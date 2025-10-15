Pieton în stare gravă după ce a fost lovit de o mașină în Cluj-Napoca

12:00

Unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din Cluj este Călin Roșu. Este vorba de unul dintre liderii Clubului Monarhiștilor Clujeni și, totodată, unul dintre oamenii de afaceri foarte activi în domeniul construcțiilor. Călin Roșu a fondat o companie de talie medie, care a realizat proiecte în toată țara. De aceea, el cunoaște realitatea economică de […] Călin Roșu: Nu avem motive de panică, suntem mai bine pregătiți decât în criza din 2008