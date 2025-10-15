Românii o duc tot mai greu după creșterea inflației
TeleM Iași , 15 octombrie 2025 15:20
România înregistrează în continuare cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană. Rata anuală... Articolul Românii o duc tot mai greu după creșterea inflației apare prima dată în TeleM Regional.
• • •
Alte ştiri de TeleM Iași
Acum 30 minute
15:20
România înregistrează în continuare cele mai mari creșteri de prețuri din Uniunea Europeană. Rata anuală... Articolul Românii o duc tot mai greu după creșterea inflației apare prima dată în TeleM Regional.
Acum o oră
15:10
Autostrada A7, așteptată de toți moldovenii vine la pachet cu provocări majore față de infrastructura... Articolul Riscul de avarii la magistrala de apă a Pașcaniului este permanent apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 4 ore
13:40
Percheziții DIICOT în mai multe județe din țară într-un dosar de înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri # TeleM Iași
Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova au pus... Articolul Percheziții DIICOT în mai multe județe din țară într-un dosar de înșelăciune, delapidare și fals în înscrisuri apare prima dată în TeleM Regional.
13:30
În ultima zi de hram s-a depășit pragul de 200.000 de pelerini la Sf. Cuvioasa Parascheva # TeleM Iași
Potrivit datelor Gruparii Mobile de Jandarmi Bacau, peste 200.000 de pelerini au trecut in aceste... Articolul În ultima zi de hram s-a depășit pragul de 200.000 de pelerini la Sf. Cuvioasa Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
13:10
O bătrână care suferea de depresie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Nicolina # TeleM Iași
Incident socant astazi la amiaza, pe strada Clopotari din cartierul Nicolina. O batrana in varsta... Articolul O bătrână care suferea de depresie s-a aruncat de la etajul 4 al unui bloc din Nicolina apare prima dată în TeleM Regional.
12:40
Breșă uriașă în sistemul penitenciar românesc: deținuții au ‘spart’ sistemul informatic al ANP # TeleM Iași
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a dezvăluit un incident grav de securitate în... Articolul Breșă uriașă în sistemul penitenciar românesc: deținuții au ‘spart’ sistemul informatic al ANP apare prima dată în TeleM Regional.
12:00
Bazinul de înot din Dorohoi a fost închis pentru că Primăria nu mai are bani să plătească utilitățile # TeleM Iași
Bazinul de înot din municipiul Dorohoi, inaugurat cu fast în decembrie 2021, a devenit între... Articolul Bazinul de înot din Dorohoi a fost închis pentru că Primăria nu mai are bani să plătească utilitățile apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 6 ore
11:30
Garda de Mediu a derulat astăzi prima acțiune în teren cu dronele cumpărate cu bani din PNRR # TeleM Iași
Azi a avut loc prima acțiune de control din Sintești cu dronele Gărzii Naționale de... Articolul Garda de Mediu a derulat astăzi prima acțiune în teren cu dronele cumpărate cu bani din PNRR apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
Val de reacții ale ieșenilor după ce Poliția Locală a amendat două persoane ce vindeau baloane fără autorizație # TeleM Iași
O postare banala a Politiei Locala care a anuntat ca a amendat doua persoane ce... Articolul Val de reacții ale ieșenilor după ce Poliția Locală a amendat două persoane ce vindeau baloane fără autorizație apare prima dată în TeleM Regional.
10:20
Lia Olguța Vasilescu susține că se va rupe coaliția de guvernare dacă PNL și USR stabilesc un candidat comun la Primăria Capitalei # TeleM Iași
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care detine si functia de vicepreședinte PSD, a lansat o... Articolul Lia Olguța Vasilescu susține că se va rupe coaliția de guvernare dacă PNL și USR stabilesc un candidat comun la Primăria Capitalei apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Delgaz Grid pune la bătaie un contract de 13 milioane de euro pentru modernizarea instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune din județele Iași, Bacău, Suceava și Neamț # TeleM Iași
Delgaz Grid a scos la licitatie un contract de elaborare a serviciilor de proiectare privind... Articolul Delgaz Grid pune la bătaie un contract de 13 milioane de euro pentru modernizarea instalațiilor electrice de medie și joasă tensiune din județele Iași, Bacău, Suceava și Neamț apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Ministrul Energiei anunță că românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumpărare din UE # TeleM Iași
Declarația ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit căreia România are unul dintre cele mai ridicate prețuri... Articolul Ministrul Energiei anunță că românii plătesc cel mai mare preț real pentru energie, raportat la puterea de cumpărare din UE apare prima dată în TeleM Regional.
09:50
Medic Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient # TeleM Iași
Medic Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze... Articolul Medic Neurochirurg arestat după ce ar fi lăsat-o pe fiica de 12 ani să perforeze craniul unui pacient apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 8 ore
09:40
Omul de afaceri Alexandru Munteanu este propunerea pentru funcţia de premier al Republicii Moldova # TeleM Iași
Partidul Acţiune şi Solidaritate îl va propune pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova pe... Articolul Omul de afaceri Alexandru Munteanu este propunerea pentru funcţia de premier al Republicii Moldova apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat # TeleM Iași
Deputatul PSD Marius Budăi a anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi... Articolul Deputatul PSD Marius Budăi anunţă că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat apare prima dată în TeleM Regional.
09:10
Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren... Articolul CNIR verifică în teren stadiul proiectului Ditrău – Grințieș, parte din A8 apare prima dată în TeleM Regional.
08:50
În această dimineață, în județul Satu Mare, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.0... Articolul Cutremur ciudat în această dimineață, în județul Satu Mare apare prima dată în TeleM Regional.
Acum 24 ore
22:20
4 persoane s-au răsturnat cu o mașină de teren între Strunga și Buznea. Un bărbat și-a pierdut viața # TeleM Iași
În cursul acestei seri, echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident... Articolul 4 persoane s-au răsturnat cu o mașină de teren între Strunga și Buznea. Un bărbat și-a pierdut viața apare prima dată în TeleM Regional.
19:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț a transmis în această seară un mesaj RO-ALERT, după... Articolul Mesaj RO-ALERT în Piatra Neamț după ce a fost semnalată prezența unui urs apare prima dată în TeleM Regional.
17:40
În cursul acestei zile, echipajele Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos au intervenit la un accident... Articolul Accident rutier în sensul giratoriu din Tg. Frumos apare prima dată în TeleM Regional.
16:50
Reforma ANAF prinde contur: creștere de 11% a colectărilor și o nouă divizie care va investiga marile dosare de evaziune fiscală # TeleM Iași
Ministrul Finanțelor anunță primele rezultate concrete ale procesului de reformă și modernizare a Agenției Naționale... Articolul Reforma ANAF prinde contur: creștere de 11% a colectărilor și o nouă divizie care va investiga marile dosare de evaziune fiscală apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
Angajatii companiilor din cadrul Primariei Iasi au muncit de zor pentru a face zeci de... Articolul Sărmăluțele moldovenești, festin pentru pelerini apare prima dată în TeleM Regional.
Ieri
15:10
Doliu la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza din Iasi dupa ce s-a stins din viata directorul... Articolul Doliu la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:10
Un studiu realizat de MKOR arată că românii merg la dentist mai degrabă când apare... Articolul 61% dintre români amână vizita la dentist din cauza prețurilor ridicate apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Ministerul Afacerilor Interne a lansat astazi proiectul „Siguranță în Trafic”, născut din nevoia de a... Articolul Camerele CNAIR și ale administrațiilor locale vor fi integrate în sistemul eSIGUR apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Gigi Becali a venit la Iași pentru a participa la cel mai mare pelerinaj dedicat... Articolul Gigi Becali a venit la Iași pentru pelerinajul Sfintei Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
După 738 de zile petrecute în captivitate în Fâșia Gaza, israelianul cu origini romanesti, Guy... Articolul Israelian cu origini ieșene, eliberat după 738 zile de captivitate în Fâșia Gaza apare prima dată în TeleM Regional.
14:20
Dup ace a primit acceptul Guvernului, Primăria Iași se pregătește să contracteze un nou împrumut... Articolul Primăria Iași contractează un nou credit de 130 milioane lei pentru termoficare apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași a inaugurat unul dintre cele... Articolul Laborator modern de neuroradiologie intervențională inaugurat la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Ziua de 14 octombrie a fost, și în acest an, una cu totul specială pentru... Articolul Sfânta Cuvioasă Parascheva sărbătorită la Iași apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
Consiliul Județean Bacău va realiza un parc fotovoltaic în valoare de 2,5 milioane euro # TeleM Iași
Consiliul Judetean Bacau va construi un parc fotovoltaic de 2,31 MW în comuna Săucești, pe... Articolul Consiliul Județean Bacău va realiza un parc fotovoltaic în valoare de 2,5 milioane euro apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, peste 30.000 de persoane au asistat astazi... Articolul Familiile de preoți cu mulți copii, cinstite la Sf. Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
11:10
In ultimele 24 de ore, la punctul medical din curtea Mitropoliei s-au gestionat 27 cazuri... Articolul 7 pelerini au fost transportați la spital în ultimele 24 de ore apare prima dată în TeleM Regional.
10:40
La inceputul acestei luni, Primaria Iasi a emis autorizatia de construire a primului magazin IKEA... Articolul Undă verde pentru construcția primului magazin IKEA din zona Moldovei apare prima dată în TeleM Regional.
10:10
Comisia Europeană a aprobat pentru România suma de 11,5 milioane euro, pentru a spijini fermierii... Articolul Despăgubiri de 11,5 milioane de euro pentru România apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Pasagerii care vor zbura de pe Aeroportul din Suceava vor beneficia de zboruri mai sigure, chiar și pe timp de ceață # TeleM Iași
Lucrările pentru modernizarea sistemului de aterizare instrumental (ILS CAT III) la Aeroportul Internațional „Ștefan cel... Articolul Pasagerii care vor zbura de pe Aeroportul din Suceava vor beneficia de zboruri mai sigure, chiar și pe timp de ceață apare prima dată în TeleM Regional.
10:00
Tratamente accesibile pentru bolile grave. Lista medicamentelor compensate ar putea fi extinsă # TeleM Iași
Pacienții diagnosticați cu boli grave ar putea beneficia de noi medicamente care vor fi introduse... Articolul Tratamente accesibile pentru bolile grave. Lista medicamentelor compensate ar putea fi extinsă apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în... Articolul ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false apare prima dată în TeleM Regional.
09:40
Pe șantierul parcării supraetajate de la Spitalul Județean din Galați au sosit și se montează... Articolul A început montarea heliportului de la Spitalul Județean Galați apare prima dată în TeleM Regional.
09:30
Până acum niciuna dintre moţiunile opoziţiei nu a reuşit să adune voturi şi de la... Articolul AUR a depus o moţiune simplă la adresa ministrului agriculturii apare prima dată în TeleM Regional.
09:20
Creştinii ortodocşi o sărbătoresc marți pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei. La Iaşi... Articolul Creştinii ortodocşi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasa Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
13 octombrie 2025
18:40
Elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Iași au împărțit peste 1400 de pachete pelerinilor de la Sf. Parascheva # TeleM Iași
Pentru al 15-lea an, elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” au răspuns chemării de a fi... Articolul Elevii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” Iași au împărțit peste 1400 de pachete pelerinilor de la Sf. Parascheva apare prima dată în TeleM Regional.
18:20
Un șofer de camion în vârstă de 32 de ani, cetățean român, a fost găsit... Articolul Crimă între români în Italia apare prima dată în TeleM Regional.
17:30
Din cauza unei avarii apărute la conducta de aducțiune Moțca – Pașcani – în zona... Articolul Pașcaniul rămâne fără apă potabilă după o nouă avarie aparută pe șantierul A7 apare prima dată în TeleM Regional.
17:10
Se lansează schema de ajutor pentru repararea daunelor provocate de inundațiile de la Praid # TeleM Iași
Se lansează Schema de ajutor de stat pentru repararea daunelor provocate de inundațiile înregistrate la... Articolul Se lansează schema de ajutor pentru repararea daunelor provocate de inundațiile de la Praid apare prima dată în TeleM Regional.
15:50
In aceste zile se lucreaza la foc continuu la Directia de Crese Iasi unde sunt... Articolul Pregătiri pentru masa pelerinilor apare prima dată în TeleM Regional.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:40
Iubitorii de blănuri naturale sunt așteptați la Iași, în aceste zile, să probeze haine de... Articolul Vânzări modeste la târgul de blanuri de lux din Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15:00
S-au luat primele masuri la Spitalul de Copii Sf. Maria, dupa numirea noii conduceri interimare... Articolul Primele măsuri la Spitalul de Copii Sf. Maria luate de noua conducere interimară apare prima dată în TeleM Regional.
14:10
ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spãlare de bani # TeleM Iași
Dosarul în care este vizat un grup de 17 firme implicate în multiple acțiuni de... Articolul ANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune și spãlare de bani apare prima dată în TeleM Regional.
14:00
Elicopterul SMURD Galați solicitat de urgență în Grivița pentru o mamă, victimă a unui accident rutier # TeleM Iași
În aceste momente, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Galați intervin la un... Articolul Elicopterul SMURD Galați solicitat de urgență în Grivița pentru o mamă, victimă a unui accident rutier apare prima dată în TeleM Regional.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.