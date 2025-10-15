Imaginile durerii de la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii, ucisă pe o trecere de pietoni din București. Femeia va fi înmormântată în satul natal
SpyNews, 15 octombrie 2025 13:50
Lacrimi și durere la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii care și-a pierdut viața în accidentul tragic de pe o trecere de pietoni din București. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la capela unei biserici din satul natal, acolo unde familia, prietenii și zeci de oameni care au cunoscut-o sunt așteptați să își ia rămas-bun.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 10 minute
14:10
Gabriela, fosta iubită a lui Alex Bodi, înțepătură la adresa afaceristului? „Eu mă plictisesc repede”. Ce a transmis bruneta # SpyNews
Alex Bodi și fosta iubită, Gabriela, au format un cuplu în trecut, însă se zvonește că ar fi din nou împreună. Nu se știe dacă au o relație, însă bruneta a vorbit despre cum își dorește să fie bărbatul din viața ei. Unii sunt de părere că a făcut referire la Alex Bodi.
Acum 30 minute
13:50
Imaginile durerii de la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii, ucisă pe o trecere de pietoni din București. Femeia va fi înmormântată în satul natal # SpyNews
Lacrimi și durere la priveghiul Elenei, tânăra mamă a doi copii care și-a pierdut viața în accidentul tragic de pe o trecere de pietoni din București. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la capela unei biserici din satul natal, acolo unde familia, prietenii și zeci de oameni care au cunoscut-o sunt așteptați să își ia rămas-bun.
Acum 2 ore
13:20
Celia a vorbit deschis despre problemele din căsnicia cu Ardeli Ancuța. Ce o deranjează cel mai mult la bărbatul cu care este căsătorită de aproape 15 ani # SpyNews
Celia și soțul ei sunt căsătoriți de aproape 15 ani. Au împreună doi copii, iar cântăreața recunoaște că lucrurile nu sunt mereu roz în căsnicia lor. Cei doi au fost la un pas de divorț după ce au devenit părinți, iar artista spune că acum situația nu este așa cum și-ar dori.
13:10
Cristina Pucean, schimbare radicală de look! Cum arată celebra dansatoare după ce a renunțat complet la părul blond | VIDEO # SpyNews
Cristina Pucean surprinde din nou cu o transformare neașteptată de look! Cunoscută pentru aparițiile sale spectaculoase și pentru părul blond, celebra dansatoare a decis să facă o schimbare radicală și s-a vopsit brunetă.
12:50
Ce spune Titi Aur despre accidentul în care o femeie a fost ucisă pe trecere de pietoni: “Și victima este vinovată…” # SpyNews
Fostul pilot de raliuri și expert în conducere defensivă, Titi Aur, a comentat accidentul tragic în care o femeie și-a pierdut viața pe o trecere de pietoni. Care au fost concluziile expertului în siguranță rutieră.
12:30
Sora Fănicăi, prima soție a lui Florin Salam, copleșită de durere, la mormântul ei. Cum arată locul de veci la 16 ani de când a murit # SpyNews
Prima soție a lui Florin Salam a murit la 27 de ani. De atunci, au trecut 16 ani, iar familia ei este în continuare copleșită de durere. Sora ei a fost la mormântul ei în urmă cu câteva săptămâni, atunci când Fănica ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.
Acum 4 ore
12:00
Anda Adam a rămas cu semne, după proba cu targa de la Asia Express. Cum arată acum picioarele cântăreței # SpyNews
Anda Adam a avut probleme în timpul probei cu targa, la Asia Express. Concurenta s-a lovit la picioare și a rămas cu semne pe care le are și în prezent. Cântăreața a recunoscut că misiunea a fost complicată și că i-a dat bătăi de cap.
11:50
Tatăl Andreei Cuciuc, declarații tulburătoare: "Mă tem să nu îmi pierd soția..." Ce regrete are Igor Cuciuc # SpyNews
Igor Cuciuc, tatăl Andreei Cuciuc, a făcut declarații tulburătoare după tragedia care i-a zguduit familia. Artistul a vorbit despre durerea pe care o trăiește de când și-a pierdut fiica, dar și despre teama de a nu-și pierde și soția, care este copleșită de suferință.
11:50
Jocul Încrederii Oarbe: Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express. Emisiunea, din nou lider de audiență # SpyNews
A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor. Misiunea principală a ediției de aseară i-a purtat pe concurenți într-o experiență intensă, care a redat atmosfera dramatică a războiului din Vietnam. Marea imunitate rămâne încă incertă și va fi dezvăluită abia în această seară, într-o nouă ediție plină de tensiune și surprize. O cerere în căsătorie neaşteptată va completa tabloul. Emisiunea a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.
11:30
Rețeta lui Chef Horia Manea de orzo cu ciuperci. Cum să obții un preparat delicios în câteva minute # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, fasole blanșată picantă, un fel principal, orzo cu ciuperci și un desert, chec cu mere și scorțișoară.
11:10
Ce semn a primit soțul Ancăi Molnar, la aproape un an și jumătate de la moartea make-up artistei: „Un moment care mi-a atins sufletul” # SpyNews
Anca Molnar a murit în vara anului trecut, după ce s-a luptat cu probleme grave de sănătate. Make-up artista a lăsat în urmă un soț îndurerat și un băiat adolescent. Claudiu a primit un semn care i-a amintit de Anca Molnar.
11:00
Femeia cu cei mai mulți copii din lume. A născut de 27 de ori și a adus pe lume 69 de suflete # SpyNews
O femeie din Rusia este considerată cea mai prolifică mamă din toate timpurile, după ce a născut de 27 de ori și a adus pe lume nu mai puțin de 69 de copii. Cazul ei a uimit întreaga lume și a intrat în istorie.
10:40
De ce sunt nevoiți Mihaela și Ștefan de la Mireasa, finaliștii sezonului 11, să stea despărțiți. Ce se întâmplă în căsnicia lor # SpyNews
Mihaela și Ștefan de la Mireasa sunt în continuare o familie. Cei doi locuiesc, însă, separat, asta pentru că fosta concurentă a trebuit să se întoarcă în Republica Moldova, țara natală. Bruneta a spus de ce au luat o astfel de decizie.
Acum 6 ore
10:20
Prima țară din lume unde medicii pot prescrie rețete pentru vacanță. Călătoriile, o nouă metodă de tratament # SpyNews
Suedia a devenit prima țară din lume în care medicii pot prescrie vacanțe ca parte a unui plan de tratament pentru sănătatea mintală și bunăstare. Nu, nu este o glumă! Inițiativa face parte dintr-un program-pilot care recunoaște beneficiile călătoriilor în reducerea stresului, anxietății și epuizării.
10:00
Luna Nouă în Balanță pe 21 octombrie 2025. Cum sunt afectate zodiile. Pentru cine se anunță o perioadă favorabilă # SpyNews
Luna Nouă are loc pe 21 octombrie 2025. Fenomenul are loc în semnul Balanței, o zodie care exprimă echilibrul și dorința de a face lucrurile așa cum trebuie. Următoarea perioadă vine cu schimbări în viața zodiilor, în special în rândul nativilor care vor să încheie un capitol.
09:50
Șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni a mai avut probleme cu legea. Ce fapte a comis bărbatul în trecut # SpyNews
Șoferul care a lovit mortal o mamă pe o trecere de pietoni din Capitală ar mai fi avut probleme cu legea. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, bărbatul avea antecedente.
09:20
Cum se descurcă influencerița Carmen Grebenișan și iubitul ei în rolul de părinți. Blondina a dezvăluit și cum au ales numele pentru fiul lor # SpyNews
Carmen Grebenișan și iubitul ei au devenit părinți pentru prima dată pe 5 octombrie. Influencerița și Cristi sunt extrem de fericiți de când a venit pe lume Kadri. Blondina a dezvăluit cum se descurcă ea și partenerul de când s-a născut fiul lor.
09:10
Cutremur în România, în această dimineață, cu puțin timp în urmă. Seismul s-a produs într-o zonă neobișnuită. Ce magnitudine a avut # SpyNews
Un cutremur a fost resimțit în România în dimineața zilei de miercuri, cu doar puțin timp în urmă. Seismul s-a produs într-o zonă neobișnuită pentru astfel de fenomene. Ce magnitudine a avut.
09:00
Elon Musk lansează un chat pe care poți avea discreție totală. Nu e nevoie de număr de telefon, iar conversațiile se șterg automat # SpyNews
Elon Musk vine cu o nouă propunere în lumea mesageriei online: o aplicație de chat unde intimitatea este pe primul loc. Utilizatorii nu trebuie să-și ofere numărul de telefon pentru a crea un cont, iar conversațiile se șterg automat, fără a lăsa urme.
08:40
Alina Pușcaș, pasiunea mai puțin știută. Cum își petrece prezentatoarea TV timpul liber: „Ultima dată când am făcut asta aveam 10 ani” # SpyNews
Alina Pușcaș și-a descoperit o nouă pasiune, datorită fiicei sale, Melissa, în vârstă de aproape zece ani. Prezentatoarea TV a explicat faptul că nu mai făcuse asta de când era un copil și că și-a dat seama că îi place.
Acum 24 ore
00:30
Bucurie mare în familia lui Gabi Bădălău! Sabina, sora afaceristului, a devenit mamă pentru prima dată în zi de mare sărbătoare! Sora lui Gabi Bădălău a născut, astăzi, 14 octombrie, de Sfânta Cuvioasă Parascheva, un bebeluș perfect, care le-a însesinat zilele ei și soțului!
14 octombrie 2025
23:50
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, cu poliția la ușă la 1 noaptea! Vedeta a izbucnit de nervi: ”Ne-au terorizat” # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au avut parte de o noapte de groază! Cei doi au fost nevoiți să sune de urgență la poliție. Vedeta a povestit la Un Show Păcătos despre calvarul prin care a trecut alături de soțul ei, la 1 noaptea.
23:50
Asia Express, 14 octombrie. Momente tensionate pentru Karmen și Olga Barcari. Concurentele s-au enervat la maximum # SpyNews
Karmen și Olga Barcari nu au avut o zi tocmai bună, la Asia Express. După ce una dintre concurente a izbucnit în plâns, acum, s-au lovit din nou de o problemă! Cele două au trecut prin momente tensionate.
23:10
Asia Express, 14 octombrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în plâns! Proba care a pus-o pe concurentă la pământ # SpyNews
Olga Barcari a trecut prin momente groaznice, in timp ce încerca sa ducă la bun sfârșit una dintre probele pentru imunitatea mare. Coechipiera lui Karmen Minune a cedat si a început sa plângă. Iată ce s-a întâmplat!
23:10
Cum ar încerca Alexandru Ciucu să îi facă probleme Alinei Sorescu! Artista, declarații la Spynews TV: ”Face presiuni” # SpyNews
Alina Sorescu a făcut declarații despre relația tensionată care încă există între ea și Alexandru Ciucu. Deși a trecut mult timp de când au divorțat, se pare că designerul ar încerca să îi facă probleme artistei. S-ar fi ajuns inclusiv la amenințări!
22:40
Tily Niculae trece prin momente dificile. Actrița se confruntă cu dureri mari, despre care a vorbit pe rețelele de socializare. Cu toate că starea ei de sănătate nu a fost foarte bună, Tily Niculae s-a prezentat de la primele ore la locul de muncă.
22:30
Bia TRS, mesaj pentru cei care o pun la zid! Fosta concurentă de la iUmor le-a dat o replică pe măsură: "Fiți atenți..." # SpyNews
Bia TRS le-a oferit o replică pe măsură celor care au pus-o la zid de-a lungul timpului. Fosta concurentă pare acum în cea mai bună formă a ei și se vindecă rapid. Iată ce le-a transmis cârcotașilor!
22:20
Vine nunta? Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, declaraţii exclusive despre relația cu actualul partener! ”Mă bucur pentru omul care este în viața mea” # SpyNews
Deși nunta nu a mai avut loc, iar separarea de Andrei Lemnaru s-a produs la Insula Iubirii, fosta concurentă Ella Vișan iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. În exclusivitate pentru Spynews.ro, ea face declarații despre actualul partener și dezvăluie dacă mai ia în calcul căsătoria, după ce deja a avut o nuntă programată și anulată.
22:20
Peste 1.000 de invitaţi! Armin Nicoară, detalii exclusive despre petrecerea de nuntă și botez, de săptămâna viitoare! Ce surprize au pregătit artistul şi Claudia Puican # SpyNews
După ce s-au căsătorit, au devenit părinți și și-au botezat copilul, Armin Nicoară și Claudia Puican se pregătesc acum pentru o nouă sărbătoare importantă. Cei doi vor organiza, peste doar o săptămână, o petrecere grandioasă, cu peste 1.000 de invitați. În exclusivitate pentru Spynews.ro, Armin Nicoară a dezvăluit ce surprize le-a pregătit invitaților și care sunt ultimele detalii puse la punct.
22:20
Decizia Iannei Novac și a soțului! Artiștii au luat o hotărâre importantă pentru copiii lor! Motivul pentru care fiica celor doi face trei școli în paralel # SpyNews
Ce decizie a luat Ianna Novac și soțul său în privința copiilor! Artiștii au luat o hotărâre importantă pentru cei mici, iar acum aceștia le mulțumesc. Motivul pentru care fiica celor doi face trei școli în paralel. Declarații exclusive!
22:20
Polițista filmată de soț în pat cu șeful, salvată de procurori | Bătăușa de la IPJ Argeș a trecut proba Parchetului # SpyNews
Final fericit pentru polițista acuzată de agresiune, după ce a fost prinsă în pat cu șeful: procurorii au închis dosarul, iar judecătorii au parafat decizia!
22:20
Scene incredibile la mall cu Ioana şi Ilie Năstase! În acelaşi loc, la mese diferite, la câţiva metri distanţă, s-au ignorat cu graţie! Imagini paparazzi # SpyNews
Întâlnire de gradul zero la mall, între Ioana și Ilie Năstase, dar nu cum v-ați fi imaginat! Cei doi aproape ca au dat nas în nas într-un centru comercial din București. Aflați la mese diferite și la numai câțiva pași distanță, cei doi s-au „evitat” cu grație, fără nici măcar o privire schimbată. Paparazzii au surprins momentul perfect de „indiferență”.
22:20
Cornel Păsat, cu sufletul frânt şi cu piciorul şchiopătând! Imagini îngrijorătoare cu fostul dansator! Este devastat după ce a plecat soţia de acasă # SpyNews
„Te iubesc, dar nu te mai vreau”, așa și cu situația amoroasă prin care trec Cornel Păsat și soția sa, Bianca. Cunoscutul dansator, care mai nou activează pe piața imobiliară, trăiește o poveste de dragoste ca în filme, iar episodul la care a ajuns acum, în care soția a plecat de acasă cu băiețelul lor, pentru a se regăsi, n-ar fi primul de acest gen.
22:20
Nici n-a scăpat bine de problemele pe care le avea, din cauza tâlhăriei și a dependenței de substanțe interzise, că Fulgy s-a trezit cu un nou dosar penal!
22:00
Asia Express, 14 octombrie. Anda Adam și Joseph, probleme cu cazarea. Prin ce întâmplări au trecut cei doi # SpyNews
Se pare că cea mai mare problemă pe care o întâmpină concurenții în Asia Express este cazarea. Anda Adam și Joseph, enervați la culme, după ce nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze.
22:00
Roxana Nemeș a devenit mamă de gemeni și se bucură din plin de timpul petrecut alături de copiii ei! Vedeta și-a surprins fanii cu cele mai frumoase imagini în noul rol pe care îl are. Urmăritorii ei nu au putut trece cu vederea cât de bine arată Roxana Nemeș.
21:30
Cine este soția lui Virgil Ghiță, fotbalistul care a câștigat meciul România – Austria. Sandra i-a dăruit doi copii # SpyNews
Virgil Ghiță a obținut victoria Echipei Naționale de Fotbal la meciul România - Austria. Fotbalistul are o carieră de succes, dar este împlinit și pe plan personal. Virgil Ghiță are o soție frumoasă, care i-a dăruit doi copii! Iată cum arată Sandra!
21:20
Ioana Grama le-a mărturisit urmăritorilor de pe rețelele sociale că se sacrifică mult în relația pe care o are cu Gabriel, iubitul ei. Dar ce nu face omul pentru dragostea adevărată? Ei bine, iată ce face Ioana Grama!
21:10
Încep filmările pentru Insula iubirii, sezonul 10! Anunțul de ultimă oră făcut de Radu Vâlcan # SpyNews
Noul sezon de la Insula iubirii se anunță unul spectaculos. Se pare că au început filmările pentru sezonul 10, anunțul fiind făcut chiar de Radu Vâlcan pe rețelele de socializare. Cuplurile își vor testa relația în Thailanda.
20:40
Mireasa – Capriciile Iubirii. Ce concurenți i-au atras atenția Florinei, noua apariție din emisiune. Tânăra a dezvăluit ce caută la viitorul partener # SpyNews
O nouă concurentă a intrat în casa Mireasa! Florina a venit în emisiune pentru a-și găsi jumătatea. Tânăra în vârstă de 23 de ani, originară din Iași, are principii solide de viață și știe exact ce caută la viitorul partener.
20:10
Claudia Puican și Armin Nicoară, fotografii de colecție, alături de fiul lor, Amir. Cei trei sunt în vacanță | FOTO # SpyNews
Claudia Puican și Armin Nicoară petrec momente de neuitat, alături de fiul lor, Amir. Cei trei se află într-o vacanță de vis și au postat câteva fotografii cum rar ai mai văzut! Ce destinație spectaculoasă au ales!
20:00
E sau nu însărcinată din nou? Vlăduța Lupău a răspuns la intrebare, după ce a fost felicitată de fani # SpyNews
Vlăduța Lupău a clarificat zvonurile, după ce a fost asaltată de fani cu întrebări cu privire la o nouă sarcină! Cântăreața a făcut anunțul momentului și a dezvăluit dacă este sau nu însărcinată pentru a treia oară.
19:40
Marilu Dobrescu va ajunge pe mâna medicului estetician! Influencerița a hotărât să își facă o intervenție chirurgicală # SpyNews
Marilu Dobrescu a decis că a venit momentul pentru o nouă schimbare! Așadar, influencerița urmează să ajungă din nou pe mâna esteticianului, pentru o intervenție chirurgicală. Iată ce a transmis!
19:30
Ce mesaj a transmis Bianca Păsat, după ce Cornel a vorbit public despre divorț: ”Fiecare femeie are propriul început” # SpyNews
Cornel Păsat se confruntă în probleme în căsnicia cu Bianca. În timp ce dansatorul a vorbit la Spynews TV despre divorțul de soția lui, Bianca a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare! Iată cu ce își umple timpul Bianca.
19:00
Răsturnare de situație! Femeile acuzate că au luat la bătaie o doctoriță la spitalul din Medgidia se apără! Au publicat un videoclip cu momentul ”atacului” # SpyNews
Scene șocante la Spitalul Municipal Medgidia! Femeile care au fost acuzate de faptul că ar fi bătut o doctoriță se apără! Au postat un videoclip care a cutremurat Internetul! Imagini cu un puternic impact emoțional!
19:00
În plin scandal în showbiz, Andra Volos și Robert Lele au cu totul alte priorități. Manelistul și-a cumpărat încă o casă și a făcut publice primele imagini cu noua locuință. Andra Volos a declarat că imobilul a fost cumpărat din... plictiseală.
18:30
Șoferul care a produs tragedia din Apărătorii Patriei, dus încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Sebastian ar mai fi produs un accident # SpyNews
Șoferul care a produs tragedia din Apărătorii Patriei a ajuns încătușat la Judecătoria Sectorului 4. Sebastian urmează să afle dacă va fi sau nu arestat preventiv. Persoanele care îl cunosc susțin că nu ar fi primul accident pe care îl provoacă.
18:10
Ilona Brezoianu urmează să nască în scurt timp, iar acum le-a povestit urmăritorilor de pe rețelele sociale cum se simte în penultima lună de sarcină. Jurata de la Te cunosc de undeva s-a afișat fără niciun filtru și a explicat totul fără perdea.
17:40
Prezentator TV celebru, mort la 41 de ani din cauza unui infarct! Tragedia i-a îngrozit pe fanii care îl urmăreau pe micile ecrane # SpyNews
Tragedie în showbiz! Un prezentator TV a murit în urma unui infarct, la vârsta de 41 de ani. Problemele de sănătate ar fi apărut după un tratament hormonal, efectuat în urma unei intervenții estetice. Fanii prezentatorului sunt în doliu.
17:30
Caz revoltător la Acces Direct! Soție, dată afară din casă, pentru amantă: „Ei îmi spun mie…” # SpyNews
Mihaela își strigă durerea, la Acces Direct! Femeia a fost dată afară din casă, după ce soțul ei a lăsat-o pentru amantă. Mai mult, cei doi ar complota să o șteargă pe Mihaela definitiv din viața lor. Detalii și informații cu un puternic impact emoțional!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.