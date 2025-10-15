Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești

Newsweek.ro, 15 octombrie 2025 16:50

Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 5 minute
17:20
AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat scoaterea din ariile protejate a construcţiilor dinainte de 2007 Newsweek.ro
Deputații AUR, PSD, PNL şi UDMR au votat legea care permite scoaterea din ariile protejate a constru...
Acum 15 minute
17:10
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța Newsweek.ro
Pixuri contrafăcute în valoare de 714.000 lei, descoperite de inspectorii vamali din Constanța.
17:10
Rejudecarea procesului soților Ceaușescu, respinsă. Cine a cerut reabilitarea dictatorilor? Newsweek.ro
Judecătorii militari au respins, în urmă cu puțin timp, cererea de rejudecare a procesului prin care...
Acum o oră
16:50
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești Newsweek.ro
Parlamentul simplifică Justiția. Noua lege reduce birocrația la redactarea hotărârilor judecătorești...
16:30
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control Newsweek.ro
Cristian Piedone a fost trimis în judecată după ce anunțat angajații unui hotel că vine în control. ...
Acum 2 ore
16:20
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială Newsweek.ro
Ronaldo doboară recordul pentru cele mai multe goluri marcate în calificările la Cupa Mondială. Fotb...
16:10
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților Newsweek.ro
Instagram impune măsuri stricte pentru minori. Acces limitat și aprobare din partea părinților. Plat...
15:50
Avocații și magistrații fac front comun pentru pensiile speciale. Românii cu procese, scoși în față Newsweek.ro
Românii care au procese blocate din cauza grevei magistraților au cel mai de suferit. Situația este ...
15:40
Pas periculos? Chatbot-ul ChatGPT va genera conținut pentru adulți, cu tentă erotică Newsweek.ro
Chatbot-ul ChatGPT ar putea deveni un fel de consilier pe teme sexuale. I-au fost ridicate restricți...
15:40
Care spital le cere vizitatorilor să își pună botoșei la intrare? Newsweek.ro
La Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, purtarea botoșeilor a devenit obligatorie pentru toți cei...
15:30
Pașaportul SUA a ieșit din Top 10 global pentru prima dată. Unde se află Romania Newsweek.ro
Pașaportul american a scăzut în clasamentul puterii. Concret, Este pentru prima dată, pașaportul ame...
Acum 4 ore
15:10
Stay Fit Gym va deschide o sală de fitness la Family Market Tomeşti, dezvoltat de IULIUS Newsweek.ro
Compania IULIUS şi Stay Fit Gym, cea mai extinsă rețea de fitness din România și Europa de Est, cont...
15:10
Mica Recalculare i-a tăiat 500 lei din pensie unui pensionar. Ce document i-a scăzut pensia? Newsweek.ro
Un pensionar a rămas fără 500 lei la pensie după ce i s-a aplicat Mica Recalculare. Specialiștii în ...
15:00
Doliu în gimnastică. S-a stins legenda care a obținut nota 10 la Olimpiadă, la fel ca Nadia Comăneci Newsweek.ro
Lumea sportului mondial este în doliu. Aleksandr Diteatin, primul gimnast care a obținut nota perfec...
14:50
Cutremur în România. Două școli au fost evacuate și mai multe clădiri au fost afectate în Satu Mare Newsweek.ro
Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare. Două școli au ...
14:50
De ce Volvo S60 este considerat una dintre cele mai fiabile mașini din întreaga gamă Newsweek.ro
Fiabilitatea a fost mereu una dintre valorile centrale care definesc mașinile Volvo, iar modelul Vol...
14:40
Ce se întâmplă, de fapt, când pasagerii nu își dau telefonul pe mod avion în timpul unui zbor Newsweek.ro
Este sau nu periculos să folosești telefonul în timpul unui zbor, fără să fii pe mod avion? Un pilot...
14:30
Scamatoria Blue Planet: firmă datoare la stat, credite de sute de milioane de lei de la Eximbank Newsweek.ro
Una dintre cele mai mari firme de salubritate din țară, controlată prin interpuși, a reușit să dea o...
14:20
Economia intră la apă. Producția industrială se prăbușește cu 17% Newsweek.ro
Institutul Național de statistică prezintă cifre care trebuie să pună pe gânduri. Economia intră la ...
14:20
Românii pot compensa energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese. Legea, adoptată Newsweek.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compensez...
14:10
Rafinărie Lukoil din Rusia, în flăcări după un atac cu drone. Producea 15.000.000 tone de petrol/an Newsweek.ro
Un incendiu uriaș a izbucnit în dimineața de 15 octombrie la rafinăria Lukoil din Volgograd, una din...
14:00
Bolnavii de cancer pot primi banii din fondurile private de pensii. Proiectul, adoptat de deputați Newsweek.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proi...
13:50
Electrica a pus în funcţiune parcul fotovoltaic Satu Mare 2. Investiţie de peste 20.000.000 € Newsweek.ro
Parcul fotovoltaic Satu Mare 2, cu o capacitate instalată de 27,056 MW, a fost pus în funcţiune, dup...
13:40
De ce sistemul electric al României nu ține? Pe vremea lui Ceaușescu consumam 12.500 MW, acum 9.000 Newsweek.ro
Sistemul electric al României riscă să intre în colaps, deși e mai puternic decât înainte de Revoluț...
13:30
Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți adulții, asigurați sau nu Newsweek.ro
Ministerul Sănătății precizează că serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toate perso...
Acum 6 ore
13:20
Panou anti-Putin lângă Ambasada Rusiei din Bulgaria. Kremlinul a ocupat ilegal un teren din Sofia Newsweek.ro
Un panou uriaș cu mesajul „Aceasta nu este Moscova” a fost instalat lângă Ambasada Rusiei din Sofia,...
13:00
George Simion, pus la zid de șefa AUR Tineret. „Demisionez pentru că nu mă las călcată în picioare” Newsweek.ro
George Simion are probleme în filiala AUR Sibiu. A părăsit partidul șeful filialei Sebastian Suciu. ...
12:50
Isteria „România merge la război”. Mobilizarea rezerviștilor de o zi. Se pot face trageri cu arma Newsweek.ro
Pe internet s-a format o adevărată isterie după ce Ministerul Apărării Naționale face un exercițiu d...
12:20
Soldații ruși care refuză să lupte, executați de proprii colegi: „Mamă, o să spună că m-am sinucis” Newsweek.ro
În armata rusă, tot mai mulți militari dispar în circumstanțe suspecte sau sunt găsiți morți după ce...
12:10
Nou pas în modernizarea căii ferate Braşov-Sighişoara la 160 km/h: A fost săpat Tunelul Mureni Newsweek.ro
Un nou pas important a fost făcut în cadrul lucrărilor de modernizare a căii ferate Braşov-Sighişoar...
11:50
CoverTech – soluții inovatoare pentru grădini moderne Foto: coverthech Newsweek.ro
Poate o grădină să fie în același timp frumoasă, practică și funcțională pe tot parcursul anului? Di...
11:40
Cu cât a scăzut producția industrială a României față de anul trecut. Ce sectoare au mers mai bine Newsweek.ro
Producția industrială a României s-a diminuat, în primele opt luni ale anului față de același interv...
11:30
Noi date, în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti: Un român s-a furişat în Muzeul Drents Newsweek.ro
Au apărut noi date în ancheta furtului Coifului de la Coţofeneşti din Muzeul Drents. Un român cu leg...
Acum 8 ore
11:20
Curent în România dublu ca-n Franța Cum un gol energetic între Austria și Ungaria scumpește energia Newsweek.ro
De ce România plătește curentul la preț dublu față de Franța, este o întrebare pe buzele a multor ro...
11:00
Infuencerul care l-a promovat pe Georgescu în SUA, obligat să plătească 1,4 miliarde $ despăgubiri Newsweek.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins cererea influencerului conspiraționist Alex Jones de a anu...
10:50
Acuzația unui medic după ce o femeie a murit, refuzând cezariana: Efectul îndoctrinării suveraniste Newsweek.ro
Tragedia tinerei mămici din Constanța, care a murit după ce a refuzat cezariana și histerectomia ce ...
10:40
Performanţă istorică la șah, pentru România: Locul 5 la Open, la Campionatul European pe Echipe Newsweek.ro
Echipa de șah a României a obținut o performanţă istorică la Campionatul European pe Echipe, locul 5...
10:20
VIDEO Cum arată mega-hidrocentrala cu cel mai înalt baraj cu arc cu dublă curbură din China. 217 m! Newsweek.ro
Construcția mega-hidrocentralei de la cea mai mare altitudine și cu cel mai înalt baraj cu arc cu du...
10:10
PSD vrea să crească pensiile și salariile, deși Bolojan se opune. Despre ce sume e vorba? Newsweek.ro
Speranțe pentru pensionari și pentru angajații cu salarii mici. PSD vrea să crească pensiile și sala...
09:30
Un medic care este ospătar în Germania: Câștig 3.200€, mai mult decât dacă aș lucra în spital Newsweek.ro
Un cadru medical mărturisește că a câștigat mai mulți bani ca ospătar în Germania decât colegii săi ...
Acum 12 ore
09:20
Anglia, prima echipă europeană calificată la CM 2026 după ce a ”demolat” Letonia cu 5-0 Newsweek.ro
Naționala Angliei a devenit prima echipă europeană calificată la Cupa Mondială 2026, după o victorie...
09:10
VIDEO Dai 150.000€ pe o casă în suburbii să faci 2 ore până în Capitală. Se asfaltează 1 km în 2 ani Newsweek.ro
Prețul caselor a crescut atât de mult încât cu greu găsești o una sub 150.000 de euro în apropiere d...
08:50
Tineretul din partidul lui Trump, glume șocante despre camere de gazare: „Îl iubesc pe Hitler” Newsweek.ro
Mii de mesaje private de pe Telegram, obținute de Politico, arată cum liderii tineretului republican...
08:40
Criză în coaliție. PSD amenință cu ieșirea de la guvernare: Dacă propunerile nu trec, ne retragagem Newsweek.ro
Tensiunile din coaliția de guvernare cresc din nou, după ce Lia Olguța Vasilescu a avertizat că PSD ...
08:10
Macron zice că a greșit înghețând pensie. Pensionarii români pierd 520 lei. De ce nu plătește nimeni Newsweek.ro
Președintele Franței, Emanuelle Macron a admis prima oară că e posibil să se fi îneșelat înghețând p...
08:10
Gramul de aur a ajuns aproape la 600 lei. Românii au dat iama în amanete să vândă bijuteriile Newsweek.ro
Aurul topeşte prețurile! Banca Naţională a raportat un nou record al metalului preţios. Gramul se ap...
08:10
Pandantivul celui mai faimos rege al Angliei, găsit în pământ. Statul riscă să piardă bijuteria Newsweek.ro
British Museum din Londra vrea să strângă 3,5 milioane de lire sterline pentru a cumpăra un pandanti...
07:50
Grecia introduce programul de muncă de 13 ore. Este primul stat din UE unde se muncesc 6 zile Newsweek.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture ...
07:40
Google construiește un mare centru de date cu inteligență artificială în India Newsweek.ro
Compania americană Google intenționează să construiască, în India, cel mai mare centru de date al să...
07:40
Șefii apărării NATO stabilesc regulile pentru atacarea avioanelor Rusiei. Anunț important al SUA Newsweek.ro
NATO discută noi reguli care ar facilita doborârea avioanelor de vânătoare rusești care intră în spa...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.