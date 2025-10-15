09:00

Ieri a avut loc un accident grav la Apărătorii Patriei, unde o mamă și un copil au lovt loviți de un șofer pe trecerea de pietoni. Femeia a murit, iar cel mic de doi ani […] Articolul Șoferul care a lovit o mamă și un copil la Apărătorii Patriei a fost reținut. Tânărul de 20 de ani publica pe rețelele de socializare că este pasionat de condusul cu viteză chiar și prin oraș apare prima dată în B365.