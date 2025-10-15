Ziua porților deschise la Centrul Terapia Thai la Timișoara cu Elena Nastaca
Timis Online, 15 octombrie 2025 10:50
Acum 10 ani , dupa o cariera in multinationala si o calatorie in jurul lumii parca inspirate din cartile lui Jules Verne, Elena Nastaca a poposit în Asia. Acolo a descoperit beneficiile Terapiei Thai cu toate implicațiile ei pentru un trup si o minte sanatoasa. A studiat la școli de renume din Thailanda si Japonia (TMC Chiang Mai, ONG School, ITM School, Koyasan School) si astfel a decis ca această artă binefăcătoare trebuie în mod deosebit să ajungă si în România pentru a se bucura și românii de ea.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 30 minute
11:00
Percheziții la Timișoara într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 30 de milioane de lei # Timis Online
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara efectuează, miercuri, 9 percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală.
10:50
Acum 10 ani , dupa o cariera in multinationala si o calatorie in jurul lumii parca inspirate din cartile lui Jules Verne, Elena Nastaca a poposit în Asia. Acolo a descoperit beneficiile Terapiei Thai cu toate implicațiile ei pentru un trup si o minte sanatoasa. A studiat la școli de renume din Thailanda si Japonia (TMC Chiang Mai, ONG School, ITM School, Koyasan School) si astfel a decis ca această artă binefăcătoare trebuie în mod deosebit să ajungă si în România pentru a se bucura și românii de ea.
Acum 2 ore
10:00
FOTO. Lucrările de reabilitare a celor cinci clădiri de la „Coandă” decurg „conform planului” # Timis Online
Primăria Timișoara vine cu un update în privința lucrărilor prin care Colegiul Tehnic „Henri Coandă” se va transforma într-un „campus modern și eficient”. Se lucrează pe mai multe planuri, iar intervențiile decurg „conform planului”, potrivit primarului Dominic Fritz.
Acum 4 ore
09:10
Miercuri, 15 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:10
FOTO. ONEK, livratorul-croitor din Timișoara care transformă hainele second-hand în artă urbană # Timis Online
Orlando Cristian Hegheduș, cunoscut sub numele de scenă ONEK, este unul dintre tinerii din Timișoara care demonstrează că pasiunea și creativitatea pot transforma orice meserie într-o formă de artă. Livrator ziua și croitor experimental în timpul liber, ONEK și-a făcut un nume în lumea streetwearului prin piese vestimentare unicat, realizate din haine second-hand.
08:10
Din cauza lucrărilor prost executate, ștrandul din Lugoj riscă să nu mai fie deschis publicului. Obiectivul a fost inaugurat în anul 2019, a fost închis în pandemia de COVID și așa a rămas și în clipa de față. Primarul Călin Dobra spune că nu se găsește o firmă care să remedieze lucrările.
07:20
Reprezentanții Aquatim transmit că miercuri 15 octombrie, se va întrerupe apa în câteva localități din județ pentru spălarea rețelei de distribuție.
Acum 6 ore
07:10
Se ia apa în Timișoara și în alte localități din județ, în perioada 15 - 16 octombrie # Timis Online
Reprezentanții Aquatim transmit că miercuri și joi, 15 - 16 octombrie, se va întrerupe apa pe câteva străzi din Timișoara și în câteva localități din județ pentru spălarea rețelei de distribuție.
Acum 12 ore
00:20
Miercuri, 15 octombrie, Festivalul Taifas continuă cu filme, evenimente culinare, muzicale și literare, toate axate pe tema toleranței și incluziunii. Mai puteți merge la expoziții sau la o seară de povești.
Acum 24 ore
20:10
Seară de poezie în Iulius Town, cu Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolaie, Răzvan Țupa și alți scriitori, la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara # Timis Online
De la inaugurare, Iulius Town a susținut constant proiecte cultural-educative, apropiind publicul de artă și literatură. Săptămâna aceasta, în cadrul Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM), aici va avea loc Seara de poezie, cu invitați precum Mircea Cărtărescu, Răzvan Țupa, Ioana Nicolaie, Gojko Božović, Iya Kiva, Bogdan O. Popescu, Gabriela Feceoru, Dinu Flămând și alți autori consacrați.
18:10
Fotbalul și filmul fac echipă la Timișoara. Primul festival de acest tip din Europa de Est # Timis Online
Timișoara devine, între 6 și 9 noiembrie, gazda poveștilor despre fotbal. Timișoara Football Film Festival aduce pe marile ecrane documentare și filme care explorează universul acestui fenomen global, dincolo de terenul de joc.
18:00
Mircea Cărtărescu, scriitor nominalizat la Premiul Nobel, vine la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara # Timis Online
De 14 ani, Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM) provoacă scriitorii și cititorii. „La limita ficțiunii # realitatea” este tema ediției de anul acesta a Festivalului Internațional de Literatură de la Timișoara (FILTM), care se desfășoară între 16 și 18 octombrie.
18:00
Medicii Spitalului Municipal Timișoara explică faptul că frotiul de sânge periferic și medulograma reprezintă două dintre cele mai importante investigații în diagnosticul și monitorizarea bolilor hematologice.
17:00
Reparații la trotuare, dar „nu e încă suficient”. Anul acesta trebuie refăcute și cele de pe Rebreanu # Timis Online
Viceprimarul Ruben Lațcău spune că s-au mai reparat trotuare prin oraș, dar încă nu e mulțumit. El le cere celor de la SDM să își amplifice eforturile, dându-le și sarcini clare: de exemplu, să refacă până la finalul anului trotuarele de pe bulevardul Liviu Rebreanu.
16:20
Primăria Timișoara se alătură și în acest an proiectului „Mame cu brațele goale”, astfel că miercuri clădirea Operei Naționale din Timișoara va fi pictată în roz și bleu. Ziua de 15 octombrie a fost decretată, anul trecut, „Ziua națională de comemorare a copiilor decedați”. Sau „Ziua Părinților de Îngeri”.
16:00
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune # Timis Online
ADVERTORIAL. Proiectul este dedicat evaluării riscurilor individuale de îmbolnăvire și poate schimba modul în care pacientul român își abordează programele de screening, contribuind la o viață mai sănătoasă pe termen lung.
16:00
Românul care a dat lovitura de 10 milioane la Poșta Mare din Timișoara a fost prins la Pavia # Timis Online
Românul care era urmărit internațional, acuzat că a furat 10 milioane de lei de la Poșta Mare din Timișoara, a fost prins de autoritățile italiene, după ce s-a ascuns luni întregi în Pavia folosind acte false.
15:50
În sfârșit, după luni de căutări. Românul care a dat lovitura de 10 milioane la oficiul poștal din Timișoara a fost prins la Pavia # Timis Online
Românul care era urmărit internațional, acuzat că a furat 10 milioane de lei de la Poșta Mare din Timișoara, a fost prins de autoritățile italiene, după ce s-a ascuns luni întregi în Pavia folosind acte false.
13:20
Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara: la limita ficțiunii și a realității prin dezbateri, seri de poezie și întâlniri cu elevii # Timis Online
Între 16 și 18 octombrie, Timișoara găzduiește cea de-a XIV-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură (FILTM), un eveniment care, de 14 ani, aduce împreună scriitori și cititori, provocând reflecții asupra literaturii și lumii contemporane. Tema acestei ediții este „La limita ficțiunii # realitatea”, invitând publicul să exploreze legătura dintre imaginație și evenimentele actuale.
12:30
Selectarea proiectului RECALT - Centrul Regional pentru Terapii Laser Avansate în Oftalmologie ca exemplu de bune practici de către Direcția Generală Politică Regională și Urbană a Comisiei Europene a adus prof.univ.dr. Mihnea Munteanu, șef al Clinicii de oftalmologie a Spitalului Municipal Timișoara, și echipei sale un premiu pentru rezultatele remarcabile în cadrul Programului Interreg-IPA de Cooperare Transfrontaliera România-Serbia.
12:20
Trei polițiști morți și alți zeci răniți în urma unei explozii la o fermă din Italia. Proprietarii au deschis gazul pentru a evita evacuarea # Timis Online
Trei ofițeri din cadrul Forțelor de Carabinieri au fost uciși într-o explozie în timpul unei operațiuni desfășurate de forțele de ordine în nordul Italiei, scrie Agerpres.
12:10
La începutul lunii octombrie, gesturi de altruism din partea familiilor unor donatori au făcut posibile șase prelevări de organe și țesuturi în România, dintre care două au avut loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara. Intervențiile au oferit o nouă șansă la viață mai multor pacienți care au beneficiat de transplanturi renale, hepatice și de cornee.
11:40
Expoziție unică în România la Muzeul Național de Artă Timișoara despre Pompeii, orașul pierdut sub cenușa Vezuviului # Timis Online
„Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” este noua expoziție-eveniment ce va putea fi văzută la Muzeul Național de Artă Timișoara. La sfârșitul lunii viitoare, fosta capitală culturală europeană Timișoara va găzdui una dintre cele mai ambițioase expoziții ale anului 2025. Muzeul beneficiază de sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș.
11:40
Forumul Național „De Vocație Antreprenoare” ajunge la Timișoara astăzi, 14 octombrie, între orele 15:00 și 20:00, la Teatrul Național „Mihai Eminescu”. Evenimentul, ajuns la ediția a VII-a, este organizat de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).
11:20
VIDEO. Se lucrează, în sfârșit, și pe primul lot al căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad # Timis Online
Dintre cele patru loturi ale proiectului de reabilitare a căii ferate Caransebeș – Timișoara – Arad, primul, Caransebeș – Lugoj, este cel mai întârziat. Contractul pentru proiectarea și execuția acestui lot a fost semnat cu un an mai târziu decât celelalte. La aproape doi ani de la parafarea lui, pare că încep să se și miște lucrurile.
Ieri
10:50
Colonoscopii gratuite la Spitalul Victor Babeș Timișoara. Investigația poate depista precoce cancerul de colon # Timis Online
Spitalul Victor Babeș Timișoara oferă, gratuit, colonoscopii pacienților cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist. Procedura, decontată prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate, are un rol esențial în depistarea precoce a cancerului de colon, o boală care poate fi tratată cu succes dacă este descoperită la timp.
10:20
În data de 10 noiembrie, Primăria Comunei Moșnița Nouă lansează campania ecologică de colectare a deșeurilor vegetale.
10:20
VIDEO. S-a deschis DN69A, noua legătură dintre Timișoara și autostradă. Primele impresii ale șoferilor # Timis Online
DN 69A, noua legătură dintre DN69 și autostrada A1, a fost deschisă luni, la ora 17. De atunci, șoferii care au trecut cel puțin o dată deja pe aici – atât cei curioși care au vrut doar să testeze drumul, cât și cei care aveau treabă oricum prin zona Sânandreiului – și-au făcut o părere.
09:30
Paul -Eugen Banciu, unul dintre cei mai importanți și prolifici scriitori ai României contemporane, a murit luni, 13 octombrie 2025, la aproape 82 de ani. Lumea literară europeană pierde nu doar un prozator, eseist, critic de artă, editor, scenarist ci, mai ales, un martor și un spirit viu, lucid, sceptic și generos al epocii noastre, un gânditor vizionar și lucid, o voce unică, profundă și autentică. Prietenii, admiratorii, cititorii, confrații scriitori îi pot aduce astăzi un ultim omagiu.
09:20
Marți, 14 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
08:10
Viața Cuvioasei Parascheva, nevoințele, faptele mai presus de înțelegerea noastră, întoarcerea în satul natal, minunile care au urmat îndată după așezarea trupului său pe malul Mării ne arată că Dumnezeu este minunat întru sfinții Săi.
08:10
Fiziokinetoterapeutul Radu Butu ne spune că puține activități fizice au reputația pe care o are înotul. Multe persoane îl consideră „cel mai complet sport”, o soluție sigură pentru dureri articulare, recuperare sau menținerea sănătății.
00:10
Marți, 14 octombrie, puteți merge la diverse filme, expoziții sau la spectacole de stand-up comedy.
13 octombrie 2025
22:20
Sharm el-Sheikh, Egipt – Președintele american Donald Trump, împreună cu liderii Egiptului, Qatarului și Turciei, au semnat luni un document privind încetarea focului în Fâșia Gaza, în cadrul unei ceremonii desfășurate în stațiunea Sharm el-Sheikh, pe coasta Mării Roșii, relatează dpa, citată de Agerpres.
21:50
Sezonul 4 din „Bridgerton” debutează pe Netflix pe 29 ianuarie (Partea I) și 26 februarie (Partea II), urmărind povestea lui Benedict Bridgerton și descoperirea iubirii la balul mascat.
21:40
Cel puțin 66 de persoane au fost rănite luni, în urma coliziunii dintre două trenuri în estul Slovaciei, incident care a provocat deraierea unei locomotive și a unui vagon, au anunțat serviciile medicale de urgență și poliția, citate de Reuters și News.ro.
21:30
Nicușor Dan a promulgat legea privind monitorizarea electronică a persoanelor inculpate. Alertă la apropierea de frontieră # Timis Online
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 13 octombrie, că a promulgat legea care reglementează monitorizarea electronică a persoanelor inculpate pentru anumite infracțiuni, prin purtarea brățărilor de supraveghere.
19:10
Programul Cinema Comunitar la Timișoara se încheie în această lună cu două proiecții dedicate identității rome, urmate de discuții despre reprezentarea etică în cinematografia românească. Evenimentele vor avea loc la Cinema Victoria Timișoara.
19:10
Un incendiu a izbucnit în această după-masă, în jurul orei 18:35, într-un apartament situat la parterul unui bloc de pe strada Piatra Craiului, în comuna Ghiroda.
17:00
Timișorenii, mari amatori de mașini electrice. Primăria se mândrește cu stațiile ei de încărcare # Timis Online
În baza unor cifre ale Administrației Fondului Mediu (AFM), Primăria Timișoara se mândrește cu stațiile de încărcare pe care le are. În ultimii trei ani, de când sunt funcționale, cele 16 stații au realizat peste 250.000 de încărcări, fiind cele mai folosite din toată țara. Trebuie însă menționat, doar șase orașe au trimis date către AFM.
12:40
Hoți puși pe fugă de alarma unei hale de neferoase din Timișoara, după ce au pătruns prin efracție # Timis Online
O tentativă de furt a fost dejucată în miez de noapte, după ce mai mulți indivizi au pătruns prin efracție într-o hală de neferoase din Calea Buziașului. Alarma s-a declanșat la timp, iar hoții au fugit înainte să apuce să fure ceva.
12:30
VIDEO. DN 69A, noua descărcare de pe A1, se deschide din această după-amiază. La ce schimbări să se aștepte șoferii # Timis Online
Descărcarea de pe A1 de la Sânandrei, cunoscută oficială ca drumul de legătură A1 – DN69 și botezată tehnic DN 69A, va putea fi folosită de șoferi începând din această după-amiază, ora 17. În weekend, șantierul fusese inspectat și de Sorin Grindeanu, cel care până nu demult a fost ministrul Transporturilor.
11:50
Profesorii români spun că au cea mai mare nevoie de formare în lucrul cu elevii cu CES # Timis Online
Cea mai mare nevoie de formare profesională resimțită de profesorii din România este predarea pentru elevii cu cerințe educaționale speciale (CES), potrivit raportului internațional „Starea predării” – TALIS 2024, publicat în această lună. Studiul, realizat de OCDE, arată că 37,4% dintre profesorii români consideră acest domeniu prioritar pentru dezvoltarea lor profesională.
11:40
A fost semnat contracul pentru cele peste 250 de noi coșuri de gunoi. Primăria Timișoara plătește 1.300 de lei pe bucată # Timis Online
Primăria Timișoara lansase, în primăvară, licitația prin care căuta un furnizor care să îi livreze 255 de noi coșuri de gunoi, cu capacitate între 40 și 60 de litri. Săptămâna trecută a fost semnat și contractul. De la peste 1.700 pe bucată, cât era estima la momentul lansării, prețul unitar a coborât până la 1.340 de lei, cu TVA.
11:20
Mașina ta merită direcție perfectă și siguranță deplină. La PaulTrans SRL, folosim tehnologie Ravaglioli + Corghi de ultimă generație pentru reglajul geometriei roților la turisme și utilitare ușoare.
11:20
„Am fost la notar” sau „am fost la Tribunal cu o citație”, în topul scuzelor oferite polițiștilor locali de cei care parchează ilegal # Timis Online
Peste 500 de amenzi au fost aplicate de polițiștii locali doar în zona pietonală a Timișoarei. Cei surprinși motivează că au avut treabă în zonă, nu au văzut indicatoarele sau au fost grăbiți.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:10
Arta ajunge în școlile din Timișoara prin ProForum Festival: ateliere de teatru forum, scriere creativă și video making # Timis Online
Timișoara găzduiește în această toamnă cea de-a doua ediție a ProForum Festival, un proiect cultural-educațional derulat de Asociația Solidart, prin Teatrul Basca. Inițiativa aduce arta în școli și licee din oraș, integrând metode creative în procesul de învățare și încurajând elevii să se exprime prin teatru, scriere și film.
10:50
Ziua Părinților de Îngeri, marcată la Timișoara: expoziție, film și tururi ghidate și grupuri suport # Timis Online
Timișoara se alătură și în acest an comunităților din întreaga lume care marchează Ziua Părinților de Îngeri, pe 15 octombrie, o zi dedicată recunoașterii și sprijinirii părinților care au trecut prin pierderea unui copil.
10:20
Luni, 13 octombrie, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
09:30
Festivalul Recoltei, eveniment caritabil la Giroc. Pe scenă va urca formația Holograf # Timis Online
Asociația Filantropică Ortodoxă „Sfântul Dimitrie” din Giroc în parteneriat cu Primăria Comunei Giroc organizează cea de-a treia ediție a Festivalului Recoltei. Evenimentul va fi unul caritabil.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.