (foto), economistul şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:50
Şedinţă a coaliţiei de guvernare la Palatul Victoria; reforma administraţiei locale şi centrale, temă principală de discuţie # Economica.net
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit marţi, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuţii privind reforma administraţiei locale şi centrale.
16:50
Primăria Voluntari anunţă licitaţie pentru 30 de autobuze electrice şi staţii de încărcare # Economica.net
Primăria oraşului Voluntari anunţă pe SEAP licitaţie pentru 30 de autobuze electrice, 23 de staţii de încărcare lentă şi 7 staţii de încărcare rapidă.
16:50
Maratonul faptelor bune: echipa Cris-Tim a alergat pentru o cauză nobilă la Bucharest Marathon 2025 # Economica.net
Echipa Cris-Tim a participat la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2025, alergând pentru una dintre cele 17 cauze nobile susținute de evenimentul devenit deja o tradiție a solidarității.
16:50
Sondaj INSCOP: 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Economica.net
Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câştigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, relevă un sondaj INSCOP dat marţi publicităţii.
16:50
Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare – energie, apărare, infrastructură şi logistică # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei, în cadrul discuţiilor fiind avansată posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.
16:50
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în industria de apărare # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcţiei Generale pentru Industria de Apărare şi Spaţiu (DEFIS) din cadrul Comisiei Europene, în vederea implementării iniţiativei SAFE (Security Action for Europe).
16:50
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei românești în acest an # Economica.net
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie și 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport 'World Economic Outlook' (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională.
16:50
Polonia și România sunt cele mai mari economii din Europa de Est. Deși cele două țări s-au confruntat cu provocări similare, ele se află în prezent pe traiectorii complet diferite. În timp ce România se luptă în continuare cu inflația, prețurile din Polonia sunt acum sub control, ceea ce a determinat Banca Centrală să scadă rata dobânzii pentru a stimula economia. În România însă este posibil să asistăm la o continuare a stagnării economiei, având în vedere că politicile de austeritate fiscală, inflația ridicată și ratele mari ale dobânzilor sunt preconizate să continue și anul viitor.
16:50
FMI și-a revizuit semnificativ în scădere prognoza privind creșterea economiei României din acest an # Economica.net
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO), publicat marţi de instituţia financiară internaţională, transmite Agerpres.
16:50
Autostrada Unirii A8: UMB a început forajele geotehnice la cel mai lung lot, Ditrău – Grințieș # Economica.net
Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren în cadrul contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2A Ditrău-Grințieș, cel mai lung lot al Autostrăzii ,,Unirii”A8.
14:20
Kazahstan, cel mai mare furnizor de petrol al României, vrea să exporte 70,5 milioane tone de petrol în 2025 # Economica.net
Kazahstan încearcă să îşi diversifice rutele de export de petrol. în condiţiile în care şi-a propus să majoreze exporturile de petrol până la 70,5 milioane de tone în acest an, Italia, Ţările de Jos, Franţa, România, Grecia şi China fiind printre principalii cumpărători, arată o analiză a publicaţiei The Astana Times.
14:20
Trendyol își consolidează angajamentul față de economia digitală a României: primul eveniment dedicat partenerilor reunește comercianții și colaboratorii locali # Economica.net
Trendyol, marketplace internațional de top, care conectează peste 250.000 de comercianți cu 40 de milioane de clienți, a organizat în această săptămână primul său eveniment dedicat partenerilor din România, demonstrându-și angajamentul față de investițiile pe […]
14:20
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, menţionând că social-democraţii nu vor accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
14:20
Recesiune în România. Ce contracţie va suferi economia României în acest an şi în 2026 – Anunţ de la BRD # Economica.net
România ar putea înregistra o contracţie a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul viitor aceasta să continue şi să ajungă la 2%, a declarat, marţi, economistul-şef al BRD, Florian Libocor, la cea de-a 20-a ediţie a Conferinţei de risc de ţară, organizată de Coface România.
14:20
Reguli noi pentru şoferi, pregătite de MAI: cererile și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiţii de siguranţă. Mecanismul de constatare a sancţiunilor va fi simplificat. Va fi introdus conceptul de viteză medie # Economica.net
Ministerul Afacerilor Interne va lansa în curând în transparenţă decizională un amplu proiect care are două obiective importante: drumuri mai sigure şi servicii accesibile, digitale, fără birocrație, la un click distanţă. "Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancţiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând şi punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm şi comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz. (...) Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță. (...) Propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului, a spus chestorul general de poliție Bogdan Despescu, marţi, într-o conferinţă în care a anunţat proiectul antemenţionat.
14:20
Autostrada A3 Transilvania: Șantierele UMB riscă să intre în conservare, în lipsa finanțării # Economica.net
Două tronsoane din Autostrada Transilvania, pe teritoriul județului Sălaj, sunt la stadiul fizic de aproape 90%, însă lucrările nu vor continua să fie finanțate prin PNRR. Aceste tronsoane nu sunt incluse în Memorandumul aprobat de Guvern, scrie Agenda Construcțiilor.
13:20
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere – Deloitte # Economica.net
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere, aspect confirmat de tranzacţiile din ultimii doi ani în diverse sectoare precum sănătate, energie, servicii financiare, retail şi imobiliare, care au fost semnificative atât din punctul de vedere al volumului, cât şi al valorii, susţine Radu Dumitrescu, partener Coordonator Advisory, Deloitte România.
13:20
Moment istoric pe piața imobiliară din București: se construiesc primele locuințe pe locul fostei Semănătoarea, la 20 de ani de la anunț # Economica.net
Sema Real Estate, companie deținută de omul de afaceri Ioan Rădulea, anunță prima investiție în apartamente pe terenul fostei fabrici Semănătoarea din Bcuurești, la 20 de ani de la primul anunț despre planurile pentru acest teren.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.