Două cutremure s-au produs miercuri dimineață în județele Satu Mare și Buzău

Experiența de săptămâna trecută, când școlile au fost închise din cauza condițiilor meteo, a arătat că foarte puține unități de învățământ au reușit să continue cursurile în sistem online. Am învățat ceva din pandemie? Au școlile infrastructura necesară pentru a face educație inclusiv online în situațiile în care este nevoie de acest lucru? La aceste […]