Se ridică o nouă generație anti-război în Rusia: ”Lăsați lebedele să danseze!”. Imagini cu tineri în Sankt Petersburg care stârnesc teamă la Kremlin – VIDEO
Aktual24, 15 octombrie 2025 10:50
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând imagini sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat […]
Acum 10 minute
11:10
Doi deținuți închiși pentru infracțiuni cibernetice la penitenciarele din Târgu Jiu și Dej au pătruns în sistemul informatic al închisorii și și-au redus pedepsele # Aktual24
Un incident fără precedent a scos la iveală vulnerabilități grave în sistemul informatic al penitenciarelor din România. Doi deținuți, condamnați pentru infracțiuni informatice, au reușit să pătrundă în rețeaua digitală a închisorilor și să modifice date sensibile, inclusiv durata propriilor pedepse, transmite Observator News. Primul caz s-a petrecut la Penitenciarul Târgu Jiu, unde un deținut […]
Acum 30 minute
10:50
Acum o oră
10:40
Profesorii acuză că le-a scăzut salariul în septembrie, ministerul Educației le dă replica: „Este ajustare legală, aveau spor la spor” # Aktual24
Tot mai mulți profesori semnalează scăderi salariale începând cu luna septembrie 2025, după modificarea modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică, cunoscut drept „sporul de stres”. Potrivit sindicatelor din învățământ, citate de Digi 24, noul algoritm de calcul ar fi redus veniturile nete ale cadrelor didactice, în special ale celor care beneficiau de dirigenție, […]
10:20
Georgescu i-a adus ghinion lui Alex Jones. Sentință definitivă în SUA, conspiraționistul este obligat să plătească 1,4 miliarde de dolari celor pe care i-a chinuit # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins definitiv recursul lui Alex Jones, gazda conspiraționistă a site-ului Infowars, în dosarul privind afirmațiile sale false despre masacrul din 2012 de la școala Sandy Hook, din Newtown, Connecticut. Jones l-a provocat puternic și pe extremistul Călin Georgescu. Decizia lasă în vigoare obligația de a plăti despăgubiri în valoare […]
Acum 2 ore
10:10
România, zguduită miercuri dimineața de două cutremure, unul în Maramureș, celălalt în Vrancea # Aktual24
România a fost zguduită în această dimineață de două seisme consecutive, în zone diferite ale țării. Primul cutremur s-a produs la ora 07:57 în județul Maramureș, în apropierea localității Satu Mare, având o magnitudine de 4.0 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 4,1 kilometri, ceea ce îl încadrează în categoria […]
09:40
Donald Trump amenință că va muta meciurile de la Cupa Mondială din Boston și Olimpiada din 2028 de la Los Angeles, fiindcă orașele respective au primari democrați – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit un nou val de controverse prin amenințările adresate orașelor conduse de democrați, legate de organizarea unor evenimente sportive majore. Potrivit New York Times, într-o întâlnire desfășurată marți cu președintele argentinian Javier Milei, Trump a avertizat că ar putea influența FIFA să mute meciurile Cupei Mondiale din 2026 din Boston, […]
Acum 4 ore
09:10
Fostul comandant al trupelor americane din Europa: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi șterse de pe hartă” # Aktual24
Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat că în cazul unui atac rusesc asupra unui stat membru NATO, răspunsul alianței va fi imediat și devastator. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului. Declarațiile au […]
08:50
Chinezii transformă câinii-roboți în dinozauri, în parcurile tematice pentru copii – VIDEO # Aktual24
Într-un exemplu impresionant de inovație tehnologică, China a găsit o nouă utilizare pentru câinii roboți dezvoltați inițial pentru scopuri militare și industriale: divertismentul în parcuri tematice. La parcul de distracții Changzhou Dinosaur Amusement Park, câinii roboți sunt reprogramați să imite dinozauri, oferind o experiență interactivă și educativă pentru copii și vizitatori, scrie People Daily Online. […]
08:30
Liderii filialei AUR din Sibiu demisionează din partid, acuzând comportamentul duplicitar al lui George Simion: „Nu vă lăsați călcați în picioare” # Aktual24
Este criză în filiala AUR din Sibiu, după ce doi dintre cei mai importanți lideri locali și-au anunțat demisia în decurs de doar 24 de ore. Potrivit cotidianului local Turnul Sfatului, este vorba despre Sebastian Suciu, președintele filialei județene, și Heidi Schromm, lidera Organizației de Tineret AUR Sibiu. Luni seară, 13 octombrie 2025, Sebastian Suciu […]
08:20
Viitorul Americii? Mesaje private între tinerii din Partidul Republican dezvăluie că aceștia au simpatii naziste, un limbaj rasist și vor să reintroducă sclavia # Aktual24
Un set masiv de mesaje private dintr‑un chat al organizațiilor Tinerii Republicani a scos la lumină limbaj rasist, antisemit și sugestii explicite de violență. Potrivit Politico, care a analizat aproape 2.900 de pagini de conversații purtate între ianuarie și august, schimburile, implicând lideri locali ai Partidului Republican din New York, Kansas, Arizona și Vermont, conțin […]
08:10
Donald Trump avertizează gruparea teroristă Hamas după acordul de pace din Gaza: „Dacă nu depun armele, îi dezarmăm noi” # Aktual24
PreședinteleStatelor Unite, Donald Trump, a lansat un mesaj ferm adresat grupării Hamas, în contextul recentului acord de pace din Fâșia Gaza, intermediat cu sprijinul internațional. Într-o declarație transmisă presei internaționale marți seara și citată de Reuters, Trump a cerut ca Hamas să se dezarmeze complet, avertizând că, în caz contrar, „vor fi dezarmați de Statele […]
07:50
Olguța Vasilescu, șantaj pe față: „Dacă acceptă propunerile noastre, Bolojan rămâne premier. Dacă nu, PSD se retrage și merge în opoziție.” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că actuala coaliție de guvernare are „șanse mari” să reziste, dar a subliniat că PSD ar putea părăsi guvernarea dacă propunerile sale nu sunt acceptate sau dacă se conturează o alianță separată între PNL și USR pentru Primăria Capitalei. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Vasilescu a precizat […]
07:40
Paisprezece mineri și-au pierdut viața într-un accident tragic petrecut într-o mină de aur situată în El Callao, în sud-estul Venezuelei, în apropiere de granița cu Guyana și Brazilia. Incidentul a fost provocat de ploi torențiale care au dus la inundarea galeriilor subterane, conform informațiilor transmise marți de echipele de salvare și citate de agenția Reuters. […]
07:20
O echipă de astronomi susține că ar fi găsit o planetă necunoscută, de mărimea Pământului, la marginea Sistemului Solar # Aktual24
O echipă de astronomi susține că a găsit indicii cu privire la existența celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o ”Planeta Y”, pentru a o diferenția de cealaltă planetă candidată, Planeta X. Această ipotetică Planeta Y ar fi de dimensiuni apropiate Pământului și ar putea exista independent de Planeta X, numărul […]
Acum 6 ore
07:10
Conspiraționistul Alex Jones, obligat să plătească 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor unui masacru, după ce Curtea Supremă a SUA i-a respins recursul # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins definitiv recursul lui Alex Jones, gazda conspiraționistă a site-ului Infowars, în dosarul privind afirmațiile sale false despre masacrul din 2012 de la școala Sandy Hook, din Newtown, Connecticut. Decizia lasă în vigoare obligația de a plăti despăgubiri în valoare de 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor, relatează Associated […]
Acum 12 ore
23:50
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a promis, marți, în timpul unui discurs la un eveniment Simhat Torah în orașul Sderot, la granița de sud, că „vor exista așezări evreiești în Gaza”. Afirmația vine la câteva zile după încheierea unui acord de încetare a focului cu Hamas, prin care trupele IDF s-au retras din părțile […]
23:40
Trump spune că lista „programelor democrate” pe care Casa Albă intenționează să le elimine va fi publicată vineri # Aktual24
Într-un interviu acordat reporterilor în timp ce îl găzduia pe președintele Argentinei, Javier Milei, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să elimine programe „grave, semi-comuniste” pe care, susține el, democrații le prețuiesc, potrivit The Guardian. „Nu se vor mai întoarce niciodată. Democrații sunt zdrobiți și vom avea o listă cu ei vineri”, a […]
23:30
Mai multe aeroporturi din SUA refuză să difuzeze videoclipul secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, în care aceasta dă vina pe democrați pentru închiderea guvernului # Aktual24
Mai multe aeroporturi internaționale importante din SUA, inclusiv Phoenix Sky Harbor, Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, Seattle-Tacoma și Aeroportul Charlotte Douglas din Carolina de Nord, au ales să nu difuzeze la punctele de control de securitate un videoclip cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care îi învinovățește pe democrați pentru închiderea guvernului […]
23:10
Premierul francez suspendă planul de pensii al lui Macron până la alegerile prezidențiale din 2028 înainte de moțiunile de cenzură care vor fi votate în această săptămână # Aktual24
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a suspendat reforma pensiilor din 2023 a lui Emmanuel Macron până după alegerile prezidențiale din 2027, în speranța de a câștiga suficienți deputați socialiști pentru a supraviețui unui vot de neîncredere. Într-o gură de oxigen binevenită pentru președintele francez aflat sub presiune, partidul de stânga, care deține echilibrul puterii într-un parlament […]
22:20
Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă la protestul împotriva austerității de la Bruxelles # Aktual24
Poliția belgiană a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă în încercarea de a dispersa zeci de mii de manifestanți care au inundat Bruxelles-ul marți pentru a protesta față de măsurile de austeritate propuse de premierul Bart De Wever. Au avut loc ciocniri minore între poliție și protestatari, dintre care unii au bătut la tobe, […]
Acum 24 ore
22:10
Președintele american Donald Trump a declarat reporterilor că sprijinul economic al Statelor Unite pentru Argentina ar putea depinde de rezultatul următoarelor alegeri prezidențiale, programate pentru 2027. Trump a subliniat că actualul președinte, liderul libertarian argentinian Javier Milei ar urma să concureze împotriva unui candidat de opoziție „extrem de de stânga”. „Dacă el pierde, nu vom […]
22:00
Grecia ar putea deveni prima țară din Uniunea Europeană care introduce oficial o zi de muncă de 13 ore în sectorul privat. Parlamentul urmează să voteze legea controversată miercuri, în timp ce sindicatele și partidele de opoziție organizează proteste naționale. Marți, țara a fost afectată de o grevă generală, a doua în această lună, care […]
21:50
SUA: Un inginer din California a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor cu un uriaș de 1.064 de kilograme # Aktual24
Un inginer californian pasionat de grădinărit a câștigat marele premiu la un concurs anual de cântărire a dovlecilor din nordul Californiei, după ce a cultivat un dovleac gigantic de 1.064 kg – greutatea unei berline mici sau a unui bizon mare. Dawson, inginer la producătorul de vehicule electrice Rivian Automotive, cultivă dovleci masivi de cinci […]
21:50
Cum a scăpat Bănicioiu. Judecătoare: ”Existau suficiente probe pentru luare de mită, dar în urma deciziilor CCR faptele s-au prescris” # Aktual24
Judecătoarea Francisca Vasile a susţinut – într-o opinie separată – că fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu, achitat recent, trebuia să rămână fără peste 3 milioane de lei, bani primiţi de la afaceristul Dorin Cocoş, fostul soţ al Elenei Udrea. Potrivit motivării instanţei, Francisca Vasile a apreciat că existau suficiente probe pentru a demonstra săvârşirea infracţiunilor […]
21:40
Șoferul criminal din București, băgat în arest preventiv pentru 30 de zile. A accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni # Aktual24
Șoferul în vârstă de 20 de ani care a accidentat mortal o femeie pe Șoseaua Berceni și a rănit grav fetița acesteia a fost arestat preventiv pentru ucidere din culpă, a decis marți Judecătoria Sectorului 4. Luni după-amiază, un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui autovehicul pe Șoseaua Berceni, a spulberat pe […]
21:40
Fostul președinte american Barack Obama se alătură luptei pentru controlul Camerei Reprezentanților și îndeamnă la vot pentru districtele din California, pentru a contracara acțiunile lui Trump # Aktual24
Barack Obama a intrat în lupta pentru controlul Camerei Reprezentanților din SUA apărând într-un spot publicitar de 30 de secunde care îndeamnă alegătorii din California să aprobe o propunere legislativă din noiembrie, care ar putea adăuga până la cinci locuri deținute de democrați în Camera Reprezentanților din acest stat. Propunerea 50 ar remodela radical districtele […]
21:10
Armistițiu fragi în Gaza: Israelul taie la jumătate ajutoarele umanitare pentru enclavă, iar Hamas își consolidează controlul asupra teritoriului # Aktual24
Israelul a restricționat ajutoarele către Gaza și a menținut, marți, închisă granița enclavei, în timp ce luptătorii Hamas au executat palestinieni pe stradă, întunecând perspectivele pentru planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului. Israelul a declarat Națiunilor Unite că va permite intrarea în Gaza a doar 300 de camioane cu ajutoare – […]
21:00
Președintele american Donald Trump spune că este foarte aproape de a livra Ucrainei rachete de mare precizie Tomahawk, cu care aceasta ar putea lovi fără probleme ținte din Rusia, având o rază de 2.500 de kilometri. Dacă va face în cele din urmă asta, Trump n-ar face decât să pună „cireașa pe tort” pe războiul […]
20:40
Anularea de către administrația Trump a celui mai mare proiect solar din Statele Unite a stârnit confuzie și îngrijorare atât în rândul republicanilor, cât și al democraților. Cunoscut sub numele de Esmerelda 7, ansamblul de șapte proiecte solare din zona rurală a Nevadei urma să genereze până la 6,2 gigawați de energie la finalizare, suficient […]
20:30
Avrig: La 16 ani, beat și fără permis, s-a răsturnat cu mașina după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției # Aktual24
Un adolescent în vârstă de 16 ani din județul Sibiu, a fost reținut, pentru 24 de ore, de polițiștii din Avrig, după ce, aflat la volanul unui autoturism, băut și fără permis, a refuzat să oprească la semnalele regulamentare ale polițiștilor, au anunțat reprezentanții Poliției Sibiu. Echipajul a pornit în urmărirea autoturismului, care a acroșat […]
20:10
Franța: Record de la criza din 2009, un număr uriaș de afaceri au dat faliment în luna septembrie # Aktual24
Aproape 7.000 de falimente de afaceri au fost înregistrate doar în septembrie, un volum nemaiîntâlnit de șaisprezece ani, potrivit unui studiu realizat de Altares marți. Insolvențele afacerilor au crescut cu 5,2% față de anul precedent în al treilea trimestru, a anunțat Altares marți, 14 octombrie, cu un septembrie deosebit de slab, dar o îmbunătățire ar […]
19:50
Vine frigul! Temperaturile scad brusc în toată țara — urmează nopți cu brumă și chiar valori negative la munte # Aktual24
Românii trebuie să se pregătească de frig! Directorul ANM, Elena Mateescu, anunță că miercuri și joi temperaturile vor coborî simțitor în aproape toată țara, urmând ca în unele zone să se înregistreze chiar și temperaturi negative și brumă. „De astăzi, răcirea va fi de interes în cea mai mare parte a țării”, a declarat Elena […]
19:40
Comisar european: UE și G7 pregătesc un răspuns dur la restricțiile impuse de China privind metalele din pământuri rare # Aktual24
Comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a declarat că Uniunea Europeană nu se va sfii să dea un răspuns ferm la cele mai recente restricții impuse de China privind exporturile de pământuri rare, în coordonare cu partenerii săi din G7. În ajunul unei reuniuni a miniștrilor comerțului din UE din Danemarca, Šefčovič a numit extinderea […]
19:00
18:40
Autoritățile iau urma banilor lui Georgescu. Trei comisii rogatorii internaţionale, constituite pentru a urmări banii folosiţi de Georgescu în campania electorală # Aktual24
Autoritățile judiciare au constituit trei comisii rogatorii internaţionale în cazul Georgescu, cu scopul de a urma traseul banilor folosiţi în campania sa electorală, potrivit informaţiilor obţinute de B1 TV. Comisia rogatorie internaţională reprezintă o formă de asistenţă judiciară prin care o autoritate judiciară dintr-un stat mandatează o autoritate din alt stat să îndeplinească, în numele […]
18:20
Eșec major al lui Simion: jumătate dintre alegătorii AUR se bucură de victoria partidului Maiei Sandu în Moldova. Ce arată datele unui sondaj INSCOP # Aktual24
Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câştigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, relevă un sondaj INSCOP dat marţi publicităţii. Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, afirmă că jumătate dintre alegătorii AUR au și ei o părere bună despre victoria PAS. Conform cercetării […]
17:40
200.000 de ruși au rămas temporar fără curent, instalații Gazprom aruncate în aer de noi lovituri ucrainene # Aktual24
O substație electrică din regiunea Nijni Novgorod, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone pe 14 octombrie 2025, provocând un incendiu semnificativ și întreruperi temporare de curent. Instalația furnizează energie pentru peste 200.000 de locuitori, precum și pentru stațiile de compresoare de gaz ale Gazprom și pentru facilitățile Cailor Ferate Ruse, informează Kyiv Post. […]
17:10
Orban ține cu dinții de putere. Campania murdară realizată cu inteligența artificială proliferează pe rețelele sociale din Ungaria înaintea alegerilor # Aktual24
Un videoclip cu soldați maghiari care pleacă la luptă în Ucraina și se întorc acasă în sicrie este doar una dintre numeroasele postări generate de inteligență artificială care au apărut pe conturile de socializare ale prim-ministrului Viktor Orban înaintea alegerilor de anul viitor. Orban, un naționalist aflat la putere din 2010 în această țară, se […]
17:10
Cine este noul prim-ministru al Moldovei: A lucrat la Banca Mondială, este Cavaler al Legiunii de Onoare al Republicii Franceze # Aktual24
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) îl va propune pe Alexandru Munteanu, economist și om de afaceri cu o carieră internațională impresionantă, pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook. „Moldova are nevoie de cât mai mulți oameni bine pregătiți, cu experiență economică vastă, […]
16:50
Presshub: Un judecător de la instanța supremă se pensionează la 48 de ani. Cazuri celebre închise de magistrat # Aktual24
Mihail Udroiu de la instanta supremă a cerut să iasă la pensie începând cu data de 1 noiembrie, cerere care ar trebui aprobată de Secția pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) peste două zile. Cât a activat ca judecător Udroiu a fost protagonistul unor decizii controversate, luate mai mereu în favoarea inculpaților. Mai […]
16:30
Poate AUR să desființeze CCR-ul? Un fost judecător CSM desființează demersul populist al lui George Simion de a strânge semnături: ”Nu are finalitate practică” # Aktual24
Fost judecător membru al CSM, Adrian Toni Neacșu desființează anunțul lui George Simion privinsd strângerea de semnături pentru desființarea CCR. El lasă de înțeles că această operațiune este un demers populist, fără nicio finalitate. ”AUR și George Simion au anunțat începerea strângerii de semnături pentru desființarea Curții Constituționale. Demersul este unul politic, iar nu juridic […]
16:10
Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD și, în proporție de 99.9%, viitorul președinte ales al partidului. Sigur că se pot întâmpla lucruri total neașteptate, ceva „lebede negre”, vreun scandal apărut de nicăieri, dar în lipsa a așa ceva, fostul premier rămâne șef. Mai ales că singurul său contracandidat, Titus Corlățean, s-a retras din cursă. […]
16:10
Președintele belarus Alexandr Lukașenko, principalul aliat al Rusiei a declarat pe 14 octombrie 2025 că este dispus să întărească relațiile cu Statele Unite, cu condiția ca acest lucru să fie în concordanță cu interesele Belarusului. Comentariile sale vin în contextul intensificării dialogului între administrația Trump și Minsk, un aliat cheie al Rusiei în timpul războiului […]
15:10
Kremlinul își schimbă tactica, o nouă mișcare menită să împiedice Ucraina să obțină rachete Tomahawk # Aktual24
Kremlinul își schimbă tacticile de „control reflexiv” care vizează împiedicarea Ucrainei să primească rachete Tomahawk din Statele Unite, a precizat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) într-un briefing din 13 octombrie. Analiștii cred că acest lucru s-a întâmplat după ce au apărut relatări din mass-media conform cărora SUA furnizau informații pentru a ajuta Ucraina să atace […]
14:30
Momentul accidentului din București. Șoferul a accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni, a ținut morțiș să depășească o Dacie – VIDEO # Aktual24
Imagini ale accidentului tragic din Capitală arată că șoferul de 20 de ani a accelerat chiar înainte de trecerea de pietoni. Conducând un BMW, el a ținut morțis să depășească o Dacie. Imagini au fost înregistrate de camera de supraveghere de pe bordul BMW. Șoferul a depăsit în viteză două mașini înainte de lovi femeia. […]
14:30
Hamas anunță continuarea luptei împotriva Israelului: ”Poporul palestinian nu se va odihni până când ocupația nu va fi înlăturată de pe pământul nostru” # Aktual24
După eliberarea ultimilor ostatici, organizația islamistă Hamas a anunțat că va continua lupta împotriva Israelului. Problema prizonierilor palestinieni va rămâne o prioritate absolută pentru poporul palestinian și rezistența sa, potrivit unui comunicat al Hamas. „Poporul palestinian nu se va odihni până când ultimul prizonier nu va fi eliberat din închisorile noilor naziști și ocupația nu […]
14:10
Google va investi 15 miliarde de dolari pentru a construi un centru de date în India. Cel mai mare din afara SUA # Aktual24
Google va investi 15 miliarde de dolari pentru capacitatea centrului de date a unui nou centru de inteligență artificială în sudul Indiei, a anunțat CEO-ul Google Cloud, Thomas Kurian, la un eveniment de marți. Investiția se va desfășura în următorii cinci ani și va fi cel mai mare centru de inteligență artificială al Google din […]
14:10
Un producător american dezvăluie un nou lansator de rachete Tomahawk – exact ceea ce Ucraina ar avea nevoie pentru a ataca Rusia # Aktual24
Compania americană de apărare Oshkosh Defense a dezvăluit pe 13 octombrie un nou lansator de rachete mobil, cu bază terestră, capabil să transporte rachete de croazieră Tomahawk. Rachetele Tomahawk se află în prezent în centrul discuțiilor geopolitice, deoarece președintele american Donald Trump ia în considerare trimiterea lor în Ucraina pentru a presa Rusia la masa […]
13:40
Performanță fără precedent în Ucraina. Un pilot a doborât rachete rusești doar cu tunul de 20 mm de pe F-16: ”Am fost instruiți în stil occidental — tactici, abordări” – VIDEO # Aktual24
Un pilot al Forțelor Aeriene ucrainene povestește, într-un interviu, misiunea din 13 decembrie 2024 în care a doborât șase rachete de croazieră rusești — patru cu rachete aer-aer și două cu tunul M61. „Am tras și am văzut o mare explozie — am știut imediat că am lovit”, rememorează pilotul. Era dimineață devreme, 13 decembrie […]
13:10
Până la mijlocul săptămânii trecute, Taylor Swift doborâse deja un alt record în industria muzicală, vânzările în prima săptămână ale celui mai recent album al său, „The Life of a Showgirl”, eclipsându-le pe cele ale albumului „25” al lui Adele de acum un deceniu. Singura întrebare era cât de mult vor urca aceste cifre până […]
