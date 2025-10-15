Deradicalizarea locuitorilor din Gaza, mai dificilă decât orice acord de pace
National.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Întoarcerea ostaticiilor israelieni în această săptămână a fost salutată ca un pas important către o pace durabilă. Dar un viitor fără violență nu depinde doar de reconstrucția Fâșiei Gaza și de dezarmarea Hamas, ci și de sarcina dificilă de a deradicaliza o populație impregnată de zeci de ani de îndoctrinare, a cărei ură față de […] The post Deradicalizarea locuitorilor din Gaza, mai dificilă decât orice acord de pace first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 15 minute
17:10
Finlanda și Suedia vor cumpăra mai multe arme din SUA pentru a le oferi Ucrainei, deși arsenalele europene s-au epuizat aproape complet. În acest context, sprijinul militar pentru Ucraina devine povara NATO. Oficialii alianței afirmă că Statele Unite dispun de arme, sisteme de apărare aeriană și muniție în valoare de aproximativ 10-12 miliarde de dolari, […] The post Ajutorul militar pentru Ucraina, povara NATO first appeared on Ziarul National.
Acum 30 minute
17:00
Donald Trump pune în pericol Mondialul? „Îl sun pe Infantino să nu se mai joace acolo!” # National.ro
Donald Trump, președintele SUA, a lansat un nou val de controverse, amenințând că va interveni în organizarea Cupei Mondiale din 2026 și a Jocurilor Olimpice din 2028. Liderul american a spus că ar putea cere FIFA să retragă meciurile de la Boston, din cauza protestelor și incidentelor violente recente din oraș. „Boston să se pună […] The post Donald Trump pune în pericol Mondialul? „Îl sun pe Infantino să nu se mai joace acolo!” first appeared on Ziarul National.
Acum o oră
16:50
Întoarcerea ostaticiilor israelieni în această săptămână a fost salutată ca un pas important către o pace durabilă. Dar un viitor fără violență nu depinde doar de reconstrucția Fâșiei Gaza și de dezarmarea Hamas, ci și de sarcina dificilă de a deradicaliza o populație impregnată de zeci de ani de îndoctrinare, a cărei ură față de […] The post Deradicalizarea locuitorilor din Gaza, mai dificilă decât orice acord de pace first appeared on Ziarul National.
16:40
A fost adoptată Legea prosumatorilor. Fost ministru al Energiei: „Dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile” # National.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor. E vorba despre un proiect legislativ care le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese, facilitând astfel accesul la energia verde și reducerea costurilor pentru gospodării. Actul normativ adoptat de Camera Deputaților e considerat esențial pentru dezvoltarea energiei verzi în […] The post A fost adoptată Legea prosumatorilor. Fost ministru al Energiei: „Dăm românilor dreptul de a beneficia de energia verde produsă la toate locațiile” first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
16:00
Pierdere inexplicabilă în producția de hidro și eolian. Lipsesc peste 7 miliarde de kWh # National.ro
România a pierdut în 2 ani peste 7 miliarde de kwh din producția hidro și eolian. În ce privește hidroenergia, justificarea condițiilor meteo nu stă în picioare, având în vedere producțiile mult mai mari obținute în anii de secetă severă. La eolian, ori vântul nu mai bate, și atunci nu se explică noile investiții anunțate […] The post Pierdere inexplicabilă în producția de hidro și eolian. Lipsesc peste 7 miliarde de kWh first appeared on Ziarul National.
15:30
Percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar în care prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei/Ce a anunțat DIICOT # National.ro
Procurorii DIICOT Craiova, împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, au efectuat miercuri, 15 octombrie, nu mai puțin de 17 percheziții în șapte județe din țară, dar și în Capitală. Perchezițiile au vizat o grupare care ar fi raportat fictiv colectarea şi reciclarea unor cantităţi de deşeuri de echipamente electrice şi electronice. Din […] The post Percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar în care prejudiciul depășește 3,2 milioane de lei/Ce a anunțat DIICOT first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
15:10
Postul intermitent a devenit un trend global pentru cei care vor să piardă kilograme, dar beneficiile lui merg mult mai departe de siluetă. Cercetările recente arată că pauzele alimentare regulate pot îmbunătăți funcționarea creierului, prin stimularea producției de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) – o proteină esențială pentru sănătatea neuronală. Ce este BDNF și de ce […] The post Postul intermitent: cum îți face creierul mai deștept prin stimularea BDNF first appeared on Ziarul National.
15:00
La doar câteva ore după ce aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez luna trecută, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că este timpul ca UE să construiască un „zid de drone” pentru a-și proteja flancul estic. Incidentele cu drone deasupra aeroporturilor din Danemarca și Germania au expus […] The post ”Zidul dronelor” arată slăbiciunea UE first appeared on Ziarul National.
14:50
Spaimă în rândul studenților de la Universitatea de Arhitectură, din cauza unei insecte. Reacția conducerii # National.ro
La câteva zile după ce studenții au reclamat o invazie de ploșnițe în spațiile facultății, tinerii care învață în cadrul Universității de Arhitectură din București au mai trecut printr-o spaimă, tot din cauza unei insecte. Deocamdată nu se știe exact despre ce vietate e vorba, dar chiar și așa a fost suficient ca studenții să […] The post Spaimă în rândul studenților de la Universitatea de Arhitectură, din cauza unei insecte. Reacția conducerii first appeared on Ziarul National.
14:30
Rezerviștii români au fost ținuți în ploaia de octombrie. Alții au fost ținuți pe plajă. Vara. La Năvodari # National.ro
1. Rate bancare, divorțuri, pierderea părinților, supărarea că nu ți-a intrat copilul la un liceu mai bun, banii care nu-ți ajung de la o zi de salariu la alta, dar tu mai vrei și în vacanță în Turcia sau în Bulgaria – toate astea trec pe planul doi. Când vezi că ”în urma lor se […] The post Rezerviștii români au fost ținuți în ploaia de octombrie. Alții au fost ținuți pe plajă. Vara. La Năvodari first appeared on Ziarul National.
Acum 6 ore
13:10
După ce rezerviștii din mai multe zone ale țării au primit ordine de chemare la exerciții militare, mai nou a venit rândul rezerviștilor din București și Ilfov să primească astfel de înștiințări privind chemarea la exerciții și antrenamente de mobilizare. E vorba despre exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25, anunțat de MApN. Exercițiul de mobilizare a […] The post Cozi cu rezerviștii chemați la instrucție. Cum arată ordinul first appeared on Ziarul National.
12:00
Noi detalii din anchetă. Un român s-a furişat în Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti # National.ro
Apar informații noi în cazul furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents, din Olanda. Un român s-ar fi strecurat în muzeu cu câteva zile înainte de jaf. Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu – iar acest […] The post Noi detalii din anchetă. Un român s-a furişat în Muzeul Drents cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
11:20
Gestul care a generat speranțe în rândul fanilor! Michael Schumacher, primul „semn de viață” după 12 ani de la cumplitul accident suferit – FOTO # National.ro
La 12 ani de la cumplitul accident pe care legendarul pilot de Formula 1 l-a suferit la schi, fanii lui Michael Schumacher au primit o veste care le-a oferit speranță și a readus în atenție lupta acestuia pentru recuperare. Michael Schumacher (56 de ani) a suferit un accident grav la schi în 2013, în Franța, […] The post Gestul care a generat speranțe în rândul fanilor! Michael Schumacher, primul „semn de viață” după 12 ani de la cumplitul accident suferit – FOTO first appeared on Ziarul National.
10:30
În ce condiție s-ar putea rupe Coaliția până să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Olguța Vasilescu: Dacă se întâmplă acest lucru, mai mult ca sigur – VIDEO # National.ro
Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova și, totodată, vicepreşedinte al PSD, avertizează că actuala coaliţie de guvernare s-ar putea destrăma dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei. Social-democrata consideră că nu este normal să existe o mini-coaliție în interiorul coaliției. Întrebată, marţi seară, despre varianta ca USR şi PNL să meargă cu […] The post În ce condiție s-ar putea rupe Coaliția până să aibă loc alegerile pentru Primăria Capitalei. Olguța Vasilescu: Dacă se întâmplă acest lucru, mai mult ca sigur – VIDEO first appeared on Ziarul National.
10:00
Un cutremur mediu s-a produs miercuri dimineață, 15 octombrie, la ora 7:57, în nord-vestul României, în județul Satu Mare. Potrivit primelor informații publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut magnitudinea 4 și s-a produs la doar 5 kilometri adâncime. „În ziua de 15 Octombrie 2025, la ora 07:57:20 (ora […] The post Cutremur mediu, miercuri dimineață, în România. S-a produs într-o zonă neobișnuită first appeared on Ziarul National.
Acum 12 ore
07:20
05:40
BERBEC Deși familia ta a apreciat întotdeauna anumite idei și tradiții, ai propriile tale principii. Filozofiile tale despre dragoste nu numai că te vor elibera să iubești în propriile condiții, ci te vor ajuta și să manifesti viitorul care te-ar putea face fericit. TAUR Mentalitatea voastră puternică duce adesea la propriul punct de vedere, dar […] The post Horoscop 15 octombrie 2025 – Creați un spațiu confortabil first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
21:10
20:10
JPMorgan Chase va achiziționa participații în companii, cu o valoare totală de până la 10 miliarde de dolari, pentru a contribui la finanțarea creșterii în sectoare esențiale pentru securitatea SUA, cel mai recent semn că marile grupuri financiare adoptă politica America First promovată de președintele Donald Trump. Planurile de investiții fac parte dintr-o inițiativă mai […] The post 10 miliarde de dolari pentru America First first appeared on Ziarul National.
19:30
Scandalul în Kiseleff 10 a luat proporții cât casa. Surse din PSD ne spun că s-a ajuns de la o stare de tensiune crescândă până la nevorbit. Ce s-a întâmplat? Pe scurt, Sorin Grindeanu și Daniel Băluță se ceartă pe banii de la planșeul „Unirii”. Adică, s-au luat de la ceea ce ține partidul „în […] The post Ruperea PSD: scandal Grindeanu-Băluță pe banii de la Planșeul Unirii! first appeared on Ziarul National.
19:10
Ministerul Muncii a decis să ia o măsură in extremis, extinzând perioada utilizării Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale ale angajaților din societățile intrate în insolvență de la 5 luni la 12 luni. Modificarea legislativă este justificată de faptul că întreprinderile cu rol strategic pentru statul român, inclusiv operatori din domeniile energiei, industriei de […] The post Nu mai sunt bani de salarii. Microbul insolvenței s-a extins în sectoarele strategice first appeared on Ziarul National.
18:10
ULTIMA ORĂ Sesizările făcute de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) la Parlament, care avertizau asupra pericolului uriaș al schimbărilor legislative, au avut efect asupra parlamentarilor, care au respins toate amendamentele suplimentare, față de Directiva UE. COTAR a semnalat, în plus, că propunerile ar fi adus și o gaură în bugetul de stat […] The post ASF, la un pas să transforme RCA în țeapa secolului first appeared on Ziarul National.
18:00
Marile confederații sindicale naționale, Cartel Alfa și BNS, au atras atenția că amendamentele propuse la Legea plății pensiilor private au fost respinse de parlamentari, fapt care va crea probleme mari cetățenilor. Bogdan Hossu a atras atenția că permiterea retragerii a 30% din suma depusă la Pilonul II va genera o sărăcire majoră a pensionarilor, care […] The post Marea cacealma a Pilonului 2. Pensiile vor fi mai mici! first appeared on Ziarul National.
17:50
Scene incredibile înaintea meciului Costa Rica – Nicaragua, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Cu doar câteva minute înainte de start, nouă polițiști costaricani au intrat în vestiarul oaspeților pentru a-l aresta pe un internațional acuzat că nu și-ar fi plătit pensia alimentară. Potrivit Federației din Nicaragua, momentul a avut loc „în circumstanțe complet nepotrivite” și […] The post Arestat din vestiar, la meciul naționalei first appeared on Ziarul National.
17:50
SUA restaurează Roosevelt Roads, baza navală din Puerto Rico, ca punct de plecare pentru noul război împotriva bandelor de traficanți de droguri din America Latină. O flotilă staționează acum în largul coastelor Venezuelei, cu trei distrugătoare, un crucișător cu rachete ghidate, un submarin de atac și nave de asalt amfibii. Avioane de vânătoare F-35 și […] The post Noul război al Statelor Unite împotriva drogurilor first appeared on Ziarul National.
17:50
Lionel Messi riscă să piardă o parte din vila de lux cumpărată în 2022 pe insula Ibiza, pentru care a plătit aproximativ 11 milioane de euro. Proprietatea din Sant Josep de Sa Talaia, achiziționată de la un antreprenor elvețian, este vizată de autorități după ce s-a descoperit că în subsol au fost amenajate camere neautorizate, […] The post Cu buldozerul peste vila lui Messi, de 11 milioane de euro! first appeared on Ziarul National.
17:40
Președinția lui Emmanuel Macron se prăbușește, strivită între dușmani pe care nu mai poate să-i depășească. Rassemblement National al Marinei Le Pen și La France Insoumise a lui Jean-Luc Melenchon, alături de socialiști, s-au unit pentru a forța încă un vot de neîncredere, de data aceasta programat pentru joi. Supraviețuirea politică a lui Macron depinde […] The post Macron trebuie să aleagă: umilință sau înfrângere first appeared on Ziarul National.
17:30
Intensificarea tensiunilor dintre SUA și China evidențiază neîncrederea tot mai profundă care separă cele două mari economii globale. China a anunțat un nou cadru pentru restricționarea exporturilor de metale rare, a inclus mai multe companii americane pe lista neagră și a impus taxe navelor legate de SUA pentru acostarea în porturile chineze. Donald Trump a […] The post Lipsa de încredere separă cele două mari economii ale lumii first appeared on Ziarul National.
Ieri
16:30
Flexitarienii – noua generație care mănâncă inteligent. Mâncarea viitorului, la RO.aliment Show 2025, eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu # National.ro
La Cluj-Napoca se vorbește, zilele acestea, despre cum vom mânca în viitor. Este tema principală a RO.aliment Show 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei alimentare, organizat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Cercetători, nutriționiști, producători și studenți discută cum putem avea o alimentație mai sănătoasă, mai echilibrată și mai responsabilă. Partener științific […] The post Flexitarienii – noua generație care mănâncă inteligent. Mâncarea viitorului, la RO.aliment Show 2025, eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu first appeared on Ziarul National.
16:20
Protest masiv în Bruxelles. Zeci de mii de oameni în stradă, împotriva planurilor de austeritate ale Guvernului – VIDEO # National.ro
Protest de amploare în Bruxelles, oamenii ieșind cu miile în stradă, în 14 octombrie, nemulțumiți de planurile de austeritate ale Executivului condus de către Bart De Wever. Imaginile ce surprind atmosfera de pe străzile din capitala belgiană, pe durata manifestației, au ajuns pe rețelele de socializare. Zeci de mii de oameni au ieșit marți pe […] The post Protest masiv în Bruxelles. Zeci de mii de oameni în stradă, împotriva planurilor de austeritate ale Guvernului – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:20
Sistemul RCA se transformă în țeapa secolului. Despăgubirile, stabilite de asigurători # National.ro
Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017, adoptat de Senat, a fost pur și simplu măcelărit la camera Deputaților. Amendamentele depuse de deputați și susținute de ASF, în favoarea clară a firmelor de asigurări, transformă RCA în țeapa secolului. Practic, dacă se adoptă amendamentele, atât șoferii păgubiți, cât și service-urile auto vor […] The post Sistemul RCA se transformă în țeapa secolului. Despăgubirile, stabilite de asigurători first appeared on Ziarul National.
15:50
Pentru prima dată în aproape patru decenii, Iranul se află în pragul unei schimbări de conducere – și poate chiar de regim. Pe măsură ce domnia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se apropie de sfârșit, un război de 12 zile din iunie a scos la iveală fragilitatea sistemului pe care l-a construit. Israelul a bombardat […] The post Toamna ayatollahului Khamenei first appeared on Ziarul National.
15:40
În mijlocul bucuriei imediate a familiilor ostaticilor și a triumfului lui Donald Trump, planul de pace pentru Fâșia Gaza ar putea duce la un armistițiu. Oboseala combatanților a pus capăt luptelor, cel puțin pentru moment. Dar Trump vorbește cu o incredibilă ușurință despre „forța internațională de stabilizare” pentru Gaza postbelică. Chiar vor patrula trupele americane, […] The post Optimismul este un pariu foarte riscant în Orientul Mijlociu first appeared on Ziarul National.
14:50
O autospecială de poliție, în pericol să ia foc. Ce s-a descoperit montat în portiera mașinii: „Nu mică le-a fost mirarea” – VIDEO # National.ro
Un echipaj de poliție din județul Mehedinți a trecut prin momente tensionate, după în autospeciala de serviciu a început să se simtă un miros puternic de ars. Polițiștii au descoperit că în interiorul uneia dintre portiere era montat un sistem audio-video improvizat, care ar fi putut provoca un scurtcircuit și chiar un incendiu. Cazul a […] The post O autospecială de poliție, în pericol să ia foc. Ce s-a descoperit montat în portiera mașinii: „Nu mică le-a fost mirarea” – VIDEO first appeared on Ziarul National.
14:40
1. Vine iarna, românii nu se mai ajung cu banii, așa că Putin trebuie învins mai repede. Lui Napoleon nu i-a ieșit lucrarea, dar Moșteanu îl poate răzbuna. Parcă îl văd, pe trotinetă, în uniformă de roșior. Veston de culoarea sângelui vărsat cu eriosm în eprubeta de analize. Și brodat cu fir auriu de la […] The post Nicușor și anti-corupția lui Băsescu first appeared on Ziarul National.
13:00
VIDEO. Călin Georgescu, atac la premierul Ilie Bolojan, după semnarea controlului judiciar: „Comportament trădător și slugarnic” # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat din nou în fața polițiștilor. De această dată marți, 14 octombrie, la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, măsură ce i-a fost impusă încă de la finalul lunii februarie. Cum s-a întâmplat și în precedentele dăți în care Călin Georgescu a ajuns la […] The post VIDEO. Călin Georgescu, atac la premierul Ilie Bolojan, după semnarea controlului judiciar: „Comportament trădător și slugarnic” first appeared on Ziarul National.
12:10
ANAF, ANI, DNA, follow the money! Zărescu și averea care nu încape în declarațiile de avere # National.ro
Într-o Românie în care, în aceste zile, austeritatea este cuvântul cel mai des auzit, Cristian Zărescu este dovada vie că unii bugetari nu se plafonează, ci se îmbogățesc. Altfel spus, nu toți sfinții se nasc în biserică, unii se nasc în redacții, dar se sfințesc în primărie. „Norocul administrativ” al lui Zărescu se numește Primăria […] The post ANAF, ANI, DNA, follow the money! Zărescu și averea care nu încape în declarațiile de avere first appeared on Ziarul National.
11:50
COTAR a transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la Legea RCA – DOCUMENT # National.ro
COTAR a anunțat marți dimineață, 14 octombrie, că transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la proiectul de modificare a Legii RCA. Este vorba despre amendamentele suplimentare care ar putea fi propuse la PL-x nr. 216/2024, proiect aprobat de Senat și pe care COTAR nu îl dorește modificat. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din […] The post COTAR a transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la Legea RCA – DOCUMENT first appeared on Ziarul National.
11:30
Numere de telefon private, inclusiv al premierului Australiei şi al lui Donald Trump Jr., publicate pe un site # National.ro
Deși multora le-ar putea părea greu de crezut, cel puțin la prima vedere, s-a aflat că numerele de telefon private ale unor personalități, printre care premierul Australiei, Anthony Albanese, și Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, au fost publicate pe un site. Numerele de telefon private ale mai multor personalităţi, printre care […] The post Numere de telefon private, inclusiv al premierului Australiei şi al lui Donald Trump Jr., publicate pe un site first appeared on Ziarul National.
10:40
Sărbătoarea Sfintei Parascheva, marcată cu cruce roșie în calendar. Tradiții și obiceiuri pe 14 octombrie # National.ro
An de an, pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată a fi Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua de 14 octombrie este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar credincioșii respectă mai multe obiceiuri în această zi de mare sărbătoare, transmise din […] The post Sărbătoarea Sfintei Parascheva, marcată cu cruce roșie în calendar. Tradiții și obiceiuri pe 14 octombrie first appeared on Ziarul National.
10:00
Șoferul care a provocat cumplitul accident din București, în urma căruia o mamă a murit, iar fetița ei a fost rănită, reținut/Ce spun martorii # National.ro
Apar noi informații în cazul tragediei ce a avut loc luni după-amiază, în București. Șoferul care a provocat cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni din Capitală a fost reținut. O mamă în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei, de 2 anișori, a fost transportată la spital, după ce au fost […] The post Șoferul care a provocat cumplitul accident din București, în urma căruia o mamă a murit, iar fetița ei a fost rănită, reținut/Ce spun martorii first appeared on Ziarul National.
07:20
06:00
Horoscop 14 octombrie 2025 – Veți câștiga niște bani pentru cineva care are mare nevoie # National.ro
BERBEC Nu veți primi astăzi mai mult decât cuvinte bune și bucurii de la o persoană pe care o aveți în mare stimă și care vă va aduce un val de afecțiune și simpatie. De asemenea, vă va oferi o cheie a fericirii voastre. Veți afla dacă nu sunteți prejudiciați. TAUR Astăzi începeți ziua […] The post Horoscop 14 octombrie 2025 – Veți câștiga niște bani pentru cineva care are mare nevoie first appeared on Ziarul National.
13 octombrie 2025
21:40
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a lansat acuzații grave la adresa Serviciului de Informații Externe (SIE) din România, susținând că oligarhul Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de protecția acestei instituții. Declarațiile vin în contextul în care Plahotniuc, extrădat recent din Grecia, se află acum în închisoare la Chișinău, fiind acuzat că ar fi […] The post Vlad Filat: Plahotniuc e omul SIE din România first appeared on Ziarul National.
21:10
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.