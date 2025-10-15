Deţinutul hacker din Târgu Jiu a fost turnat de un coleg de celulă. Ministrul Justiţiei: Breşa, oprită imediat

09:10

Doar două săptămâni ne mai despart de Halloween, sărbătoare care a devenit tot mai îndrăgită şi în ţara noastră. Iar în locurile unde această sărbătoare a devenit o tradiţie, pregătirile sunt în toi în cea mai căutată locaţie, Castelul Bran. Se montează decoruri, se pun la punct petreceri, tururi speciale sau chiar programe de animație, totul pentru ca vacanţa de Halloween să fie una memorabilă, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici.