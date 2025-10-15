Deţinutul hacker din Târgu Jiu a fost turnat de un coleg de celulă. Ministrul Justiţiei: Breşa, oprită imediat
ObservatorNews, 15 octombrie 2025 13:50
Ministrul Justiției, Radu Marinescu a comentat miercuri breşa de securitate fără precedent în închisorile din România, spunând că a fost "imediat oprită". Radu Marinescu neagă că ar fi fost vorba despre o mușamalizare a cazului. Potrivit Observator, un deţinut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart pentru prima dată o bază de date a unei închisori din ţară. Încarcerat chiar pentru infracţiuni cibernetice, individul ar fi folosit un infochioşc, unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. A intrat în interfaţa aplicaţiei şi şi-a transferat bani din conturile altor deţinuţi.
Acum 10 minute
14:10
Bărbatul ucis și îngropat la Sibiu ar fi fost amantul femeii care l-a omorât împreună cu concubinul ei # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare la Sibiu. Un bărbat a fost ucis şi apoi îngropat parţial într-o zonă cu vegetaţie din oraş. Cazul a ajuns în atenţia poliţiei după ce cadavrul victimei a fost descoperit întâmplător. Poliţiştii au arestat preventiv doi suspecţi, un bărbat şi o femeie.
14:10
Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii a fost adoptată astăzi în Parlament. Doar bolnavii oncologici își vor putea retrage toţi banii acumulaţi în conturi.
Acum 30 minute
14:00
Elev de 13 ani din Brăila, bătut cu sălbăticie, lângă şcoală, de tatăl unui coleg de clasă # ObservatorNews
Incident scandalos în Brăila. Un elev de 13 ani a fost bătut cu sălbăticie, lângă şcoală, de tatăl unui coleg de clasă. Bătaia a avut loc după o ceartă între copii. Mama băiatului lovit a depus plângere la poliţie.
13:50
13:50
Accidentul în care o mamă a fost spulberată pe trecerea de pieton în timp ce împingea un cărucior în care se afla fetiţa ei aduce din nou în atenţie, problematica şoferilor agresivi.
13:50
O femeie şi nou-născutul ei au murit, după o naştere acasă. Spitalul avertizase că sarcina era cu risc crescut # ObservatorNews
O femeie și nou-născutul ei au murit în urma unei nașteri la domiciliu. Moașa chemată să ajute tânăra a descris planul de naștere drept "cel mai intens" pe care l-a văzut vreodată. Ancheta a scos la iveală că mama refuzase mai multe proceduri și tratamente recomandate de medici.
13:50
MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din România, lansează Longevity 100+, primul program național de testare genetică.
Acum o oră
13:40
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 16 octombrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
13:30
16 octombrie, Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 16 octombrie, este prăznuit Sfântul Mucenic Longhin Sutaşul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:30
16 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 16 octombrie de-a lungul timpului.
13:30
Altar de flori şi lumânări pe locul în care mama din Bucureşti a fost omorâtă pe trecere. Şoferul, după gratii # ObservatorNews
Şoferul care a spulberat pe trecerea de pietoni o mamă şi un copil de nici 2 ani rămâne după gratii cel puţin o lună. Tânărul de 20 de ani nu era drogat sau băut în momentul accidentului, dar are sancţiuni vechi pentru comportament agresiv în trafic. La fel conducea şi în momentele de dinaintea oribilului accident. Făcea slalom printre maşini, mergea cu viteză şi nu a frânat înaintea trecerii.
13:20
"Zidul anti-drone" se extinde: Comisia Europeană vrea protecție pentru tot continentul, nu doar flancul estic # ObservatorNews
Comisia Europeană a propus extinderea "zidului anti-drone" astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută doar protejarea țărilor din flancul estic, dar unele state s-au simțit excluse, relatează Reuters.
13:20
Când trebuie puse cauciucurile de iarnă la maşină. Prețurile au crescut, un set costă cel puţin 2.000 de lei # ObservatorNews
Prețurile pentru întreținerea mașinilor continuă să crească. După scumpirea combustibilului, asigurărilor și reparațiilor, au crescut și tarifele pentru anvelopele de iarnă, care ar putea deveni și mai mari de luna viitoare.
13:20
Curs BNR, 15 octombrie 2025. Leul românesc câştigă 3 bani în raport cu dolarul american # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 15 octombrie 2025, iar cifrele afişate arată că leul românesc a câştigat teren masiv în raport cu dolarul american.
Acum 2 ore
13:10
Vacanţe cu familia în octombrie 2025. Cele mai căutate destinații din România pentru un sejur alături de copii # ObservatorNews
Vacanța copiilor de la școală în luna octombrie oferă părinților oportunitatea perfectă pentru a organiza sejururi scurte în familie. În această perioadă, familiile aleg destinații care să ofere activități sigure și distractive pentru copii, dar și relaxare pentru adulți, experiențe culturale și peisaje de toamnă.
13:10
Senatorul Ninel Peia a jignit o colegă în plen: "Prea mult paracetamol în sarcină". USR cere sancţionarea lui # ObservatorNews
USR a cerut conducerii Senatului să aplice de urgență sancțiuni împotriva senatorului Ninel Peia, în urma comportamentului considerat "inacceptabil" din ședința de plen de miercuri. În timpul dezbaterilor, Peia a folosit un limbaj jignitor la adresa senatoarei USR Ruxandra Cibu, potrivit Mediafax.
13:10
Satul din România cu pământuri bogate, repopulat de orăşeni. Localnicii au plecat cu zeci de ani în urmă # ObservatorNews
Satul Altringen, întemeiat de coloniști germani în secolul XVIII, a devenit astăzi o oază de liniște, unde orășenii veniți din Timișoara și-au refăcut casele șvăbești și încearcă să reînvie tradițiile locului.
13:00
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 15 octombrie 2025.
12:40
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri ţările din cadrul Alianţei Nord-Atlantice să majoreze achiziţiile de arme fabricate în SUA pentru a le livra Ucrainei prin intermediul aşa-numitei iniţiative PURL, lansată de NATO şi de Washington în această vară.
12:30
Românii se pregătesc să treacă, în ultimul weekend din octombrie, la ora de iarnă, astfel că ar urma să se bucure mai puţin de lumina naturală în a doua jumătate a zilei, dar evenimentul vine la pachet şi cu câteva dileme.
12:30
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat în sferturi la Osaka, după evoluţii remarcabile # ObservatorNews
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea s-au calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Osaka (Japonia), competiţie dotată cu premii totale în valoare de peste 275.000 de dolari.
12:20
Imagini din timpul cutremurului care s-a produs în judeţul Satu Mare. "S-a mișcat podeaua cu mine" # ObservatorNews
Au apărut imagini de pe camerele de supraveghere din timpul cutremurului care s-a produs miercuri dimineaţă în judeţul Satu Mare. Mai mulți locuitori din Satu Mare și localitățile apropiate au declarat pentru presa locală că au resimțit seismul.
12:20
Sâmbătă, 5 octombrie 2024, milioane de elevi şi profesori din întreaga Românie celebrează aşa-numita Ziua Educaţiei, zi în care sunt organizate diferite evenimente tocmai pentru a celebra cadrele didactice din întreaga ţară.
Acum 4 ore
12:00
Israelul permite intrarea a 600 de camioane cu ajutor umanitar în Fâșia Gaza prin punctul de trecere Rafah # ObservatorNews
Israelul va aproba miercuri, în a cincea zi de armistițiu în conflictul din Fâșia Gaza, accesul a 600 de camioane cu ajutor umanitar. Decizia vine pe fondul mișcării palestiniene Hamas, care a predat rămășițele unor patru ostatici, potrivit Mediafax.
12:00
De la 1 ianuarie 2025, românii plătesc noi tarife pentru apa potabilă și pentru serviciile conexe de canalizare. Prețul apei potabile diferă foarte mult de la un județ la altul și de la o regiune la alta.
12:00
Ziua Educaţiei în România este sărbătorită din anul 2013 pe 5 octombrie. Educaţia transformă vieţi şi se află în centrul misiunii UNESCO de a construi pacea, de a eradica sărăcia şi de a stimula dezvoltarea durabilă. Pe această dată, atât elevii, cât şi profesorii, vor fi liberi.
11:50
Accident grav în Iaşi. Un bărbat beat a vrut să traverseze neregulamentar strada şi a fost lovit din plin # ObservatorNews
Accident rutier cauzat de un pieton care traversează regulamentar strada, în Iaşi. În imaginile surprinse de o cameră de supraveghere din zonă se vede cum omul se angajează în traversarea străzii fără să se asigure, într-un loc nepermis.
11:50
Ca în fiecare an, şi în această iarnă mulţi dintre români şi-au făcut griji în legătură cu evoluţia preţului la gaze, în condiţiile în care încălzirea celor mai multe dintre locuinţe este pe bază de gaze, mai mult sau mai puţin.
11:50
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul coifului dacic. Spune că a crezut că era dealer Dacia # ObservatorNews
Noi detalii în cazul jafului tezaurului românesc de la muzeul Drents din Olanda. Potrivit unor documente consultate de jurnaliştii de la RTL Nieuws, un român ar fi pătruns în muzeu cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti și al brățărilor de aur dacice. Acesta ar avea legături cu o rețea specializată în furturi de artă la comandă.
11:30
Casa Dimitrie Petrescu, bijuterie neoclasică de pe Calea Griviței, cumpărată de Primăria S1 cu 1,7 mil. € # ObservatorNews
Primăria Sectorului 1 a achiziţionat, cu 1,7 milioane de euro, bani de la bugetul local, casa negustorului Dimitrie Petrescu, o proprietate de patrimoniu situată pe Calea Griviţei nr. 115. Bijuteria neoclasică va fi transformată într-un centru educaţional şi cultural dedicat comunităţii.
11:20
Prima operațiune cu drone la Sintești, satul ilfovean devenit fenomen pentru mafia deșeurilor ilegale # ObservatorNews
Acțiune de amploare în Sinteşti, satul din Ilfov, cunoscut pentu arderile ilegale de deşeuri. Garda de Mediu, împreună cu Jandarmeria și Poliția, a mobilizat 120 de oameni pentru prima intervenție cu drone. La operaţiune a participat şi Ministra Mediului, Diana Buzoianu, alături de comisarul general GNM, Andrei Corlan. Pentru prima dată, Garda Națională de Mediu folosește drone, achiziționate prin PNRR. Scopul anunţat: identificarea și prevenirea arderilor ilegale de deșeuri și verificarea modului în care agenții economici gestionează deșeurile.
11:20
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România # ObservatorNews
Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei a constata deficienţe grave în tratamentul şi condiţiile de detenţie ale pacienţilor din spitalele de psihiatrie din România. Acestea au fost indetificate în timpul unor vizite în ţară, în 2022, respectiv 2024. Instituţia europeană îndeamnă autorităţile din România să ia măsuri pentru a asigura demnitatea pacienţilor.
11:00
Ameninţarea lui Benjamin Netanyahu: "Hamas trebuie să renunţe la arme, altfel se va dezlănţui iadul" # ObservatorNews
Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat speranţa marţi că se va putea trece la implementarea celei de-a doua etape a acordului între Israel şi Hamas, subliniind că toate condiţiile preşedintelui american Donald Trump sunt "foarte clare" în acest sens, şi anume că gruparea islamistă palestiniană trebuie să renunţe la arme şi să se demilitarizeze, pentru că în caz contrar "se va dezlănţui iadul".
10:50
Autorităţile din sănătate s-au gândit să-i pună pe medicii de familie să recolteze. Ceea ce ar fi câştig de ambele părţi - pacientul ar scuti un drum, căci oricum merge la medicul de familie pentru trimitere. Iar medicii de familie ar urma să fie plătiţi pentru asta.
10:40
Reuniune NATO pentru a consolida ajutorul militar acordat Ucrainei: "Trebuie să facem mai mult" # ObservatorNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat înaintea reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles că Alianța va analiza noi măsuri pentru consolidarea sprijinului militar acordat Ucrainei și pentru protejarea statelor membre în fața atacurilor cu drone și a altor amenințări emergente.
10:30
10:30
Investiţie de 1 miliard € în România. Danezii de la Eurowind Energy vor să facă angajări în ţară # ObservatorNews
Eurowind Energy, un dezvoltator şi operator danez de proiecte eoliene, solare şi hibride, vrea să ajungă în următorii ani la capacităţi instalate de 1 GW în România. Investiţia este estimată la 1 miliard de euro.
10:30
Un bărbat şi un adolescent, reţinuţi după ce au intrat mascaţi într-o casă şi i-au jefuit pe proprietari # ObservatorNews
Un bărbat în vârstă de 35 de ani şi un adolescent de 15 ani au fost reţinuţi de poliţiştii din Dolj pentru jaf. În urmă cu o lună, cei doi au intrat într-o locuinţă, având feţele acoperite, au agresat o femeie de 72 de ani şi pe soţul acesteia şi au furat 3.000 de lei, potrivit News.ro.
Acum 6 ore
10:10
Represalii sângeroase în Gaza. Hamas a trecut la execuţii publice după retragerea trupelor israeliene # ObservatorNews
Hamas a efectuat o execuție în masă pe străzile din Gaza, ca parte a unei serii de represalii sângeroase în urma retragerii forțelor israeliene din zonele urbane cheie.
10:00
Autoritățile ucrainene ordonă evacuări masive în jurul orașului Kupiansk: "Situaţia se înrăutăţeşte" # ObservatorNews
Ucrainenii au ordonat evacuarea localnicilor din zeci de sate din apropierea orașului Kupiansk, din nord-estul țării. Orașul a fost aproape complet distrus, iar autoritățile invocă „înrăutățirea situației de securitate” într-o regiune afectată de atacuri intense din partea Rusiei, transmite Reuters.
10:00
10:00
09:40
Specialistul economic al Observator, Iancu Guda, vorbeşte astăzi despre sănătate din perspectiva business-ului de servicii de asistență medicală și despre soluțiile de abonament și asigurare.
09:20
Donald Trump se declară din nou "dezamăgit" de Putin: "Eu şi Vladimir aveam o relaţie foarte bună" # ObservatorNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.
09:10
Echipaj de poliție, la un pas de tragedie. Mașina aproape a luat foc din cauza unui dispozitiv improvizat # ObservatorNews
Un echipaj de poliţie a trecut pe lângă moarte, după ce autospeciala era să ia foc. Reprezentanţii Europol spun că în portieră era montat un sistem audio-video improvizat de anchetatorii anticorupție, pentru a-i urmări pe agenţi.
09:10
Reacţia unor turiști străini când au ajuns la cel mai "înfricoșător" castel din România de Halloween # ObservatorNews
Doar două săptămâni ne mai despart de Halloween, sărbătoare care a devenit tot mai îndrăgită şi în ţara noastră. Iar în locurile unde această sărbătoare a devenit o tradiţie, pregătirile sunt în toi în cea mai căutată locaţie, Castelul Bran. Se montează decoruri, se pun la punct petreceri, tururi speciale sau chiar programe de animație, totul pentru ca vacanţa de Halloween să fie una memorabilă, atât pentru cei mari, cât şi pentru cei mici.
09:00
Băiat de 13 ani, bătut şi umilit de 4 adolescenţi, în Târgu Jiu. Agresorii l-au obligat să le pupe picioarele # ObservatorNews
Scene șocante la Târgu Jiu. Un copil de doar 13 ani a fost bătut și umilit în plină stradă de patru adolescenți.
09:00
Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.
09:00
Accident de groază în Gorj. Tânăr de 20 de ani, mort după ce s-a răsturnat cu mașina. Alţi doi pasageri răniţi # ObservatorNews
Un tânăr de 20 de ani a murit după ce, în noaptea de marți spre miercuri, s-a răsturnat cu mașina pe un drum județean din Gorj.
09:00
Semnele unei noi crize economice în Statele Unite: "Toată lumea trebuie să fie avertizată" # ObservatorNews
Directorul general al JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a avertizat marţi că recentele falimente din sectorul auto american semnalează începutul unei perioade de corecţie după mai bine de un deceniu de creditare prea permisivă.
