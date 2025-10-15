Pieton în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină în Cluj-Napoca
ViaCluj, 15 octombrie 2025 10:50
Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit marți seara la un accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar echipajele au acordat îngrijiri medicale de urgență unui pieton accidentat. Mai exact, a […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 24 ore
21:00
Încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea, oamenii de afaceri din Occident au căutat cele mai potrivite căi de a pune în acord activitatea economică cu valorile și principiile creștine. Biblia oferă tuturor celor interesați un sistem etic care poate ghida activitatea concretă a conducătorilor de companii, dar și de instituții publice, universități sau organizații […]
16:40
”Echipa națională a muzicienilor români”, Romanian Symphony Orchestra, debutează la Cluj-Napoca # ViaCluj
Unii dintre cei mai valoroși muzicieni români din străinătate se reunesc cu muzicieni români din țară într-o orchestră care să reprezinte România în lume. Acest nou ansamblu se intitulează Romanian Symphony Orchestra și va debuta la Cluj-Napoca în data de 7 noiembrie, cu un concert extraordinar realizat sub bagheta maestrului Gabriel Bebeșelea. Evenimentul va avea […]
16:10
Cornel Jurju: Istoria Șușmanilor reprezintă epopeea rezistenței anticomuniste din Munții Apuseni # ViaCluj
Istoricul clujean Cornel Jurju, președintele Clubului Monarhiștilor Clujeni, a lansat un nou volum dedicat luptei anticomuniste. Este vorba de cartea "Șușmanii. Epopeea anticomunistă din Apuseni (1948-1958)", apărută la Editura Ratio et Revelatio. Cartea va fi lansată oficial în 30 octombrie, de la ora 17.00, în Sala Reduta a Muzeului Etnografic al Transilvaniei. Volumul a fost […]
15:10
Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturile vor fi mai coborâte decât cele obişnuite săptămâna asta, însă vor urca peste cele specifice perioadei, peste tot în țară, de săptămâna viitoare. Iată prognoza pentru intervalul 13 octombrie – 10 noiembrie: Săptămâna 13.10.2025 – 20.10.2025 Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele […]
13:10
Spectacolul BLOCKPOST, despre noaptea în care a început invazia din Ucraina, ajunge la Cluj # ViaCluj
BLOCKPOST, un spectacol care te atinge profund, ajunge la Casa de Cultură a Studenților din Cluj, vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00. Scris de Anton Nesmyianov și regizat de Oleksandr Stepantsov, spectacolul are loc în noaptea care a schimbat totul – noaptea începutului invaziei pe scară largă în Ucraina. Un bunic ocupă de bunăvoie […]
12:20
Classic for Babies: Concerte live de muzică clasică gratuite pentru bebeluși și femei însărcinate, la Cluj # ViaCluj
Classic Unlimited lansează un nou proiect: Classic for Babies, dedicat femeilor însărcinate, părinților și bebelușilor între 0 și 12 luni. Muzica clasică ajunge toamna aceasta la cei mai mici ascultători. Classic for Babies, un proiect inovator pentru bebeluși, părinți și femei însărcinate, transformă muzica clasică într-o experiență senzorială și memorabilă. Vor avea loc concerte cu […]
12:10
Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin la un accident rutier pe Autostrada A3, pe sensul Turda-Gilău. În evenimentul rutier au fost implicate două autocamioane, dintre care unul s-a răsturnat pe carosabil. Conform informațiilor furnizate de ISU Cluj, în interiorul autocamionului răsturnat se afla un bărbat de aproximativ 35 de ani, care a rămas încarcerat. Echipajele […]
12:00
UTCN va deschide un institut de inteligență artificială ca partener strategic al primei AI Factory din România # ViaCluj
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) anunță implicarea sa ca partener în RO AI Factory, prima infrastructură națională dedicată inteligenței artificiale. Proiectul este coordonat de ICI București și Universitatea POLITEHNICA din București (UPB). RO AI Factory va fi implementată la UTCN prin AIRi – Artificial Intelligence Research Institute. Noul institut este finanțat din fonduri proprii și […]
11:20
Campioana României U-BT Cluj-Napoca a semnat un acord cu un jucător lituanian în vârstă de 34 de ani. „U-BT își întărește lotul prin aducerea lituanianului Saulius Kulvietis, jucător ce evoluează pe poziția 4, dar care poate pune probleme adversarilor din spatele liniei de 3 puncte. Născut pe 14 februarie 1991, Kulvietis a făcut cunoștință cu […]
Ieri
10:50
Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pe parcursul serii trecute pentru a stinge un incendiu care a izbucnit într-o gospodărie situată în localitatea Codor, comuna Jichișu de Jos. Apelul de urgență a venit în jurul orei 19.05, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere. Incendiul s-a manifestat generalizat la un fânar, […]
10:20
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți la Cluj: peste 800 de oferte de la angajatori de top # ViaCluj
Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți 2025 Cluj va avea loc pe 16 octombrie 2025, între orele 10:00 și 14:00, la Cluj Arena. Evenimentul este organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj, în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și Primăria Cluj-Napoca, având ca scop facilitarea accesului tinerilor absolvenți pe piața muncii și promovarea […]
09:30
Electric Castle anunță artiștii ce sunt cap de afiș pentru vara 2026: twenty one pilots și The Cure sunt confirmați pentru ediția ce va avea loc între 16 și 19 iulie, la Bonțida. Abonamentele sunt disponibile pe electriccastle.ro, la un preț special doar până joi, 16 octombrie. În istoria muzicii rock, e greu de găsit […]
13 octombrie 2025
18:20
DTX 2025, evenimentul internațional care promovează inovarea și transformarea digitală în societate # ViaCluj
Evenimentul Digital Transformation Experience (DTX 2025), organizat de Cluj IT Cluster sub egida Digital Innovation Hub for Society (DIH4Society), cu sprijinul Comisiei Europene și al Guvernului României, a avut loc la UT Hub din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca (UTCN), între 29 septembrie și 1 octombrie 2025. Evenimentul a reunit lideri de opinie, specialiști și practicieni […]
18:10
Schimbări la Facultatea de Matematică și Informatică UBB: O parte din cursuri va reveni de la CREIC în centrul Clujului # ViaCluj
În contextul situației generate de relocarea unor activități didactice din cadrul Facultății de Matematică și Informatică (FMI) UBB, în clădirile CREIC și TEAM lângă Chinteni, conducerea Universității Babeș-Bolyai s-a întâlnit luni, 13 octombrie, cu profesorii din toate departamentele facultății și cu reprezentanții studenților. Potrivit rectorului interimar, Prof. univ. dr. Adrian Petrușel, pentru a diminua din […]
17:40
15:20
Membrii Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) au luat trei decizii importante în domeniul politicii monetare, anunță ClujToday.ro. Iată care sunt cele trei decizii: Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an; Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an […]
14:00
Cluj-Napoca se transformă, între 17 și 26 octombrie, în capitala arhitecturii contemporane românești, cu prilejul Bienalei de Arhitectură Transilvania — BATRA 2025. În această perioadă va avea loc Gala Bienalelor și Anualelor de Arhitectură — ediția a patra — organizată de Ordinul Arhitecților din România, filiala Transilvania, în colaborare cu Primăria Cluj-Napoca. Expoziția reunește cele […]
13:20
Undă verde pentru amenajarea Parcului Rozelor pe Canalul Morii – Investiție de 9 milioane de euro # ViaCluj
Primarul Emil Boc anunță semnarea autorizației de construcție pentru proiectul „Amenajare parc pe culoarul Canalul Morii – tronson Parcul Rozelor", o investiție de peste 9 milioane de euro. „Cu o investiție totală de 9 milioane euro (cu TVA), finanțată prin Programul Regional Nord-Vest (5.2 mil euro) și bugetul local (3.8 mil euro), proiectul urmărește reactivarea […]
13:00
Accident tragic în județul Cluj: Un băiat și o fată de 21 și 24 de ani și-au pierdut viața # ViaCluj
Un accident extrem de grav a avut loc duminică, 12 octombrie, în apropiere de localitatea Câțcău din județul Cluj. Doi tineri în vârstă de 21 și de 24 de ani au decedat în urma impactului autoturismului lor cu un camion. Polițiștii au transmis că șoferul de 21 de ani care a decedat duminică pe DN1C, […]
12:50
Un bărbat a fost descoperit fără viață, duminică, 12 octombrie, în jurul orei 13:00, în spatele bisericii din Piața Timotei Cipariu, din Cluj-Napoca. Trupul neînsuflețit a fost observat de trecători, care au alertat autoritățile. Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au deplasat imediat la fața locului, împreună cu un echipaj medical. „La fața locului, polițiștii […]
12:30
Cunoscut pentru abordarea sa caldă, echilibrată și profund ancorată în realitățile vieții de zi cu zi, Părintele Vasile Ioana este una dintre cele mai respectate voci în spațiul public pe teme de familie, educație și parenting. Autor al unor volume de referință precum Cartea familiei, Cartea bunei înțelegeri sau Dialogul speranței, părintele vorbește deschis despre […]
12:30
YAY Films lansează în cinematografele din România filmul de animație francez Falcon Express pe 10 octombrie 2025. Produs de TAT Productions, filmul este regizat de Benoît Daffis și Jean-Christian Tassy, având un scenariu semnat de echipa creativă deja cunoscută publicului român din filmele de animație Patrula junglei și Terra Willy. Rezultatul este un film de […]
12:00
Unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Cluj este Călin Roșu. Este vorba de unul dintre liderii Clubului Monarhiștilor Clujeni și, totodată, unul dintre oamenii de afaceri foarte activi în domeniul construcțiilor. Călin Roșu a fondat o companie de talie medie, care a realizat proiecte în toată țara. De aceea, el cunoaște realitatea economică de […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Măsuri de circulație noi în jurul școlilor din Cluj, după accidentul în care a fost rănit un copil de 12 ani # ViaCluj
Autoritățile locale din Cluj prioritizează măsuri pentru siguranța copiilor, după incidentul grav petrecut la începutul lunii octombrie, când un copil de 12 ani a fost lovit în apropierea școlii pe strada Avram Iancu. Anunțul a fost făcut de către viceprimarul Dan Tarcea. „În urma întâlnirii de săptămână trecută cu Poliția Municipiului, Poliția Locală și Serviciul […]
10 octombrie 2025
18:10
Rețeaua clujeană ONCOS a sărbătorit vineri, 10 octombrie, Ziua producătorului român și a produselor românești, în magazinul din zona Gării Cluj-Napoca. Aceste eveniment a devenit tradiție pentru ONCOS, o firmă cu acționariat românesc care pune accent pe producție. În această rețea, pe lângă magazine se numără ferme de pui și abator de pui, o fabrică […]
17:40
Filosofia ca festival: dezbateri, ateliere pentru copii și tineri, quiz-uri și conferințe despre Adevăr și Postadevăr # ViaCluj
Până duminică, 12 octombrie, la UBB are loc Festivalul de Filosofie, o inițiativă a Asociației Philosophy Babes, înființată de studenții și profesorii Departamentului de Filosofie al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul UBB Cluj. Profesorii Mihaela Frunză și Ciprian Mihali au vorbit la România via Cluj despre rolul filosofiei în viața reală, despre importanța […]
16:20
Prefectura Cluj atrage atenția cetățenilor în legătură cu suspendarea temporară a activității Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Cluj, luni, 13 octombrie 2025. „Instituția Prefectului – Județul Cluj aduce la cunoștința cetățenilor faptul că, din motive de ordin tehnic, activitatea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a […]
16:00
UDMR va avea un director de strategie, care va pregăti inclusiv anul electoral 2028, a anunțat azi președintele acestei formațiuni politice, Hunor Kelemen. El a făcut acest anunț în cadrul congresului UDMR, organizat în comuna clujeană Jucu. Hunor Kelemen a afirmat că l-a numit în acest nou post pe primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, […]
15:00
Banca Transilvania trage semnal de alarmă: site-uri false copiază platforma BT24 pentru a fura datele de logare # ViaCluj
Banca Transilvania a transmis un anunț către clienți în
11:50
Cel de-al 17-lea congres al UDMR a început în comuna Jucu, din județul Cluj. La eveniment participă prim-ministrul României, Ilie Bolojan, precum și prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, împreună cu președintele PSD, președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, precum și cu liderii mai multor formațiuni politice din Ungaria, precum vicepremierul Zsolt Semjen, liderul Partidului Creștin-Democrat, sau ministrul […] The post LIVE: A început Congresul UDMR de la Jucu appeared first on ViaClujTV.
9 octombrie 2025
22:30
Codex Basilianus: Tezaurul muzical al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, prezentat la Cluj # ViaCluj
Capela Sfântul Iosif din Catedrala Martirilor și Mărturisitorilor Credinței din Secolul XX din Cluj-Napoca va găzdui un moment cu adevărat excepțional. Este vorba de lansarea volumului Codex Basilianus și a unui CD dedicat unuia dintre cei mai mari compozitori greco-catolici din istorie, ieromonahul Gheorghe Marina. Este vorba de autorul imnului ”O, Măicuță sfântă”, spune protopopul […] The post Codex Basilianus: Tezaurul muzical al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, prezentat la Cluj appeared first on ViaClujTV.
21:40
Elita politică este divizată de tema reformei administrației publice locale. În timp ce Opoziția pro-rusă critică orice inițiativă, fără să propună nimic în schimb, partidele din coaliția de guvernare nu reușesc să se înțeleagă asupra principalelor măsuri de reformă pe care ar trebui să le aplice. În acest context, Opoziția extraparlamentară pro-europeană cere Guvernului mai […] The post Romulus Luca: PNȚ a făcut singura reformă autentică din ultima jumătate de secol! appeared first on ViaClujTV.
16:20
FOTO Studenții UBB protestează în fața rectoratului împotriva desfășurării cursurilor la CREIC # ViaCluj
Studenții de la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj continuă boicotul cursurilor desfășurate în clădirile CREIC și TEAM, din cadrul Cluj Innovation Park. Joi, 9 octombrie, protestele au continuat pe strada Mihail Kogălniceanu, în fața clădirii centrale a UBB, unde studenții au cerut suspendarea activităților didactice din Chinteni până la […] The post FOTO Studenții UBB protestează în fața rectoratului împotriva desfășurării cursurilor la CREIC appeared first on ViaClujTV.
16:12
Trafic aglomerat la Târgul de toamnă de la Negreni – Poliția Cluj recomandă rute alternative # ViaCluj
A început Târgul de toamnă de la Negreni 2025, unul dintre cele mai cunoscute evenimente tradiționale din Transilvania, care atrage anual mii de vizitatori din toată țara și din străinătate. Poliția Cluj avertizează că, din cauza fluxului mare de participanți, traficul rutier în zona târgului de la Negreni poate fi semnificativ îngreunat, în special în […] The post Trafic aglomerat la Târgul de toamnă de la Negreni – Poliția Cluj recomandă rute alternative appeared first on ViaClujTV.
16:12
Vremea la Cluj, joi, 9 octombrie, aduce un amestec plăcut între zilele calde de vară care tocmai au trecut și debutul mai răcoros al toamnei. Temperaturile maxime vor atinge aproximativ 14 grade Celsius, în jurul orei 18:00, iar cerul va fi parțial noros după-amiază, fără șanse de ploaie. Pe parcursul serii, vremea se va răci […] The post Vremea la Cluj: temperaturi de toamnă blândă și cer variabil appeared first on ViaClujTV.
16:12
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) a conferit titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Mariya Gabriel, Președinte al Institutului Robert Schuman și fost Comisar European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, în cadrul unei ceremonii festive, care a avut loc miercuri, 8 octombrie, în Aula HUB UTCN. Distincția academică, acordată cu prilejul reuniunii periodice a […] The post UTCN a acordat titlul de Doctor Honoris Causa fostei comisare europene Mariya Gabriel appeared first on ViaClujTV.
16:12
Studenții Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca au avut parte de doi invitați surpriză: două alpacale de terapie din cadrul Asociației Dog Assist. Tinerii au putut interacționa mai bine de o oră cu simpaticele patrupede, atât pe holurile instituției, cât și în amfiteatre. Scopul vizitei a fost reducerea stresului în rândul studenților, […] The post Două alpaca simpatice au făcut senzație la UBB Cluj: Pesto și Tofu, în vizită la FSEGA appeared first on ViaClujTV.
16:12
Percheziții DIICOT în Cluj, București și alte județe: grup specializat în falsificarea actelor oficiale, destructurat # ViaCluj
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au desfășurat, joi dimineață, 09 octombrie 2025, 46 de percheziții domiciliare în București, Cluj și alte opt județe din țară. Acțiunea vizează destructurarea unei rețele implicate în falsificarea actelor oficiale, printre care cărți de identitate, permise de conducere, diplome și cărți de muncă. […] The post Percheziții DIICOT în Cluj, București și alte județe: grup specializat în falsificarea actelor oficiale, destructurat appeared first on ViaClujTV.
16:12
Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului din Cluj-Napoca # ViaCluj
Ministerul Transporturilor a emis miercuri, 8 octombrie, autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului, un obiectiv important aflat pe Lotul 1 Cluj-Napoca – Aghireș al magistralei feroviare Cluj-Napoca – Oradea. Valoarea totală a lucrărilor autorizate se ridică la 78,54 milioane de lei, fără TVA, potrivit datelor oficiale. Proiectul face parte din programul amplu de modernizare […] The post Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru Pasajul Tăietura Turcului din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
16:12
Festivalul „Dumitru Fărcaș” aduce la Cluj o nouă ediție plină de muzică, folclor și emoție # ViaCluj
Fundația Dumitru Fărcaș anunță cu bucurie desfășurarea celei de-a VII-a ediții a Festivalului Internațional „Dumitru Fărcaș”, un eveniment de referință dedicat păstrării și promovării muzicii tradiționale românești, precum și omagierii marelui maestru al taragotului. În perioada 22–25 octombrie 2025, Cluj-Napoca devine din nou centrul vibrației autentice românești, reunind artiști din țară și din străinătate, interpreți […] The post Festivalul „Dumitru Fărcaș” aduce la Cluj o nouă ediție plină de muzică, folclor și emoție appeared first on ViaClujTV.
16:12
Afacerile de familie trec prin provocări cruciale atunci când apare nevoia de predare către generaţia următoare a responsabilităților, rolurilor şi aşteptărilor. Conflictul apare deseori dacă nu există comunicare clară, iar păstrarea valorilor fondatorilor devine dificilă într‑o companie în creştere. Invitata din acest episod al podcastului Business de Familie este Tunde Szel-Bartha, CEO în devenire, reprezentantă […] The post Povestea devenirii unui CEO: NETT FRONT – Generația a doua de business appeared first on ViaClujTV.
8 octombrie 2025
14:50
Cum se manifestă ura și discriminarea într-o societate care se declară tolerantă, dar care continuă să-și respingă diferențele? România, parte a unui spațiu multicultural din Europa de Est, adună laolaltă comunități diverse, însă conviețuirea pașnică rămâne adesea o iluzie întreținută de o „cultură a ospitalității” care ascunde prejudecăți adânci. În ciuda cercetărilor care combat miturile […] The post De ce ura nu dispare? România, între toleranță și prejudecată appeared first on ViaClujTV.
14:30
Bulevardul Eroilor din Cluj va găzdui, timp de 15 zile sculptura interactivă „Fir cu fir”, semnată de artistul clujean Octavian Simion. Lucrarea devine un simbol public al curajului și demnității femeilor în lupta cu cancerul la sân și marchează startul oficial al campaniei „Fir cu fir. Nu pierzi cine ești” al fundației Vertical Freedom. […] The post Sculptura interactivă ”Fir cu Fir” de pe Eroilor este dedicată luptei cu cancerul la sân appeared first on ViaClujTV.
14:20
Riverside Celebration revine la Cluj: trei zile de muzică și street food pe plaja Grigorescu # ViaCluj
Festivalul PICNIC | Riverside Celebration, unul dintre cele mai iubite evenimente de toamnă din Cluj-Napoca, revine pe Plaja Grigorescu între 10 și 12 octombrie 2025. Timp de trei zile, clujenii sunt invitați să se bucure de muzică live, street food delicios și vibe de festival urban într-un cadru relaxant, pe malul Someșului. Atmosfera de festival […] The post Riverside Celebration revine la Cluj: trei zile de muzică și street food pe plaja Grigorescu appeared first on ViaClujTV.
14:10
Expoziție stradală interactivă dedicată lui Iuliu Hossu pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca # ViaCluj
În perioada 1 – 11 octombrie 2025, pe instalația 10×10 a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei (Bd. Eroilor, Cluj-Napoca), publicul este invitat să viziteze expoziția interactivă „Fericitul Cardinal Iuliu Hossu – O viață întreagă pentru Biserică și România”, dedicată unuia dintre cei mai mari păstori și mărturisitori ai credinței din secolul XX. Expoziția interactivă invită […] The post Expoziție stradală interactivă dedicată lui Iuliu Hossu pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
13:40
U-BT Cluj-Napoca a obținut o victorie spectaculoasă marți, 7 octombrie, contra echipei lituaniene Neptunas Klaipeda, scor 107-102, în etapa secundă a BKT EuroCup. Campioana României a fost condusă la 17 puncte în prima repriză, dar a reușit să revină pe fondul unei evoluții excelente a lui Daron Russell, fundașul naturalizat săptămâna trecută de România. U-BT nu […] The post U-BT Cluj-Napoca, revenire impresionantă și prima victorie în EuroCup, în Lituania appeared first on ViaClujTV.
13:00
Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată. Vedeta a adus pe lume un băiețel sănătos, iar vestea a fost dată de prietena ei, Alina Ceușan, creatoarea de conținut stabilită la Cluj-Napoca. „Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul […] The post Carmen Grebenișan a devenit mamă – Nașterea a avut loc într-un mod inedit appeared first on ViaClujTV.
12:40
CFR Cluj, apel pentru băiatul implicat în accidentul cumplit de pe Avram Iancu: ”Oricine poate dona” # ViaCluj
CFR Cluj a sărit în ajutorul lui Eduard Balogh (12 ani), fost junior al clubului care acum o săptămână a fost lovit de o mașină în timp ce se afla pe trotuar. Eduard Balogh a fost operat de urgență în urma accidentului suferit și în prezent se află la terapie intensivă. Acesta are nevoie sânge, iar CFR […] The post CFR Cluj, apel pentru băiatul implicat în accidentul cumplit de pe Avram Iancu: ”Oricine poate dona” appeared first on ViaClujTV.
12:10
Dacă încă nu ți-ai făcut o nouă carte de identitate, acum poți deveni posesorul unui „buletin” diferit – „Buletinul de Iulius”, disponibil la Iulius Mall Cluj. Acest nou „ID” îți aduce reduceri și oferte speciale în locațiile tale preferate din mall. Mai mult, dacă reușești să bifezi toate cele 11 promoții incluse pe buletin, primești […] The post Fă-ți „Buletinul de Iulius” și bucură-te de promoții la brandurile tale preferate appeared first on ViaClujTV.
