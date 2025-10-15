Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a făcut mai multe tranzacții. ANP a sesizat poliția | AUDIO
Europa FM, 15 octombrie 2025 10:50
Breşă de securitate în închisorile din România. Un deținut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart baza de date a unei închisori și a accesat inclusiv documente clasificate. Individul ar fi folosit un infochioșc unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. Administrația Națională a Penitenciarelor face mai multe […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
Două cutremure s-au produs miercuri dimineață în România. Primul a avut loc în județul Satu Mare și a avut magnitudinea 4, iar cel de-al doilea a avut loc jumătate de oră mai târziu, în județul Buzău, unde magnitudinea înregistrată a fost de 3,3, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). […]
10:50
10:50
Proiectul de lege privind modul în care românii își vor putea retrage banii din fondurile private de pensii ajunge în Camera Deputaților pentru votul decizional | AUDIO # Europa FM
Vot final astăzi în Camera Deputaților pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii. Ieri, proiectul de lege a trecut de comisiile de buget și pentru muncă ale Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat. Proiectul prevede că persoanele care optează să retragă banii […]
10:50
Israelul a deschis punctul de trecere Rafah, permițând intrarea ajutoarelor umanitare în Gaza, după ce Hamas a returnat trupurile a patru ostatici | AUDIO # Europa FM
Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșie, după ce Hamas a returnat trupurile a patru ostatici. Transferul a avut loc după ce Israelul a amenințat că va restricționa ajutorul umanitar către enclava palestiniană până când Hamas va returna trupurile tuturor […]
Acum 12 ore
22:50
Stelian Burdujeanu, primarul general interimar al Capitalei: Cred că un candidat comun din partea coaliției ar rezolva o mare parte din problemele cu care se confruntă orașul | VIDEO # Europa FM
Organizarea alegerilor în București este motiv de conflict în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar celelalte partide încearcă să negocieze, de săptămâni în șir, o soluție convenabilă pentru toată lumea. Ce șanse sunt să avem anul acesta un nou primar al Bucureștiului, ales prin vot? Este din nou Primăria Generală în criză […]
22:50
Microsoft întrerupe actualizările și suportul gratuit pentru Windows 10: Dispozitivele vor fi mai expuse la viruși | AUDIO # Europa FM
Microsoft întrerupe, de azi, asistența gratuită pentru Windows 10. Dispozitivele vor funcționa în continuare, dar vor fi mai vulnerabile la viruși. Reprezentanții Microsoft susțin că patru din zece utilizatori încă folosesc Windows 10, deși Windows 11 a fost lansat în 2021. După 14 octombrie 2025, compania nu va mai asigura actualizări software gratuite, soluții de […]
22:50
Cipru: Guvernul triplează bugetul pentru sterilizarea pisicilor, după ce numărul acestora a ajuns la un milion | AUDIO # Europa FM
Insula Cipru, faimoasă de secole pentru dragostea sa față de pisici, se plânge că, în ciuda măsurilor, felinele s-au înmulțit excesiv. Oficialii estimează că există aproximativ un milion de pisici sălbatice, adică aproape una la fiecare locuitor. În realitate, par să fie mult mai multe. Activistii pentru protecția animalelor spun însă că cifra reală ar […]
Acum 24 ore
18:50
Iași: Zeci de mii de oameni au participat la slujba specială de Hramul Sfintei Parascheva. Copii și vârstnici au avut nevoie de îngrijiri medicale | VIDEO # Europa FM
Peste 15.000 de credincioși sunt la Iași – acolo unde are loc slujba specială de Hramul Sfintei Parascheva. Vremea a ținut cu pelerinii veniți din toate colțurile țării pentru a participa la eveniment. 32 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale până acum. Încă de la primele ore ale dimineții bulevardul Ștefan cel Mare […]
18:50
S-a stins din viață interpretul aromân Cristian Ionescu. Melodiile sale au adus optimism în perioada comunismului și au încântat generații la rând | AUDIO # Europa FM
Doliu în lumea artistică aromână. A murit îndrăgitul interpret Cristian Ionescu, cunoscut pentru cântece clasice, emblematice pentru cultura aromânilor. Cântecele sale au fost sprijin și sursă de optimism în perioada comunismului și sursă de inspirație pentru artiștii români și aromâni. Muzica lui Cristian Ionescu fost o sursă de bucurie și optimism. Discurile sale erau ascultate […]
18:50
Comisia Europeană a amendat trei case de modă cu peste 157 de milioane de euro pentru practici anticoncurențiale în stabilirea prețurilor | AUDIO # Europa FM
Comisia Europeană a amendat trei case de modă cu peste 157 de milioane de euro pentru practici tarifare anticoncurențiale. Brandurile de lux au limitat capacitatea magazinelor independente cu care colaborează să-și stabilească propriile prețuri. Casele de modă Gucci, Chloé și Loewe au fost sancționate de Uniunea Europeană cu amenzi în valoare totală de peste 157 […]
18:50
Piața Victoriei. Marea bătălie pentru primărie. Invitat este primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu # Europa FM
Tăierea posturilor din primării și organizarea alegerilor în București sunt motive de război în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare, iar celelalte partide încearcă să negocieze, de săptămâni în șir, o soluție convenabilă pentru toată lumea. Ce șanse sunt să avem anul acesta un nou primar al Bucureștiului ales prin vot? Ce probleme […]
18:50
Germania: O motocicletă cu autograful Papei Leon al XIV-lea va fi scoasă la licitație la München | AUDIO # Europa FM
O motocicletă cu autograful Papei Leon al XIV-lea va fi scoasă la licitație, la München, în Germania. „Jesus Bikers”, un club de motocicliști creștini, a adus vehiculul la Roma, unde a fost semnat de Suveranul Pontif. Motocicleta, care a trecut pe la vârful Bisericii Catolice, ar putea fi vândută chiar și cu 60.000 de euro. […]
18:50
Ministrul Finanțelor anunță că o divizie de Operațiuni Speciale a ANAF se va ocupa, de acum, de sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală | VIDEO # Europa FM
O divizie de Operațiuni Speciale a ANAF se va ocupa, de acum, de sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat într-un clip video postat pe pagina sa de Facebook ce va face această divizie. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare: „Vizează aceste mari dosare care au trenat foarte mult […]
18:50
CNA îi solicită președintelui Nicușor Dan să includă educația media în Strategia Națională de Securitate | AUDIO # Europa FM
Educația media ar putea fi predată în școli. Consiliul Național al Audiovizualului anunță că i-a cerut oficial președintelui Nicușor Dan să includă educația media ca pilon distinct în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării. Ea ar viza inclusiv alfabetizarea digitală a profesorilor și funcționarilor publici. Includerea educației media în programa școlară s-ar impune – […]
18:50
Lista primăriilor cu datorii la CAS și CASS, publicată săptămâna aceasta de Guvern. Ilie Bolojan: „Și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli” | AUDIO # Europa FM
Săptămâna aceasta, Guvernul va publica lista primăriilor cu datorii. „Nu mai sunt acceptate practicile prin care Guvernul venea ca un pompier să salveze administrațiile locale ineficiente sau care și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli”, spunea recent premierul Ilie Bolojan. Un raport al Curții de Conturi arată că unele administrații locale au […]
18:50
OMS a transmis o alertă globală pentru trei siropuri de tuse contaminate cu substanțe toxice. Toate sunt fabricate în India | AUDIO # Europa FM
Alertă OMS privind siropurile de tuse contaminate din India. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a cerut autorităţilor sanitare din întreaga lume să raporteze orice depistare a trei siropuri de tuse contaminate în ţările lor. Alerta vizează anumite loturi de Coldrif, Respifresh TR şi ReLife, produse de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals şi Shape Pharma. OMS a declarat […]
18:50
Al doilea autor al jafului de 10 milioane de lei de la Poșta Timișoara, prins în Italia | AUDIO # Europa FM
Al doilea autor al jafului de 10 milioane de lei de la sursa Poștei din Timișoara, comis în luna mai, a fost prins. Bărbatul se ascundea într-un apartament din localitatea Pavia, din Italia. Bărbatul, de 37 de ani, a fost dat în urmărire internațională – având un mandat de arestare preventivă pentru furt calificat cu […]
18:50
Instagram introduce reguli noi pentru utilizatorii sub 18 ani. Meta va adapta, practic, Instagram la standarde similare filmelor pentru publicul peste 13 ani, limitând accesul la conținut cu sex, alcool și droguri. Regulile se aplică deja în mai multe țări. „Am revizuit ghidurile privind conținutul potrivit vârstei, comparându-le cu clasificarea filmelor interzise sub-13, și le-am […]
18:50
Șoferul care a omorât o femeie pe trecerea de pietoni, arestat pentru 30 de zile. Titi Aur, fost pilot: “Ar trebui să înțelegem că circulăm într-o junglă, în traficul din România și ar trebui să ne păzim singuri pielea” | AUDIO # Europa FM
Judecătoria Sectorului 4 a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele șoferului care a accidentat mortal, ieri, o femeie pe trecerea de pietoni. Audierea tânărului de 20 de ani la Parchet s-a încheiat în cursul după-amiezii. Între timp, au fost făcute publice imaginile cu momentul impactului. Potrivit unor informații Europa FM, […]
14:50
Te simți copleșit de tot ce ai de făcut într-o zi? Îți notezi sarcinile, dar tot rămâi fără timp sau energie? Nu ești singur. Din fericire, tehnologia chiar poate lucra în favoarea ta. În loc să te încarce, unele aplicații te pot ajuta să câștigi timp, să-ți organizezi mai clar ziua și să-ți păstrezi echilibrul […]
14:50
Resveratrolul a atras atenția cercetătorilor și a publicului larg datorită teoriilor că ar sprijini sănătatea inimii sau că ar încetini îmbătrânirea. Dacă vrei să afli ce spun studiile despre resveratrol, unde îl găsești și cum îl poți folosi în siguranță, citește în continuare! Ce este resveratrolul și unde îl întâlnești Resveratrolul aparține clasei de polifenoli […]
14:50
Industria auto trece printr-o transformare majoră, mai rapidă decât oricând în ultimele decenii. Tehnologiile electrice, sistemele avansate de asistență, conectivitatea digitală și noile concepte de mobilitate redefinesc modul în care privim mașina – nu doar ca mijloc de transport, ci ca extensie a stilului de viață modern. De la electrificare și conducere autonomă, până la […]
14:50
Spectacolele cu artificii de zeci de mii de euro, de ziua comunei. Ce spune un edil din Botoșani despre deficitul bugetar: „Cum erau bani pe vremea lui Dăncilă și a lui Cîțu, și acum nu mai sunt?” | AUDIO # Europa FM
Spectacol cu artificii de ziua comunei ori de Revelion: unele primării din țară plătesc chiar și 7.000 de euro pentru 15 minute de „tradiție”, așa cum au început să denumească edilii investiția. Joc de artificii multicalibru cu efecte de crizantemă coloră ori cascade de cristal – sunt printre variațiile de lumini pe care le aleg primari […]
14:50
STUDIU: Cât sunt așteptați românii să cheltuiască în acest an în perioada reducerilor de „Black Friday” | AUDIO # Europa FM
Magazinele încep pregătirile pentru „Black Friday”. Evenimentul dedicat reducerilor este programat de mai multe magazine online la finalul acesti luni sau în prima săptămână din noiembrie. Un studiu recent arată că în acest an românii vor cheltui în medie de BlackFriday 400-500 de lei. Marile magazine online au anunțat deja când vor organiza în acest […]
14:50
Consumatorii casnici ar putea fi scutiți de plata TVA pentru apa de la robinet, în anumite condiții, conform unei propuneri legislative depuse la Senat | AUDIO # Europa FM
Fără TVA pentru apa de la robinet. Asta prevede un proiect de lege depus la Senat. Dacă va va fi aprobat, consumatorii casnici vor fi scutiți de plata TVA pentru un consum de cel mult cinci metri cubi de apă pe lună, pentru o persoană. Proiectul de lege, depus la Senat de mai mulți deputați […]
14:50
România în Direct. Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? # Europa FM
Avortul în România: trebuie obligați medicii să facă avort la cerere în spitalele publice? Dezbaterile în societatea românească privind dreptul la avort s-au întețit mai ales după anul electoral. Recent, un proiect de lege depus în Parlament privind vătămarea fătului a creat confuzie în societate. Unele organizații neguvernamentale au acuzat că se deschide o cale […]
14:50
Programul „Siguranță în trafic”. Șoferii care încalcă viteza vor fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere. Cum vor fi sancționați cei care opresc sau parchează neregulamentar | AUDIO # Europa FM
Ministerul de Interne lansează programul „Siguranță în trafic”. Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe și ale Companiei de Autostrăzi. Acestea vor fi integrate în sistemul e-Sigur, de supraveghere a traficului, operat de Poliția Rutieră. Secretarul de stat Bogdan Despescu: „Creăm premisele integrării în sistemul E-sigur a camerelor administrației publice […]
14:50
Protecție sporită pentru pădurari. Aceștia ar urma să poarte echipamente de înregistrare audio-video, potrivit unei propuneri legislative votate de senatori | AUDIO # Europa FM
Pădurarii ar urma să poată folosi echipamente de înregistrare audio-video – tip bodyCam – în timpul desfășurării activităților de serviciu. Propunerea legislativă a trecut de votul senatorilor și merge acum la Camera Depuraților, for decizional. Senatorul USR, Aurel Oprinoiu: Le oferim pădurarilor o minimă protecție, prin posibilitatea de a înregistra ce se întâmplă în teren […]
14:50
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță. Proiectul va include 14 stații | AUDIO # Europa FM
Peste o lună va începe extinderea magistralei de metrou M4. Este vorba despre traseul care va pleca de la stația Gara de Nord 2 și va traversa Sectoarele 4 și 5, având ultima oprire la Depoul Progresul, potrivit primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, care a vorbit despre acest proiect în cadrul galei Smart Winners Urban […]
14:50
Compania Națională de Investiții a cheltuit peste 66.000 de euro pentru parfumarea sediul central cu uleiuri esențiale | AUDIO # Europa FM
Cheltuieli din bani publici pentru confortul olfactiv al funcționarilor de la Compania Națională de Investiții. Conducerea instituției a cheltuit peste 60 de mii de euro pentru a-și parfuma cu uleiuri esențiale sediul central, scriu jurnaliștii de la SpotMedia. Dispozitivele de odorizare au fost introduse pentru a îmbunătăți calitatea aerului din interior – se apără compania […]
14:50
România înregistrează cele mai multe decese în urma accidentelor rutiere din Uniunea Europeană: 1.500 de victime doar anul trecut. Secretar de stat al MAI: Avem nevoie de un parteneriat între stat și participanții la trafic | AUDIO # Europa FM
România, record negru în Uniunea Europeană: 1.500 de oameni au murit anul trecut în accidente rutiere. Iar anul acesta, deja, până în septembrie, erau înregistrate 940 de decese în accidente pe drumurile din România. Sunt datele actualizate ale Ministerului de Interne, care lansează azi programul „Siguranță în trafic”. Bogdan Despescu, secretar de stat în Ministerul […]
Ieri
10:50
București: Șoferul care a accidentat mortal o femeie și a rănit grav un copil de doi ani va apărea astăzi în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă | AUDIO # Europa FM
Șoferul care a lovit mortal pe o trecere de pietoni din Capitală o mamă care traversa cu copilul în cărucior – a fost reținut pentru 24 de ore, anunță Brigada Rutieră București. El va fi prezentat astăzi magistraţilor, cu propunere de arestare preventivă. Acuzațiile sunt de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă; cercetările […]
10:50
Iași: Sute de mii de oameni participă astăzi la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Credincioșii sunt, apoi, invitați să participe la masa pelerinilor | AUDIO # Europa FM
La Iași, continuă pelerinajul organizat cu prilejul Hramului Catedralei Mitropolitane. Sute de mii de pelerini au format cozi spre raclă Sfintei Cuvioase Parascheva. Anul acesta, alături de Sfintele moaște ale Cuvioasei Parascheva au fost aduse spre închinare la Iași, moaștele Sfântului Erar Grigorie Palama, arhiepiscop al Tesalonicului, Grecia. În acest weekend, peste 45.000 de creștini au participat […]
10:50
O nouă întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski ar urma să aibă loc vineri, la Washington. Apărarea aeriană a Ucrainei, pe agenda discuției # Europa FM
Preşedintele american Donald Trump a confirmat luni că îl va primi pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski, vineri, la Casa Albă. Aceasta ar fi a treia vizită a liderului de la Kiev la Washington în acest an, de când Trump și-a început cel de-al doilea mandat, relatează marţi AFP, conform Agerpres. Întâlnirea care ar urma să […]
10:50
Președintele Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în strategia națională de apărare. Sunt vizate teme precum corupția și războiul hibrid | AUDIO # Europa FM
Președintele Nicușor Dan anunță „schimbări majore” în strategia națională de apărare. Documentul este aproape finalizat și ar urma să fie prezentat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „Sunt două schimbări majore: corupția și războiul hibrid”, a explicat Nicușor Dan, într-un interviu pentru Știrile ProTv. „Trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la […]
10:50
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo, după ce Comitetul Nobel din Norvegia i-a acordat Nobelul pentru Pace Mariei Corina Machado, lidera opoziției din țară # Europa FM
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat Ministerul de Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei din această țară, din America de Sud, Maria Corina Machado, a primit Premiul Nobel pentru Pace, informează AFP. Guvernul de la Caracas a anunţat și închiderea ambasadei sale din Australia, dar şi […]
00:10
Ștefan Pălărie, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Săptămâna asta, obligatoriu, coaliția de guvernare trebuie să decidă organizarea alegerilor” | AUDIO # Europa FM
Data pentru alegerile din Capitală este încă neclară. Decizia trebuie luată cât de curând, spun membrii Coaliției, însă, momentan, nu s-a stabilit dacă se merge pe varianta unui candidat comun sau nu. Nu există încă un acord în coaliție privind data la care să se desfășoare alegerile pentru Primăria Generală. PNL și USR acuză PSD […]
00:10
Alexandru Rafila, despre decizia PSD de a renunța la statutul de partid „progresist”: „Cred că este o clarificare doctrinară. Noi suntem un partid de centru-stânga” | AUDIO # Europa FM
Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie, a anunțat Alexandru Rafila, purtătorul de cuvânt al partidului. Noua conducere a PSD va cuprinde, pe lângă președinte, cinci prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți regionali și 12 pe diverse domenii. De asemenea, Statutul PSD va fi modificat pentru a elimina termenul „progresist”, a mai spus Rafila, arătând că este […]
00:10
În Egipt a fost semnat acordul de pace pentru Gaza. Donald Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista” | AUDIO # Europa FM
Liderii regionali și internaționali au semnat în această seară acordul de pace pentru Gaza în cadrul summitului de la Sharm el-Sheikh, Egipt. Este un moment foarte important – au precizat ei. La rândul său, președintele Trump a spus că a fost un acord dificil de realizat. Va urma, însă, tot în Egipt, un summit pentru […]
13 octombrie 2025
20:10
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani: Sunt implicate 17 firme | AUDIO # Europa FM
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spălare de bani, în care erau implicate 17 firme, prejudiciul adus bugetului fiind de aproape șase milioane de lei. „Cazul RICHRBT” a fost prezentat de Recorder și se referea la o companie-fantomă care declarase o cifră de afaceri uriașă, dar care avea sediul […]
20:10
Timișoara: A fost inaugurat un nou drum național: Va face legătura între segmentul de autostradă Timișoara–Arad și DN6 | AUDIO # Europa FM
Timișoara va avea, începând de astăzi, o legătură directă de pe autostrada A1. Noul drum va face legătura între segmentul de autostradă Timișoara–Arad și DN6, situat în partea de nord a orașului. Cei 10 km de șosea fac posibil ca șoferii care ies din Timișoara să ajungă mai repede la drumul de mare viteză, fără […]
20:10
Ilie Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes-Benz în Alba: Oamenii aceștia duc România în spate. Ei plătesc zi de zi impozitele la bugetul de stat | AUDIO # Europa FM
„Oamenii aceștia duc România în spate”, a declarat premierul despre companiile private. Ilie bolojan a mers într-o fabrică din Sebeș, județul Alba, în care se produc componente pentru mașini electrice (mașinile electrice ale Mercedes-Benz), după ce aceasta a trecut printr-un proces de re-tehnologizare. Șeful Guvernului ar vrea ca și la stat să se lucreze la […]
20:10
Accident mortal în București: O femeie și copilul ei loviți pe trecerea de pietoni. Mama a decedat # Europa FM
Un copil de 2 ani, aflat într-un cărucior, a fost rănit, iar mama sa a murit, după ce au fost loviţi de un autoturism, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. „La data de 13 octombrie, în jurul orei 16:00, Brigada Rutieră a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier […]
20:10
București: Judecătoare trimisă în judecată de Parchetul General pentru că a întârziat patru ani redactarea unei sentințe pentru tentativă de omor | AUDIO # Europa FM
O judecătoare din București, acuzată de patru infracțiuni de abuz în serviciu, a fost trimisă în judecată de Parchetul General. Ea este acuzată că a amânat timp de patru ani redactarea unei sentințe penale. Ca urmare, patru inculpați pentru tentativă de omor nu au putut fi trași la răspundere penală. Potrivit rechizitoriului, judecătoarea nu a […]
20:10
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă cu o largă majoritate. Inițiativa, considerată de USR drept lipsită de fundament și de substanță, nu a făcut altceva decât să consume inutil timpul românilor, susțin reprezentanții partidului. De remarcat că, înainte de dezbaterea moțiunii, trei senatori independenți și-au retras semnăturile de […]
20:10
Radu Szekely, consilierul onorific al ministrului Educației: Discuțiile privind crearea unui program care să le permită copiilor din zone defavorizate să învețe online cu profesori specializați au început încă dinainte de pandemie | VIDEO # Europa FM
Experiența de săptămâna trecută, când școlile au fost închise din cauza condițiilor meteo, a arătat că foarte puține unități de învățământ au reușit să continue cursurile în sistem online. Am învățat ceva din pandemie? Au școlile infrastructura necesară pentru a face educație inclusiv online în situațiile în care este nevoie de acest lucru? La aceste […]
16:10
Istoria comunismului, la școală. Ce ar trebui predat? De anul acesta elevii de clasa a XII-a trebuie să studieze disciplina Istoria Comunismului. Obiectul este introdus într-o perioadă în care nostalgia față de perioada comunistă este în creștere. De exemplu, Nicolae Ceaușescu este numit un lider bun de 66 la sută dintre români. La „România în […]
16:10
Gorj: O poartă metalică a căzut peste mai mulți elevi la o școală din Bumbești-Jiu, în timpul orei de sport. O fetiță a fost rănită | AUDIO # Europa FM
Incident grav într-o școală din județul Gorj. O poartă metalică dintr-un gard care împrejmuia un teren de sport al unei școli a picat peste mai mulți elevi. O fetiță a fost rănită, după ce panoul i-a căzut pe picioare. Incidentul a avut loc astăzi la Școala Gimnazială Numărul 1 din Bumbești-Jiu, în timpul orei de […]
16:10
Sondaj INSCOP: AUR se menține la 40% în intențiile de vot, în vreme ce partidele coaliției de guvernare înregistrează o ușoară scădere în popularitate | AUDIO # Europa FM
Cu cine ar mai vota românii? AUR, PSD și PNL, în topul preferințelor, în cazul unor alegeri parlamentare, arată un sondaj INSCOP. Partidul condus de George Simion rămâne la 40% intenție de vot, în vreme ce partidele coaliției de guvernare arată o ușoară scădere în popularitate. În schimb, cele două partide din opoziție care au […]
16:10
Ștefan Pălărie, despre moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei: Este un circ caraghios, de care, din ce în ce mai mulți români încep să se sature | AUDIO # Europa FM
Senatul dezbate și votează astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, depusă de Opoziție. Zeci de senatori din partea AUR, ai grupului Pace – Întâi România și neafiliați au criticat lipsa de viziune și competența managerială a ministrului Radu Miruță, pe care l-au acuzat că politizează companiile de stat. În replică, liderul grupului USR […]
