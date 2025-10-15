George Copos redeschide Telecabina Tâmpa şi restaurantul Panoramic din Braşov, după investiţii de 20 mil.euro

08:15

„Putem începe discuţia cu o înmormântare. Tocmai am făcut parastasul acelui proiect pe care noi l-am văzut minunat, pe nume Feexers.“ Cu această declaraţie a început o ediţie neobişnuită ZF IT Generation – în care de această dată invitatul a vorbit, “disecat“ mai degrabă, eşecul proiectului său în loc să discute despre ambiţii, planuri şi proiecte, cum se întămplă în majoritatea ediţiilor emisiunii. Eusediu Margasoiu, cofondator şi CEO Feexers a revenit după mai bine de cinci ani dela ZF IT Generation pentru a vorbi despre închiderea start-up-ului său, gândit ca un “Uber“ pentru servicii în casă, care, acum câţiva ani, părea să aibă toate ingredientele succesului: o echipă de executivi cu experienţă, finanţări cu „multe zerouri“ de la trei fonduri de VC şi investitori cunoscuţi, şi o execuţie „ca la carte“, bazată pe toate meto­dologiile mo­derne de business.