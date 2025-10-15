Sfânta Cuvioasă Parascheva, cinstită la Mănăstirea Dobrești

20:30

Zorii creştinismului au început să lumineze firav într‑o lume plină de încercări şi controverse. Pe de o parte, tradiţia iudaică de care se deprinsese căuta din răsputeri să‑şi revendice cu autoritate şi să nu piardă vechile valori mozaice, pe de altă parte, lumea păgână, încărcată de superstiţii şi politeisme, dorea să‑şi păstreze cu orice preţ locul privilegiat în rândul maselor. Pentru a porni la drum şi a face cunoscut la cât mai mulţi mesajul evanghelic, Sfinţii Apostoli, ucenicii şi urmaşii lor au trebuit să culeagă mai întâi ce era mai bun din tradiţia şi cultura timpului.