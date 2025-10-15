Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin”
Fanatik, 15 octombrie 2025 12:20
Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
12:30
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică” # Fanatik
Află cine este deținutul legat de „mafia cibernetică italiană” care a hackuit sistemul informatic al penitenciarelor românești și cum a reușit să modifice pedepsele și drepturile altor condamnați.
12:20
Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin” # Fanatik
Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
Acum o oră
11:50
Au încasat un număr record de goluri! Care este cea mai slabă echipă din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Naționala ,care un lot evaluat la un milion de euro, a terminat preliminariile de calificare la CM 2026 cu un număr record de goluri primite
Acum 2 ore
11:30
Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume” # Fanatik
Florin Prunea, intervenție abruptă în polemica iscată între Mircea Lucescu și Răzvan Marin la echipa națională. Fostul portar l-a pus la punct pe mijlocaș
11:20
FC Hermannstadt, răspuns tăios după ce Mihai Stoica a spus că Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB # Fanatik
Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga. Oficialii de la FC Hermannstadt au luat foc după ce Mihai Stoica a mărturisit că fundașul nu poate juca la FCSB.
10:50
România visează la un adversar accesibil în barajul pentru Campionatul Mondial! Cum pot ajunge tricolorii în urna a doua la tragerea la sorți # Fanatik
România mai are doar șanse pur teoretice la calificarea directă la Campionatul Mondial, dar naționala lui Mircea Lucescu are asigurată prezența la baraj
Acum 4 ore
10:40
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început” # Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea de la echipa națională. De ce depinde, de fapt, viitorul selecționerului. Promisiunea pe care a făcut-o în urmă cu un an.
10:10
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4 # Fanatik
Află cine a făcut topul celor mai puternici oameni de pe planetă. Pe ce loc l-a pus pe președintele SUA, Donald Trump, și ce a spus despre Zelenski
09:50
Și-a anunțat revenirea la FCSB! Vești bune pentru suporterii roș-albaștri: „Voi fi mai puternic” # Fanatik
Un fotbalist important de la FCSB și-a anunțat revenirea pe teren. Când se va produce acest lucru și cum se simte jucătorul după perioada de accidentare.
09:40
Fabrizio Romano, anunț total neașteptat. Decizia pe care Neymar e gata să o ia pe final de carieră. Ce i-a transmis superstarul brazilian agentului său.
09:20
Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine cu o provocare mare” # Fanatik
Câteva specii de gândaci și moluște au ajuns să atenteze la securitatea energetică a României, fiind blocate proiecte care ne-ar salva în criza cu care se confruntă întreaga Europă.
09:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Care sunt prețurile tichetelor # Fanatik
FCSB a anunțat care sunt prețurile la bilete pentru meciul cu Bologna din Europa League. Când vor fi puse în vânzare
08:50
Revenire spectaculoasă pentru Jaqueline Cristian. E în sferturi la Osaka, după ce a pierdut primul set cu 0-6 # Fanatik
Jucătoarea din România a reușit un meci fabulos la turneul WTA de la Osaka, reușind să confirme parcursul bun din acest sezon al tenisului profesionist
08:50
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României # Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul său la naționala României. Câți bani primește antrenorul în vârstă de 80 de ani de la Răzvan Burleanu. Sumă neașteptată.
Acum 6 ore
08:20
Argentina lui Messi și-a făcut norma de goluri. Borna fantastică la care a ajuns selecționerul Lionel Scaloni la cârma campioanei mondiale # Fanatik
Argentina a făcut scor cu naționala statului Puerto Rico, într-un meci în care Messi nu a înscris, dar a fost favoritul publicului de pe stadionul pe care joacă Inter Miami
08:10
Cei doi jucători români de perspectivă pe care a pus ochii Giovanni Becali: „Se întoarce și joacă titular” # Fanatik
Giovanni Becali urmărește cu atenție tinerii jucători români. Cine sunt cele două „perle” pe care a pus ochii impresarul.
07:40
Când are loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. S-au stabilit data și ora exactă. Vine sau nu Donald Trump la ceremonie? # Fanatik
Când a fost programată și unde are loc marea tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Donald Trump este așteptat la eveniment.
07:10
Ce au scris arabii, după ce Cosmin Olăroiu a pierdut calificarea directă la CM 2026: „Va intra într-un proces complicat” # Fanatik
Presa din Arabia a reacționat după ce naționala Emiratelor, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, în urma unui eșec contra Qatarului.
Acum 8 ore
06:40
„Jucătorii nu înțeleg limba!”. Criza de la naționala mică a României s-a adeverit. Câte goluri au putut să ia tricolorii în doar două meciuri cu Germania # Fanatik
Avertismentele fostului selecționer s-au adeverit! Câte goluri a putut să ia naționala de juniori a României în doar două meciuri cu echipa similară a Germaniei.
06:10
Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză, iar adversarii au scris istorie. Dezastru pentru Carlo Ancelotti # Fanatik
Cum a trăit Carlo Ancelotti amicalul Braziliei cu Japonia. Naționala Selecao a avut un avantaj de două goluri, însă ce a urmat i-a lăsat pe toți „mască”.
05:50
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații # Fanatik
Companiile de stat cu cele mai mari salarii pentru oamenii numiți politic. Care e ministerul care conduce detașat în acest clasament
Acum 12 ore
01:00
Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii! Revenire de senzație la turneul final după o absență de 12 ani # Fanatik
Echipa națională pentru care evoluează un fotbalist din Superliga României a reușit o performanță fabuloasă: s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii.
00:50
Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea la Mondial și va fi nevoit să joace baraj: „Nu este corect!” # Fanatik
Cosmin Olăroiu și naționala Emiratelor Arabe Unite au ratat calificarea directă la CM 2026 în fața Qatarului. Ce le-a transmis tehnicianul român arbitrilor
00:30
Scandal uriaș la Italia – Israel! Un jurnalist a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră în urma protestelor pro-Palestina # Fanatik
Un jurnalist a fost grav rănit în urma incidentelor dinaintea meciului Italia - Israel. Peste 8.000 de persoane au făcut parte la marșul pro-Palestina. Care a fost reacția forțelor de ordine
00:10
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a bătut un nou record!. De câte goluri mai are nevoie până la borna 1000 după „dubla” din Portugalia – Ungaria # Fanatik
Show făcut de Cristiano Ronaldo în Portugalia - Ungaria, scor 2-2, unde a stabilit un nou record. Pe cine a depășit superstarul lusitan.
14 octombrie 2025
23:50
E gata! Prima echipă europeană calificată matematic la Cupa Mondială. Alte 26 de formații și-au asigurat deja prezența la turneul final # Fanatik
O formație importantă din Europa și-a asigurat deja prezența la Cupa Mondială, cu două runde înainte de finalul grupelor preliminare. Despre cine este vorba.
Acum 24 ore
23:40
Dezvăluire șoc! Transferul lui Vlad Dragomir la FCSB, la un pas să se fi realizat: „Meme Stoica a negociat” # Fanatik
Vlad Dragomir, fotbalistul care evoluează în Champions League și impresionează în tricoul echipei naționale, a fost aproape de un transfer la FCSB. De ce nu s-a realizat mutarea.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026 # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe retrogradatele din sezonul 2025-2026 din SuperLiga.
23:20
Scene incredibile imediat după Qatar – EAU 2-1! Cosmin Olăroiu, dezlănțuit, a fost potolit cu greu de jucători. Scandal și în tribune. Video # Fanatik
Cum a reacționat Cosmin Olăroiu după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Campionatul Mondial. Antrenorul român, cu nervii la maximum. Jucătorii au intervenit.
23:00
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută # Fanatik
O nouă relație sentimentală prinde contur în lumea tenisului internațional. Jucătorul italian, fost finalist la Wimbledon 2021, se iubește cu o dansatoare renumită.
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 15 octombrie 2025, poate aduce un câștig de 403 lei cu ajutorul a două meciuri de tenis din cadrul turneului WTA de la Osaka.
22:40
Nebunie totală în grupa României din preliminarii! Revenirea serii și meci cu 7 goluri. Video # Fanatik
Adversarele României din grupa A a preliminariilor pentru EURO U21 au fost implicate în două partide extrem de spectaculoase. Unul dintre dueluri a fost decis în ultimele secunde.
22:20
Cosmin Olăroiu a pierdut meciul decisiv pentru calificarea la Cupa Mondială! Cum poate ajunge, totuși, la turneul final # Fanatik
Cosmin Olăroiu a ratat, doar pentru moment însă, calificarea la Cupa Mondială! Naționala Emiratelor Arabe Unite a pierdut meciul decisiv. Cum a trăit meciul antrenorul român
21:50
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile” # Fanatik
Mircea Lucescu a ținut să îl taxeze pe Ralf Rangnick după declarațiile avute la finalul partidei România - Austria 1-0. Ce spune selecționerul despre jocul de pe Arena Națională
21:40
Cât de gravă este accidentarea lui Alex Musi. Andrei Nicolescu a oferit primele detalii: „Mi s-a înroșit telefonul de mesaje”. Ratează derby-ul cu Rapid! # Fanatik
Alex Musi a suferit o accidentare urâtă în meciul dintre România U21 și Cipru U21. Fotbalistul lui Dinamo a fost scos pe targă, iar Andrei Nicolescu a oferit primele detalii. Cât de gravă este accidentarea sa
21:10
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra # Fanatik
Călin Georgescu nu a renunțat la serviciile omului de încredere al lui Horațiu Potra. Cine este mercenarul care l-a însoțit pe suveranist la pelerinajul de Sfânta Parascheva
21:00
Africa de Sud, la Campionatul Mondial după 16 ani! Motivul uluitor pentru care Ngezana nu a fost convocat de selecționer și a ratat petrecerea calificării # Fanatik
Ngezana a ratat petrecerea după ce naționala Africii de Sud s-a calificat după 16 ani la Campionatul Mondial. De ce nu a fost convocat fundașul de la FCSB.
20:40
Vladislav Blănuță a postat chitanța pe internet! Donație uriașă către Armata Ucrainei, după ce a fost acuzat că e pro-rus. Foto # Fanatik
Vladislav Blănuță, gest superb după ce a fost acuzat în Ucraina că ar fi pro-rus! Câți bani a donat fotbalistul către armată
20:30
Gigi Becali, imaginile zilei! Cum a apărut patronul FCSB la racla Sfintei Cuvioase Parascheva și ce discurs a ținut în fața pelerinilor: „Ăsta e sfârșitul”. Foto # Fanatik
Gigi Becali nu a putut să fie absent de la racla Sfintei Cuvioase Parascheva în ziua de 14 octombrie. Cum a fost surprins patronul celor de la FCSB în timpul slujbei și ce a transmis la final
20:10
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine # Fanatik
Ce sumă a scos din buzunar Dominic Thiem pentru a ajunge campion la US Open. Fostul jucător susține că tenisul este o activitate pentru oamenii bogați.
20:10
Surpriză uriașă! Jucătorul FCSB, titular după 7 luni la națională chiar în meciul decisiv pentru calificarea la Mondial. Repriză de coșmar # Fanatik
Un jucător de la FCSB este titular într-un meci decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial. Câți bani poate încasa campioana.
19:50
Veste teribilă pentru Dinamo! Alex Musi, accidentare horror la națională după o intrare criminală. Decizie uluitoare a arbitrului. Foto # Fanatik
Dinamo a primit o veste îngrijorătoare. Alex Musi, unul dintre cei mai în formă jucători, a suferit o accidentare după o intrare criminală. Ce decizie a luat arbitrul.
19:40
Cum a fost primită Nadia Comăneci de mama sa, la revenirea în România: ”Orice îmi spune să fac atunci când vin acasă, o ascult” # Fanatik
De ce primire a avut parte Nadia Comăneci în casa mamei sale, la întoarcerea în România. ”Zeița de la Montreal” nu o poate refuza niciodată pe femeie.
19:20
Se califică România la CM 2026? Mitică Dragomir, profeție șocantă înainte de meciul decisiv cu Bosnia # Fanatik
Mitică Dragomir a analizat șansele de calificare ale naționalei României după victoria contra Austriei. Ce crede fostul președinte al LPF că se va întâmpla la partida cu Bosnia.
19:10
Ce rol a avut TikTok-ul în tragedia de la Constanța. Mădălina, tânăra care a murit într-o clinică privată, victima dezinformării online? ”Ea e vinovată!” # Fanatik
Detalii neștiute despre tragedia Mădălinei, tânăra care a murit după nașterea copilului la o maternitate privată din Constanța. Respingerea recomandărilor medicale și influențele online au agravat situația?
19:00
Musi, lăsat fără banderolă după scandalul din San Marino. Cine e căpitan în România U21 – Cipru U21 # Fanatik
Alexandru Musi a pierdut banderola de la naționala U21 după ce a avut un conflict deschis cu Rareș Burnete. Cine este căpitan în partida în fața Cipru U21.
18:40
România U17, scor neverosimil în preliminarii! Încă un pas până la Campionatul European din 2026 # Fanatik
România U17 s-a calificat în următoarea etapă pentru Campionatul European din 2026. Ce s-a întâmplat în ultimul meci și care sunt posibilii adversari ai „tricolorilor”
18:30
De asta Mircea Lucescu e MARE! Decizia luată după victoria cu Austria: “Îmi cer scuze public tuturor pentru jignirile aduse. Nu-mi stă în caracter să-mi ies din fire” # Fanatik
Mircea Lucescu, dovadă de mare caracter după criticile dure primite în ultimele zile! Ce decizie a luat la scurt timp după victoria uriașă de pe Arena Națională cu Austria.
18:10
Voucherele pentru mașinile electrice, eliminate? Bogdan Ivan: „Cumpărăm în neștire”. Ce ar face ministrul energiei cu sutele de milioane economisite # Fanatik
Bogdan Ivan, ministrul energiei, vine cu o propunere neașteptată care vizează sutele de milioane de euro date ca vouchere pentru achiziționarea mașinilor electrice. Ce ar face cu banii?
18:10
U Cluj, transfer exotic! I-a luat ochii lui Ioan Ovidiu Sabău, după ce a marcat un hattrick # Fanatik
U Cluj a transferat un nou atacant. Despre cine e vorba. A fost în probe la echipa lui Sabău și i-a convins pe oficiali cu un hattrick. De ce nu poate debuta încă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.