Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin”

Fanatik, 15 octombrie 2025 12:20

Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”

Acum 30 minute
12:30
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică” Fanatik
Află cine este deținutul legat de „mafia cibernetică italiană” care a hackuit sistemul informatic al penitenciarelor românești și cum a reușit să modifice pedepsele și drepturile altor condamnați.
12:20
Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin” Fanatik
Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
Acum o oră
11:50
Au încasat un număr record de goluri! Care este cea mai slabă echipă din preliminariile CM 2026 Fanatik
Naționala ,care un lot evaluat la un milion de euro, a terminat preliminariile de calificare la CM 2026 cu un număr record de goluri primite
Acum 2 ore
11:30
Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume” Fanatik
Florin Prunea, intervenție abruptă în polemica iscată între Mircea Lucescu și Răzvan Marin la echipa națională. Fostul portar l-a pus la punct pe mijlocaș
11:20
FC Hermannstadt, răspuns tăios după ce Mihai Stoica a spus că Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB Fanatik
Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga. Oficialii de la FC Hermannstadt au luat foc după ce Mihai Stoica a mărturisit că fundașul nu poate juca la FCSB.
10:50
România visează la un adversar accesibil în barajul pentru Campionatul Mondial! Cum pot ajunge tricolorii în urna a doua la tragerea la sorți Fanatik
România mai are doar șanse pur teoretice la calificarea directă la Campionatul Mondial, dar naționala lui Mircea Lucescu are asigurată prezența la baraj
Acum 4 ore
10:40
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început” Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea de la echipa națională. De ce depinde, de fapt, viitorul selecționerului. Promisiunea pe care a făcut-o în urmă cu un an.
10:10
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4 Fanatik
Află cine a făcut topul celor mai puternici oameni de pe planetă. Pe ce loc l-a pus pe președintele SUA, Donald Trump, și ce a spus despre Zelenski
09:50
Și-a anunțat revenirea la FCSB! Vești bune pentru suporterii roș-albaștri: „Voi fi mai puternic” Fanatik
Un fotbalist important de la FCSB și-a anunțat revenirea pe teren. Când se va produce acest lucru și cum se simte jucătorul după perioada de accidentare.
09:40
Propus la Inter, Neymar e pregătit să ia o decizie radicală! Anunțul lui Fabrizio Romano Fanatik
Fabrizio Romano, anunț total neașteptat. Decizia pe care Neymar e gata să o ia pe final de carieră. Ce i-a transmis superstarul brazilian agentului său.
09:20
Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine cu o provocare mare” Fanatik
Câteva specii de gândaci și moluște au ajuns să atenteze la securitatea energetică a României, fiind blocate proiecte care ne-ar salva în criza cu care se confruntă întreaga Europă.
09:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Care sunt prețurile tichetelor Fanatik
FCSB a anunțat care sunt prețurile la bilete pentru meciul cu Bologna din Europa League. Când vor fi puse în vânzare
08:50
Revenire spectaculoasă pentru Jaqueline Cristian. E în sferturi la Osaka, după ce a pierdut primul set cu 0-6 Fanatik
Jucătoarea din România a reușit un meci fabulos la turneul WTA de la Osaka, reușind să confirme parcursul bun din acest sezon al tenisului profesionist
08:50
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul său la naționala României. Câți bani primește antrenorul în vârstă de 80 de ani de la Răzvan Burleanu. Sumă neașteptată.
Acum 6 ore
08:20
Argentina lui Messi și-a făcut norma de goluri. Borna fantastică la care a ajuns selecționerul Lionel Scaloni la cârma campioanei mondiale Fanatik
Argentina a făcut scor cu naționala statului Puerto Rico, într-un meci în care Messi nu a înscris, dar a fost favoritul publicului de pe stadionul pe care joacă Inter Miami
08:10
Cei doi jucători români de perspectivă pe care a pus ochii Giovanni Becali: „Se întoarce și joacă titular” Fanatik
Giovanni Becali urmărește cu atenție tinerii jucători români. Cine sunt cele două „perle” pe care a pus ochii impresarul.
07:40
Când are loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. S-au stabilit data și ora exactă. Vine sau nu Donald Trump la ceremonie? Fanatik
Când a fost programată și unde are loc marea tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Donald Trump este așteptat la eveniment.
07:10
Ce au scris arabii, după ce Cosmin Olăroiu a pierdut calificarea directă la CM 2026: „Va intra într-un proces complicat” Fanatik
Presa din Arabia a reacționat după ce naționala Emiratelor, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, în urma unui eșec contra Qatarului.
Acum 8 ore
06:40
„Jucătorii nu înțeleg limba!”. Criza de la naționala mică a României s-a adeverit. Câte goluri au putut să ia tricolorii în doar două meciuri cu Germania Fanatik
Avertismentele fostului selecționer s-au adeverit! Câte goluri a putut să ia naționala de juniori a României în doar două meciuri cu echipa similară a Germaniei.
06:10
Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză, iar adversarii au scris istorie. Dezastru pentru Carlo Ancelotti Fanatik
Cum a trăit Carlo Ancelotti amicalul Braziliei cu Japonia. Naționala Selecao a avut un avantaj de două goluri, însă ce a urmat i-a lăsat pe toți „mască”.
05:50
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații Fanatik
Companiile de stat cu cele mai mari salarii pentru oamenii numiți politic. Care e ministerul care conduce detașat în acest clasament
Acum 12 ore
01:00
Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii! Revenire de senzație la turneul final după o absență de 12 ani Fanatik
Echipa națională pentru care evoluează un fotbalist din Superliga României a reușit o performanță fabuloasă: s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii.
00:50
Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea la Mondial și va fi nevoit să joace baraj: „Nu este corect!” Fanatik
Cosmin Olăroiu și naționala Emiratelor Arabe Unite au ratat calificarea directă la CM 2026 în fața Qatarului. Ce le-a transmis tehnicianul român arbitrilor
00:30
Scandal uriaș la Italia – Israel! Un jurnalist a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră în urma protestelor pro-Palestina Fanatik
Un jurnalist a fost grav rănit în urma incidentelor dinaintea meciului Italia - Israel. Peste 8.000 de persoane au făcut parte la marșul pro-Palestina. Care a fost reacția forțelor de ordine
00:10
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a bătut un nou record!. De câte goluri mai are nevoie până la borna 1000 după „dubla” din Portugalia – Ungaria Fanatik
Show făcut de Cristiano Ronaldo în Portugalia - Ungaria, scor 2-2, unde a stabilit un nou record. Pe cine a depășit superstarul lusitan.
14 octombrie 2025
23:50
E gata! Prima echipă europeană calificată matematic la Cupa Mondială. Alte 26 de formații și-au asigurat deja prezența la turneul final Fanatik
O formație importantă din Europa și-a asigurat deja prezența la Cupa Mondială, cu două runde înainte de finalul grupelor preliminare. Despre cine este vorba.
Acum 24 ore
23:40
Dezvăluire șoc! Transferul lui Vlad Dragomir la FCSB, la un pas să se fi realizat: „Meme Stoica a negociat” Fanatik
Vlad Dragomir, fotbalistul care evoluează în Champions League și impresionează în tricoul echipei naționale, a fost aproape de un transfer la FCSB. De ce nu s-a realizat mutarea.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026 Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe retrogradatele din sezonul 2025-2026 din SuperLiga.
23:20
Scene incredibile imediat după Qatar – EAU 2-1! Cosmin Olăroiu, dezlănțuit, a fost potolit cu greu de jucători. Scandal și în tribune. Video Fanatik
Cum a reacționat Cosmin Olăroiu după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Campionatul Mondial. Antrenorul român, cu nervii la maximum. Jucătorii au intervenit.
23:00
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută Fanatik
O nouă relație sentimentală prinde contur în lumea tenisului internațional. Jucătorul italian, fost finalist la Wimbledon 2021, se iubește cu o dansatoare renumită.
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 15 octombrie 2025. Câștig de 403 lei cu tenis Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 403 lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din cadrul turneului WTA de la Osaka.
22:40
Nebunie totală în grupa României din preliminarii! Revenirea serii și meci cu 7 goluri. Video Fanatik
Adversarele României din grupa A a preliminariilor pentru EURO U21 au fost implicate în două partide extrem de spectaculoase. Unul dintre dueluri a fost decis în ultimele secunde.
22:20
Cosmin Olăroiu a pierdut meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială! Cum poate ajunge, totuși, la turneul final Fanatik
Cosmin Olăroiu a ratat, doar pentru moment însă, calificarea la Cupa Mondială! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut meciul decisiv. Cum a trăit meciul antrenorul român
21:50
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile” Fanatik
Mircea Lucescu a ținut să îl taxeze pe Ralf Rangnick după declarațiile avute la finalul partidei România - Austria 1-0. Ce spune selecționerul despre jocul de pe Arena Națională
21:40
Cât de gravă este accidentarea lui Alex Musi. Andrei Nicolescu a oferit primele detalii: „Mi s-a înroșit telefonul de mesaje”. Ratează derby-ul cu Rapid! Fanatik
Alex Musi a suferit o accidentare urâtă în meciul dintre România U21 și Cipru U21. Fotbalistul lui Dinamo a fost scos pe targă, iar Andrei Nicolescu a oferit primele detalii. Cât de gravă este accidentarea sa
21:10
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra Fanatik
Călin Georgescu nu a renunțat la serviciile omului de încredere al lui Horațiu Potra. Cine este mercenarul care l-a însoțit pe suveranist la pelerinajul de Sfânta Parascheva
21:00
Africa de Sud, la Campionatul Mondial după 16 ani! Motivul uluitor pentru care Ngezana nu a fost convocat de selecționer și a ratat petrecerea calificării Fanatik
Ngezana a ratat petrecerea după ce naționala Africii de Sud s-a calificat după 16 ani la Campionatul Mondial. De ce nu a fost convocat fundașul de la FCSB.
20:40
Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după ce a fost acuzat că e pro-rus. Foto Fanatik
Vladislav Blănuță, gest superb după ce a fost acuzat în Ucraina că ar fi pro-rus! Câți bani a donat fotbalistul către armată
20:30
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut patronul FCSB la racla Sfintei Cuvioase Parascheva și ce discurs a ținut în fața pelerinilor: „Ăsta e sfârșitul”. Foto Fanatik
Gigi Becali nu a putut să fie absent de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în ziua de 14 octombrie. Cum a fost surprins patronul celor de la FCSB în timpul slujbei și ce a transmis la final
20:10
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine Fanatik
Ce sumă a scos din buzunar Dominic Thiem pentru a ajunge campion la US Open. Fostul jucător susține că tenisul este o activitate pentru oamenii bogați.
20:10
Surpriză uriașă! Jucătorul FCSB, titular după 7 luni la națională chiar în meciul decisiv pentru calificarea la Mondial. Repriză de coșmar Fanatik
Un jucător de la FCSB este titular într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial. Câți bani poate încasa campioana.
19:50
Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului. Foto Fanatik
Dinamo a primit o veste îngrijorătoare. Alex Musi, unul dintre cei mai în formă jucători, a suferit o accidentare după o intrare criminală. Ce decizie a luat arbitrul.
19:40
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult” Fanatik
De ce primire a avut parte Nadia Comăneci în casa mamei sale, la întoarcerea în România. ”Zeița de la Montreal” nu o poate refuza niciodată pe femeie.
19:20
Se califică România la CM 2026? Mitică Dragomir, profeție șocantă înainte de meciul decisiv cu Bosnia Fanatik
Mitică Dragomir a analizat șansele de calificare ale naționalei României după victoria contra Austriei. Ce crede fostul președinte al LPF că se va întâmpla la partida cu Bosnia.
19:10
Ce rol a avut TikTok-ul în tragedia de la Constanța. Mădălina, tânăra care a murit într-o clinică privată, victima dezinformării online? ”Ea e vinovată!” Fanatik
Detalii neștiute despre tragedia Mădălinei, tânăra care a murit după nașterea copilului la o maternitate privată din Constanța. Respingerea recomandărilor medicale și influențele online au agravat situația?
19:00
Musi, lăsat fără banderolă după scandalul din San Marino. Cine e căpitan în România U21 – Cipru U21 Fanatik
Alexandru Musi a pierdut banderola de la naționala U21 după ce a avut un conflict deschis cu Rareș Burnete. Cine este căpitan în partida în fața Cipru U21.
18:40
România U17, scor neverosimil în preliminarii! Încă un pas până la Campionatul European din 2026 Fanatik
România U17 s-a calificat în următoarea etapă pentru Campionatul European din 2026. Ce s-a întâmplat în ultimul meci și care sunt posibilii adversari ai „tricolorilor”
18:30
De asta Mircea Lucescu e MARE! Decizia luată după victoria cu Austria: “Îmi cer scuze public tuturor pentru jignirile aduse. Nu-mi stă în caracter să-mi ies din fire” Fanatik
Mircea Lucescu, dovadă de mare caracter după criticile dure primite în ultimele zile! Ce decizie a luat la scurt timp după victoria uriașă de pe Arena Națională cu Austria.
18:10
Voucherele pentru mașinile electrice, eliminate? Bogdan Ivan: „Cumpărăm în neștire”. Ce ar face ministrul energiei cu sutele de milioane economisite Fanatik
Bogdan Ivan, ministrul energiei, vine cu o propunere neașteptată care vizează sutele de milioane de euro date ca vouchere pentru achiziționarea mașinilor electrice. Ce ar face cu banii?
18:10
U Cluj, transfer exotic! I-a luat ochii lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce a marcat un hattrick Fanatik
U Cluj a transferat un nou atacant. Despre cine e vorba. A fost în probe la echipa lui Sabău și i-a convins pe oficiali cu un hattrick. De ce nu poate debuta încă.
