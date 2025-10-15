Cum n-o dai! (6)-Lapte, miere și tancuri
Veridica.ro, 15 octombrie 2025
Lapte, miere și tancuri
• • •
Lapte, miere și tancuri
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei critică tratamentul pacienţilor psihiatrici din România # Veridica.ro
Instituția susține că acesta ar putea constitui tratament inuman şi degradant şi o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
Andrei Kurkov: „Între Rusia și Ucraina va exista un zid făcut din ură și o fâșie de pământ pârjolit” # Veridica.ro
Rușii au o mentalitate colectivă, în care viața individului nu valorează nimic, iar literatura rusă clasică a fost pusă în slujba imperiului și a prezentat uneori agresorul drept victimă, crede scriitorul ucrainean. Andrei Kurkov. Într-un interviu acordat Justinei Bandol*, Kurkov a vorbit și despre literatura ucraineană în timp de război și a spus cum vede viitorul relației dintre Ucraina și Rusia.
Cultura plantelor a deţinut cea mai mare pondere în structura producţiei agricole.
În august producţia industrială a fost cu 17,7% mai mică decât în luna precedentă.
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din parlamentul de la Canberra a vorbit şi despre deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti.
Principala agenție de informații a Rusiei a anunțat marți o anchetă amplă privind terorismul, îndreptată împotriva a aproape 40 de ruși care se opun războiului, intensificând atacul Kremlinului împotriva criticilor exilați ai invaziei Ucrainei.
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles în cadrul unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și a reducerilor de cheltuieli, care a dus la oprirea zborurilor și a perturbat grav transportul public.
Israelul anunță că punctul de trecere a frontierei din Rafah, în Gaza, va rămâne închis până miercuri. # Veridica.ro
Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt va rămâne închis până miercuri, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, au declarat marți trei oficiali israelieni.
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marți că Europa trebuie să fie pregătită pentru o incursiune a Rusiei în regiune, spunând că ar fi „iresponsabilă” să nu construiască sisteme de apărare precum un „ zid al dronelor ” pe flancul său estic.
Peste 980.000 de persoane au vizitat standul țării noastre, în cele șase luni de desfășurare a evenimentului.
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a declarat în fața parlamentului că susține suspendarea controversatelor reforme ale pensiilor din 2023, în contextul unor moțiuni cruciale de neîncredere care vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.
Instituția financiară prognozează o creștere de doar 1% a PIB-ului României.
Investițiile străine directe s-au majorat la 4,685 miliarde de euro.
Rusia susţine că subamrinul a ieşit la suprafaţă din cauza regulilor de navigaţie, dar surse neoficiale vorbesc depre o scurgere de combustibil la bord
Șeful diplomației germane, Johann David Wadephul, s-a aflat într-o vizită oficială la București.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor este de 6,06% pe an.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Militari britanici, alături de Rusia contra „noului Hitler”, Zelenski # Veridica.ro
Președintele ucrainean este un dictator criminal, asemenea lui Hitler, iar militarii britanici sunt nevoiți să se înroleze în armata rusă pentru a-l opri, potrivit presei pro-Kremlin.
Nicolas Sarkozy şi-a aflat data încarcerării după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare
Donald Trump promovează paturi miraculoase, Moldova e Azerbaidjan, iar BBC a știut în avans despre atacul anti-semit de la Manchester.
Formațiunea extremistă se va întruni în cadrul unui congres pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.
Preşedintele american refuză însă să vorbească despre crearea unui stat palestinian, considerată soluţia încheierii conflictului cu Israelul.
Preşedintele ucrainean spune că vrea să discute o serie de pași care vor contribui la realizarea păcii.
De ce i-a acordat Putin o medalie fiului directorului adjunct al CIA? - [PROFILAKTIKA] # Veridica.ro
Putin amenință Europa cu o baionetă rusească, serviciile secrete rusești anunță noi provocări împotriva țărilor NATO, iar oficialii Kremlinului plănuiesc să extragă bani din Occident pentru Africa. Acestea și multe altele – în noul episod
Premierul francez spune că singura misiune a noului guvern este depășirea crizei politice. # Veridica.ro
Cabinetul Lecornu 2 ar putea fi însă destituit chiar de miercuri
Două trenuri s-au ciocnit într-o regiune din estul țării
Președintele american a repetat în timpul unui discurs în Israel că rezolvare conflictului cu Rusia s-a dovedit mai dificilă decât credea.
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.
În discursul rostit în Parlamentul israelian, Donald Trump a spus că a venit momentul reconstrucției și prosperității
Parlamentarii formaţiunii îl acuză pe Florin Barbu că are "zero" realizări de când se află la conducerea ministerului.
Trump, adresându-se Knessetului, salută „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”.
Breaking Fake News: Vaccinul anti-HPV și paracetamolul – ținte ale dezinformării (TVR1) # Veridica.ro
Care este reacția medicilor români la afirmația președintelui Trump privind nocivitatea paracetamolului, dar și la moțiunea depusă de partidul SOS România împotriva vaccinării HPV?
În ritm anual, creşterea preţului electricităţii se apropie de 70%.
Comparativ cu luna iulie, scăderea este 2,4 procente.
Partidele din coaliția de guvernare adună, împreună, sub 50% din opțiunile electorale.
Primii 7 ostatici au fost preluați luni dimineață de Crucea Roșie din Gaza și acum aceștia se află în Israel.
Johann Wadephul se va întâlni mâine, la București, cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu.
Franța a manipulat rezultatul alegerilor din România, potrivit unei narațiuni false care apare într-o publicație afiliată partidului extremist AUR.
De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA majorată la 21%.
Opoziția îl acuză pe Radu Miruță că este „părtaș la distrugerea companiilor mici și mijlocii din România”.
În aceeași perioadă, importurile s-au redus cu 53,5%.
55% dintre concetățeni nu doresc ca România să trimită trupe în ajutorul R. Moldova, în eventualitatea unui atac rusesc.
Aceste acțiuni se desfășoară periodic și au ca scop verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare, nu mobilizarea pentru război.
Liderii social-democrați vor anunța, mâine, data congresului.
Sistemul presupune colectarea datelor alfanumerice și biometrice pentru cetățenii care vin din țări din afara UE.
Hamas mobilizează luptători în Gaza, pe fondul creșterii temerilor de violență internă # Veridica.ro
Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore cu SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia # Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni, alături de forțele americane și NATO, pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și aeronavelor rusești în spațiul aerian NATO.
Sébastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat de prim-ministru al Franței sub semnul incertitudinii, fiind forțat să aleagă un nou cabinet care să prezinte un buget până la termenul limită de luni, în contextul în care rivalii s-au angajat să-i răstoarne guvernul.
Adrian Viorel Iurca, soldatul român de 31 de ani din Arad cunoscut sub nunele „Blackfish” pe care Veridica l-a intervievat în ianuarie 2025 este oficial dispărut în misiune și se presupune că a decedat în estul Ucrainei.
Blackfish este românul din vestul țării care luptă în estul Ucrainei din 2024. În mai puțin de un an de când s-a alăturat armatei ucrainene, el a fost rănit, și-a văzut camarazii murind și a ajutat, la rândul lui, la eliminarea trupelor invadatoare.
