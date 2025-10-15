Episcopia Hușilor a organizat un simpozion național dedicat mărturisitorilor din secolul XX
Episcopia Hușilor a organizat, sâmbătă, la Vutcani, simpozionul național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat mărturisitorilor ortodocși din secolul XX care au activat în această zonă a țării. Între personalitățile evocate s-au numărat: Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, și arhimandritul Mina Dobzeu.…
Un grup de 40 de preoți din Protopopiatul Roman a participat, în perioada 9-10 octombrie, la sesiuni de formare pentru a sprijini copiii și tinerii din mediul rural aflați în situații de risc. Cursurile s-au desfășurat în cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune prin educație culturală pentru tinerii vulnerabili”, implementat de Fundația „Episcop Melchisedec” Roman și finanțat…
Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoara, județul Cluj va avea loc joi, de la ora 10:00. Evenimentul va începe cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor”, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei…
Ziua internațională a femeilor din mediul rural este serbată anual în data de 15 octombrie pentru a atrage atenția asupra rolului acestora în bunăstarea familiilor lor și dezvoltarea economiei rurale. Sărbătoarea a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) prin Rezoluția 62/136 din 18 decembrie 2007. Prima Zi internațională a femeilor din…
Sfânta Parascheva a fost cinstită la Mănăstirea Dobrești, ctitoria Patriarhului Daniel # Basilica.ro
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Dobrești și-a serbat hramul. Așezământul monahal este ctitorit de Părintele Patriarh Daniel pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența unui număr mare de credincioși veniți din Dobrești și din alte localități ale Banatului,…
Preasfințitul Părinte Lucian își serbează miercuri ziua onomastică. Episcopul Caransebeșului îl are drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia. Preasfințitul Părinte Lucian s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad. În perioada 1987–1992 a urmat Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, iar în anul 1996 a absolvit…
Episcopul Ambrozie al Giurgiului aniversează miercuri 25 de ani de la hirotonia în arhiereu. Preasfințitul Părinte Ambrozie s-a născut în data de 20 aprilie 1969, în comuna Scorţeni, județul Prahova. A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987. A absolvit Facultatea…
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale,…
Calendar ortodox, 15 octombrie Sfânta Magdalena de la Mălainița Sfânta Măndălina s-a născut în anul 1895, la 22 noiembrie (stil vechi), a doua zi după sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, într-o familie de oameni credincioși din satul Șciubic. Tatăl ei, Milenko Ilić, era de neam sârb, iar mama, Milca, româncă din vechea familie Cătălinici venită…
O echipă de arheologi de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a descoperit o structură necunoscută până acum și au fost recuperate fragmente vechi de ceramică în Turnul Dogarilor, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale vechii cetăți medievale Bistrița, a anunțat marți, instituția, pe facebook. Potrivit informațiilor publicate marți de Complexul Muzeal, cercetările arheologice preventive…
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent la prezentarea volumului „Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget. Comunitate-Biserică-Școală confesională”, eveniment ce a avut loc duminică la biserica parohiei Făget I din județul Timiș. Potrivit Mitropoliei Banatului, IPS Ioan a remarcat importanța acestei lucrări pentru consemnarea istoriei vieții bisericești din Banat și a modului în care credința a…
Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai lăcașului de cult emblemă pentru țara noastră. Construirea Catedralei Naționale a presupus o muncă de echipă între proiectanți, manageri de proiect, consultanți de specialitate, firmele de construcție și coordonatorii din partea Patriarhiei Române. În perspectiva momentului sfințirii,…
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează pentru al șaselea an consecutiv o procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul eparhiei, în zilele de 21 și 22 octombrie. Racla cu cinstitele moaște va fi purtată în pelerinaj prin mai multe localități și mănăstiri din județul Suceava, aducând binecuvântare și întărire credincioșilor. Procesiunea va străbate municipiul reședință…
„Sfânta Parascheva, prăznuită astăzi, este un exemplu luminos a ceea ce înseamnă să-ți iei Crucea și să-I urmezi lui Hristos”, a subliniat Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului la sărbătoarea de la Iași. Înaltpreasfinția Sa a explicat mesajul pericopei evanghelice citite la Sfânta Liturghie, în care Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă la lepădarea de sine și la asumarea…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus, marți, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica Parohiei Cotroceni-Răzoare din Capitală, că viața și istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă un izvor de binecuvântări pentru creștinii de pretutindeni. În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat aspecte din viața Sfintei Parascheva, precum și din istoria îndelungată a cinstirii sfintelor…
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit miercuri, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, despre viața sfintei ca despre o mărturie vie a iubirii de Dumnezeu și a dăruirii totale. Ierarhul a amintit că Sfânta Parascheva a ales încă din copilărie să-I slujească lui Dumnezeu, lăsând în urmă…
„Zilnic, Sf. Parascheva este mângâiere și încurajare pentru atâtea suflete obosite în luptă cu greutățile vieții”, a subliniat marți Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Biserica „Sf. Anton” Curtea Veche din Capitală. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre hramurile bisericii. La predică, Episcopul…
În cadrul primei ediții a Conferinței Naționale „Dialog între Medicină și Psihologie”, desfășurate la Zalău în perioada 10–11 octombrie, Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a vorbit despre necesitatea unei perspective care vede omul în plenitudinea sa: fiziologică, psihologică și duhovnicească. Conferința s-a desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău și a reunit medici,…
Credincioșii din municipiul Brăila au participat duminică, 12 octombrie 2025, la sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, care îl are, de acum, ca ocrotitor ceresc și pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Numeroși…
De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și l-a hirotonit diacon, pe seama lăcașului de cult, pe teologul și membrul grupului psaltic Tronos, Mihai Zapodeanu. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de aduna popoarele ortodoxe în rugăciune și comuniune. „Indiferent de ce origine a fost ea, important este că Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune, este cinstită…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 14 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Cotroceni-Răzoare din București, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și aniversarea a 100 de ani de la înființarea parohiei. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Zeci de mii de persoane au participat marți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a subliniat că „pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași și au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele Sfinților”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de…
Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva a fost oficiată la altarul exterior amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. Slujba, la care au participat peste 30.000 de credincioși, a fost săvârșită de un sobor de ierarhi din țară și străinătate, din care fac parte: Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și…
Episcopia Daciei Felix va organiza duminică la Kovin, Serbia, Festivalul Cultural „Armonii în Lumină”, un eveniment dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva și menit să promoveze tradițiile și spiritualitatea românilor din Banatul Istoric. Manifestarea se va desfășura la Casa de Cultură din Kovin, începând cu ora 18:00, și este organizată în colaborare cu Parohia „Sfântul Prooroc Ilie…
Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost redeschisă publicului sâmbătă, oferind comunității un nou spațiu cultural în aer liber, dedicat artelor, dialogului și vieții urbane, potrivit Agerpres. Inaugurarea a avut loc în prezența a câteva mii de persoane, multe dintre ele aflate în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. La eveniment au participat secretarul…
Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este oficiată la altarul exterior amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. Slujba, la care participă mii de credincioși, este oficiată de un sobor de ierarhi din țară și străinătate din care fac parte: Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și Litoral și Mitropolitul Anastas de…
5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Programul liturgic al sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: 19-29 octombrie 2025 Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită…
Calendar ortodox, 14 octombrie Sfânta Cuvioasă Parascheva S-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, şi a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. Părinţii ei erau oameni evlavioşi şi înstăriţi, care, în afară de Sfânta Parascheva, au mai avut un fiu, Eftimie, care avea să fie mai târziu episcop al…
Spectacolul de teatru „Osânda cărților” va fi prezentat, marți, la Biserica Sfântul Pantelimon din Capitală, cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul va fi pus în scenă de către Ansamblul „Flori de mai” din Todirești, județul Iași, de la ora 12:00. Părintele paroh, Bogdan Teleanu, spune că spectacolul reprezintă „flori speciale” trimise de la Iași…
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji marți, 14 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,…
Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo a fost sfințită sâmbătă de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Evenimentul a fost o mărturie a credinței vii și a comuniunii românilor ortodocși din apropriere de Torino. La slujba de sfințire a bisericii au participat…
Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită de prezența raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit și se va desfășura în perioada 19-29 octombrie 2025, după următorul program: În…
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a slujit, duminică, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, slujba sfințirii pentru noul locaș de cult din municipiu. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei din Duminica a 21-a după Rusalii, PS Samuel Bistrițeanul…
Un cor format din aproximativ 4.000 de tineri a interpretat cântece religioase sâmbătă seară la Cluj-Napoca, în cadrul evenimentului „Cântările Cerului”. Mitropolitul Andrei i-a îndemnat pe tineri să fie buni misionari ai Mântuitorului Iisus Hristos. Manifestarea, unică în România, a constat în interpretarea de pricesne și cântări religioase în cinstea Mântuitorului Iisus Hristos și a…
Sala Radio din Capitală a găzduit duminică seară concertul aniversar „Symbol- 35 de ani” al Corului de copii și tineret al Patriarhiei Române. Formația corală pentru tineri a împlinit 35 de ani de activitate neîntreruptă în data de 18 septembrie. Programul a cuprins lucrări de compozitori români consacrați, printre care George Enescu și Nicolae Lungu,…
În cadrul Sfintei Liturghii săvârșite duminică la Catedrala Episcopală din Huși, Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre sensurile adânci ale Pildei semănătorului, subliniind că o inimă curată este aceea care știe să ierte, să se jertfească și să arate îngăduință față de cei din jur. Referindu-se la textul evanghelic al duminicii, ierarhul a explicat că…
Ne apropiem cu pași rapizi de momentul sfințirii Catedralei Naționale, care purta inițial numele de Catedrala Mântuirii Neamului, iar istoria acesteia încă nu este cunoscută. Procesul de construire al Catedralei Naționale este contemporan cu noi, deși prima inițiativă de edificare a unei catedrale în București datează din vremea regelui Carol I și este strict legată…
Caravana Medicală „Sănătate la un click distanță” a ajuns în comunitatea din Coșteiu de Sus, comuna Margina, județul Timiș, un lucru notabil, având în vedere că localitatea se află la peste 16 km de cel mai apropiat oraș. Caravana, organizată de Fundația Filantropia Timișoara (FFT), în parteneriat cu Asociația pentru ATI „Aurel Mogoșanu” din cadrul…
Telefonul vârstnicului, linia înființată de Fundația Regală Margareta a României, a aniversat 10 ani de la inaugurare. Echipa de asistenți sociali a răspuns la peste 115.000 apeluri, oferind îndrumare și soluții pentru nevoile a mai mult de 22.000 de beneficiari unici din toate regiunile țării, transmite organizația într-un comunicat de presă. Linia gratuită 0800 460…
Cu prilejul Zilei Recunoștinței sărbătorite în Canada, Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, a transmis luni un mesaj de reflecție și îndemn duhovnicesc, subliniind că recunoștința nu este doar o formă de politețe, ci „o lucrare a inimii și un rod al credinței”. În mesajul adresat credincioșilor români din Canada, Episcopul Ioan Casian a vorbit…
Imagini ce surprind atmosfera profundă a săptămânii trecute, marcată de începerea pelerinajului la Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, au fost selectate de către echipa Basilica și incluse în articolul nostru ilustrativ săptămânal. Cea mai apreciată postare de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită…
Mii de credincioși au venit să se roage la moaștele Sfântului Nicolae, în pelerinajul desfășurat în Germania, în patru parohii românești din această țară, a anunțat părintele Emil Nedelea Cărămizaru, conducătorul delegației însărcinate cu această inițiativă duhovnicească. Racla cu mâna dreaptă a Sfântului Nicolae s-a întors la biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, după ce…
Românii din Ungaria au celebrat duminică bogăția tradițiilor și frumusețea portului popular în cadrul celei de-a 16-a ediții a Festivalului de păstrare și promovare a tradițiilor populare românești „La obârșii, la izvor”, desfășurat la Centrul Cultural al Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula. Evenimentul, organizat de Episcopia Ungariei, cu sprijinul Fondului Bethlen Gábor și în…
Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din Sibiu a primit duminică o icoană relicvar cu un fragment din moaștele Sfântului Dumitru Stăniloae, dăruite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Cu această ocazie, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Mitropolitul Laurențiu al Ardealului, împreună cu un sobor de clerici profesori la facultatea de teologie. Lăcașul de cult a…
În data de 13 octombrie se împlinesc 101 ani de la nașterea Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț, un model de smerenie și jertfă, pe care Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae l-a numit „un erou al credinței, un suflet de mare sfințenie și puritate”. Născut în 13 octombrie 1924, în satul Mărculești, județul…
„Investițiile în prevenție pot salva vieți și economii întregi”: acesta este mesajul central al Zilei internaționale pentru reducerea riscului dezastrelor, marcată în 13 octombrie. Tema din 2025, „Finanțați reziliența, nu dezastrele”, îndeamnă guvernele și comunitățile să prioritizeze acțiunile de prevenire în fața efectelor tot mai severe ale schimbărilor climatice. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, costul tot…
