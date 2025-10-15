Armistițiul din Gaza amenințat de disputa privind returnarea ostaticilor israelieni morți

Veridica.ro, 15 octombrie 2025 15:20

Hamas spune că nu are acces la toate cadavrele pentru că unele sunt prinse sub dărâmături

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Veridica.ro

Acum 30 minute
15:20
Armistițiul din Gaza amenințat de disputa privind returnarea ostaticilor israelieni morți Veridica.ro
Hamas spune că nu are acces la toate cadavrele pentru că unele sunt prinse sub dărâmături
Acum 4 ore
12:20
Cum n-o dai! (6)-Lapte, miere și tancuri Veridica.ro
Lapte, miere și tancuri
Acum 6 ore
11:40
Comitetul anti-tortură al Consiliului Europei critică tratamentul pacienţilor psihiatrici din România Veridica.ro
Instituția susține că acesta ar putea constitui tratament inuman şi degradant şi o încălcare a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
11:10
Andrei Kurkov: „Între Rusia și Ucraina va exista un zid făcut din ură și o fâșie de pământ pârjolit” Veridica.ro
Rușii au o mentalitate colectivă, în care viața individului nu valorează nimic, iar literatura rusă clasică a fost pusă în slujba imperiului și a prezentat uneori agresorul drept victimă, crede scriitorul ucrainean. Andrei Kurkov. Într-un interviu acordat Justinei Bandol*, Kurkov a vorbit și despre literatura ucraineană în timp de război și a spus cum vede viitorul relației dintre Ucraina și Rusia.
10:40
Valoarea producţiei agricole a scăzut la 100,5 miliarde de lei, în 2024 Veridica.ro
Cultura plantelor a deţinut cea mai mare pondere în structura producţiei agricole.
09:50
Producția industrială a scăzut cu 1,5%, în primele opt luni ale anului Veridica.ro
În august producţia industrială a fost cu 17,7% mai mică decât în luna precedentă.
Acum 12 ore
05:30
Australia anunță constituirea unui grup parlamentar de prietenie cu România Veridica.ro
Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din parlamentul de la Canberra a vorbit şi despre deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti.
Acum 24 ore
19:40
Rusia îi acuză pe disidenții din exil de terorism Veridica.ro
Principala agenție de informații a Rusiei a anunțat marți o anchetă amplă privind terorismul, îndreptată împotriva a aproape 40 de ruși care se opun războiului, intensificând atacul Kremlinului împotriva criticilor exilați ai invaziei Ucrainei.
19:20
Grevă generală în Belgia Veridica.ro
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles în cadrul unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și a reducerilor de cheltuieli, care a dus la oprirea zborurilor și a perturbat grav transportul public.
19:00
Israelul anunță că punctul de trecere a frontierei din Rafah, în Gaza, va rămâne închis până miercuri. Veridica.ro
Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt va rămâne închis până miercuri, iar fluxul de ajutoare către enclava palestiniană va fi redus, au declarat marți trei oficiali israelieni.
18:50
Polonia atrage atenția asupra unui posibil atac masiv rus Veridica.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marți că Europa trebuie să fie pregătită pentru o incursiune a Rusiei în regiune, spunând că ar fi „iresponsabilă” să nu construiască sisteme de apărare precum un „ zid al dronelor ” pe flancul său estic.
18:30
Pavilionul României de la Expo 2025 Osaka, succes internațional Veridica.ro
Peste 980.000 de persoane au vizitat standul țării noastre, în cele șase luni de desfășurare a evenimentului.
18:30
Premierul francez propune înghețarea reformei pensiilor Veridica.ro
Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu a declarat în fața parlamentului că susține suspendarea controversatelor reforme ale pensiilor din 2023, în contextul unor moțiuni cruciale de neîncredere care vor avea loc la sfârșitul acestei săptămâni.
17:10
FMI reduce estimările privind avansul economiei românești în acest an Veridica.ro
Instituția financiară prognozează o creștere de doar 1% a PIB-ului României.
16:50
Deficitul comercial al României a crescut la 18,789 miliarde de euro Veridica.ro
Investițiile străine directe s-au majorat la 4,685 miliarde de euro.
Ieri
13:20
Şeful NATO ironizează starea flotei navale ruse după defectarea unui submarin Veridica.ro
Rusia susţine că subamrinul a ieşit la suprafaţă din cauza regulilor de navigaţie, dar surse neoficiale vorbesc depre o scurgere de combustibil la bord
13:00
Ministrul german de Externe: Rusia dorește să ne testeze hotărârea, în fiecare zi Veridica.ro
Șeful diplomației germane, Johann David Wadephul, s-a aflat într-o vizită oficială la București.
12:40
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut la 6,47% pe an Veridica.ro
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor este de 6,06% pe an.
12:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Militari britanici, alături de Rusia contra „noului Hitler”, Zelenski Veridica.ro
Președintele ucrainean este un dictator criminal, asemenea lui Hitler, iar militarii britanici sunt nevoiți să se înroleze în armata rusă pentru a-l opri, potrivit presei pro-Kremlin.
11:50
Primul fost preşedinte al Franţei se va afla în spatele gratiilor Veridica.ro
Nicolas Sarkozy şi-a aflat data încarcerării după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare
11:20
Paturile QAnon vindecă orice boală Veridica.ro
Donald Trump promovează paturi miraculoase, Moldova e Azerbaidjan, iar BBC a știut în avans despre atacul anti-semit de la Manchester.
10:40
George Simion candidează pentru un nou mandat de președinte al AUR Veridica.ro
Formațiunea extremistă se va întruni în cadrul unui congres pe 30 noiembrie, la Alba Iulia.
10:10
Trump se felicită pentru pacea din Orientul Mijlociu Veridica.ro
Preşedintele american refuză însă să vorbească despre crearea unui stat palestinian, considerată soluţia încheierii conflictului cu Israelul.
09:20
Trump confirmă noua vizită a lui Zelenski Veridica.ro
Preşedintele ucrainean spune că vrea să discute o serie de pași care vor contribui la realizarea păcii.
13 octombrie 2025
20:50
De ce i-a acordat Putin o medalie fiului directorului adjunct al CIA? - [PROFILAKTIKA] Veridica.ro
Putin amenință Europa cu o baionetă rusească, serviciile secrete rusești anunță noi provocări împotriva țărilor NATO, iar oficialii Kremlinului plănuiesc să extragă bani din Occident pentru Africa. Acestea și multe altele – în noul episod
19:00
Premierul francez spune că singura misiune a noului guvern este depășirea crizei politice. Veridica.ro
Cabinetul Lecornu 2 ar putea fi însă destituit chiar de miercuri
18:20
Zeci de răniți în Slovacia într-un accident feroviar Veridica.ro
Două trenuri s-au ciocnit într-o regiune din estul țării
18:00
Trump cere echipei sale să se concentreze pe încheierea războiului din Ucraina Veridica.ro
Președintele american a repetat în timpul unui discurs în Israel că rezolvare conflictului cu Rusia s-a dovedit mai dificilă decât credea.
17:20
Noi întreruperi de curent în Ucraina în urma bombardamentelor rusești Veridica.ro
Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene odată cu apropierea iernii.
17:00
Summit în Egipt pentru încheierea definitivă a războiului din Gaza. Veridica.ro
În discursul rostit în Parlamentul israelian, Donald Trump a spus că a venit momentul reconstrucției și prosperității
16:30
AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii Veridica.ro
Parlamentarii formaţiunii îl acuză pe Florin Barbu că are "zero" realizări de când se află la conducerea ministerului.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Donald Trump elogiat în parlamentul israelian Veridica.ro
Trump, adresându-se Knessetului, salută „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”.
14:20
Breaking Fake News: Vaccinul anti-HPV și paracetamolul – ținte ale dezinformării (TVR1) Veridica.ro
Care este reacția medicilor români la afirmația președintelui Trump privind nocivitatea paracetamolului, dar și la moțiunea depusă de partidul SOS România împotriva vaccinării HPV?
14:10
Energia electrică, cea mai mare scumpire în luna septembrie Veridica.ro
În ritm anual, creşterea preţului electricităţii se apropie de 70%.
12:50
Salariul mediu net a scăzut la 5.387 lei, în august Veridica.ro
Comparativ cu luna iulie, scăderea este 2,4 procente.
12:40
AUR continuă să conducă în preferințele electoratului român Veridica.ro
Partidele din coaliția de guvernare adună, împreună, sub 50% din opțiunile electorale.
10:50
Hamas a început eliberarea ostaticilor Veridica.ro
Primii 7 ostatici au fost preluați luni dimineață de Crucea Roșie din Gaza și acum aceștia se află în Israel.
10:10
Ministrul de externe german, vizită în România Veridica.ro
Johann Wadephul se va întâlni mâine, la București, cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu.
10:00
FAKE NEWS: Franța a influențat rezultatul alegerilor din România Veridica.ro
Franța a manipulat rezultatul alegerilor din România, potrivit unei narațiuni false care apare într-o publicație afiliată partidului extremist AUR.
09:50
Rata anuală a inflației a urcat la 9,88% în septembrie Veridica.ro
De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA majorată la 21%.
09:30
Senatul dezbate astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei Veridica.ro
Opoziția îl acuză pe Radu Miruță că este „părtaș la distrugerea companiilor mici și mijlocii din România”.
12 octombrie 2025
14:20
Producția românească de cărbune a scăzut cu 2% în primele șapte luni din 2025 Veridica.ro
În aceeași perioadă, importurile s-au redus cu 53,5%.
13:20
Aproape jumătate dintre români nu doresc stagiu militar obligatoriu Veridica.ro
55% dintre concetățeni nu doresc ca România să trimită trupe în ajutorul R. Moldova, în eventualitatea unui atac rusesc.
10:30
Exercițiile MOBEX 25 încep, astăzi, în Capitală Veridica.ro
Aceste acțiuni se desfășoară periodic și au ca scop verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare, nu mobilizarea pentru război.
10:10
Presă: PSD își va alege noua conducere pe 7 noiembrie Veridica.ro
Liderii social-democrați vor anunța, mâine, data congresului.
09:50
România începe astăzi operaționalizarea EES pentru cetățenii non-UE Veridica.ro
Sistemul presupune colectarea datelor alfanumerice și biometrice pentru cetățenii care vin din țări din afara UE.
11 octombrie 2025
21:50
Hamas mobilizează luptători în Gaza, pe fondul creșterii temerilor de violență internă Veridica.ro
Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.
20:20
Avioane britanice au efectuat o misiune de 12 ore cu SUA și NATO în apropierea graniței cu Rusia Veridica.ro
Marea Britanie a anunțat sâmbătă că două aeronave ale Forțelor Aeriene Regale au efectuat o misiune de 12 ore la începutul acestei săptămâni, alături de forțele americane și NATO, pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și aeronavelor rusești în spațiul aerian NATO.
20:10
Sebastien Lecornu numit din nou prim-ministru Veridica.ro
Sébastien Lecornu și-a început sâmbătă al doilea mandat de prim-ministru al Franței sub semnul incertitudinii, fiind forțat să aleagă un nou cabinet care să prezinte un buget până la termenul limită de luni, în contextul în care rivalii s-au angajat să-i răstoarne guvernul.
18:00
Voluntarul român din armata ucraineană e dat dispărut în acțiune Veridica.ro
Adrian Viorel Iurca, soldatul român de 31 de ani din Arad cunoscut sub nunele „Blackfish” pe care Veridica l-a intervievat în ianuarie 2025 este oficial dispărut în misiune și se presupune că a decedat în estul Ucrainei.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.