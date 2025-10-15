Zidul anti-drone – Comisia Europeană propune extinderea proiectului pentru a proteja întreg continentul

12:40

Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, iar numărul celor în insolvență iminentă a atins cel mai ridicat nivel al ultimului deceniu – 8.749 companii, în creștere cu 7% față de 2023. Companiile de impact generează 83% din cifra de afaceri totală a economiei. Doar 275 de companii concentrează 46% din datoriile totale, iar cele cu active de peste 50 milioane euro, deși reprezintă doar 2% din total, însumează jumătate din datoriile companiilor aflate în insolvență iminentă.