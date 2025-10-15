Gestul lui Atanas Trică a emoționat o țară întreagă! Lorena Balaci, impresionată până la lacrimi: „Dincolo de gol, rămâne omul!”
Fanatik, 15 octombrie 2025 16:50
Atanas Trică a marcat cu Cipru, iar apoi i-a dedicat reușita sa prietenului Mihnea Rădulescu. Gestul său nu a putut decât să o emoționeze pe mama sa, Lorena Balaci, dar și pe jucătorul Universității Craiova.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
17:20
Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele care dau PSD cu 20%. Care crede că ar fi scorul real al partidului # Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu crede că scorul real al PSD, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ar fi mai mare decât cifrele pe care le arată sondajele.
17:20
Celebrul comentator sportiv l-a făcut pe primarul Daniel Băluță să acționeze imediat: „Mesajul meu a avut efect” # Fanatik
Cea mai nouă sală de sport din București, construită în Sectorul 4, cel administrat de primarul Daniel Băluță, l-a făcut pe un cunoscut comentator sportiv să răbufnească.
Acum 10 minute
17:10
Aalborg – Dinamo, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” în căutarea primei victorii în Champions League # Fanatik
Dinamo joacă la Aalborg în etapa 5 de Liga Campionilor la handbal masculin. Programul complet al rundei, ce meciuri se văd la tv, clasamentul actualizat și cote pariuri în Champions League.
17:10
Motivul pentru care noul director de la Apele Române a solicitat mărirea salariului cu 15%. Ce se întâmplă cu cererea lui Florin Ghiță # Fanatik
Florin Ghiță a fost numit director la Administraţia Naţională Apele Române de către Diana Buzoianu, ministrul Mediului. El se judecă cu compania pentru plata unor sporuri.
Acum 30 minute
16:50
Gestul lui Atanas Trică a emoționat o țară întreagă! Lorena Balaci, impresionată până la lacrimi: „Dincolo de gol, rămâne omul!” # Fanatik
Atanas Trică a marcat cu Cipru, iar apoi i-a dedicat reușita sa prietenului Mihnea Rădulescu. Gestul său nu a putut decât să o emoționeze pe mama sa, Lorena Balaci, dar și pe jucătorul Universității Craiova.
Acum o oră
16:30
Dezvăluiri șocante! Pilotul profesionist este acuzat că a violat o asistentă care avea grijă de Michael Schumacher chiar în casa germanului! # Fanatik
Acuzații uluitoare făcute de procurori la adresa unui pilot profesionist, apropiat al lui Mick, fiul lui Michael Schumacher
Acum 2 ore
16:20
FCSB are mari probleme în defensivă după accidentarea lui Mihai Popescu. În aceste condiții, Gigi Becali a hotărât să readucă un jucător în lotul pentru Europa League.
16:00
Tinerii din Germania, recrutați prin tragere la sorți. Scandal fără precedent pe tema serviciului militar # Fanatik
Noua lege a recrutării din Germania a fost blocată din cauza disensiunilor din coaliţie. Planul ca recruţii să fie selectaţi prin tragere la sorţi a divizat partidele din Bundestag.
15:50
Erling Haaland, apariție uluitoare într-o scurtă vacanță de golf în Spania. Reacții fabuloase ale fanilor # Fanatik
După ce a făcut show în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Erling Haaland a plecat într-o scurtă vacanță în Spania. Starul norvegian a mers să joace golf și și-a surprins fanii cu o vestimentație neobișnuită.
Acum 4 ore
15:20
Mihai Popescu s-a accidentat în meciul România - Austria 1-0 și astfel FCSB și Gigi Becali vor primi, conform regulamentului, compensații financiare de la FIFA
15:20
Plângerea penală care dinamitează coaliția. Emanuel Ungureanu, deputat USR: „Și domnul Bolojan trebuie să respecte legea” # Fanatik
Un deputat USR a făcut o plângere penală pentru nerespectarea legii de către actuala coaliție și instituțiile statului cu privire la organizarea alegerilor în Capitală.
14:50
De miercuri până vineri, jucătorii din România au zile întregi cu motive de bucurie. Cel mai tare parteneriat vine cu minute de rotiri gratuite la SuperSpin, dar și alte surprize. De miercuri până vineri, toți […]
14:50
“A fost ca un ștergător de parbrize! A ras tot!”. Mircea Lucescu, elogii pentru titularul naționalei la care nu se aștepta nimeni! # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit care a fost jucătorul-cheie din succesul cu Austria. Ce fază de joc a adus un val de aplauze din partea publicului de pe Arena Națională.
14:20
Clipele de groază de la moartea lui Cătălin Hîldan povestite de dinamovistul Florin Cernat: “Eu i-am cărat capacul la sicriu…” # Fanatik
Florin Cernat a vorbit, vizibil emoționat, despre moartea lui Cătălin Hîldan, fostul său coechipier de la Dinamo. Cum a trăit acele momente cumplite
14:10
Viitor fără Gripă – Inițiativă națională de conștientizare și schimbare de politică publică privind vaccinarea voluntară antigripală la copii # Fanatik
În Parlamentul României a fost lansată inițiativa „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, care aduce în prim-plan rolul vaccinării antigripale la copii.
14:00
Cât de neobișnuit e cutremurul de 4 grade care a avut loc în Satu Mare. Un expert dezvăluie în ce alte zone din România pot apărea oricând seisme # Fanatik
Un cutremur de 4 grade a avut loc miercuri dimineață, 15 octombrie 2025, în Satu Mare. Cât de neobișnuit e și în ce alte locuri pot apărea astfel de seisme?
13:50
Cum s-au descurcat jucătorii lui Rădoi la echipele naționale! Singurul care a impresionat va pleca în iarnă de la Universitatea Craiova # Fanatik
Universitatea Craiova a dat nu mai puțin de opt jucători la echipele naționale, toți prinzând chiar și minute bune pe teren. Singurul care s-a evidențiat a fost Luca Băsceanu, cel care va părăsi Bănia în această iarnă.
13:30
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv # Fanatik
Un jucător de la FCSB are zilele numărate la FCSB după ce naționala țării sale a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026. Ce a spus Gigi Becali despre plecarea acestuia.
Acum 6 ore
13:10
De ce a spus Mircea Lucescu „în primul rând, este victoria mea!”. Selecționerul României a explicat reacția de la conferința de presă # Fanatik
Mircea Lucescu a venit cu explicații după declarația care a stârnit multe polemici în spațiul public la finalul meciului România - Austria 1-0
13:00
Ilie Năstase divorțează de a cincea soție. Ioana a făcut primele declarații despre separare: ”Fără partaj” # Fanatik
Ilie Năstase pune capăt celui de-al cincelea mariaj. Ioana a oferit primele informații despre despărțirea de jucătorul de tenis, în vârstă de 79 de ani.
12:50
A murit primul gimnast din istorie care a primit nota 10. Mesajul lui Vladimir Putin după decesul lui Aleksandr Dityatin, triplu campion olimpic # Fanatik
Unul dintre cei mai mari gimnaști ruși a murit la vârsta de 68 de ani. Mesajul transmis de președintele Vladimir Putin după trecerea în neființă a lui Aleksandr Dityatin.
12:30
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică” # Fanatik
Află cine este deținutul legat de „mafia cibernetică italiană” care a hackuit sistemul informatic al penitenciarelor românești și cum a reușit să modifice pedepsele și drepturile altor condamnați.
12:20
Val de ironii după transferul jucătorului de 19 ani în Superliga: „19 ani de când are buletin” # Fanatik
Jucătorul de 19 ani în acte a semnat cu echipa din Superliga și a devenit instant ținta ironiilor fanilor: „E mai bătrân decât antrenorul”
11:50
Au încasat un număr record de goluri! Care este cea mai slabă echipă din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Naționala ,care un lot evaluat la un milion de euro, a terminat preliminariile de calificare la CM 2026 cu un număr record de goluri primite
11:30
Florin Prunea îl distruge pe Răzvan Marin: „Cum poți să spui că ai jucat bine cu Cipru? Cu Austria au alergat ăia de la mijloc de au făcut spume” # Fanatik
Florin Prunea, intervenție abruptă în polemica iscată între Mircea Lucescu și Răzvan Marin la echipa națională. Fostul portar l-a pus la punct pe mijlocaș
Acum 8 ore
11:20
FC Hermannstadt, răspuns tăios după ce Mihai Stoica a spus că Kevin Ciubotaru nu poate juca la FCSB # Fanatik
Kevin Ciubotaru este unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga. Oficialii de la FC Hermannstadt au luat foc după ce Mihai Stoica a mărturisit că fundașul nu poate juca la FCSB.
10:50
România visează la un adversar accesibil în barajul pentru Campionatul Mondial! Cum pot ajunge tricolorii în urna a doua la tragerea la sorți # Fanatik
România mai are doar șanse pur teoretice la calificarea directă la Campionatul Mondial, dar naționala lui Mircea Lucescu are asigurată prezența la baraj
10:40
Când pleacă Mircea Lucescu de la echipa națională! Selecționerul a dat un răspuns ferm: “Am promis de la bun început” # Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre plecarea de la echipa națională. De ce depinde, de fapt, viitorul selecționerului. Promisiunea pe care a făcut-o în urmă cu un an.
10:10
Top 5 cei mai puternici oameni de pe planetă! Pe ce loc e Donald Trump și surpriza totală de pe locul 4 # Fanatik
Află cine a făcut topul celor mai puternici oameni de pe planetă. Pe ce loc l-a pus pe președintele SUA, Donald Trump, și ce a spus despre Zelenski
09:50
Și-a anunțat revenirea la FCSB! Vești bune pentru suporterii roș-albaștri: „Voi fi mai puternic” # Fanatik
Un fotbalist important de la FCSB și-a anunțat revenirea pe teren. Când se va produce acest lucru și cum se simte jucătorul după perioada de accidentare.
09:40
Fabrizio Romano, anunț total neașteptat. Decizia pe care Neymar e gata să o ia pe final de carieră. Ce i-a transmis superstarul brazilian agentului său.
Acum 12 ore
09:20
Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine cu o provocare mare” # Fanatik
Câteva specii de gândaci și moluște au ajuns să atenteze la securitatea energetică a României, fiind blocate proiecte care ne-ar salva în criza cu care se confruntă întreaga Europă.
09:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul cu Bologna din UEFA Europa League. Care sunt prețurile tichetelor # Fanatik
FCSB a anunțat care sunt prețurile la bilete pentru meciul cu Bologna din Europa League. Când vor fi puse în vânzare
08:50
Revenire spectaculoasă pentru Jaqueline Cristian. E în sferturi la Osaka, după ce a pierdut primul set cu 0-6 # Fanatik
Jucătoarea din România a reușit un meci fabulos la turneul WTA de la Osaka, reușind să confirme parcursul bun din acest sezon al tenisului profesionist
08:50
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României # Fanatik
Ce spune Mircea Lucescu despre salariul său la naționala României. Câți bani primește antrenorul în vârstă de 80 de ani de la Răzvan Burleanu. Sumă neașteptată.
08:20
Argentina lui Messi și-a făcut norma de goluri. Borna fantastică la care a ajuns selecționerul Lionel Scaloni la cârma campioanei mondiale # Fanatik
Argentina a făcut scor cu naționala statului Puerto Rico, într-un meci în care Messi nu a înscris, dar a fost favoritul publicului de pe stadionul pe care joacă Inter Miami
08:10
Cei doi jucători români de perspectivă pe care a pus ochii Giovanni Becali: „Se întoarce și joacă titular” # Fanatik
Giovanni Becali urmărește cu atenție tinerii jucători români. Cine sunt cele două „perle” pe care a pus ochii impresarul.
07:40
Când are loc tragerea la sorți a grupelor CM 2026. S-au stabilit data și ora exactă. Vine sau nu Donald Trump la ceremonie? # Fanatik
Când a fost programată și unde are loc marea tragere la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Donald Trump este așteptat la eveniment.
07:10
Ce au scris arabii, după ce Cosmin Olăroiu a pierdut calificarea directă la CM 2026: „Va intra într-un proces complicat” # Fanatik
Presa din Arabia a reacționat după ce naționala Emiratelor, antrenată de Cosmin Olăroiu, a ratat calificarea directă la Cupa Mondială din 2026, în urma unui eșec contra Qatarului.
06:40
„Jucătorii nu înțeleg limba!”. Criza de la naționala mică a României s-a adeverit. Câte goluri au putut să ia tricolorii în doar două meciuri cu Germania # Fanatik
Avertismentele fostului selecționer s-au adeverit! Câte goluri a putut să ia naționala de juniori a României în doar două meciuri cu echipa similară a Germaniei.
06:10
Brazilia s-a făcut de râs după ce a condus cu 2-0 la pauză, iar adversarii au scris istorie. Dezastru pentru Carlo Ancelotti # Fanatik
Cum a trăit Carlo Ancelotti amicalul Braziliei cu Japonia. Naționala Selecao a avut un avantaj de două goluri, însă ce a urmat i-a lăsat pe toți „mască”.
05:50
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai mari indemnizații # Fanatik
Companiile de stat cu cele mai mari salarii pentru oamenii numiți politic. Care e ministerul care conduce detașat în acest clasament
Acum 24 ore
01:00
Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii! Revenire de senzație la turneul final după o absență de 12 ani # Fanatik
Echipa națională pentru care evoluează un fotbalist din Superliga României a reușit o performanță fabuloasă: s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii.
00:50
Cosmin Olăroiu nu a avut milă, după ce a ratat calificarea la Mondial și va fi nevoit să joace baraj: „Nu este corect!” # Fanatik
Cosmin Olăroiu și naționala Emiratelor Arabe Unite au ratat calificarea directă la CM 2026 în fața Qatarului. Ce le-a transmis tehnicianul român arbitrilor
00:30
Scandal uriaș la Italia – Israel! Un jurnalist a ajuns la spital după ce a fost lovit în cap cu o piatră în urma protestelor pro-Palestina # Fanatik
Un jurnalist a fost grav rănit în urma incidentelor dinaintea meciului Italia - Israel. Peste 8.000 de persoane au făcut parte la marșul pro-Palestina. Care a fost reacția forțelor de ordine
00:10
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo a bătut un nou record!. De câte goluri mai are nevoie până la borna 1000 după „dubla” din Portugalia – Ungaria # Fanatik
Show făcut de Cristiano Ronaldo în Portugalia - Ungaria, scor 2-2, unde a stabilit un nou record. Pe cine a depășit superstarul lusitan.
14 octombrie 2025
23:50
E gata! Prima echipă europeană calificată matematic la Cupa Mondială. Alte 26 de formații și-au asigurat deja prezența la turneul final # Fanatik
O formație importantă din Europa și-a asigurat deja prezența la Cupa Mondială, cu două runde înainte de finalul grupelor preliminare. Despre cine este vorba.
23:40
Dezvăluire șoc! Transferul lui Vlad Dragomir la FCSB, la un pas să se fi realizat: „Meme Stoica a negociat” # Fanatik
Vlad Dragomir, fotbalistul care evoluează în Champions League și impresionează în tricoul echipei naționale, a fost aproape de un transfer la FCSB. De ce nu s-a realizat mutarea.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, din SuperLiga. Cote interesante pentru echipele care vor retrograda la finalul sezonului 2025-2026 # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 15 octombrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost pe retrogradatele din sezonul 2025-2026 din SuperLiga.
23:20
Scene incredibile imediat după Qatar – EAU 2-1! Cosmin Olăroiu, dezlănțuit, a fost potolit cu greu de jucători. Scandal și în tribune. Video # Fanatik
Cum a reacționat Cosmin Olăroiu după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Campionatul Mondial. Antrenorul român, cu nervii la maximum. Jucătorii au intervenit.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.