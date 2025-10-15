Donald Trump se declară din nou "dezamăgit" de Putin: "Eu şi Vladimir aveam o relaţie foarte bună"
ObservatorNews, 15 octombrie 2025 09:20
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 10 minute
09:40
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vorbeşte astăzi despre sănătate din perspectiva business-ului de servicii de asistență medicală și despre soluțiile de abonament și asigurare.
Acum 30 minute
09:20
Donald Trump se declară din nou "dezamăgit" de Putin: "Eu şi Vladimir aveam o relaţie foarte bună" # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.
Acum o oră
09:10
Echipaj de poliție, la un pas de tragedie. Mașina aproape a luat foc din cauza unui dispozitiv improvizat # ObservatorNews
Un echipaj de poliţie a trecut pe lângă moarte, după ce autospeciala era să ia foc. Reprezentanţii Europol spun că în portieră era montat un sistem audio-video improvizat de anchetatorii anticorupție, pentru a-i urmări pe agenţi.
09:10
Reacţia unor turiști străini când au ajuns la cel mai "înfricoșător" castel din România de Halloween # ObservatorNews
Doar două săptămâni ne mai despart de Halloween, sărbătoare care a devenit tot mai îndrăgită şi în ţara noastră. Iar în locurile unde această sărbătoare a devenit o tradiţie, pregătirile sunt în toi în cea mai căutată locaţie, Castelul Bran. Se montează decoruri, se pun la punct petreceri, tururi speciale sau chiar programe de animație, totul pentru ca vacanţa de Halloween să fie una memorabilă, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici.
09:00
Băiat de 13 ani, bătut şi umilit de 4 adolescenţi, în Târgu Jiu. Agresorii l-au obligat să le pupe picioarele # ObservatorNews
Scene șocante la Târgu Jiu. Un copil de doar 13 ani a fost bătut și umilit în plină stradă de patru adolescenți.
09:00
Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.
09:00
Accident de groază în Gorj. Tânăr de 20 de ani, mort după ce s-a răsturnat cu mașina. Alţi doi pasageri răniţi # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani a murit după ce, în noaptea de marți spre miercuri, s-a răsturnat cu mașina pe un drum județean din Gorj.
09:00
Semnele unei noi crize economice în Statele Unite: "Toată lumea trebuie să fie avertizată" # ObservatorNews
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat marţi că recentele falimente din sectorul auto american semnalează începutul unei perioade de corecţie după mai bine de un deceniu de creditare prea permisivă.
09:00
Terasele exclusiviste din Năvodari, pline de turişti în vară, sunt acum acum una cu pământul. Peste 90 de beach-bar-uri sunt demolate zilele acestea pentru că, după un deceniu, contractele de închiriere a plajelor expiră. Administratorii sunt revoltaţi pentru că trebuie să distrugă investiţii de zeci de mii de euro, deşi ar putea să câştige noile licitaţii organizate de Apele Române.
Acum 2 ore
08:40
Cutremur cu magnitudinea 4 în judeţul Satu Mare. Seismul s-a produs la o adâncime de 5 kilometri # ObservatorNews
Un cutremur mediu cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:40
Record de credincioşi la Iaşi. Peste 30.000 de oameni au trecut marţi pe la racla Sfintei Parascheva # ObservatorNews
Record de credincioşi la Iaşi! Ieri au fost mai mulţi oameni ca oricând la sluba de hramul Sfintei Parascheva, peste 30.000. Ca să treacă pe la raclă, pelerinii au stat şi 17 ore în rând, dar sunt convinşi că a meritat. Deşi ieri a fost puhoi de oameni, în toate zilele pelerinajului au fost cu 60.000 mai puţini credincioşi decât anul treut.
08:40
Organizaţiile umanitare încearcă să trimită mai multe ajutoare în Gaza, dar Israelul a avertizat că numărul camioanelor va scădea întrucât au fost trimise foarte puţine trupuri neînsufleţite ale ostaticilor. Donald Trump a declarat că, în cazul în care Hamas nu depune armele, atunci Statele Unite vor interveni.
08:40
La Târgu Jiu s-a deschis "EDUnet Space", atelierul în care copiii devin exploratori ai viitorului. Şi cum este singurul spațiu de acest fel din Oltenia, aici, robotica, arta și tehnologia se întâlnesc într-o lume a experimentelor și ideilor care prind viață.
08:20
Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac rusesc "în profunzime", avertizează Polonia # ObservatorNews
Europa trebuie să fie pregătită pentru un atac rusesc în profunzime în regiune, a avertizat ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski. Oficialul de la Varşovia a calificat drept "iresponsabilă" neglijarea construirii unor sisteme de apărare, cum ar fi un zid anti-drone pe flancul său estic.
08:00
OpenAI relaxează restricțiile. Va permite conţinut pentru adulţi pe ChatGPT pentru utilizatorii verificaţi # ObservatorNews
OpenAI va introduce posibilitatea de a accesa conţinut pentru adulţi pe platforma ChatGPT începând din luna decembrie. Opţiunea va fi disponibilă doar pentru utilizatorii care îşi verifică vârsta, potrivit Mediafax.
08:00
Vulcanul Mount Lewotobi Laki-laki, din provincia East Nusa Tenggara, Indonezia, a erupt miercuri, aruncând cenușă vulcanică până la 10 kilometri înălțime, a anunțat agenția națională de vulcanologie, determinând autoritățile să ridice nivelul de alertă la maxim.
07:50
Horoscop 16 octombrie 2025 Zi a reconectării și a echilibrului. Zodiile care se apropie de familie # ObservatorNews
Horoscop 16 octombrie 2025. Momente de introspecție, vindecare și apropiere pentru toate zodiile. Berbecii lasă în urmă tiparele vechi, Taurii își găsesc liniștea în familie, iar Gemenii își folosesc claritatea mentală pentru a rezolva situații complicate.
07:50
Grecia ar putea deveni primul stat membru al Uniunii Europene care introduce oficial ziua de lucru de 13 ore în sectorul privat, potrivit unui proiect de lege ce urmează să fie votat miercuri în Parlament. Măsura, care a stârnit proteste masive la nivel național, este denunțată de sindicate drept o "abolire a zilei de lucru de opt ore și o legalizare a exploatării angajaţilor", scrie Politico.
Acum 4 ore
07:40
Serghei Polunin, balerinul cu chipul lui Putin tatuat pe piept, a rămas fără cetăţenia ucraineană # ObservatorNews
Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenia ucraineană printr-un decret prezindenţial semnat, marţi, de preşedintele Volodimir Zelenski, potrivit Kyiv Independent.
07:40
Cel puţin 16 persoane au murit în urma unui incendiu de proporţii izbucnit într-o fabrică de confecţii din Bangladesh, iar autorităţile avertizează că numărul victimelor ar putea creşte.
Acum 12 ore
01:40
9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare # ObservatorNews
Nu toate produsele cu denumirea de chefir respectă rețea chefirului tradițional, pentru că nu conţin drojdiile specifice, după cum a demonstrat campania "Ce ne puneţi în mâncare", marca Observator. Legea laptelui spune că un chefir este rezultatul unei fermentaţii duble, lactice şi alcoolice, produsă o cultură specială de micro-organisme. Pe scurt, analizele confirmă că plătim de multe ori pentru un chefir care e în realitate doar un lapte bătut cinstit.
14 octombrie 2025
22:10
Asia Express 14 octombrie 2025 – Cine a câştigat imunitatea. Alexa şi Tamaş, impresionaţi de povestea gazdei # ObservatorNews
Al doilea episod al etapei cu numărul şase din Asia Express – Drumul Eroilor a început în forţă, cu o provocare dificilă pentru concurenţi: legaţi de mâini şi de picioare, aceştia au trebuit să se sincronizeze pentru a lua cheia care le-a permis să se dezlege. Echipa formată din Bordea şi Cortea a fost prima care a reuşit să ia cheia şi să se dezlege reciproc pentru a pleca în misiune. Concurenţii au descoperit poveşti emoţionante când au stat de vorbă cu gazdele.
22:10
Maşină făcută zob la intrarea în Tecuci. Şoferul, scos inconştient dintre fiarele contorsionate # ObservatorNews
Accident grav la intrarea în Tecuci. Un bărbat de 43 de ani a ajuns în stare critică la spital după ce mașina pe care o conducea s-a răsturnat în afara drumului. Victima a fost găsită inconștientă, încarcerată între fiarele contorsionate ale autoturismului, și a fost resuscitată de două ori de echipajele medicale.
22:00
Lia Olguţa Vasilescu anunţă un congres fără tensiuni în PSD. Cine ar putea ocupa funcţia de secretar general # ObservatorNews
Lia Olguţa Vasilescu anunţă că viitorul congres al PSD se va desfăşura "foarte lin", în ciuda speculaţiilor privind tensiuni interne. Vicepreşedintele social-democrat a precizat că soţul său, europarlamentarul Claudiu Manda, a discutat cu Sorin Grindeanu pentru a candida la funcţia de secretar general al partidului. Vasilescu spune că nu va candida la nicio funcţie, întrucât are deja un loc de drept în conducerea PSD.
21:40
Lia Olguţa Vasilescu, după ce Bolojan a amenințat primarii care au restanțe: Este inadmisibil # ObservatorNews
Primariul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi, că este "inadmisibil ca un premier, fost primar" să ameninţe primarii care au restanţe la plată. Premierul Ilie Bolojan a subliniat în trecut că va face publică lista primăriilor cu restanţe şi că neachitarea acestora implică o răspundere penală.
21:40
Scenarii pentru actuala coaliţie de la guvernare. Vasilescu avertizează asupra unei "mini-coaliţii" PNL-USR # ObservatorNews
Lia Olguța Vasilescu crede că actuala coaliție de guvernare are "șanse mari" să reziste, pentru că "nu există altă variantă". Primarul Craiovei avertizează însă că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă propunerile sale nu vor fi acceptate sau dacă PNL și USR vor forma o "mini coaliție" pentru Primăria Capitalei.
21:20
Vremea se răcește în toată țara, iar valorile termice vor fi mai mici decât cele normale pentru mijlocul lunii octombrie. Meteorologii anunță ploi slabe în sud și est, dar și în zonele montane, unde la altitudini mari vor apărea precipitații mixte.
21:00
Ministrul Energiei: Românii plătesc cel mai mare preţ la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare # ObservatorNews
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, susține că românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare. Afirmația sa, contestată inițial, este susținută de date oficiale HEPI și Comisia Europeană, care arată că Bucureștiul depășește media UE, iar la nivel real, România ocupă primul loc.
Acum 24 ore
20:40
Fregata "Regina Maria", înapoi acasă după o misiune de aproape două luni în Marea Mediterană # ObservatorNews
După aproape două luni în larg, fregata Regina Maria s-a întors acasă. Militarii români au încheiat o misiune dificilă, alături de parteneri NATO, în apele Mediteranei. În portul militar din Constanţa, bucuria revederii cu familiile a făcut uitate dorul și oboseala.
20:40
Katy Perry trăiește o poveste de dragoste cu Justin Trudeau. Anunțul, făcut de artistă pe scenă # ObservatorNews
Artista Katy Perry a confirmat că are o relaţie cu fostul premier canadian Justin Trudeau. Anunţul a fost făcut într-o împrejurare inedită. Artista a fost cerută în căsătorie de un admirator în timpul unui concert. Dar a refuzat propunerea pentru că a venit cu întârziere.
20:30
Doi deținuți au spart serverele închisorilor pentru a-şi transfera bani şi zile libere. Cum au reuşit # ObservatorNews
Breşă de securitate în închisorile din România. Este pentru prima dată când doi deţinuţi au spart reţeaua de calculatoare din penitenciare şi au intrat în baza de date clasificate, la care au acces poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre ei chiar s-ar fi lăudat în spatele gratiilor că poate să îşi elibereze colegii de celulă. Acum, o anchetă internă, dar şi una penală urmează să stabilească cum au reuşit cei doi să pătrundă în serverele închisorilor.
20:20
Fermierii francezi au blocat centrul Parisului cu tractoarele, furioși pe noul acord comercial european # ObservatorNews
Europa stă pe un butoi cu pulbere din cauza măsurilor de austeritate. Capitala Belgiei a fost paralizată de o demonstraţie la care au participat 140.000 de oameni. Manifestanţii s-au luat la bătaie cu forţele de ordine. Pe cele două aeroporturi din Bruxelles, ambele folosite de foarte mulţi români, sute de zboruri au fost anulate. În acest timp, sindicatele din Grecia contestă creşterea programului de muncă, iar fermierii francezi sunt revoltaţi de acordul de liber schimb cu ţările din America de Sud.
20:10
Ministerul Educaţiei ar interzice şcolilor din Capitală excursiile pe banii părinţilor din "Săptămâna altfel" # ObservatorNews
Şcolile nu mai au voie să facă excursii pe banii părinţilor în Săptămâna altfel şi în Săptămâna verde. Este avertismentului ministrului Educaţiei după ce mai multe inistituţii de învăţământ au organizat deplasări de mii de euro chiar şi în afara ţării cu elevii. Mai multe inspectorate din ţară au interzis deja organizarea activităţilor, iar de mâine şi Capitala va trimite noi precizări. Regula e simplă: şcoala trebuie să găsească finanţare pentru aceste programe.
19:50
Investiţii de zeci de mii de euro, una cu pământul: beach-baruri de fiţe, demolate înaintea noilor licitaţii # ObservatorNews
Terasele exclusiviste din Năvodari, pline de turişti în vară, sunt acum acum una cu pământul. Peste 90 de beach-bar-uri sunt demolate zilele acestea pentru că, după un deceniu, contractele de închiriere a plajelor expiră. Administratorii sunt revoltaţi pentru că trebuie să distrugă investiţii de zeci de mii de euro, deşi ar putea să câştige noile licitaţii organizate de Apele Române.
19:50
Donald Trump, în vervă la summitul din Egipt. Ce obstacole stau în calea păcii preşedintelui american # ObservatorNews
Acordul de pace în Orientul Mijlociu este deja în pericol, la nici 24 de ore de la semnare. Rudele israelienilor morţi cer suspendarea înţelegerii, pentru că Hamas nu a returnat decât 4 dintre cele 28 de trupuri neînsufleţite. Alte puncte controversate, cum ar fi dezarmarea Hamas şi cine va conduce Fâşia Gaza, rămân şi ele nerezolvate, deşi Donald Trump a declarat că partea dificilă s-a încheiat. La summitul din Egipt, preşedintele american a făcut spectacol pe scenă. I-a lăudat pe liderii arabi şi a complimentat-o pe şefa guvernului italian: "o femeie frumoasă".
19:40
Accidentul în care o mamă şi fiica sa au fost spulberate pe trecerea de pietoni a fost surprins chiar de camera de bord a şoferului vinovat. Imaginile arată cum individul de 20 de ani făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea impactului. Şoferul nu era drogat sau băut, dar în trecut a fost sancţionat pentru comportament agresiv în trafic. Acum a fost arestat.
19:40
Parlamentul a fost scena unui nou scandal. Cine stabilește dauna RCA: asigurătorul sau service-ul? # ObservatorNews
Scandal în Parlament pe modificarea legii referitoare la RCA. Potrivit unui amendament susţinut şi de ASF, asigurătorii ar fi putut decide valoarea daunei, fără ca service-urile auto să mai aibă un cuvânt de spus în acest sens. Companiile au susținut că facturile sunt umflate de ateliere, iar acest lucru face ca șoferii să plătească mai mult pentru poliţa obligatorie. În cele din urmă, amendamentul a fost retras pe ultima sută de metri.
19:40
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz # ObservatorNews
Legislaţia rutieră se modifică! Amenzile pentru oprire sau parcare ilegală se vor da mai simplu și mai rapid. Potrivit unui proiect al Ministerului de Interne, nu va mai fi nevoie ca șoferul să fie prins la mașină, iar procesul verbal nu va mai fi trimis prin poștă. În locul lui, poliţiştii vor lipi un autocolant pe parbriz.
19:30
9 sortimente de chefir, testate din nou de Observator, după 2 luni. Rezultate surprinzătoare # ObservatorNews
Nu toate produsele cu denumirea de chefir respectă rețea chefirului tradițional, pentru că nu conţin drojdiile specifice, după cum a demonstrat campania "Ce ne puneţi în mâncare", marca Observator. Legea laptelui spune că un chefir este rezultatul unei fermentaţii duble, lactice şi alcoolice, produsă o cultură specială de micro-organisme. Pe scurt, analizele confirmă că plătim de multe ori pentru un chefir care e în realitate doar un lapte bătut cinstit.
19:30
Cozi la amanet după ce un gram de aur a ajuns aproape 600 de lei. Avertismentul economiștilor # ObservatorNews
Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se apropie de 600 de lei. Românii fac coadă la casele de amanet în această perioadă - fie să vândă şi să facă rost de bani, fie să cumpere şi să investească.
19:30
A așteptat 14 ore ca să se roage pentru fiul ei. Povestea Andreei, pelerină la Iași: "Avem o mare dorinţă" # ObservatorNews
Record de credincioşi la Iaşi. Astăzi au fost mai mulţi oameni ca oricând la slujba de hramul Sfintei Parascheva, peste 30.000. Ca să treacă pe la raclă pelerinii au stat şi 17 ore în rând, dar sunt convinşi că a meritat. Deşi astăzi a fost puhoi de oameni, în toate zilele pelerinajului au fost cu 60.000 mai puţini credincioşi decât anul trecut.
19:20
SRI se va implica din nou în lupta împotriva corupţiei! Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că acest lucru va fi trecut în noua Strategie Naţională de Apărare a Ţării, un document care va fi validat de CSAT şi trimis apoi Parlamentului. Şeful statului susţine că munca ofiţerilor de informaţii trebuie să se desfăşoare fără interferenţe în activitatea procurorilor.
19:10
Ajutorul militar european pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel din 2023. Cine sunt principalii donatori # ObservatorNews
Sprijinul militar acordat de țările europene Ucrainei a scăzut semnificativ în timpul verii, potrivit unui raport publicat de Kiel Institute din Germania, transmite AP, citat de Agerpres. În iulie și august, Europa a alocat un total de 3,3 miliarde de euro pentru ajutor militar, cu 57% mai puțin față de media primelor șase luni ale anului. În timp ce asistența umanitară și financiară a rămas stabilă, experții avertizează că ritmul actual al sprijinului militar ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a-și menține apărarea.
19:00
Şoferul care a spulberat o mamă şi pe fiica ei pe trecerea de pietoni, arestat preventiv # ObservatorNews
Şoferul care a ucis o mamă pe o trecere de pietoni din Capitală a fost arestat pentru 30 de zile. Acesta a fost adus marţi după-amiază la Judecătoria Sectorului 4, unde s-a hotărât plasarea lui în arest preventiv. În urma accidentului, femeia în vârstă de 35 de ani a murit pe loc, iar fetiţa în vârstă de mai puţin de un an, care se afla în cărucior, a avut nevoie de intervenţii chirurgicale.
18:30
Premierul Lecornu cere suspendarea reformei pensiilor până în 2027, pentru a ieşi din blocajul politic # ObservatorNews
Premierul francez Sebastien Lecornu a anunțat că va cere Parlamentului, în această toamnă, suspendarea reformei pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027. Măsura vizează calmarea tensiunilor politice și obținerea sprijinului Partidului Socialist. Reforma, promovată de președintele Macron, include creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, și a fost puternic contestată de opoziție și de sindicate.
18:20
O maşină s-a urcat pe sensul giratoriu din Târgu Frumos, la ieşirea spre Iaşi. Două persoane, rănite # ObservatorNews
Două persoane au fost rănite, marţi, după ce un autoturism a ieşit de pe şosea şi a urcat pe un sens giratoriu, în oraşul Târgu Frumos, la ieşire către Iaşi. Una dintre victime a avut nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru a fi scoasă din maşină.
18:20
O influenceriță și fiica ei de 15 ani, găsite moarte în apartamentul lor din Rio de Janeiro. Ipoteza poliţiei # ObservatorNews
O influenceriță braziliană și fiica ei de 15 ani au fost găsite fără viață în apartamentul lor din Rio de Janeiro. Vecinii, care nu le mai văzuseră de câteva zile, au alertat autoritățile după ce au simțit un miros neplăcut venind din locuință.
18:10
"Control în stil sovietic": Presa din SUA refuză regulile Pentagonului și riscă evacuarea din clădire # ObservatorNews
Ziare și televiziuni de toate orientările politice, inclusiv The Washington Post, New York Times, CNN, Associated Press, Newsmax și Washington Times, refuză să semneze noua politică de presă a Pentagonului care vrea control total asupra a ce pot afla și publica jurnaliștii despre activitatea sa, iar cine nu se conformează își pierde acreditarea.
18:10
Zelenski i-a retras cetățenia ucraineană primarului Odessei, acuzat că deține pașaport rusesc # ObservatorNews
Președintele Volodimir Zelenski a semnat decretul de retragere a cetățeniei ucrainene pentru Hennadi Truhanov, primarul orașului Odesa, după ani de acuzații privind posibila sa cetățenie rusă. Decizia vine în urma unei petiții publice și a unor documente care sugerează că Truhanov a avut sau încă deține pașaport rusesc, în ciuda negărilor repetate.
18:00
Pericol în spitale: cu unghiile la control. Zeci de cadre medicale, anchetate pentru igienă precară # ObservatorNews
A fost nevoie să moară oameni... Vă amintiţi cu siguranţă de această frază, rostită de președintele României după tragedia de la Colectiv. Au trecut 10 ani de atunci. Ani în care sistemul a rămas în mare parte neschimbat, iar lecțiile nu par învățate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.