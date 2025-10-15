Soldații ruși care refuză să lupte, executați de proprii colegi: „Mamă, o să spună că m-am sinucis”

Newsweek.ro, 15 octombrie 2025 12:20

În armata rusă, tot mai mulți militari dispar în circumstanțe suspecte sau sunt găsiți morți după ce...

Citeşte toată ştirea

• • •

Acum 30 minute
12:20
Acum o oră
12:10
Nou pas în modernizarea căii ferate Braşov-Sighişoara la 160 km/h: A fost săpat Tunelul Mureni Newsweek.ro
Un nou pas important a fost făcut în cadrul lucrărilor de modernizare a căii ferate Braşov-Sighişoar...
11:50
CoverTech – soluții inovatoare pentru grădini moderne Foto: coverthech Newsweek.ro
Poate o grădină să fie în același timp frumoasă, practică și funcțională pe tot parcursul anului? Di...
Acum 2 ore
11:40
Cu cât a scăzut producția industrială a României față de anul trecut. Ce sectoare au mers mai bine Newsweek.ro
Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului față de același interv...
11:30
Noi date, în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti: Un român s-a furişat în Muzeul Drents Newsweek.ro
Au apărut noi date în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents. Un român cu leg...
11:20
Curent în România dublu ca-n Franța Cum un gol energetic între Austria și Ungaria scumpește energia Newsweek.ro
De ce România plătește curentul la preț dublu față de Franța, este o întrebare pe buzele a multor ro...
11:00
Infuencerul care l-a promovat pe Georgescu în SUA, obligat să plătească 1,4 miliarde $ despăgubiri Newsweek.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea influencerului conspiraționist Alex Jones de a anu...
10:50
Acuzația unui medic după ce o femeie a murit, refuzând cezariana: Efectul îndoctrinării suveraniste Newsweek.ro
Tragedia tinerei mămici din Constanța, care a murit după ce a refuzat cezariana și histerectomia ce ...
Acum 4 ore
10:40
Performanţă istorică la șah, pentru România: Locul 5 la Open, la Campionatul European pe Echipe Newsweek.ro
Echipa de șah a României a obținut o performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe, locul 5...
10:20
VIDEO Cum arată mega-hidrocentrala cu cel mai înalt baraj cu arc cu dublă curbură din China. 217 m! Newsweek.ro
Construcția mega-hidrocentralei de la cea mai mare altitudine și cu cel mai înalt baraj cu arc cu du...
10:10
PSD vrea să crească pensiile și salariile, deși Bolojan se opune. Despre ce sume e vorba? Newsweek.ro
Speranțe pentru pensionari și pentru angajații cu salarii mici. PSD vrea să crească pensiile și sala...
09:30
Un medic care este ospătar în Germania: Câștig 3.200€, mai mult decât dacă aș lucra în spital Newsweek.ro
Un cadru medical mărturisește că a câștigat mai mulți bani ca ospătar în Germania decât colegii săi ...
09:20
Anglia, prima echipă europeană calificată la CM 2026 după ce a ”demolat” Letonia cu 5-0 Newsweek.ro
Naționala Angliei a devenit prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială 2026, după o victorie...
09:10
VIDEO Dai 150.000€ pe o casă în suburbii să faci 2 ore până în Capitală. Se asfaltează 1 km în 2 ani Newsweek.ro
Prețul caselor a crescut atât de mult încât cu greu găsești o una sub 150.000 de euro în apropiere d...
08:50
Tineretul din partidul lui Trump, glume șocante despre camere de gazare: „Îl iubesc pe Hitler” Newsweek.ro
Mii de mesaje private de pe Telegram, obținute de Politico, arată cum liderii tineretului republican...
Acum 6 ore
08:40
Criză în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare: Dacă propunerile nu trec, ne retragagem Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare cresc din nou, după ce Lia Olguța Vasilescu a avertizat că PSD ...
08:10
Macron zice că a greșit înghețând pensie. Pensionarii români pierd 520 lei. De ce nu plătește nimeni Newsweek.ro
Președintele Franței, Emanuelle Macron a admis prima oară că e posibil să se fi îneșelat înghețând p...
08:10
Gramul de aur a ajuns aproape la 600 lei. Românii au dat iama în amanete să vândă bijuteriile Newsweek.ro
Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se ap...
08:10
Pandantivul celui mai faimos rege al Angliei, găsit în pământ. Statul riscă să piardă bijuteria Newsweek.ro
British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandanti...
07:50
Grecia introduce programul de muncă de 13 ore. Este primul stat din UE unde se muncesc 6 zile Newsweek.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture ...
07:40
Google construiește un mare centru de date cu inteligență artificială în India Newsweek.ro
Compania americană Google intenționează să construiască, în India, cel mai mare centru de date al să...
07:40
Șefii apărării NATO stabilesc regulile pentru atacarea avioanelor Rusiei. Anunț important al SUA Newsweek.ro
NATO discută noi reguli care ar facilita doborârea avioanelor de vânătoare rusești care intră în spa...
07:30
Perdelele și draperiile murdare îți pot afecta sănătatea. Cât de des trebuie spălate Newsweek.ro
De multe ori, perdelele și draperiile sunt ignorate când facem curățenie, dar ele pot aduna praf, ba...
07:20
Pot să contribui la pensie privată dacă nu am un salariu cu contract? Câți bani poți pune la pensie? Newsweek.ro
Românii care vor să pună bani deoparte pentru pensie dar nu au un salariu fix sau un contract de mun...
07:20
Horoscop 16 octombrie. Luna în Leu aduce o zi pozitivă Berbecilor. Balanțele, discuție neașteptată Newsweek.ro
Horoscop 16 octombrie. Luna în Leu aduce o zi pozitivă Berbecilor. Balanțele au parte de o discuție ...
Acum 24 ore
23:20
Top 10 întrebări frecvente înainte de a deschide un cont bancar online în 2025 Newsweek.ro
Digitalizarea a schimbat complet relația românilor cu banii. Dacă odinioară mergeai lunar la ghișeu ...
22:20
Ţara din Europa, aproape de România, care introduce ziua de lucru de 13 ore. A fost grevă generală Newsweek.ro
Ţara din Europa, aproape de România, care va introduce ziua de lucru de 13 ore, surprinzător. A fost...
22:10
Două femei au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin Newsweek.ro
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe...
21:50
Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege Ecosistem, de importanţă majoră Newsweek.ro
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de lege Ecosistem, care e...
21:10
La Piteşti, poarta unei case dădea în curtea unei şcoli. Unde deversa apa proprietarul? Newsweek.ro
La Piteşti, poarta unei case dădea în curtea unei şcoli, povesteşte primarul oraşului. Unde deversa ...
20:50
Stelian Bujduveanu: Alegerile pentru primarul general trebuie să se ţină cât mai repede Newsweek.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, spune că alegerile pentru primarul general trebuie s...
20:40
Se dau 500 lei pentru elevii vulnerabili, dar nu sunt dorit. Banii se dau până la 1 noiembrie Newsweek.ro
Părinții trebuie să știe că se dau 500 lei pentru elevii vulnerabili. Banii se pot obține până la 1 ...
20:20
Ce rețetă de sarmale s-a folosit la Sfânta Parascheva? O poți face și tu acasa Newsweek.ro
Ieri am pășit în bucătăria Cantinei Sociale din Iași, unde forfota și mirosul îmbietor de sarmale an...
20:20
A fost arestat preventiv şoferul care a ucis o femeie, în Berceni, pe trecerea de pietoni Newsweek.ro
A fost arestat preventiv şoferul în vârstă de 20 de ani care a ucis o femeie şi a rănit grav fetiţa ...
19:50
Pâlpâie martorul cu picătură, pentru ulei, din bord la ralanti? Mecanicii explică problema Newsweek.ro
Mașinile moderne nu mai au ceasuri în bord care să indice presiunea uleiului ori încărcarea bateriei...
19:40
De ce să nu usuci hainele pe calorifer? O greșeală cu &#34;două tăișuri&#34; pentru care vei plăți scump Newsweek.ro
Deși pare o soluție simplă și economică, uscarea hainelor direct pe calorifer în sezonul rece poate ...
19:30
Bulgaria vine în ajutorul românilor care merg în Grecia. A schimbat vigneta. Cât costă acum? Newsweek.ro
Bulgaria introduce vigneta pentru 24 de ore. Este o veste bună pentru românii care tranzitează țara ...
19:20
Construcții Erbaşu: construind responsabil, pentru oameni și pentru viitor Newsweek.ro
Într-un sector în continuă transformare, în care performanța tehnică trebuie să se împletească tot m...
19:10
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: &#34;Dacă nu avem infrastructură și lumină, satele rămân pe loc&#34; Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: "Dacă nu avem infrastructură și lumină, satele rămân pe loc". Minis...
18:50
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației cer acces la raportul Curții de Conturi Newsweek.ro
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației cer acces la raportul Curții de Conturi. Sindi...
18:40
Mănânci murături în exces? Riști să te îmbolnăvești din cauza conținutului de sare și aditivi Newsweek.ro
Mănânci murături în exces? Riști să te îmbolnăvești din cauza conținutului ridicat de sare și aditiv...
18:20
Administrația Trump retrage vizele a 50 de politicieni mexicani în lupta contra drogurilor ilegale Newsweek.ro
Administrația Trump retrage vizele a 50 de politicieni mexicani în lupta contra drogurilor ilegale. ...
18:10
SUA și NATO pregătesc „Linia de Descurajare a Flancului Estic”. România, implicată în program Newsweek.ro
Armata SUA și aliații săi NATO își aliniază rapid resursele pentru a dezvolta o nouă „Linie de Descu...
18:00
La Iași s-au cumpărat 3 microbuze electrice. Pe prețul corect, se puteau lua 5 Newsweek.ro
După scandalul mașinilor de un milion de lei, Consiliul Județean a revizuit datele unei licitații de...
17:50
Polițiștii vor lua salarii mai mari cu 50%. Care sunt structurile care vor fi premiate de MAI? Newsweek.ro
Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la sala...
17:40
Peste 8,3 milioane de hectare de pădure distruse la nivel mondial. Spre ce ne îndreptăm? Newsweek.ro
Distrugerea pădurilor progresează la nivel mondial, în ciuda faptului că peste 140 de țări și-au sta...
17:20
VIDEO Poliția are 17.000 de mașini. La una i s-au blocat ușile cu polițiștii înăuntru. Din ce motiv? Newsweek.ro
Poliția Română are în parcul auto 17.000 de vehicule. Una dintre ele putea să ia foc din cauza unui ...
17:00
Unul dintre autorii furtului de 10 mil. lei din Timișoara, prins în Italia. Avea mandat de arestare Newsweek.ro
Unul dintre autorii furtului de 10 mil. lei din Timișoara, prins în Italia. Avea mandat de arestare ...
17:00
Comoară de un milion de dolari descoperită în Florida. Peste o mie de monede de aur găsite Newsweek.ro
Comoară de un milion de dolari descoperită în Florida. Peste o mie de monede de aur găsite pe "Coast...
16:50
VIDEO Poliția are 17.000 de mașini. Una dintre acestea era să ia foc de la sistemul de supraveghere Newsweek.ro
Poliția Română are în parcul auto 17.000 de vehicule. Una dintre ele era să ia foc din cauza unui si...
