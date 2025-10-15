Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturi la Japan Open. Cea mai bine clasată sportivă din România o va întâlni pe Naomi Osaka

Primasport.ro, 15 octombrie 2025 13:50

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturi la Japan Open. Cea mai bine clasată sportivă din România o va întâlni pe Naomi Osaka

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum o oră
13:50
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturi la Japan Open. Cea mai bine clasată sportivă din România o va întâlni pe Naomi Osaka Primasport.ro
Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian s-au calificat în sferturi la Japan Open. Cea mai bine clasată sportivă din România o va întâlni pe Naomi Osaka
13:40
Situaţia de la CFR nu este pe placul lui Iuliu Mureşan! Ce spune fostul preşedinte al clujenilor despre o posibilă revenire Primasport.ro
Situaţia de la CFR nu este pe placul lui Iuliu Mureşan! Ce spune fostul preşedinte al clujenilor despre o posibilă revenire
Acum 2 ore
12:50
Metaloglobus – FCSB se va disputa pe stadionul din Clinceni! Justin Ştefan: „Căutăm soluţii pentru alte stadione” Primasport.ro
Metaloglobus – FCSB se va disputa pe stadionul din Clinceni! Justin Ştefan: „Căutăm soluţii pentru alte stadione”
Acum 4 ore
12:10
Gino Iorgulescu, nemulţumit de cum tratează Metaloglobus şi Unirea Slobozia problema stadionului de la Clinceni: “Văd că nu fac nimic” Primasport.ro
Gino Iorgulescu, nemulţumit de cum tratează Metaloglobus şi Unirea Slobozia problema stadionului de la Clinceni: “Văd că nu fac nimic”
Acum 6 ore
10:20
Cătălin Cîrjan, amintiri despre perioada petrecută la Rapid! Ce a declarat căpitanul lui Dinamo înainte de derby-ul de duminică: „Nu mi-au dat încredere” Primasport.ro
Cătălin Cîrjan, amintiri despre perioada petrecută la Rapid! Ce a declarat căpitanul lui Dinamo înainte de derby-ul de duminică: „Nu mi-au dat încredere”
09:50
Gigi Becali, reacţie uluitoare după ce a auzit de accidentarea lui Valentin Creţu: „Eh, nu are nimic” Primasport.ro
Gigi Becali, reacţie uluitoare după ce a auzit de accidentarea lui Valentin Creţu: „Eh, nu are nimic”
09:20
Naţionala Emiratelor Arabe Unite a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial! Cosmin Olăroiu, nemulţumit total de jucătorii săi: „E foarte dezamăgitor” Primasport.ro
Naţionala Emiratelor Arabe Unite a ratat calificarea directă la Campionatul Mondial! Cosmin Olăroiu, nemulţumit total de jucătorii săi: „E foarte dezamăgitor”
Acum 24 ore
00:10
VIDEO | Letonia – Anglia 0-5. "The Three Lions" merge la Campionatul Mondial după un parcurs perfect în preliminarii Primasport.ro
VIDEO | Letonia – Anglia 0-5. "The Three Lions" merge la Campionatul Mondial după un parcurs perfect în preliminarii
00:10
VIDEO | Portugalia – Ungaria 2-2. Maghiarii au obţinut un egal eroic în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Portugalia – Ungaria 2-2. Maghiarii au obţinut un egal eroic în prelungiri
00:00
VIDEO | Două goluri şi un record pentru Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria Primasport.ro
VIDEO | Două goluri şi un record pentru Cristiano Ronaldo în meciul cu Ungaria
14 octombrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Ungaria dă lovitura în prelungirile partidei cu Portugalia şi obţine o remiză nesperată! Victorii clare pentru Spania, Italia şi Anglia! Toate rezultatele zilei Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Ungaria dă lovitura în prelungirile partidei cu Portugalia şi obţine o remiză nesperată! Victorii clare pentru Spania, Italia şi Anglia! Toate rezultatele zilei
23:30
VIDEO | Slovan Ljubliana - Minaur Baia Mare 35-29. Slovenii au controlat fără emoţii meciul din European League Primasport.ro
VIDEO | Slovan Ljubliana - Minaur Baia Mare 35-29. Slovenii au controlat fără emoţii meciul din European League
23:20
Dezastru pentru Cosmin Olăroiu! Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea directă la Campionatul Mondial Primasport.ro
Dezastru pentru Cosmin Olăroiu! Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea directă la Campionatul Mondial
23:00
Naţionala titularului de la FCSB s-a calificat la Campionatul Mondial Primasport.ro
Naţionala titularului de la FCSB s-a calificat la Campionatul Mondial
22:50
Lisav Eissat, la un pas să semneze cu un club din SuperLiga: „De doi ani îl urmărim. Eu i l-am prezentat domnului Lucescu" | EXCLUSIV Primasport.ro
Lisav Eissat, la un pas să semneze cu un club din SuperLiga: „De doi ani îl urmărim. Eu i l-am prezentat domnului Lucescu" | EXCLUSIV
22:40
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Cristiano Ronaldo bate record după record! Programul complet
22:20
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Golul cu numărul 142 pentru Cristiano Ronaldo la echipa naţională! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Portugalia - Ungaria este capul de afiş al zilei! Golul cu numărul 142 pentru Cristiano Ronaldo la echipa naţională! Programul complet
22:10
VIDEO | Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League Primasport.ro
VIDEO | Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League
21:50
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi: „La prima estimare” | UPDATE EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu, ultimele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi: „La prima estimare” | UPDATE EXCLUSIV
21:20
Andrei Nicolescu, primele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi! Jucătorul lui Dinamo a ieşit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21: „Asta simte el” | EXCLUSIV Primasport.ro
Andrei Nicolescu, primele detalii despre accidentarea lui Alexandru Musi! Jucătorul lui Dinamo a ieşit accidentat în meciul România U21 - Cipru U21: „Asta simte el” | EXCLUSIV
21:00
Baschet masculin: CSO Voluntari, a doua victorie din European North Basketball League Primasport.ro
Baschet masculin: CSO Voluntari, a doua victorie din European North Basketball League
21:00
România U21 - Cipru U21 2-0! Pas important făcut de naţionala lui Costin Curelea spre calificarea la Campionatul European Primasport.ro
România U21 - Cipru U21 2-0! Pas important făcut de naţionala lui Costin Curelea spre calificarea la Campionatul European
21:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Remiză în Estonia - Moldova! Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Remiză în Estonia - Moldova! Programul complet
20:20
Surpriză de proporţii! Karim Benzema este aşteptat să revină în Europa pentru a semna cu un club legendar Primasport.ro
Surpriză de proporţii! Karim Benzema este aşteptat să revină în Europa pentru a semna cu un club legendar
19:10
Fabulos! Zinedine Zidane este aşteptat să preia una dintre cele mai puternice naţionale din lume: „E alesul” Primasport.ro
Fabulos! Zinedine Zidane este aşteptat să preia una dintre cele mai puternice naţionale din lume: „E alesul”
19:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Estonia - Moldova se joacă ACUM. Programul complet Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Estonia - Moldova se joacă ACUM. Programul complet
18:50
Naţionala şi-a demis selecţionerul, după dezastrul din preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial Primasport.ro
Naţionala şi-a demis selecţionerul, după dezastrul din preliminariile pentru calificarea la Campionatul Mondial
18:40
România U18 – Spania U18, scor 2-3, în Turneul celor 4 Naţiuni Primasport.ro
România U18 – Spania U18, scor 2-3, în Turneul celor 4 Naţiuni
18:00
Răzvan Marin a venit cu replica pentru Mircea Lucescu: „Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun” Primasport.ro
Răzvan Marin a venit cu replica pentru Mircea Lucescu: „Nu mai suntem copii! Să zică direct dacă nu sunt bun”
18:00
Victorie categorică pentru România U17 în preliminariile pentru Campionatul European Primasport.ro
Victorie categorică pentru România U17 în preliminariile pentru Campionatul European
17:40
OFICIAL | De nicăieri! „U” Cluj a transferat un atacant pe care Neluţu Sabău nu îl poate folosi Primasport.ro
OFICIAL | De nicăieri! „U” Cluj a transferat un atacant pe care Neluţu Sabău nu îl poate folosi
17:30
Fostul câştigător al Balonului de Aur nu s-a abţinut şi a spus totul despre Cristi Chivu: „Mi-a plăcut mai mult Interul lui Inzaghi” Primasport.ro
Fostul câştigător al Balonului de Aur nu s-a abţinut şi a spus totul despre Cristi Chivu: „Mi-a plăcut mai mult Interul lui Inzaghi”
17:10
România U16, învinsă de Germania, scor 8-2, într-un meci de verificare Primasport.ro
România U16, învinsă de Germania, scor 8-2, într-un meci de verificare
17:10
Bătăi de cap pentru Mikel Arteta! Titularul lui Arsenal s-a rupt şi va fi indisponibil o lună Primasport.ro
Bătăi de cap pentru Mikel Arteta! Titularul lui Arsenal s-a rupt şi va fi indisponibil o lună
17:10
MedLife lansează Longevity 100+, primul şi cel mai amplu program de testare genetică din regiune Primasport.ro
MedLife lansează Longevity 100+, primul şi cel mai amplu program de testare genetică din regiune
17:00
Japonia a scris istorie în amicalul cu Brazilia! La pauză, scorul era 2-0 pentru naţionala pregătită de Carlo Ancelotti, însă scorul final a lăsat mască pe toată lumea Primasport.ro
Japonia a scris istorie în amicalul cu Brazilia! La pauză, scorul era 2-0 pentru naţionala pregătită de Carlo Ancelotti, însă scorul final a lăsat mască pe toată lumea
17:00
Gianni Infantino a fost prezent la Sharm el-Sheikh: „Este foarte important pentru FIFA să fie aici” . Şeful forului fotbalistic mondial are o legătură strânsă cu Trump Primasport.ro
Gianni Infantino a fost prezent la Sharm el-Sheikh: „Este foarte important pentru FIFA să fie aici” . Şeful forului fotbalistic mondial are o legătură strânsă cu Trump
16:50
Editorial Vlad Măcicăşan | Greşelile lui Lucescu. Pe ce loc am fi fost fără ele? Primasport.ro
Editorial Vlad Măcicăşan | Greşelile lui Lucescu. Pe ce loc am fi fost fără ele?
16:40
Virgil Ghiţă i-a fermecat pe nemţi, după golul care a reaprins speranţele României! Cum a fost numit fundaşul lui Hannover de celebra publicaţie Bild Primasport.ro
Virgil Ghiţă i-a fermecat pe nemţi, după golul care a reaprins speranţele României! Cum a fost numit fundaşul lui Hannover de celebra publicaţie Bild
16:30
Mircea Lucescu a anunţat cine va fi căpitanul echipei naţionale: „Cu siguranţă” Primasport.ro
Mircea Lucescu a anunţat cine va fi căpitanul echipei naţionale: „Cu siguranţă”
16:20
Ce lovitură pentru Barcelona! Starul catalanilor s-a accidentat şi ar putea rata El Clasico Primasport.ro
Ce lovitură pentru Barcelona! Starul catalanilor s-a accidentat şi ar putea rata El Clasico
14:50
Joyskim Dawa, scurtă declaraţie despre revenirea pe teren! Fundaşul campioanei României a risipit orice semn de întrebare: „Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren” Primasport.ro
Joyskim Dawa, scurtă declaraţie despre revenirea pe teren! Fundaşul campioanei României a risipit orice semn de întrebare: „Fiţi pregătiţi să mă revedeţi pe teren”
Ieri
14:00
Eşec pentru naţionala U19, în ultimul amical înainte de preliminariile EURO 2026 Primasport.ro
Eşec pentru naţionala U19, în ultimul amical înainte de preliminariile EURO 2026
13:50
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB în legătură cu accidentarea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe gazon fundaşul campioanei României Primasport.ro
RMN-ul a confirmat temerile celor de la FCSB în legătură cu accidentarea lui Mihai Popescu! Cât va lipsi de pe gazon fundaşul campioanei României
13:50
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri live din inima teatrului românesc Primasport.ro
Studioul FNT by Cinemaraton: Dezbateri live din inima teatrului românesc
13:00
Edi Iordănescu, primul interviu după polemica apărută în jurul naţionalei României: „Sunt într-o postură ingrată. Mi-e foarte greu să vorbesc” Primasport.ro
Edi Iordănescu, primul interviu după polemica apărută în jurul naţionalei României: „Sunt într-o postură ingrată. Mi-e foarte greu să vorbesc”
13:00
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la Japan Open Primasport.ro
Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse, calificate în sferturi la dublu, la Japan Open
12:30
Probleme se ţin lanţ de FCSB! Un nou jucător important riscă să nu mai evolueze în acest sezon Primasport.ro
Probleme se ţin lanţ de FCSB! Un nou jucător important riscă să nu mai evolueze în acest sezon
12:00
Emeric Ienei, uluit de deciziile lui Mircea Lucescu din ultima perioadă: „Cum să faci asa ceva?”. Ce i-a transmis fostul selecţioner actualului antrenor al naţionalei Primasport.ro
Emeric Ienei, uluit de deciziile lui Mircea Lucescu din ultima perioadă: „Cum să faci asa ceva?”. Ce i-a transmis fostul selecţioner actualului antrenor al naţionalei
11:30
„Vrem să readuce Serie A la gloria de care se bucura în anii 1990”. Reacţia uneia dintre formaţiile italiene după decizia de a muta meciul din campionat în Australia Primasport.ro
„Vrem să readuce Serie A la gloria de care se bucura în anii 1990”. Reacţia uneia dintre formaţiile italiene după decizia de a muta meciul din campionat în Australia
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.