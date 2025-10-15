La Teheran s-a inaugurat o stație de metrou dedicată Maicii Domnului

01:40

Marele istoric Ioan Scurtu, la rândul lui hăituit și dat în judecată abuziv de FDGR doar pentru că prezentase datele istorice legate de organizația nazistă a cărei continuator s-a erijat a fi FDGR, a publicat pe blogul său în urmă cu o zi, după vizita grofului Viktor Orban la slugile sale din UDMR și Coaliția PUPU, și adevărurile pe care le deține despre un