Ziua porților deschise la Centrul Terapia Thai la Timișoara cu Elena Nastaca

Spitalul Victor Babeș Timișoara oferă, gratuit, colonoscopii pacienților cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Procedura, decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, are un rol esențial în depistarea precoce a cancerului de colon, o boală care poate fi tratată cu succes dacă este descoperită la timp.