Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034
Financial Intelligence, 15 octombrie 2025 13:50
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă
Acum o oră
13:50
Dragoş Pîslaru: Propun coaliţiei să începem în trimestru I al anului viitor programarea pentru planul 2028-2034 # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat, miercuri, că va propune Coaliţiei ca România să înceapă
13:50
Cabinetul de la Berlin a aprobat, miercuri, un proiect de lege care vizează încurajarea muncii după pensionare, permiţând
13:30
Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea şi completarea Legii
Acum 2 ore
13:20
ANALIZĂ XTB, Claudiu Cazacu: Disputele SUA – China agită piețele globale. Investitorii pun trendul ascendent sub semnul întrebării # Financial Intelligence
Scăderea de vineri a bursei americane, cea mai mare de după episodul din aprilie, a forțat investitorii
13:10
Comisia Europeană propune extinderea iniţiativei unui “zid antidronă” în UE (surse) # Financial Intelligence
Comisia Europeană a propus extinderea unei iniţiative pentru un "zid antidronă" pe flancul estic al Europei pentru a
13:00
Norvegia va elimina scutirea de la plata TVA pentru maşinile electrice până în 2027 # Financial Intelligence
Norvegia, stat campion mondial pe segmentul maşinilor electrice, va elimina complet, până în 2027, scutirea de la plata
12:50
Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la UE # Financial Intelligence
"Este timpul ca Serbia să fie concretă" în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat
12:40
Dragoş Pîslaru: Nu ai cum, cu o ţară care e şantier în derulare şi cu 15-17 miliarde de euro, să ai o recesiune # Financial Intelligence
Românie nu ar avea cum să intre în recesiune în condiţiile în care este "un şantier în derulare",
Acum 4 ore
12:10
Ministrul Finanţelor, în SUA: Transmitem partenerilor americani un mesaj clar: România este pregǎtitǎ pentru noi investiţii, care sǎ asigure creştere şi competitivitate economicǎ # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, aflat într-o nouă vizită în SUA, anunţă, miercuri, că a început programul oficial la
11:50
Ungaria a criticat politica energetică a UE la o conferinţă organizată la Moscova # Financial Intelligence
Ungaria ar avea de suferit dacă i s-ar întrerupe accesul la energia rusească, a declarat miercuri ministrul ungar
Acum 6 ore
10:10
BANKING FORUM, ediția 2025 – LIVE
09:30
Powell: Economia SUA dă semne de consolidare, dar piaţa muncii rămâne slabă # Financial Intelligence
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, a declarat marţi că economia americană pare să urmeze o traiectorie mai
08:50
Comisia Europeană a petrecut opt ani ignorând minciunile fiscale ale Greciei. Unsprezece deficite raportate greșit, cinci avertismente de
08:50
Sphera Franchise Group anunță obținerea drepturilor de franciză Hard Rock Cafe pentru România și Republica Moldova # Financial Intelligence
Conducerea Sphera Franchise Group (SFG) a anunțat, azi, extinderea portofoliului Grupului prin adăugarea francizei Hard Rock Cafe, parte
08:50
Marinela-Sofia Tripa – eliberată din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon # Financial Intelligence
Marinela-Sofia Tripa a fost -eliberată din funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier
Acum 8 ore
07:00
Gorj: Proiect de 380 de milioane de euro pentru un hub de energie regenerabilă la Turceni # Financial Intelligence
Primăria orașului Turceni a semnat, marți, un contract cu Banca Europeană de Investiții (BEI) pentru un proiect care
06:40
Financial Intelligence organizează astăzi, 15 octombrie, cea de-a șasea ediție a evenimentului BANKING FORUM # Financial Intelligence
Financial Intelligence organizează miercuri, 15 octombrie 2025, de la ora 10:30, cea de-a cincea ediție a evenimentului BANKING
06:40
Piaţa globală a petrolului se va confrunta anul viitor cu un excedent chiar mai ridicat, de patru milioane
06:40
Bogdan Ivan reacţionează, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale # Financial Intelligence
Ministrul Energiei, Bogdan Iva a reacţionat, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă
06:30
Cresc şansele unei corecţii dezordonate a pieţelor globale, avertizează FMI # Financial Intelligence
Pieţele financiare se obişnuiesc prea mult cu riscurile, cum ar fi războaiele comerciale, tensiunile geopolitice şi deficitele guvernamentale
Acum 24 ore
20:20
Rheinmetall extinde dezvoltarea vehiculelor militare cu o nouă investiție în Zalaegerszeg, Ungaria # Financial Intelligence
80 de locuri de muncă suplimentare pentru specialiști în inginerie Agenția Maghiară pentru Promovarea Investițiilor (HIPA) finanțează 1,4
20:20
Eurodeputatul Dan Nica (PSD): Europa riscă să-şi piardă industria dacă nu susţine producţia proprie # Financial Intelligence
Europarlamentarul Dan Nica (PSD) declară că Europa riscă să-şi piardă industria dacă nu sprijină producţia proprie, opinie pe
19:50
Impetum Investments listează două emisiuni de obligaţiuni pe Bursa de Valori Bucureşti # Financial Intelligence
Impetum Investments S.A., divizia de investiţii a Impetum Group, listează două emisiuni de obligaţiuni corporative garantate, cu o
19:20
FMI a majorat marginal prognoza pentru evoluția economiei mondiale în 2025, pe fondul unei evoluții mai bune a comerțului internațional (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional a publicat astăzi ediția din toamna 2025 a raportului macroeconomic mondial, cu
19:10
Un fost angajat TeraPlast a dat în judecată compania, solicitând despăgubiri morale de 1,5% din cifra de afaceri; „Încetarea colaborării pe durata perioadei de probă a fost utilizată ca ultimă soluție, corectă și legală, în lipsa unei disponibilități de colaborare și adaptare la organizație”, potrivit companiei # Financial Intelligence
TeraPlast a anunțat, azi, că i-a fost comunicată o cerere de chemare în judecată în dosarul nr. 5032/118/2025,
18:20
Evergent Investments – Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data 29/30 octombrie 2025, revizuită # Financial Intelligence
Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 14 octombrie 2025, a hotărât revizuirea Ordinii de zi
18:20
Evergent Investments – Completarea ordinii de zi a AGEA din 29/30 octombrie 2025 # Financial Intelligence
Nr. ieșire: 5273/14.10.2025 Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A., având sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr.
17:50
Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului # Financial Intelligence
Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai
17:50
Boom-ul investiţiilor AI ar putea duce la turbulenţe bursiere, dar nu la o criză sistemică (economistul şef al FMI) # Financial Intelligence
Expansiunea investiţiilor din SUA în inteligenţa artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuaţii semnificative, aşa cum s-a
17:30
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF/ Ministrul Finanţelor anunţă că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care investighează zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală # Financial Intelligence
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, ale căror dosare „au trenat foarte mult timp",
17:20
AFIR a plătit peste 152 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, în perioada august – septembrie 2025 # Financial Intelligence
Fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale au primit, în perioada august – septembrie 2025, fonduri nerambursabile
17:00
Compania românească Inulta intră pe piața din Croația, cu soluții dedicate digitalizării funcției de CFO # Financial Intelligence
INULTA, companie românească de consultanță și furnizor de soluții software dedicate managementului financiar, lanțului de aprovizionare și performanței
17:00
PepsiCo inaugurează în România cea mai modernă linie de îmbuteliere a băuturilor în doze din Balcanii de Est, în urma unei investiții de 8,5 milioane de dolari # Financial Intelligence
PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi, a inaugurat astăzi o linie nouă de îmbuteliere
16:50
Prognozele de toamnă ale FMI – economia României va crește cu ritmuri anuale în ameliorare pe termen mediu, prin accelerarea investițiilor (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat în această dimineață la Washington ediția de toamnă a
16:00
Gigantul american Apple extinde investiţiile în regenerabile din Europa, inclusiv în România # Financial Intelligence
Gigantul tehnologic american Apple a anunţat o extindere majoră a investiţiilor sale în regenerabile în Europa, inclusiv în
15:50
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării se prăbușesc pe fondul înăspririi controlului Chinei asupra pământurilor rare esențiale; Rheinmetall pierde 4% # Financial Intelligence
Acțiunile europene au atins marți minimul ultimelor două săptămâni, inversând sentimentul în mare parte pozitiv de la începutul
15:20
MI5 avertizează politicienii britanici că sunt ţinte ale spionajului rus, chinez și iranian # Financial Intelligence
Agenția britanică de spionaj MI5 a emis luni un avertisment public rar membrilor parlamentului, care afirmă că sunt
15:10
Salrom a finalizat parcul fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1,963 MWp, amplasat în localitatea Pârteștii de Jos, județul Suceava # Financial Intelligence
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom), principalul producător de sare din România, anunță finalizarea parcului fotovoltaic cu o
15:10
Google vrea să investească 15 miliarde de dolari în într-un centru de date din India # Financial Intelligence
Google, divizie a Alphabet Inc, a prezentat marţi planuri ce vizează investiţii de aproximativ 15 miliarde de dolari
14:50
Libocor: Avem în vedere o contracţie a economiei de până în 0,6% din PIB în acest an şi peste 2% în 2026; Adrian Codirlaşu: Scădere puternică a consumului, creşterea şomajului şi a insolvenţelor # Financial Intelligence
România ar putea înregistra o contracţie a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul
14:30
Comisia Europeană a amendat Gucci,Chloe şi Loewe cu peste 157 de milioane euro pentru practici tarifare anticoncurenţiale # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat marţi că a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe pentru stabilirea preţurilor
Ieri
14:00
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 # Financial Intelligence
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia la plata a peste 253 de milioane de
13:30
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului; reducerea constantă a importurilor de petrol rusesc de către UE creează oportunități pentru Kazahstan și Azerbaidjan (Astana Times) # Financial Intelligence
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului pe fondul schimbărilor de pe piețele energetice globale. Astana
13:20
„Cultura fără pantofi și fără pantaloni”: Există cel puțin 26 de companii din domeniul tehnologiei în care pantofii sunt lăsați la ușa biroului # Financial Intelligence
Compania de codare AI Cursor are o politică de interzicere a pantofilor în birou. Această politică nu este
13:20
Când AI-ul minte: Cazul Deloitte și riscul de business de sute de mii de dolari pe care toți îl ignorăm (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Halucinațiile AI nu mai sunt o curiozitate tehnică, ci un risc de conformitate și reputațional major.
13:20
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de lege denumit generic proiectul Ecosistem, un demers de
12:40
Fundația ASSA anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame Vulnerabile în cadrul Conferinței anuale „Interacțiuni și Conexiuni” # Financial Intelligence
Fundația ASSA, dedicată sprijinirii mamelor din medii vulnerabile anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame, în cadrul
12:20
Deloitte, nevoită să ramburseze plata pentru un raport de 440.000 de dolari, ce conținea multiple erori generate de inteligența artificială # Financial Intelligence
Deloitte va oferi o rambursare parțială guvernului federal al Australiei pentru un raport de 440.000 de dolari care
12:00
Vodafone va înlocui echipamentele Huawei din reţelele sale cu echipamente Samsung # Financial Intelligence
Operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone a anunţat marţi că va implementa echipamente furnizate de gigantul tehnologic sud-coreean Samsung
12:00
Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni și încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% # Financial Intelligence
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%,
