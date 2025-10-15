Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2. Investiţie de peste 20.000.000 €

Newsweek.ro, 15 octombrie 2025 13:50

Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, dup...

Acum 5 minute
14:20
Economia intră la apă. Producția industrială se prăbușește cu 17% Newsweek.ro
Institutul Național de statistică prezintă cifre care trebuie să pună pe gânduri. Economia intră la ...
14:20
Românii pot compensa energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese. Legea, adoptată Newsweek.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compensez...
Acum 10 minute
14:10
Rafinărie Lukoil din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 15.000.000 tone de petrol/an Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în dimineața de 15 octombrie la rafinăria Lukoil din Volgograd, una din...
Acum 30 minute
14:00
Bolnavii de cancer pot primi banii din fondurile private de pensii. Proiectul, adoptat de deputați Newsweek.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proi...
13:50
Acum o oră
13:40
De ce sistemul electric al României nu ține? Pe vremea lui Ceaușescu consumam 12.500 MW, acum 9.000 Newsweek.ro
Sistemul electric al României riscă să intre în colaps, deși e mai puternic decât înainte de Revoluț...
13:30
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți adulții, asigurați sau nu Newsweek.ro
Ministerul Sănătății precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate perso...
Acum 2 ore
13:20
Panou anti-Putin lângă Ambasada Rusiei din Bulgaria. Kremlinul a ocupat ilegal un teren din Sofia Newsweek.ro
Un panou uriaș cu mesajul „Aceasta nu este Moscova” a fost instalat lângă Ambasada Rusiei din Sofia,...
13:00
George Simion, pus la zid de șefa AUR Tineret. „Demisionez pentru că nu mă las călcată în picioare” Newsweek.ro
George Simion are probleme în filiala AUR Sibiu. A părăsit partidul șeful filialei Sebastian Suciu. ...
12:50
Isteria „România merge la război”. Mobilizarea rezerviștilor de o zi. Se pot face trageri cu arma Newsweek.ro
Pe internet s-a format o adevărată isterie după ce Ministerul Apărării Naționale face un exercițiu d...
Acum 4 ore
12:20
Soldații ruși care refuză să lupte, executați de proprii colegi: „Mamă, o să spună că m-am sinucis” Newsweek.ro
În armata rusă, tot mai mulți militari dispar în circumstanțe suspecte sau sunt găsiți morți după ce...
12:10
Nou pas în modernizarea căii ferate Braşov-Sighişoara la 160 km/h: A fost săpat Tunelul Mureni Newsweek.ro
Un nou pas important a fost făcut în cadrul lucrărilor de modernizare a căii ferate Braşov-Sighişoar...
11:50
CoverTech – soluții inovatoare pentru grădini moderne Foto: coverthech Newsweek.ro
Poate o grădină să fie în același timp frumoasă, practică și funcțională pe tot parcursul anului? Di...
11:40
Cu cât a scăzut producția industrială a României față de anul trecut. Ce sectoare au mers mai bine Newsweek.ro
Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului față de același interv...
11:30
Noi date, în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti: Un român s-a furişat în Muzeul Drents Newsweek.ro
Au apărut noi date în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents. Un român cu leg...
11:20
Curent în România dublu ca-n Franța Cum un gol energetic între Austria și Ungaria scumpește energia Newsweek.ro
De ce România plătește curentul la preț dublu față de Franța, este o întrebare pe buzele a multor ro...
11:00
Infuencerul care l-a promovat pe Georgescu în SUA, obligat să plătească 1,4 miliarde $ despăgubiri Newsweek.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea influencerului conspiraționist Alex Jones de a anu...
10:50
Acuzația unui medic după ce o femeie a murit, refuzând cezariana: Efectul îndoctrinării suveraniste Newsweek.ro
Tragedia tinerei mămici din Constanța, care a murit după ce a refuzat cezariana și histerectomia ce ...
10:40
Performanţă istorică la șah, pentru România: Locul 5 la Open, la Campionatul European pe Echipe Newsweek.ro
Echipa de șah a României a obținut o performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe, locul 5...
Acum 6 ore
10:20
VIDEO Cum arată mega-hidrocentrala cu cel mai înalt baraj cu arc cu dublă curbură din China. 217 m! Newsweek.ro
Construcția mega-hidrocentralei de la cea mai mare altitudine și cu cel mai înalt baraj cu arc cu du...
10:10
PSD vrea să crească pensiile și salariile, deși Bolojan se opune. Despre ce sume e vorba? Newsweek.ro
Speranțe pentru pensionari și pentru angajații cu salarii mici. PSD vrea să crească pensiile și sala...
09:30
Un medic care este ospătar în Germania: Câștig 3.200€, mai mult decât dacă aș lucra în spital Newsweek.ro
Un cadru medical mărturisește că a câștigat mai mulți bani ca ospătar în Germania decât colegii săi ...
09:20
Anglia, prima echipă europeană calificată la CM 2026 după ce a ”demolat” Letonia cu 5-0 Newsweek.ro
Naționala Angliei a devenit prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială 2026, după o victorie...
09:10
VIDEO Dai 150.000€ pe o casă în suburbii să faci 2 ore până în Capitală. Se asfaltează 1 km în 2 ani Newsweek.ro
Prețul caselor a crescut atât de mult încât cu greu găsești o una sub 150.000 de euro în apropiere d...
08:50
Tineretul din partidul lui Trump, glume șocante despre camere de gazare: „Îl iubesc pe Hitler” Newsweek.ro
Mii de mesaje private de pe Telegram, obținute de Politico, arată cum liderii tineretului republican...
08:40
Criză în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare: Dacă propunerile nu trec, ne retragagem Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare cresc din nou, după ce Lia Olguța Vasilescu a avertizat că PSD ...
Acum 8 ore
08:10
Macron zice că a greșit înghețând pensie. Pensionarii români pierd 520 lei. De ce nu plătește nimeni Newsweek.ro
Președintele Franței, Emanuelle Macron a admis prima oară că e posibil să se fi îneșelat înghețând p...
08:10
Gramul de aur a ajuns aproape la 600 lei. Românii au dat iama în amanete să vândă bijuteriile Newsweek.ro
Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se ap...
08:10
Pandantivul celui mai faimos rege al Angliei, găsit în pământ. Statul riscă să piardă bijuteria Newsweek.ro
British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandanti...
07:50
Grecia introduce programul de muncă de 13 ore. Este primul stat din UE unde se muncesc 6 zile Newsweek.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture ...
07:40
Google construiește un mare centru de date cu inteligență artificială în India Newsweek.ro
Compania americană Google intenționează să construiască, în India, cel mai mare centru de date al să...
07:40
Șefii apărării NATO stabilesc regulile pentru atacarea avioanelor Rusiei. Anunț important al SUA Newsweek.ro
NATO discută noi reguli care ar facilita doborârea avioanelor de vânătoare rusești care intră în spa...
07:30
Perdelele și draperiile murdare îți pot afecta sănătatea. Cât de des trebuie spălate Newsweek.ro
De multe ori, perdelele și draperiile sunt ignorate când facem curățenie, dar ele pot aduna praf, ba...
07:20
Pot să contribui la pensie privată dacă nu am un salariu cu contract? Câți bani poți pune la pensie? Newsweek.ro
Românii care vor să pună bani deoparte pentru pensie dar nu au un salariu fix sau un contract de mun...
07:20
Horoscop 16 octombrie. Luna în Leu aduce o zi pozitivă Berbecilor. Balanțele, discuție neașteptată Newsweek.ro
Horoscop 16 octombrie. Luna în Leu aduce o zi pozitivă Berbecilor. Balanțele au parte de o discuție ...
Acum 24 ore
23:20
Top 10 întrebări frecvente înainte de a deschide un cont bancar online în 2025 Newsweek.ro
Digitalizarea a schimbat complet relația românilor cu banii. Dacă odinioară mergeai lunar la ghișeu ...
22:20
Ţara din Europa, aproape de România, care introduce ziua de lucru de 13 ore. A fost grevă generală Newsweek.ro
Ţara din Europa, aproape de România, care va introduce ziua de lucru de 13 ore, surprinzător. A fost...
22:10
Două femei au ajuns la Infecțioase cu mușcături: una de la o cămilă, alta de la un babuin Newsweek.ro
Două ieșence sunt internate la spital, una mușcată de cămilă, alta de babuin, în timpul unei vacanțe...
21:50
Consiliul ASF a aprobat proiectul de lege Ecosistem, de importanţă majoră Newsweek.ro
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de lege Ecosistem, care e...
21:10
La Piteşti, poarta unei case dădea în curtea unei şcoli. Unde deversa apa proprietarul? Newsweek.ro
La Piteşti, poarta unei case dădea în curtea unei şcoli, povesteşte primarul oraşului. Unde deversa ...
20:50
Stelian Bujduveanu: Alegerile pentru primarul general trebuie să se ţină cât mai repede Newsweek.ro
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, spune că alegerile pentru primarul general trebuie s...
20:40
Se dau 500 lei pentru elevii vulnerabili, dar nu sunt dorit. Banii se dau până la 1 noiembrie Newsweek.ro
Părinții trebuie să știe că se dau 500 lei pentru elevii vulnerabili. Banii se pot obține până la 1 ...
20:20
Ce rețetă de sarmale s-a folosit la Sfânta Parascheva? O poți face și tu acasa Newsweek.ro
Ieri am pășit în bucătăria Cantinei Sociale din Iași, unde forfota și mirosul îmbietor de sarmale an...
20:20
A fost arestat preventiv şoferul care a ucis o femeie, în Berceni, pe trecerea de pietoni Newsweek.ro
A fost arestat preventiv şoferul în vârstă de 20 de ani care a ucis o femeie şi a rănit grav fetiţa ...
19:50
Pâlpâie martorul cu picătură, pentru ulei, din bord la ralanti? Mecanicii explică problema Newsweek.ro
Mașinile moderne nu mai au ceasuri în bord care să indice presiunea uleiului ori încărcarea bateriei...
19:40
De ce să nu usuci hainele pe calorifer? O greșeală cu &#34;două tăișuri&#34; pentru care vei plăți scump Newsweek.ro
Deși pare o soluție simplă și economică, uscarea hainelor direct pe calorifer în sezonul rece poate ...
19:30
Bulgaria vine în ajutorul românilor care merg în Grecia. A schimbat vigneta. Cât costă acum? Newsweek.ro
Bulgaria introduce vigneta pentru 24 de ore. Este o veste bună pentru românii care tranzitează țara ...
19:20
Construcții Erbaşu: construind responsabil, pentru oameni și pentru viitor Newsweek.ro
Într-un sector în continuă transformare, în care performanța tehnică trebuie să se împletească tot m...
19:10
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: &#34;Dacă nu avem infrastructură și lumină, satele rămân pe loc&#34; Newsweek.ro
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: "Dacă nu avem infrastructură și lumină, satele rămân pe loc". Minis...
18:50
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației cer acces la raportul Curții de Conturi Newsweek.ro
Sindicatele din învățământ acuză Ministerul Educației cer acces la raportul Curții de Conturi. Sindi...
