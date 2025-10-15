Sfânta Cuvioasă Parascheva, cinstită la Mănăstirea Dobrești
Ziarul Lumina, 15 octombrie 2025 12:20
În ziua sa de prăznuire, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită prin rugăciune și cântare duhovnicească la Mănăstirea Dobrești - ctitorie patriarhală -, din Protopopiatul Lugoj. La această sărbătoare
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 30 minute
12:20
În ziua sa de prăznuire, Sfânta Cuvioasă Parascheva a fost cinstită prin rugăciune și cântare duhovnicească la Mănăstirea Dobrești - ctitorie patriarhală -, din Protopopiatul Lugoj. La această sărbătoare
Acum o oră
11:50
În ziua de pomenire a Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, străvechiul chivot mușatin din Roman și‑a sărbătorit ocrotitoarea. Sfânta liturghie în cinstea celei care de peste șase veacuri
Acum 2 ore
11:00
Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în ziua de prăznuire a Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul
11:00
În ziua cinstirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, marți, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și
11:00
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași, 14 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Subpiatră, cu prilejul
Acum 24 ore
22:30
Sfântul Ioan Casian, Așezămintele mânăstirești, Cartea a V-a, Cap. 23-26, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 177-179„Din dorința de a cunoaște învățăturile bătrânilor,
22:30
Fraților, voiesc ca voi să știți că cele petrecute cu mine s-au întors mai degrabă spre sporirea Evangheliei, încât lanțurile mele pentru Hristos au ajuns cunoscute în tot pretoriul și tuturor
22:20
„În vremea aceea s-au apropiat fariseii și cărturarii de Iisus și I-au zis: De ce ucenicii lui Ioan postesc adesea și fac rugăciuni, de asemenea și ai fariseilor, iar ai Tăi mănâncă și beau? Iar Iisus a
22:20
Sfântul Mucenic Lucian era din oraşul Samosata, Siria şi s-a născut din părinţi dreptcredincioşi. Părinţii săi au murit pe când el era încă tânăr, motiv pentru care şi-a împărţit toată averea
22:10
Preţurile pentru anvelopele de iarnă au crescut, în medie, cu 5-8% în acest început de sezon rece, comparativ cu perioada similară din 2024, însă în noiembrie - decembrie tarifele mai pot urca cu până la 15%,
22:10
Direcţia Silvică Arad estimează că cei 42.000 mc de lemn de foc puşi la dispoziţia populaţiei pentru această iarnă acoperă cererea, care este similară cu cea de anul trecut, potrivit directorului
22:10
Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, o întrevedere cu Nadia Comăneci, legendă a sportului naţional şi mondial, şi Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, pentru a di
22:00
România nu are încă un cadru legislativ adecvat și servicii care să dea șansa unui nou început victimelor traficului de persoane, însă se lucrează la îmbunătăţirea legislaţiei și a serviciilor în
22:00
Datele colectate la linia gratuită Telefonul Vârstnicului, a Fundaţiei Regale Margareta a României (FRMR), în perioada 2015-2025, arată că singurătatea rămâne principala vulnerabilitate a seniorilor, în
21:30
Cuvintele Evangheliei din ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva au fost ascultate de o copilă în urmă cu o mie de ani într‑o biserică din Epivata Traciei, undeva în apropierea Mării Marmara, nu prea
21:30
După sfinţirea Catedralei Mitropolitane din Iaşi de către Mitropolitul Iosif Naniescu, la 23 aprilie 1887, de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în interiorul catedralei, a cărei primă piatră de
20:50
Fost stareț al Mănăstirii Antim exact în perioada întâlnirilor cultural-duhovnicești ale Rugului Aprins (1944-1948), părintele arhimandrit Vasile Vasilache era în epocă unul dintre cei mai importanți
20:20
De multe ori ne întrebăm ce este viaţa veşnică? Un răspuns ni-l oferă Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, în volumul trei din Teologia Dogmatică Ortodoxă, unde ne spune că viaţa veşnică sau
19:00
Hramul binecuvântat al Iașiului, prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, a reunit și în acest an mulțimi de credincioși veniți să ia parte la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de 27 de ierarhi din țară și din străinătate. Această slujbă arhierească a încununat zilele de rugăciune și binecuvântare trăite la Iași. Potrivit estimărilor autorităților, până ieri, peste 170.000 de pelerini s‑au închinat la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama.
15:50
Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași a fost cinstită astăzi, în mod special, și la Biserica Domnească „Sfântul Anton”‑Curtea Veche, Paraclis Patriarhal, din București, care și‑a sărbătorit cel
15:40
Sute de credincioși bucureșteni au luat parte cu bucurie la sărbătoarea hramului Parohiei Cotroceni‑Răzoare din Capitală, care marchează în acest an un secol de existență. Sfânta Cuvioasă Parascheva de la
15:40
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a poposit de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, la Catedrala Patriarhală din Capitală. Cu
14:30
Cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, marți, 14 octombrie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rostit un cuvânt de învățătură în Paraclisul istoric „Sfântul
13:30
Episcopia Hușilor a organizat sâmbătă, 11 octombrie 2025, în colaborare cu Primăria Comunei Vutcani, Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat personalităților mis
13:20
Ierarhii Eparhiei Romanului și Bacăului, în rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Roman # Ziarul Lumina
Duminică, 12 octombrie, cei doi ierarhi ai Eparhiei Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca
12:50
Peste 30.000 de suflete unite în rugăciune în Capitala Moldovei de ziua Sfintei Parascheva # Ziarul Lumina
Hramul binecuvântat al Iașului, prăznuirea Sfintei Cuvioase Parascheva, a reunit și în acest an mulțimi de credincioși veniți să ia parte la Sfânta Liturghie, oficiată de un sobor de 27 de ierarhi din țară și din străinătate. Această slujbă arhierească a încununat zilele de rugăciune și binecuvântare trăite la Iași. Potrivit estimărilor autorităților, până în acest moment, peste 170.000 de pelerini s-au închinat la raclele ce adăpostesc cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama.
Ieri
11:50
Binecuvântare arhierească la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Chișlaz, Bihor # Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie în Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, în cadrul Protopopiatului Marghita, pe
11:50
Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Valea Chintăului, sfințită de trei ierarhi # Ziarul Lumina
În Duminica a 21‑a după Rusalii (Pilda semănătorului - a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic), 12 octombrie, un sobor format din trei ierarhi a sfinţit Biserica „Sfinții Apostoli Petru și
11:40
În Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII‑lea Ecumenic, 12 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit în Parohia Căpușu de Câmpie, Protopopiatul Luduș,
13 octombrie 2025
21:20
Fraţilor, Domnul este Duh, şi unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa descoperită, slava Domnului, ne preschimbăm în acelaşi chip din slavă în slavă, ca
21:10
Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovniceşti, Partea a III-a, A doua convorbire cu părintele Theonas, Cap. XIII, 1-7, Cap. XIV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 699-701„Scriptura
21:10
„Zis-a Domnul: Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape viața și-o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru
21:00
Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, și a trăit în prima jumătate a secolului al 11-lea. A fost crescută de părinţi în frică de Dumnezeu şi în de
21:00
Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) a organizat, recent, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea, intitulată „Țesând povești în camerele de parade din Maramureș”. Conferința a
21:00
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) invită publicul să viziteze o nouă expoziție temporară, intitulată „Împărțirea Europei. Consecințele pactului Ribbentrop-Molotov”, realizată de Muzeul
21:00
Muzeul Național al Literaturii Române invită publicul la deschiderea Salonului Național de Artă Contemporană, ediția 2025, care va avea loc mâine, 15 octombrie 2025, de la ora 14:00, la sediul muzeului din Calea
21:00
Muzeul Municipiului București îi invită pe cei mici să pășească într-o lume plină de semnificații și frumusețe, la atelierul interactiv „Povestea vaselor călătoare”, care va avea loc joi, 16 octombrie,
21:00
La Biblioteca Națională a României va avea loc mâine, 15 octombrie, vernisajul Salonului Național de Fotografie „Fotogeografica 2025”, prilej de prezentare şi a catalogului care conține fotografiile
21:00
Două legi care vizează apărarea națională au primit avizul CSAT și au fost aprobate, la începutul lunii, de Guvern, urmând să intre în dezbaterea Parlamentului. Este vorba despre proiectul de lege privind
21:00
Rata anuală a inflaţiei a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%,
21:00
Conducerea Poştei Române a prezentat, joi, într-o conferinţă de presă, noua identitate vizuală a companiei, ca parte a unui proces mai amplu ce are în vedere modernizări de sedii și diversificarea
21:00
Circa 1.590 de agenţi economici au oferit 25.764 de posturi la bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi, organizată vineri în 63 de locaţii din ţară şi în Bucureşti, informează Agenţia Naţională pentru
21:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,1, la adâncimea de 140 km, s-a produs luni dimineaţa, la ora 8:36, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. De asemenea, du
20:50
În salonul Direcțiunii École Normale Supérieure (ENS) din Paris are loc azi, 14 octombrie 2025, conferința „ENS și normalienii: medieri între Franța și România”, dedicată cooperării academice franco-
20:50
Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde de călătorii în Uniunea Europeană, cu 4,4% mai multe faţă de 1,14 miliarde din 2023, arată datele Eurostat. Dintre acestea, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din
20:30
Zorii creştinismului au început să lumineze firav într‑o lume plină de încercări şi controverse. Pe de o parte, tradiţia iudaică de care se deprinsese căuta din răsputeri să‑şi revendice cu autoritate şi să nu piardă vechile valori mozaice, pe de altă parte, lumea păgână, încărcată de superstiţii şi politeisme, dorea să‑şi păstreze cu orice preţ locul privilegiat în rândul maselor. Pentru a porni la drum şi a face cunoscut la cât mai mulţi mesajul evanghelic, Sfinţii Apostoli, ucenicii şi urmaşii lor au trebuit să culeagă mai întâi ce era mai bun din tradiţia şi cultura timpului.
20:30
Ediția a 37‑a a Concursului național de creație literară „Vasile Voiculescu” și‑a premiat laureații, în ziua de 9 octombrie, la Pârscov, județul Buzău, într‑o festivitate în cadrul căreia și
20:20
Peste o sută de lucrări semnate de 20 de artiști români vor fi expuse, începând de pe 16 octombrie, la Muzeul Orașului din Cetatea Oradea, în cadrul Festivalului Național de Artă Naivă. Evenimentul care
20:00
M-am aflat la sfârșit de septembrie, în anotimpul dulcilor melanholii, într-un popas iberic pe Costa Blanca, la Calpe. Mai la tot pasul îmi ieșeau în cale, bucurându-mă, semne ale prezențelor românești, nu do
18:30
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 12 octombrie, la Parohia Dudești Cioplea I din Capitală. Cu acest prilej,
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.