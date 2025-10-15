Un gigant din Polonia intră în România cu filiala ONDE, unul dintre cei mai mari constructori de proiecte de energie regenerabilă
Economica.net, 15 octombrie 2025 13:50
ONDE, unul dintre cei mai mari constructori și dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă din Polonia, își extinde operațiunile în România.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 15 minute
14:10
Succes pentru E.ON – Obligaţiuni verzi în valoare de 500 de milioane de dolari australieni # Economica.net
E.ON a emis cu succes o tranşă de obligaţiuni verzi în cadrul noului său Program de Emisiuni de Obligaţiuni pe Termen Mediu în Dolari Australieni.
14:10
Cel mai mare proprietar de mall-uri din România, NEPI Rockcastle, inaugurează primul său parc fotovoltaic # Economica.net
NEPI Rockcastle, cel mai mare dezvoltato de centre comerciale din Europa Centrală și de Est (CEE), a anunțat deschiderea unui parc fotovoltaic de 45 MW în județul Arad. Este primul din România, și vor urma și altele.
Acum o oră
13:50
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic la Belgrad, potrivit AFP.
13:50
Un gigant din Polonia intră în România cu filiala ONDE, unul dintre cei mai mari constructori de proiecte de energie regenerabilă # Economica.net
ONDE, unul dintre cei mai mari constructori și dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă din Polonia, își extinde operațiunile în România.
13:50
Zidul anti-drone – Comisia Europeană propune extinderea proiectului pentru a proteja întreg continentul # Economica.net
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întreg continentul, după ce unele regiuni au spus că se simt lăsate pe dinafară, au declarat marţi pentru Reuters doi oficiali europeni şi un diplomat din UE.
13:40
Alternativa la DN1 Valea Prahovei: Construcții Erbașu ar putea finaliza lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată # Economica.net
Cristian Erbașu, proprietarul companiei Construcții Erbașu, societate care are în derulare contractul de modernizare a drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Săcele, a declarat că lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele ar putea fi finalizate în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată de Compania Națională de Investiții.
13:30
Rivalul CFR Marfă, Carpatica Feroviar România, vrea 30% din piaţa de transport feroviar de mărfuri şi ţinteşte Portul Constanţa # Economica.net
Noua companie Carpatica Feroviar România îşi propune să ocupe 30% din piaţa de transport feroviar de mărfuri şi ţinteşte din 2026 o cifră de afaceri de minimum 700 de milioane de lei, cu o creştere anuală sustenabilă de 10%, a declarat, miercuri, directorul general al companiei, Daniel Apostolache, la Zilele Feroviare.
Acum 2 ore
13:00
Calea ferată Brașov – Sighișoara: A fost străpuns Tunelul Mureni, lung de 740 de metri # Economica.net
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. anunță finalizarea străpungerii Tunelului Mureni, o etapă esențială în procesul de modernizare a liniei de cale ferată Brașov–Sighișoara, parte a Coridorului Rin–Dunăre, proiectată pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h.
12:50
Froneri, al doilea cel mai mare producător de înghețată din lume, cumpără Alpin, producătorul Fulg de Nea # Economica.net
Froneri, una dintre cele mai mari companii de înghețată din lume, cumpără afacerea europeană de înghețată a Food Union, inclusiv Alpin din România, a anunțat compania într-un comunicat de presă.
12:50
Ministrul din Guvernul Bolojan care nu crede în recesiune. „Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune” # Economica.net
România nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare", iar din PNRR urmează să intre 15-17 miliarde de euro, a declarat, miercuri, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
12:40
Piața crypto rămâne incertă după un weekend istoric, dar un nou presale atrage aproape 2 milioane USD – despre ce proiect e vorba # Economica.net
După una dintre cele mai rapide corecții din ultimele luni, piața de monede virtuale se află într-un carusel de emoții și incertitudine. La doar câteva zile după prăbușirea fulgerătoare care a dus la pierderi de peste 19 miliarde de dolari în poziții lichidate, mulți încearcă să găsească un echilibru între frică și speranță.
12:40
Donald Trump a afirmat marţi că Spania "ar trebui să fie pedepsită" din cauza bugetului său pentru apărare, considerat prea mic în raport cu obiectivul de 5% din Produsul Intern Brut (PIB) stabilit de NATO la presiunea preşedintelui american, informează AFP.
12:40
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar al Afacerilor Externe, Peter Szijjarto, cu prilejul unei vizite la Moscova, reiterând faptul că ţara sa nu va accepta presiuni externe atunci când vine vorba de decizii privind aprovizionarea cu energie, transmite Reuters.
12:40
Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2, investiţie de peste 20 de milioane de euro # Economica.net
Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, după o investiţie de peste 20 de milioane de euro, a anunţat Grupul Electrica
12:40
Date care dau fiori. Aproape 90% din economia României e în pericol, 40% din firmele mari au probleme. Se așteaptă insolvențe pe bandă rulantă – CITR # Economica.net
Peste 40% dintre companiile de impact (peste 19.000 de entități) se află deja în dificultate financiară, iar numărul celor în insolvență iminentă a atins cel mai ridicat nivel al ultimului deceniu – 8.749 companii, în creștere cu 7% față de 2023. Companiile de impact generează 83% din cifra de afaceri totală a economiei. Doar 275 de companii concentrează 46% din datoriile totale, iar cele cu active de peste 50 milioane euro, deși reprezintă doar 2% din total, însumează jumătate din datoriile companiilor aflate în insolvență iminentă.
Acum 4 ore
11:10
Platforma PIAS din sănătate va fi înlocuită în anul 2026 cu un sistem modern, sigur și accesibil – CNAS # Economica.net
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) spune că platforma PIAS va fi înlocuită în anul 2026 cu un sistem modern, sigur și accesibil.
11:10
Shutdown SUA – Lipsa datelor statistice americane, un motiv de îngrijorare pentru factorii de decizie din întreaga lume # Economica.net
Închiderea Guvernului SUA, care a oprit publicarea de date statistice oficiale, ar putea începe să provoace dificultăţi factorilor de decizie din Japonia şi din alte ţări, unde informaţiile despre evoluţia celei mai mari economii din lume influenţează perspectivele pentru propriile monede, performanţe comerciale şi inflaţie, transmite Reuters.
11:10
Revoluţia verde – Investitorii alocă mai mulţi bani pentru tehnologiile verzi (Bloomberg) # Economica.net
Investiţiile globale făcute în tehnologiile verzi în primele trei trimestre al acestui an le-au depăşit pe cele realizate în întregul an 2024, în condiţiile în care creşterea explozivă a cererii de energie din partea centrelor de date a îmbunătăţit perspectivele pentru sectorul tehnologiilor verzi, transmite Bloomberg.
11:10
Valoarea producţiei agricole a scăzut, anul trecut, cu 4,3%, comparativ cu 2023, totalizând 100,5 miliarde de lei preţuri curente, potrivit datelor definitive publicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
11:10
Berbecul italian – Încăpăţânarea autorităţilor de la Roma de a miza pe aur dă roade odată cu explozia preţurilor # Economica.net
Italia, ale cărei active suverane, de la obligaţiuni la bănci, au fost atât de des subiectul unor crize pe pieţele financiare în ultimii ani, se bucură în prezent de faptul că valoarea rezervelor de aur ale băncii sale centrale a crescut, odată cu preţurile record la metalul galben, transmite Reuters.
11:10
Oprah Winfrey, lider media la nivel global, vine pentru prima dată în România pe 16 septembrie 2026, la summitul BRAND MINDS.
11:10
Românii pun sănătatea pe primul loc, dar nu scot bani din buzunar pentru tratamente mai bune. Câți ar renunța la Netflix sau la haine pentru o asigurare privată de sănătate- Sondaj Allianz Țiriac # Economica.net
Peste 70% dintre persoanele intervievate de Allianz Țiriac într-un sondaj online realizat pe 1.036 de indivizi spun că sănătatea este principala lor grijă. Ca și în cazul protecției locuinței împotriva dezastrelor, însă, foarte puțini își fac și o asigurare privată de sănătate, care le-ar putea facilita accesul la îngrijiri medicale de nivel mai bun.
11:10
Consiliul Local al Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro casa negustorului Dimitrie Petrescu # Economica.net
Consiliul Local al Sectorului 1 și-a exercitat dreptul de preempțiune pentru achiziția casei negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire de patrimoniu situată pe Calea Griviței la nr. 115. Tranzacția a fost intermediată de filiala din România a Sotheby’s International Realty.
Acum 6 ore
09:40
Trump se declară foarte dezamăgit de Putin înainte de vizita lui Zelenski la Casa Albă # Economica.net
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că este "foarte dezamăgit" de liderul rus Vladimir Putin, cu doar câteva zile înainte de vizita preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, informează miercuri DPA.
09:40
Sphera Franchise semnează pentru deschiderea a cinci restaurante Hard Rock Café în România și Republica Moldova # Economica.net
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe începând cu anul viitor, a anunțat compania.
09:20
Marca Zeekr, parte a grupului chinez Geely, și-a prezentat oferta pentru piața din România. Cel mai accesibil model costă minimum 38.990 de euro și oferă o autonomie de 330 km.
09:20
Cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc”, în timpul Guvernului Bolojan – Profit.ro # Economica.net
Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc” din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul statistic, scrie Profit.ro.
09:20
Danezii de la Eurowind, unii dintre pionierii regenerabilelor, ridică miza în România: țintă de 1.000 MW instalați la orizontul anului 2030 și investiții de sute de milioane de euro # Economica.net
Compania daneză Eurowind, prezentă de 14 ani pe piața din România, va dezvolta proiecte eoliene, fotovolatice și baterii la scară largă în România. Ținta este de 1.000 MW instalați până în 2030, iar o treime din investițiile grupului sunt alocate României.
08:40
Parcul din cartierul Henri Coandă va deveni un spaţiu public multifuncţional, accesibil şi atractiv pentru toate categoriile de vârstă, iar Parcul Regina Maria va fi reamenajat integral, pe o suprafaţă de 15.374 de metri pătraţi, cu o proporţie de 85% spaţiu verde.
Acum 24 ore
22:40
Poșta Română depășește doar Republica Moldova la cele mai bune servicii din regiune. Cum arată Topul mondial al excelenței în serviciile poștale # Economica.net
România ocupă locul 47 din 180 de țări analizate în clasamentul celor mai bune servicii poștale din lume realizat de Uniunea Poștală Universală (UPU). Deși și-a îmbunătățit performanța față de clasamentele anterioare, România rămâne în urma majorității statelor din Europa de Est, precum Bosnia și Herțegovina, Ucraina, Polonia sau Ungaria, și a reușit să devanseze doar Republica Moldova în regiune. Raportul arată că serviciile poștale românești sunt apreciate pentru fiabilitate, dar continuă să fie percepute drept puțin relevante pentru nevoile actuale ale consumatorilor.
22:40
Oficial. Anunț despre pensiile a 8 milioane de români: Sumele medii au crescut cu peste 50%. Plata din fondurile administrate privat a ajuns cât pensia medie pe un an sau cea minimă pe doi ani # Economica.net
Anunț important pentru cei peste 8 milioane de români care participă în sistemul de pensii administrate privat, cotizând obligatoriu cu 4,75% din salariul lor brut. În primele șase luni ale acestui an, la peste 16 ani de la lansarea sistemului, pensia medie plătită depășește 31.000 de lei, cu peste 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut.
22:30
Sfârșitul unei ere. Canalele de muzică MTV vor fi închise în toată Europa până la sfârșitul lui 2025 # Economica.net
Un semn al vremurilor în schimbare... Și o decizie de afaceri care reprezintă un moment cultural, semnalând moartea descoperirii muzicale comunitare și determinând o reflecție asupra modului în care consumăm muzică în era digitală.
22:30
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis mixt şedinţa de tranzacţionare de marţi, iar schimburile au depăşit 50,83 de milioane de lei (9,99 de milioane de euro).
22:30
FMI avertizează că au crescut riscurile pentru producerea unei corecții dezordonate a piețelor # Economica.net
Pieţele financiare se obişnuiesc prea mult cu riscurile, cum ar fi războaiele comerciale, tensiunile geopolitice şi deficitele guvernamentale extinse care, combinate cu activele deja supraevaluate, sporesc şansele unei corecţii "dezordonate" a pieţelor, a avertizat marţi Fondul Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters, relatează Agerpres.
22:30
Impetum Investments S.A., divizia de investiţii a Impetum Group, listează două emisiuni de obligaţiuni corporative garantate, cu o valoare totală de 5,18 milioane de euro, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare (SMT) al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), relatează Agerpres.
22:30
Wolf Theiss își consolidează echipa de Corporate/M&A prin numirea Claudiei Popescu în poziţia de Partener în România # Economica.net
Casa de avocatură Wolf Theiss anunță cooptarea Claudiei Popescu în calitate de Partener în cadrul biroului său din București, începând cu data de 15 octombrie 2025. Popescu se alătură echipei de Corporate/M&A a firmei, care reunește peste 150 de avocați la nivel regional.
22:30
Primăria Turceni ia un împrumut de 380 de milioane de euro de la BEI pentru construirea de proiecte fotovoltaice pe sute de hectare de teren # Economica.net
Primăria oraşului Turceni a semnat, marţi, un contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) pentru un proiect care îşi propune crearea unui hub de energie regenerabilă, transmite Agerpres.
22:30
Cu afaceri de aproape 190 de milioane de euro în 2024, lanțul românesc de magazine Diana vrea să închidă 2025 cu 100 de magazine.
22:30
Webasto va disponibiliza încă 300 de angajați. 80% dintre furnizorii germani amână, relochează sau anulează proiecte # Economica.net
Cunoscuta companie germană Webasto a anunțat că este nevoită să disponibilizeze încă 300 de angajați după cei 650 care au fost deja anunțați. Furnizorii de dimensiuni medii din Germania, amână, mută sau anulează proiecte.
22:30
S-a lansat aplicația care îți citește cartea de identitate de la distanță. Cum funcționează și la ce ajută # Economica.net
O nouă soluție digitală destinată instituțiilor publice și private permite citirea rapidă și securizată a datelor stocate în cipul noii Cărți Electronice de Identitate (CEI), eliminând barierele birocratice și reducând timpul de procesare în fluxurile de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer), arată un comunicat de presă al companiei OrchestrateID.
22:30
E nevoie de o nouă piață de energie în România, adaptată producătorilor din fotovoltaic # Economica.net
Piața de energie din România are nevoie de un nou produs, adaptat pentru producția de energie din surse regenerabile. Dacă s-ar crea, ar avea de câștigat și producătorii dar și furnizorii pentru clienții lor, a spus Raluca Rusu, CEO al companiei Power Peak Trading.
20:00
IEA estimează că supraproducția de petrol de anul viitor va ajunge la 4 milioane de barili pe zi # Economica.net
Piaţa globală a petrolului se va confrunta anul viitor cu un excedent chiar mai ridicat, de patru milioane de barili pe zi (bpd), deoarece OPEC+ (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii) și statele competitoare au majorat producţia, iar cererea rămâne redusă, se arată în raportul publicat marţi de Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA), transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:50
Nexperia poartă negocieri cu guvernele american și chinez pentru a-și putea exporta cipurile. Producătorul olandez a anunțat astăzi că se confruntă cu restricții din partea ambelor state # Economica.net
Producătorul olandez de cipuri Nexperia a anunţat marţi că se confruntă cu restricţii de export atât din partea SUA, cât şi a Chinei, ceea ce arată cum firma este strivită între doi rivali geopolitici şi tehnologici, transmite Reuters, relatează Agerpres.
19:20
Un fost angajat al Teraplast a dat compania în judecată pentru că a fost concediat și cere despăgubiri de milioane de euro # Economica.net
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a fost dat în judecată de un fost angajat care cere despăgubiri morale de milioane de euro, potrivit unui anunț al companiei remis Bursei de la București.
19:20
MAE: Peste 980.000 de persoane au vizitat pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka # Economica.net
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în decursul a 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), relatează Agerpres.
19:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,135 de miliarde de lei, la dobânzi de 7,27% şi 7,31% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
19:00
Tabel. Cele mai bune prețuri la energie electrică acum. Veste proastă la Hidroelectrica, surpriză la PPC. Șase nume noi în top 10 # Economica.net
Clasamentul celor mai bune prețuri la energie electrică era, vineri, 10 octombrie, cu mult diferit față de cel din 1 iulie 2025, prima zi cu prețuri liberalizate, arată datele ANRE analizate de Economica.net. Una peste alta sunt vești bune, cu o modificare neplăcută în cazul Hidroelectrica și o surpriză plăcută de la PPC Energie.
19:00
ORSE anunță că propunerile sale de combatere a sărăciei energetice au fost preluate de către Comitetului Economic și Social European # Economica.net
Măsuri urgente pentru combaterea sărăciei energetice, propuse de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), au fost incluse într-un aviz al Comitetului Economic și Social European, elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetățeni.
18:30
SUA au retras vizele de intrare în țară pentru cel puțin 50 de politicieni și oficiali mexicani, ca parte a luptei împotriva traficului de droguri – surse # Economica.net
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul campaniei de reprimare a traficului de droguri, au declarat agenţiei Reuters doi oficiali mexicani; ştirea de marţi arată că anulările de vize în acest context sunt mult mai numeroase decât cele câteva cazuri dezvăluite până acum, relatează Agerpres.
18:30
Final după 60 de ani. Termocentrala Ișalnița se va închide definitiv la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea definitiv la 1 ianuarie 2026, după cum le-a transmis liderilor sindicali din cadrul Sucursalei Ișalnița ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit presei locale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.