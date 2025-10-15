Cristi Moga, Cushman & Wakefield Echinox: „Randamentele de 6-7% din proiectele mici de real estate pot reprezenta o alternativă atractivă la achiziţia de apartamente date spre închiriere”
Ziarul Financiar, 15 octombrie 2025 14:00
Laura Dumea-Bencze, CBRE: Piaţa de retail este dinamică, însumează circa 4,8 mil. mp2 de spaţii comerciale. La nivel de livrări anul acesta avem deja undeva la 160.000 mp2. Spaţiile aflate în dezvoltare acum sunt la peste 400.000 mp2 dacă luăm în calcul şi livrările din 2025, iar valoarea investiţională ar însemna 1,3 mld. euro # Ziarul Financiar
Quartz Matrix, companie de tehnologie cu o istorie de 30 de ani, a fost selectată în programul MoonShotX şi pregăteşte extinderea internaţională, vizând pieţele din Austria şi Marea Britanie # Ziarul Financiar
Compania românească de tehnologie Quartz Matrix, cu o experienţă de peste trei decenii pe piaţa locală, a fost selectată să participe la programul de accelerare MoonShotX, un pas considerat esenţial în strategia sa de expansiune internaţională.
Chirurgia robotică creşte în România, iar furnizorul de echipamente medicale Sofmedica aduce robotul da Vinci 5 pe piaţa locală. Daniela Fistis, Sofmedica: Putem extinde accesul la chirurgia asistată robotic atât în sectorul privat, cât şi în cel public # Ziarul Financiar
Chirurgia robotică este în creştere în România, iar jucătorii din domeniul echipamentelor medicale aduc pe piaţa locală sisteme prin care îşi propun să extindă accesul la chirurgia asistată robotic atât în sectorul privat de sănătate, cât şi în cel public.
Imaginea României este cu lumini şi umbre. Lipsa de predictibilitate afectează costul capitalului, dar vina nu este a sectorului privat. Anul 2025, cel mai probabil va aduce o stagnare a economiei, cu o creştere de 1% anul viitor # Ziarul Financiar
Imaginea macroeconomică a României poate fi percepută cu lumini şi umbre, având în vedere principalele dezechilibre cu care se confruntă, deficitul de cont curent şi în mod special deficitul bugetar.
ZF IT Generation. Eusediu Margasoiu, cofondator Feexers, despre lecţiile învăţate după eşecul proiectului său - gândit ca „un Uber pentru servicii în casă“: „Am construit răspunsul perfect la întrebarea greşită“ # Ziarul Financiar
„Putem începe discuţia cu o înmormântare. Tocmai am făcut parastasul acelui proiect pe care noi l-am văzut minunat, pe nume Feexers.“ Cu această declaraţie a început o ediţie neobişnuită ZF IT Generation – în care de această dată invitatul a vorbit, “disecat“ mai degrabă, eşecul proiectului său în loc să discute despre ambiţii, planuri şi proiecte, cum se întămplă în majoritatea ediţiilor emisiunii. Eusediu Margasoiu, cofondator şi CEO Feexers a revenit după mai bine de cinci ani dela ZF IT Generation pentru a vorbi despre închiderea start-up-ului său, gândit ca un “Uber“ pentru servicii în casă, care, acum câţiva ani, părea să aibă toate ingredientele succesului: o echipă de executivi cu experienţă, finanţări cu „multe zerouri“ de la trei fonduri de VC şi investitori cunoscuţi, şi o execuţie „ca la carte“, bazată pe toate metodologiile moderne de business.
Bursă. Banca Transilvania a generat în primele trei trimestre o lichiditate mai mare decât alte 16 companii din indicele BET la un loc. Cine se mai remarcă în topul rulajelor # Ziarul Financiar
Grupul financiar Banca Transilvania (TLV), cea mai mare instituţie de credit din România după active, a dominat clar tranzacţiile la Bursa de Valori Bucureşti în primele nouă luni din 2025, cu un rulaj de 3,6 mld. lei, conform calculelor realizate de ZF pe baza datelor de la BVB.
Va fi Europa paradisul consumatorilor de fashion? După exportatorii chinezi de textile şi haine, şi cei indieni vor să inunde piaţa europeană cu produse ieftine. Vor urma exportatori şi din alte ţări? # Ziarul Financiar
Exportatorii indieni de textile sunt în căutare de noi cumpărători în Europa şi oferă disconturi clienţilor americani existenţi pentru a diminua lovitura dată de tarifele americane ridicate, de până la 50%, au declarat pentru Reuters executivi din industrie.
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Unde este Delawareul Europei, se întreabă invitatul special al evenimentului, fostul premier italian Enrico Letta. Pentru a-şi susţine economia vlăguită, Europa ar trebui să urmeze exemplul statului unde s-a născut Joe Biden, locul fără taxe # Ziarul Financiar
Urmează Gala ZF 2025, luni 17 noiembrie. Unde este Delawareul Europei, se întreabă invitatul special al evenimentului, fostul premier italian Enrico Letta. Pentru a-şi susţine economia vlăguită, Europa ar trebui să urmeze exemplul statului unde s-a născut Joe Biden, locul fără taxe
Şase ani de Afaceri de la zero şi primii noştri milionari. Braşovenii de la Office Vision, magazin de produse de papetărie şi birotică, au ajuns la 2 mil. lei afaceri. „Experienţa ne-a ajutat cel mai mult“ # Ziarul Financiar
Office Vision, magazin online şi fizic de produse de papetărie şi birotică, are în prezent în portofoliu mii de produse şi clienţi stabili. Antreprenorul Adrian Stoican a creat acest business alături de soţia sa şi crede că cel mai mult i-a ajutat experienţa din cei 25 de ani de când au intrat prima dată în acest domeniu.
Pagina verde. Cum încearcă un brand care antrenează generaţii de „constructori“ să fie prietenos cu mediul. „Anvelopele din seturile Lego sunt realizate folosind plase de pescuit vechi şi ulei de motor reciclat“ # Ziarul Financiar
Lego, una dintre cele mai cunoscute companii de jucării din lume, face paşi tot mai fermi către un viitor mai verde. Cu o istorie construită pe creativitate şi joacă, brandul danez îşi propune acum să reconstruiască modul în care produce – de la materialele folosite pentru celebrele cărămizi până la energia care le dă viaţă în fabrici.
Pagina verde. Model de business durabil. Cum a reuşit un antreprenor să facă o distilerie sustenabilă: Suntem 100% independenţi energetic. Fiecare picătură de ploaie care ajunge pe acoperiş este captată # Ziarul Financiar
Cristian Dragu a primit moştenire de la bunici o livadă în Scorţoasa (judeţul Buzău) şi a dezvoltat Distil Art, o distilerie artizanală unde a reuşit să folosească în mod sustenabil toate resursele.
Pagina verde. Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Beneficiile utilizării PET-ului şi mai ales rPET-ului. Cum se diferenţiază cele două şi de ce este nevoie de reciclarea lor # Ziarul Financiar
Plasticul este un material folosit într-o multitudine de industrii, însă una dintre cele mai frecvente forme ale acestui material este PET-ul, simbolul pentru tereftalatul de polietilenă, cel mai folosit tip de plastic şi cel mai facil de reciclat. PET-ul se utilizează pentru ambalaje de unică folosinţă, pentru îmbutelierea sucurilor şi pentru fibrele de poliester din care se fac haine.
Bursă. Cătălin Iancu, Evergent Investments: Piaţa noastră bursieră are bani, dar nu are instrumente. Este inacceptabil ca după 30 de ani de bursă să nu avem short selling şi derivate # Ziarul Financiar
România are lichiditate şi investitori dispuşi să plaseze bani în piaţă, dar lipseşte infrastructura financiară care ar putea transforma Bursa de Valori Bucureşti într-un jucător regional real, avertizează Cătălin Iancu, directorul general al Evergent Investments, în cadrul evenimentului ZF Piaţa de Capital 2025
Cum transformi o locuinţă într-un spaţiu aerisit şi luminos? „Designul interior are o misiune de magician“ # Ziarul Financiar
Într-un oraş unde preţul mediu pe metru pătrat depăşeşte 2.000 de euro în zonele centrale, optimizarea spaţiului devine o necesitate economică, nu doar estetică. Arhitecţii de interior confirmă că investiţia în design profesional reprezintă doar 3-4% din bugetul total de amenajare, dar poate genera economii substanţiale prin evitarea erorilor costisitoare şi maximizarea funcţionalităţii.
Cum a ajuns un antreprenor din Constanţa să producă legume pe 400 ha şi să le vândă apoi către marile lanţuri, către HoReCa şi procesatori? # Ziarul Financiar
Paul Muşat a pornit pe drumul antreprenoriatului încă din 2003. Atunci a pus bazele a ceea ce astăzi este Agrobrava, o companie din judeţul Constanţa care produce legume pe o suprafaţă de 400 de hectare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Antonio Oroian, Goldring: Lichiditatea redusă din aceste zile vine pe fondul creşterilor puternice ale indicilor din ultimele luni, actualei ediţii Fidelis şi incertitudinii fiscale # Ziarul Financiar
În afară de câteva tranzacţii speciale realizate cu acţiuni din indicele BET precum Aquila, BRD SocGen şi Digi Communications, lichiditatea Bursei de Valori Bucureşti pare să fi intrat pe un trend descendent în ultima lună, care a inclus mai multe zile în care rulajul pieţei principale de acţiuni nu a reuşit să depăşească pragul de 30 mil. lei.
ZF Live. Luciana Murăraşu-Jitariu, marketing specialist la Career Shift Hub: Suntem la finalul erei workaholicilor, pentru că a munci mult nu mai este sinonim cu succesul. Căutăm să muncim cu sens şi echilibru # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România intră într-o nouă etapă în 2025, una dominată de nevoia de sens şi echilibru la nivel personal, arată cel mai recent studiu S-Work 2025 realizat de Career Shift Hub. 62% dintre români declară că vor să-şi schimbe jobul, dar nu au un plan concret pentru a face acest pas, potrivit cercetării.
Gerald Flintoacă Filip, PRISA: Piaţa suplimentelor alimentare a crescut, consumatorii sunt atenţi la sănătatea lor # Ziarul Financiar
În ultimii ani, oamenii au fost tot mai atraşi de piaţa suplimentelor alimentare şi a vitaminelor, în contextul unui stil de viaţă tot mai stresant. Acest lucru a urcat şi vânzările la aceste produse, piaţa totală având o valoare de 870 mil. euro în 2024 în România, în creştere cu 8%.
Nu toată lumea se bucură de noile drumuri. Victor Berceanu, Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova # Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craiova, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat primele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
PepsiCo a investit 8,5 mil. dolari într-o linie nouă de îmbuteliere a băuturilor în doze în fabrica din Dragomireşti-Deal, unde are o capacitate de producţie anuală de 500 mil. litri, din care 20% merg la export # Ziarul Financiar
PepsiCo, unul dintre cei mai mari jucători din industria de produse alimentare şi băuturi, deţinut de investitori americani, a deschis o linie nouă de îmbuteliere a băuturilor în doze, în urma unei investiţii de 8,5 mil. dolari în fabrica din Dragomireşti-Deal, aflată în judeţul Ilfov.
Bursă. Cum taxează statele OECD, clubul la care aspiră şi România, câştigurile din acţiuni. Ungurii şi grecii, taxă fixă de 15%, iar polonezii de 19%, în Belgia şi Slovenia tranzacţiile sunt neimpozitate, altele le integrează în venitul personal # Ziarul Financiar
În majoritatea ţărilor, contribuţiile sociale nu se aplică asupra câştigurilor de capital, ceea ce face ca acestea să fie fiscalizate mai favorabil decât veniturile salariale. Multe jurisdicţii oferă cote reduse sau scutiri pentru o perioadă minimă de deţinere.
Enrico Letta, omul care a găsit soluţii pentru ca UE să aibă un viitor şi invitatul special al Galei ZF 2025: „Nu sunt un fan al americanizării Europei. Europa este un amestec fantastic între mic şi mare şi trebuie să păstrăm acest amestec“ # Ziarul Financiar
Europa are nevoie de propriul Delaware, micul stat american care găzduieşte majoritatea entităţilor corporate ale ţării, crede Enrico Letta, fostul premier italian care a pregătit un raport de 150 de pagini despre cum poate fi îmbunătăţită productivitatea şi competitivitatea economiei europene pentru a putea concura cu SUA şi China în arena mondială.
Deficitul de cont curent a ajuns, în primele opt luni din 2025, la 19 mld. euro. Ca întotdeauna în ultimii ani, el este influenţat de deficitul bugetar estimat în acest an la 8,4% din PIB (1.900 mld. lei estimat de INS) şi de neputinţa economiei de a satisface din surse proprii cererea internă # Ziarul Financiar
Potrivit datelor BNR publicate ieri, deficitul de cont curent al României a crescut în primele opt luni ale anului cu 800 de milioane euro, an/an, ajungând la 18,7 miliarde de euro. BNR arată că deficitul comercial este problema majoră pentru creşterea deficitului de cont (intrări şi ieşiri de valută) – dar aşa este de ani şi ani. Ceea ce înseamnă că economia internă nu produce, practic, ceea ce oamenii cumpără. Şi atunci, oamenii cumpără din import.
În Marea Britanie, companii mari de panificaţie, un exemplu fiind Hovis, folosesc inteligenţa artificială pentru a îmbunătăţi eficienţa şi controlul calităţii, pentru a prezice tendinţele cererii şi pentru a reduce deşeurile.
Ediţie specială ZF LIVE. Conferinţa SPEED 2025 - AI @ Full SPEED. Semnal de alarmă tras de experţi: „Companiile care nu experimentează acum cu AI riscă să devină irelevante în următorii 2-3 ani“ # Ziarul Financiar
România devine tot mai vizibilă pe harta tehnologiei globale, pe măsură ce marile companii internaţionale caută aici talent, ingineri şi parteneriate pentru proiecte strategice precum lansarea unei monede euro digitale (Digital Euro) sau integrarea inteligenţei artificiale (AI) în instituţiile financiare şi în corporaţii. Iar un element care va face diferenţa între organizaţiile care vor fi competitive pe piaţă şi cele care vor rămâne în urmă va fi curajul de a experimenta cu AI, nu doar de a o adopta teoretic.
Pagina verde. „Niciun business de sortare nu poate obţine profit doar din reciclarea materialelor. Are nevoie de partea de reutilizare“. Cum poate România să tureze motoarele în domeniul reciclării şi reutilizării textilelor, unde suntem pe ultimele locuri din UE. „Este nevoie de o standardizare a sistemelor de colectare la nivelul regiunilor ţării“ # Ziarul Financiar
Reutilizarea este un punct cheie în procesul de reducere a impactului pe care industria textilă îl are astăzi asupra mediului, iar România poate învăţa din experienţa Suediei în acest domeniu, prin organizarea sistemelor de colectare astfel încât să furnizeze în piaţă materii prime atât pentru partea de reutilizare, cât şi pentru reciclare astfel încât această industrie să devină de interes pentru investitorii din domeniu.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Mihai Stănescu, RoCoach: Faţă de acum zece ani există o preocupare mai mare din partea proprietarilor pentru viitor. Acum văd o structură de tip family office # Ziarul Financiar
După 35 de ani de capitalism, România intră în prima mare tranziţie de generaţii: fondatori care au ridicat companii în anii ’90–2000 se apropie de momentul retragerii, iar copiii sau managerii executivi trebuie să ducă mai departe businessurile. Dincolo de norme fiscale, audit şi scheme de guvernanţă, miza reală este „identitatea“ – felul în care o familie îşi defineşte valorile, modul de lucru şi raportarea la oameni. Fără un „pod“ între generaţii – constituţie de familie, consilii şi management delegat – deciziile rămân emoţionale, iar valoarea se erodează rapid. „Nu ne pensionăm din afacere, dar ne putem redistribui rolurile“, spune Mihai Stănescu, managing partner RoCoach, invitat în emisiunea CEC Bank pentru afaceri româneşti.
Bursă. Cum se poziţionează România, unde taxele – aplicate la câştigul brut - ar urma să crească de la 1 ianuarie 2026. Cum taxează statele OECD – clubul la care aspiră şi România – câştigurile din acţiuni: ungurii şi grecii, taxă fixă de 15%, iar polonezii de 19%, în Belgia şi Slovenia tranzacţiile sunt neimpozitate, altele le integrează în venitul personal # Ziarul Financiar
Câştigurile obţinute de investitori din vânzarea de acţiuni sunt tratate diferit în economiile dezvoltate ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), unele ţări aplicând o taxă fixă, de 15% ca în Grecia şi Ungaria, sau de 19% ca în Polonia, în timp ce altele, precum Slovenia şi Franţa, reduc cota progresiv pe măsură ce perioada de deţinere creşte.
