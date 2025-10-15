Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market
Buletin de București, 15 octombrie 2025 12:20
Primăria Sectorului 6 a anunțat că s-a început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei, înainte de pregătirile pentru West Side Christmas Market. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, însă pregătirile vor începe în luna noiembrie. A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei Anunțul privind […] The post Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
12:30
Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” # Buletin de București
Doi senatori AUR au inițiat un proiect de lege prin care propun ca toate clădirile noi ale statului să fie construite în același stil, de inspirație românească. Parlamentarii și-au justificat inițiativa prin faptul că vor, astfel, să elimine influența sovietică din arhitectura imobilelor administrative. „Prezenta propunere legislativă are ca scop revitalizarea stilurilor arhitecturale autohtone întâlnite […] The post Doi senatori AUR vor ca toate clădirile noi ale statului să arate la fel. Acestea ar trebui să respect „identitatea naţională şi regională” appeared first on Buletin de București.
12:20
Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că s-a început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei, înainte de pregătirile pentru West Side Christmas Market. Deocamdată, nu a fost anunțată o dată pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Parcul Drumul Taberei, însă pregătirile vor începe în luna noiembrie. A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei Anunțul privind […] The post Sector 6 | A început golirea lacului din Parcul Drumul Taberei. Se fac pregătiri pentru West Side Christmas Market appeared first on Buletin de București.
Acum 2 ore
11:10
Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” # Buletin de București
Traficul pe autostrada A7, care leagă Bucureștiul de Buzău, ar urma să fie deschis vineri, pe lotul 2 Mizil-Pietroasele. Irinel Scrioșteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, a confirmat pentru Buletin de București că testele de rezistență la podul de la kilometrul 38 au ieșit favorabil. „Testele de rezistență au ieșit mai bine decât cele […] The post Autostrada Moldovei | Vineri se deschide traficul pe Lotul 2. Se va putea circula doar pe autostradă între Capitală și Buzău, iar șoferii scapă de „Drumul Morții” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
10:20
Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie # Buletin de București
Administrația Dezvoltare Urbană Sector 5 a anunțat schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari, care intră în vigoare chiar de astăzi, 15 octombrie 2025. Traficul rutier se va desfășura în sens unic, pe străzile adiacente parcului, iar conducătorii auto sunt îndemnați să respecte noile indicatoare rutiere din zonă. Schimbări de circulație în jurul Parcului Ferentari […] The post Sector 5 | Modificări de circulație în jurul Parcului Ferentari, valabile de astăzi, 15 octombrie appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
08:40
Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat # Buletin de București
Un parc nou, cu o suprafață de peste 50.000 metri pătrați, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă, promite Primăria Sectorului 1. Totodată, și Parcul Regina Maria din zona Podului Grant ar urma să intre în reabilitare de anul viitor, anunță autoritatea locală, în urma unei consultări publice cu cetățenii Sectorului 1. Proiect […] The post Sector 1 | Un parc nou, de peste 5 hectare, ar urma să fie amenajat în cartierul Henri Coandă. Și Parcul Regina Maria va fi reabilitat appeared first on Buletin de București.
07:40
MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media # Buletin de București
Armata a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov, iar la exerciții au apărut probleme de organizare, conform unui reportaj publicat de G4Media.ro. Jurnalistul Liviu Avram a fost unul dintre rezerviștii chemați la exercițiul „MOBEX 2025” și a relatat că a primit un ordin de chemare la o unitate militară din Clinceni, Ilfov, […] The post MApN a greșit adresa pentru mobilizarea rezerviștilor din București și Ilfov. Deplasarea la poligon, anulată din motive logistice | G4Media appeared first on Buletin de București.
07:10
Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație # Buletin de București
Traficul rutier este aproape blocat pe Autostrada A1 București – Pitești, pe sensul de intrare în Capitală. Coada a început din zona localității Bolintin Vale, județul Giurgiu. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, la ora 6:45 situația era similară și pe Centura Capitalei, unde aglomerația afectează zonele Bragadiru, Domnești, Chiajna și Pantelimon. La celălalt capăt al țării, pe […] The post Trafic de coșmar pe A1 la intrarea în București, către Militari. Accident și pe A2, restricții de circulație appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
22:50
EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat # Buletin de București
În martie anul acesta, am fost la Londra și am remarcat că pe foarte multe străzi limita de viteză este de doar 20 de mile pe oră/32 de kilometri pe oră. Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți. Ne-am întâlnit cu un amic român, care ne-a dus cu mașina, de câteva ori, în diverse puncte ale orașului. […] The post EDITORIAL | Modelul londonez împotriva șoferilor grăbiți din București: camere de filmat peste tot și amenzi la foc automat appeared first on Buletin de București.
21:00
Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 anunță că amenajează locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, destinate în special locuitorilor rămași fără locurile de pe Mihai Bravu după decizia Brigăzii Rutiere. Este vorba despre un număr de 152 de locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu. Primăria estimează că, până la sfârșitul lui 2025, vor fi amenajate și […] The post Primăria Sectorului 2 anunță 152 de noi locuri de parcare rezidențiale pe Maior Coravu, pentru locuitorii din zona Mihai Bravu appeared first on Buletin de București.
20:20
Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă # Buletin de București
La data de 14 octombrie 2025, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 4, cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a emis pe numele acestuia mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Facem precizarea că măsura arestării preventive este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, […] The post Tânărul care a ucis o pe mamă pe trecerea de pietoni a fost arestat preventiv. Copilul este în stare stabilă appeared first on Buletin de București.
17:50
Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 # Buletin de București
Metrorex a anunțat noi restricții de trafic pe DN1, în zona Băneasa, din cauza lucrărilor la Magistrala 6 de metrou, începând cu 15 octombrie 2025. Traficul va fi restricționat pe DN1, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa, pe sensul spre Otopeni. În plus, au fost anunțate și schimbări privind restricțiile din zona Gara Băneasa. Noi […] The post Metrorex anunță noi restricții de trafic pe DN1 și în zona Gara Băneasa, pentru lucrările la Magistrala 6 appeared first on Buletin de București.
16:30
Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB # Buletin de București
Societatea de Transport București (STB SA) a anunțat că stația „Pod Băneasa” va fi reamplasată temporar de miercuri, 15 octombrie 2025. Modificarea vine în contextul lucrărilor de construire a Magistralei 6 de metrou (1 Mai – Otopeni), după cum a anunțat STB pe paginile de socializare, dar și pe site-ul oficial. STB anunță mutarea temporară […] The post Stația „Pod Băneasa”, mutată temporar din cauza lucrărilor la Magistrala 6, începând din 15 octombrie, anunță STB appeared first on Buletin de București.
16:00
Se anunță scumpiri pentru serviciul de salubrizare în Sectorul 4. Într-o ședință programată pentru 16 octombrie, Consiliul Local va discuta un proiect de hotărâre care, dacă va fi aprobat, va majora tarifele pentru gunoiul menajer cu aproape 20% pentru persoanele fizice, începând cu 1 ianuarie 2026. Conform proiectului de hotărâre, tariful total de gestionare a […] The post Sector 4 | Tarifele pentru gunoi, creștere propusă cu aproape 20% appeared first on Buletin de București.
15:10
Cea mai nouă stradă din Capitală ar putea avea denumirea „Europa Unită”, conform proiectului de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 4. În ședința de joi, 16 octombrie, se va discuta proiectul de hotărâre privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București (CGMB) de atribuire a denumirii menționate pentru […] The post Sector 4 | Cum se va numi cea mai nouă stradă din Capitală appeared first on Buletin de București.
Ieri
11:50
Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare, interzise la orele de vârf. Proiectul se află în dezbatere publică # Buletin de București
Primăria Capitalei propune restricționarea traficului pentru autovehiculele de aprovizionare, curierat și salubrizare în orele de vârf, măsură ce ar putea contribui la fluidizarea traficului din București. Proiectul a fost pus în dezbatere publică după ce s-au purtat discuții în prealabil cu reprezentanții marilor retaileri. PMB a venit cu această propunere deoarece numărul mașinilor înmatriculate în […] The post Mașinile de aprovizionare, curierat și salubrizare, interzise la orele de vârf. Proiectul se află în dezbatere publică appeared first on Buletin de București.
10:40
Tragedia de pe Șoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o mamă susține că a vrut să evite “ceva” când a provocat accidentul # Buletin de București
Șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni are doar 20 de ani, dar era cunoscut pentru pasiunea sa pentru mașini puternice, potrivit B1 TV. Tânărul le-ar fi declarat poliţiştilor că a încercat să evite ceva apărut brusc în faţa maşinii, însă n-a mai reuşit să frâneze la timp. “Am încercat să evit […] The post Tragedia de pe Șoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o mamă susține că a vrut să evite “ceva” când a provocat accidentul appeared first on Buletin de București.
09:40
Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o femeie şi i-a rănit grav fiica pe trecerea de pietoni a fost reținut # Buletin de București
Tânărul de 20 de ani, șoferul care a lovit mortal o femeie pe o trecere de pietoni de pe Șoseaua Berceni, a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, după ce impactul a provocat decesul femeii și rănirea gravă a fiicei sale. Tragedia a […] The post Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Șoferul care a ucis o femeie şi i-a rănit grav fiica pe trecerea de pietoni a fost reținut appeared first on Buletin de București.
09:00
Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Tehnologia care poate salva vieți pe trecerea de pietoni, testată în Ilfov # Buletin de București
Tragedia de pe Șoseaua Berceni, unde o femeie de 35 de ani și copilul ei de doi ani au fost loviți chiar pe trecerea de pietoni, readuce în atenție una dintre cele mai grave probleme de siguranță rutieră din România: traversările nesigure în zone intens circulate. Deși victimele se aflau pe zebră, respectarea regulilor de […] The post Tragedia de pe Şoseaua Berceni | Tehnologia care poate salva vieți pe trecerea de pietoni, testată în Ilfov appeared first on Buletin de București.
08:50
1.000 de morți și 2.600 de persoane rănite grav, în accidentele rutiere din Capitală din ultimii 15 ani. Radiografia ultimelor tragedii # Buletin de București
Peste 11.000 de accidente rutiere au avut loc în perioada 2010 – 2023 în București, conform unei analize inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD). 55% din cele 11.195 de accidente rutiere au implicat pietoni și bicicliști. Anul în care s-a înregistrat cel mai mare număr de accidente, peste 900, a fost 2016. Mai […] The post 1.000 de morți și 2.600 de persoane rănite grav, în accidentele rutiere din Capitală din ultimii 15 ani. Radiografia ultimelor tragedii appeared first on Buletin de București.
08:10
Autostrada Moldovei | Săptămâna aceasta s-ar putea deschide traficul pe segmentul București–Buzău # Buletin de București
După luni de întârzieri și probleme tehnice majore, Autostrada Moldovei A7 ar putea deveni în sfârșit complet circulabilă între București și Buzău. Dacă ultimele verificări tehnice sunt conforme, comisia de recepție ar putea da undă verde deschiderii traficului începând de vineri, 17 octombrie. Un pas important: traficul doar pe A7, fără E85 Odată cu deschiderea […] The post Autostrada Moldovei | Săptămâna aceasta s-ar putea deschide traficul pe segmentul București–Buzău appeared first on Buletin de București.
13 octombrie 2025
22:30
Agresorul livratorului din Bangladesh, Cosmin Tudoran, va sta în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile, au decis magistrații Judecătoriei Sectorului 2. În plus, bărbatul trebuie să urmeze și tratament medical psihiatric până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări. Săptămâna trecută, bărbatul din București a fost trimis în judecată de către procurori, […] The post Agresorul livratorului din Bangladesh, obligat să facă tratament psihiatric appeared first on Buletin de București.
18:40
Accident grav pe șoseaua Berceni: o mamă și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a decedat # Buletin de București
Luni, 13 octombrie, o mamă și copilul ei au fost loviți de un autoturism pe trecerea de pietoni, pe șoseaua Berceni. Femeia în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, iar minorul în vârstă de aproximativ doi ani a fost transportat la spital. Tragedia s-a petrecut luni după-amiază, pe șoseaua Berceni nr. 15. Copilul […] The post Accident grav pe șoseaua Berceni: o mamă și copilul ei au fost loviți pe trecerea de pietoni. Femeia a decedat appeared first on Buletin de București.
17:30
Linia de autobuz 780 va funcționa, din nou, în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă # Buletin de București
Linia de autobuz 780, repusă în funcțiune în perioada 14-17.10.2025, între orele 08:30-15:00. Măsura a fost luată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) ca urmare a suspendării temporare a circulației trenurilor de călători pe relația București Nord – Aeroport „Henri Coandă”, pentru lucrări la infrastructura feroviară. Linia de autobuz […] The post Linia de autobuz 780 va funcționa, din nou, în perioada 14-17 octombrie. Circulația trenurilor spre Aeroportul Otopeni se suspendă appeared first on Buletin de București.
17:10
Sector 5 | Cetățenii se pot programa online la Direcția de Taxe și Impozite Locale # Buletin de București
Locuitorii din Sectorul 5 pot face programări online la Direcția de Taxe și Impozite Locale, evitând cozile de la ghișee. Contribuabilii se pot programa începând chiar de astăzi, 13 octombrie 2025. Programul a fost implementat de Primăria Sectorului 5, prin intermediul Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5, iar măsura are rolul de […] The post Sector 5 | Cetățenii se pot programa online la Direcția de Taxe și Impozite Locale appeared first on Buletin de București.
17:00
Cine este moștenitorul Mariei Cocoru, fosta proprietară a zonei retrocedate din IOR. Dosarele suspendate după deces au fost repuse pe rol # Buletin de București
Moștenitorul Mariei Cocoru, fosta proprietară a zonei retrocedate din IOR, a fost stabilit oficial, motiv pentru care procesele suspendate după decesul femeii au fost repuse pe rol, se arată pe portalul instanțelor de judecată. Buletin de București a identificat trei procese, în care Petre Băjenaru, nepotul Mariei Cocoru, implicat în afaceri imobiliare, a fost introdus […] The post Cine este moștenitorul Mariei Cocoru, fosta proprietară a zonei retrocedate din IOR. Dosarele suspendate după deces au fost repuse pe rol appeared first on Buletin de București.
16:30
Începând de marți, 14.10.2025, ora 23:00, se vor institui restricții de circulație pe DN1, anunță CNAIR. Este vorba despre sectorul cuprins între km 7+260 – km 7+354, sensul de deplasare București – Ploiești, înainte de intrarea în pasajul subteran Băneasa. Restricția este necesară pentru execuția lucrărilor de relocare utilități la magistrala M6 (1 Mai – […] The post Restricții de circulație pe DN1. Continuă lucrările la Magistrala M6 appeared first on Buletin de București.
16:20
Casting pentru căței, organizat în București, pentru campania filmului „Efectul Pufi” # Buletin de București
Producătorii filmului „Efectul Pufi” organizează un casting de câini, pentru o filmare care face parte din campania de comunicare a producției. Evenimentul va avea loc într-un studio interior, în zona Universitate, „într-o atmosferă relaxată și sigură pentru toți participanții”. Potrivit organizatorilor, sunt acceptați câini de orice rasă, talie sau vârstă, fără cerințe de experiență anterioară. […] The post Casting pentru căței, organizat în București, pentru campania filmului „Efectul Pufi” appeared first on Buletin de București.
15:40
Cererile pentru ajutorul de căldură se pot depune începând din 20 octombrie până la data de 20 noiembrie, anunță Primăria Sectorului 5. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem de încălzire a locuinței, în funcție de venit. Autoritatea locală precizează că, dacă cererile sunt depuse după 20 noiembrie, nu vor mai fi luate […] The post Sector 5 | Cum se acordă ajutorul de căldură și cine îl poate obține appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 6 | A început programul „Școală după școală”. Câți copii primesc mese calde pregătite prin Banca de Alimente # Buletin de București
Programul „Școală după școală” a reînceput în majoritatea școlilor din Sectorul 6. Sunt peste 4.000 de locuri disponibile, a anunțat Primăria Sectorului 6. O parte dintre copii primesc mese calde prin intermediul Băncii de Alimente. „Oficial, Școală după școală începe astăzi, însă unele școli au împins acest termen. Fie nu au terminat dosarele de selectat, […] The post Sector 6 | A început programul „Școală după școală”. Câți copii primesc mese calde pregătite prin Banca de Alimente appeared first on Buletin de București.
15:00
Termenul pentru completarea chestionarului privind calitatea aerului în București, prelungit până pe 31 octombrie # Buletin de București
A fost prelungit termenul pentru completarea chestionarului privind calitatea aerului în București. Persoanele interesate pot face acest lucru până pe 31 octombrie 2025. Inițial, termenul pentru completarea acestui chestionar era vineri, 10 octombrie 2025. Decizia prelungirii a fost luată ca urmare a interesului ridicat al cetățenilor pentru chestionar. Cum ajută completarea chestionarului privind calitatea aerului […] The post Termenul pentru completarea chestionarului privind calitatea aerului în București, prelungit până pe 31 octombrie appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Ministerul Fondurilor Europene, chirie de 17.000 pe lună pentru un imobil administrat de un fost consilier local PSD | PublicRecord # Buletin de București
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene plătește o chirie de 17.000 de euro pe lună (fără TVA) pentru sediul Organismului Intermediar Regional (OIR) București-Ilfov, o instituție aflată în subordinea sa. Spațiul închiriat, de aproape 1000 de metri pătrați, se află într-o clădire de pe strada Mihai Eminescu nr. 47. Potrivit PublicRecord.ro, contractul de închiriere a fost […] The post Ministerul Fondurilor Europene, chirie de 17.000 pe lună pentru un imobil administrat de un fost consilier local PSD | PublicRecord appeared first on Buletin de București.
11:30
TERMOFICARE | Lucrările de modernizare lasă aproape 500 de blocuri fără apă caldă și căldură. Sectorul 2, cel mai afectat # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) anunță finalizarea unor lucrări de modernizare a rețelei termice. Pentru a conecta noile tronsoane de conducte, mii de bucureșteni vor rămâne fără apă caldă și căldură în intervalul 13-17 octombrie. Sistarea furnizării agentului termic va afecta aproape 500 de blocuri și două spitale din sectoarele 2, 3 și 4. Lucrările […] The post TERMOFICARE | Lucrările de modernizare lasă aproape 500 de blocuri fără apă caldă și căldură. Sectorul 2, cel mai afectat appeared first on Buletin de București.
10:50
Exercițiul urmărește să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru situații de apărare, transmite MApN și vizează consolidarea coeziunii dintre militarii activi și rezerviști. Concret, rezerviștii din București și Ilfov sunt convocați la unitățile militare de care aparțin, unde participă timp de o zi la activități de instruire. Exercițiile de tip MOBEX sunt […] The post Exercițiu de mobilizare în Capitală și Ilfov. MApN a început MOBEX B-IF-25 appeared first on Buletin de București.
10:20
În perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul orar 09:00 – 14:00, circulația trenurilor va fi temporar suspendată pe relația București Nord – Pajura – Mogoșoaia – Terminal Aeroport Henri Coandă (T1), potrivit Club feroviar. Personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF București va executa lucrări de întreținere tehnică și revizii bianuale la electromecanismele […] The post Fără trenuri spre Aeroportul Otopeni, din 14 octombrie appeared first on Buletin de București.
08:30
Capitala abandonează străzile cu nume de disidenți ai regimului Putin. Praga are patru astfel de puncte de reper, lângă Ambasada Rusiei # Buletin de București
Capitala abandonează străzile cu nume de disidenți ai regimului Putin. Praga are patru puncte de reper amplasate lângă Ambasada Rusiei. Este vorba despre o stradă, o piațetă, o zonă de promenadă și un punct de observare ce înconjoară clădirea ambasadei. Astfel, dacă iei Capitala Cehă la pas, în jurul Ambasadei Rusiei, e posibil să te […] The post Capitala abandonează străzile cu nume de disidenți ai regimului Putin. Praga are patru astfel de puncte de reper, lângă Ambasada Rusiei appeared first on Buletin de București.
12 octombrie 2025
22:40
Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală, la Noaptea Sinagogilor Deschise. Evenimentul prilejuieşte cunoaşterea tradiţiilor, a sărbătorilor, a istoriei şi culturii evreieşti, prin proiecţii de filme, organizarea unor recitaluri de muzică şi dans tradiţionale, vernisarea unor expoziţii, potrivit unui comunicat al Centrului […] The post Noaptea Sinagogilor Deschise, pe 18 octombrie, la București appeared first on Buletin de București.
22:30
Ploșnițe în sălile de curs la Arhitectură. Conducerea anunță inspecție generală # Buletin de București
Studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” (UAUIM) au transmis o petiție conducerii instituției în care au semnalat prezența ploșnițelor în mai multe spații. În document, ei afirmă că insectele au fost observate în sălile de curs și au cerut dezinsecție în întreaga clădire. Potrivit petiției, unul dintre studenți ar fi transportat insecte și […] The post Ploșnițe în sălile de curs la Arhitectură. Conducerea anunță inspecție generală appeared first on Buletin de București.
19:00
Tramvaiele vor reveni pe Linia 5 din București în luna decembrie, a anunțat duminică, 12 octombrie, primarul interimar Stelian Bujduveanu, într-o declarație la Digi24. Edilul a precizat că lucrările de reabilitare sunt finalizate în proporție de 99%, iar reluarea circulației este condiționată doar de montarea adăposturilor din stațiile STB. Anterior, constructorul a declarat pentru Buletin […] The post Primăria Generală confirmă că tramvaiele vor reveni pe Linia 5 din decembrie appeared first on Buletin de București.
18:50
Recordul național la maraton, doborât duminică la București. A rezistat 47 de ani # Buletin de București
Recordul național la maraton, care rezista de 47 de ani, a căzut duminică, în cadrul competiției Raiffeisen Bucharest Marathon. Cel care a stabilit noul record este atletul Nicolae Alexandru Soare. Record național la maraton a fost doborât, după aproape jumătate de secol, în evenimentul desfășurat în București, anunță Federația Română de Atletism, adăugând că este […] The post Recordul național la maraton, doborât duminică la București. A rezistat 47 de ani appeared first on Buletin de București.
18:30
Stejarii de la intrarea în Herăstrău au fost tăiați. Peisagistă: „30% erau uscați, dar toți fuseseră afectați de toaletările din 2014” # Buletin de București
Mai mulți stejari de pe aleea de intrare în Parcul Herăstrău dinspre Arcul de Triumf au fost tăiați, conform peisagistei Diana Culescu, vicepreședinta filialei din București a Asociației Peisagiștilor din România. „30% erau uscați, am date pentru că am făcut analiză pe acest aliniament anul trecut, și 100% dintre arbori erau afectați puternic de toaletările […] The post Stejarii de la intrarea în Herăstrău au fost tăiați. Peisagistă: „30% erau uscați, dar toți fuseseră afectați de toaletările din 2014” appeared first on Buletin de București.
17:40
Ciprian Ciucu: „Alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales” # Buletin de București
Coailiția aflată la guvernare nu reușește să se înțeleagă cu privire la data când vor avea loc alegerile pentru București, deși termenul legal pentru organizarea acestora a trecut de o lună. PSD este cel care amână luarea unei decizii, potrivit primarului Sectorului 6, care a transmis că situația i se pare inacceptabilă. „Înțeleg că mâine […] The post Ciprian Ciucu: „Alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales” appeared first on Buletin de București.
15:40
Stelian Bujduveanu, replică pentru Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector. Ciucu îl acuzase că face „show politic” cu codul roșu # Buletin de București
Stelian Bujduveanu consideră că Primăria Capitalei este mult mai complexă decât un sector și necesită experiență executivă. Afirmația a fost făcută în contextul unei întrebări adresată la Digi24 cu privire la o eventuală competiție cu Ciprian Ciucu pentru a deveni candidatul PNL pentru Primăria Generală. Miercuri, primarul Sectorului 6 l-a înțepat pe Stelian Bujduveanu, după […] The post Stelian Bujduveanu, replică pentru Ciprian Ciucu: Primăria Capitalei este mai complicată decât o primărie de sector. Ciucu îl acuzase că face „show politic” cu codul roșu appeared first on Buletin de București.
15:20
10 ani de la Colectiv. Protest împotriva celor care nu au făcut nimic pentru a evita o tragedie similară # Buletin de București
Au trecut 10 ani de la incendiul din clubul bucureștean Colectiv, care s-a terminat cu uciderea a 65 de tineri și rănirea a câtorva sute. Majoritatea celor implicați în tragedie nu au plătit nici până acum. Capitala nu are încă un centru pentru mari arși, cauză pentru o parte dintre decese în 2015. Secția de […] The post 10 ani de la Colectiv. Protest împotriva celor care nu au făcut nimic pentru a evita o tragedie similară appeared first on Buletin de București.
14:20
Primăria Generală nu se implică în modernizarea stadionului Dinamo. Banii vor veni de la Primăria Sectorului 2 # Buletin de București
Primăria Generală nu are de gând să investească în modernizarea stadionului Dinamo, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, potrivit DigiSport. Edilul a menționat că, dacă vor fi investiți bani locali, atunci aceștia ar putea veni de la Primăria Sectorului 2, pe raza căruia se află arena. Guvernul nu mai dă bani modernizarea stadionului Dinamo […] The post Primăria Generală nu se implică în modernizarea stadionului Dinamo. Banii vor veni de la Primăria Sectorului 2 appeared first on Buletin de București.
13:20
Meteo | Vremea se răcește din nou. Temperatura scade și în București și Ilfov # Buletin de București
Un val de aer polar va cuprinde toată țara de săptămâna viitoare. Temperaturile vor scădea cu câteva grade, iar în unele zone vor fi negative. Potrivit meteorologului Mihai Huștiu, este vorba despre un front atmosferic rece care va avansa dinspre Europa nordică și care va coborî și spre țara noastră. „Acest fond atmosferic rece va […] The post Meteo | Vremea se răcește din nou. Temperatura scade și în București și Ilfov appeared first on Buletin de București.
07:00
Cafeneaua BdB | Cum arată o Capitală în care autoritățile își asumă schimbarea. Ministrul Mobilității din Bruxelles: „Străzile au fost gândite pentru mașini, vrem să le transformăm într-un spațiu pentru oameni” # Buletin de București
Dacă în București se estimează că numărul mașinilor va crește considerabil până în 2035, până la 900 autovehicule per 1000 locuitori, tot mai mulți locuitori ai Regiunii Bruxelles aleg să renunțe la mașina personală. Peste jumătate (56.4%) din gospodăriile din Bruxelles nu dețineau o mașină în 2024, potrivit celor mai recente date publicate de Statbel, […] The post Cafeneaua BdB | Cum arată o Capitală în care autoritățile își asumă schimbarea. Ministrul Mobilității din Bruxelles: „Străzile au fost gândite pentru mașini, vrem să le transformăm într-un spațiu pentru oameni” appeared first on Buletin de București.
11 octombrie 2025
15:50
Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica # Buletin de București
O rețea de piste de biciclete și trasee pietonale de aproximativ 100 de kilometri ar putea lega Sectorul 3 de localitățile Popești-Leordeni și Cernica, conform unui proiect care se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Sectorului 3 de marți, 14 octombrie 2025. Primăria Sectorului 3 vrea să colaboreze cu cele două […] The post Sector 3 | O rețea de 100 km de piste de biciclete ar putea lega sectorul de Popești-Leordeni și Cernica appeared first on Buletin de București.
15:40
Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent # Buletin de București
Arena Națională intră în reparații capitale, a anunțat primarul general interimar Stelian Bujduveanu. Stadionul a fost dat în folosință în 2011. Acoperișul retractabil are probleme din 2020. Acoperișul retractabil nu a putut fi folosit nici la meciul România-Moldova, care a avut loc joi, pe Arena Națională. De aceea, terenul a fost îmbibat cu apă, după […] The post Arena Națională intră în reparații capitale. Acoperișul retractabil nu poate fi deschis nici în prezent appeared first on Buletin de București.
14:20
Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice # Buletin de București
Luni, 13 octombrie 2025, este următoarea zi de ridicare gratuită a deșeurilor vegetale, deșeurilor voluminoase și electrocasnicelor defecte de la asociațiile de proprietari și de la casele din zona Calea Griviței (Muzeul CFR). Vă rugăm să anunțați în prealabil operatorul de salubritate la numărul 021.9460 și să scoateți deșeurile în dimineața zilei programate pentru ridicare (până la ora 8.30) Unde se colectează […] The post Sector 1 | Unde se colectează gratuit luni, 13 octombrie, deșeurile voluminoase și electronice appeared first on Buletin de București.
14:10
Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie # Buletin de București
Mai multe zone din București rămân fără apă rece între 13-19 octombrie. Furnizarea se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție, potrivit APA NOVA. Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie Sector 1 15 octombrie-lipsă apă în intervalul orar 09:00 – 19:00 Sector 3 16 octombrie- fără apă rece în intervalul […] The post Apa Nova | Zonele din București care rămân fără apă rece între 13-19 octombrie appeared first on Buletin de București.
