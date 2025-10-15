Plăți APIA 2025: Ce bani primesc fermierii începând de mâine!
Agro-TV.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Campania de plăți APIA 2025 demarează joi, 16 octombrie, cu avansul acordat pentru plățile directe din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Potrivit unui comunicat al instituției remis miercuri redacției AgroTV, legislația europeană în vigoare permite statelor membre să acorde plăți în avans în procent de 70% din cuantumul […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum o oră
16:50
Campania de plăți APIA 2025 demarează joi, 16 octombrie, cu avansul acordat pentru plățile directe din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Potrivit unui comunicat al instituției remis miercuri redacției AgroTV, legislația europeană în vigoare permite statelor membre să acorde plăți în avans în procent de 70% din cuantumul […]
Acum 4 ore
13:40
O lege prin care investițiile în irigații i-ar putea scuti pe fermieri de impozitul pe profit ar putea fi o adevărată gură de oxigen pentru agricultura românească. Deocamdată este vorba despre o propunere de proiect legislativ pe care deputatul Alexandru Popa, în același timp unul dintre cei mai cunoscuți și mai performanți tineri fermieri, vrea […]
Acum 6 ore
12:50
După ploile abundente din ultimele zile, condițiile din câmp sunt favorabile pentru germinarea rapidă atât a culturilor de rapiță, cât și a buruienilor care concurează pentru aceleași resurse lumină, apă și nutrienți. În această etapă timpurie este esențial ca fermierii să intervină cu o erbicidare eficientă. Erbicidul Sultan 50 SC se poate aplica în perioada […]
11:40
Ministerul Agriculturii și-a propus să aducă zilele acestea în fața bucureștenilor o parte din recoltele bogate din această toamnă, cu scopul de a sprijini promovarea produselor agroalimentare românești și a tradițiilor autentice. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) informează că, în parteneriat cu Cooperativa Caprirom Sud Muntenia, organizează în perioada 16-18 octombrie, între orele 09:00 […]
Acum 8 ore
10:30
Fermierii, procesatorii și autoritțile locale au beneficiat în ultimele două luni de fonduri europene generoase plătite de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru implementarea proiectelor de investiții în agricultură și dezvoltare rurală ori pentru punerea în opera a măsurilor pentru mediu și climă. Potrivit unui comunicat al instituției, AFIR a plătit în perioada august – septembrie […]
Acum 12 ore
08:40
Antreprenorii din mediul rural care vor să-și dezvolte o mică afacere au acum o oportunitate reală de finanțare prin intervenția DR-36 – LEADER, din cadrul Planului Strategic PAC 2023–2027. Programul este implementat la nivel local de Grupurile de Acțiune Locală (GAL), care lansează propriile apeluri de proiecte în funcție de nevoile și prioritățile stabilite în […]
07:30
Situație alarmantă pentru crescătorii de vaci – Noi probleme privind circulația animalelor la nivel național # Agro-TV.ro
Județul Arad se confruntă cu o situație fără precedent în România, după ce numărul focarelor de leucoză enzootică bovină a crescut semnificativ în ultimele luni. Cazul a fost semnalat de Ioan Oleleu, vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care avertizează asupra riscurilor majore pe care această evoluție le poate avea […]
06:30
Fonduri europene pentru micii fermieri 2025 – Ce trebuie să faci URGENT pentru a primi banii # Agro-TV.ro
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) se pregătește să deschidă, după data de 1 decembrie 2025, două dintre cele mai așteptate linii de finanțare cu fonduri europene din noul Plan Strategic PAC: DR-12 – Sprijin pentru consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor recent instalați și DR- 14 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. Aceste […]
Acum 24 ore
18:50
Un comunicat de ultimă oră de la APIA adresat luni fermierilor care așteaptă cu nerăbdare startul plăților în avans informează că Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a finalizat cu succes toate activitățile de control aferente Campaniei 2025, respectiv controlul clasic pe teren și controlul prin monitorizare a suprafețelor. Potrivit reprezentanților APIA, la nivel […]
Ieri
16:50
Ministrul mediului, Diana Buzăianu, mută banii de la „Rabla pentru tractoare” către „programe de care e nevoie în toată țara”! # Agro-TV.ro
Fermierii pot să își ia gândul de la programul „Rabla pentru tractoare”. Și programe precum „Rabla pentru sobe” sau „Casa Verde Fotovoltaice” se află de acum sub semnul întrebării, după ce ministrul mediului, Diana Buzăianu, și-a declarat intenția de a muta banii de la unele proiecte ale Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) care se acordau […]
16:10
Suntem încântați să anunțăm parteneriatul special dintre Festivalul Național de Teatru (FNT) și Cinemaraton televiziunea filmului românesc! În acest an, Studioul FNT, spațiul dedicat interviurilor de profunzime, dezbaterilor și întâlnirilor cu personalitățile marcante ale ediției, este oferit de Cinemaraton, televiziunea filmului românesc. Această colaborare naturală aduce împreună două forţe esenţiale ale culturii noastre: magia scenei […]
14:00
Calvarul fermierilor români legat de pesta porcină africană (PPA) continuă. În mai puțin de o lună, doar în județul Buzău au fost confirmate trei noi focare de pestă porcină africană, în gospodăriile din două comune. Cel mai recent caz a fost depistat în weekend, la Zărnești, comună în care deja era confirmat un alt focar, […]
12:40
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, urmează să treacă printr-o moțiune simplă depusă luni împotriva sa de către AUR. Parlamentarii principalului partid din opoziție îl acuză pe Florin Barbu că, în calitate de ministrul al agriculturii, a tratat cu indiferență solicitările fermierilor și că nu a reușit să asigure o contribuție semnificativă a agriculturii la PIB-ul țării […]
10:20
Ministerul Agriculturii a pregătit pentru crescătorii de animale un nou Ordin MADR ce reglementează organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate. Noul act normativ prevede o serie de aspecte legate de condițiile care trebuie îndeplinite de exploatațiile în care se desfășoară activitatea de reproducție prin montă naturală, numărul maxim de femele repartizate pe fiecare reproducător mascul, […]
08:50
Toamna este momentul ideal pentru a pregăti grădina de primăvară, iar luna octombrie reprezintă perioada perfectă pentru plantarea bulbilor de flori care au nevoie de solul rece, dar nu înghețat, pentru a se prinde bine și a înflori spectaculos la începutul sezonului cald. În materialul video de mai jos, Dr. Ing. Horia Ghibu explică pas […]
08:00
Legea arendei revine în Parlament – Senatorii caută soluția care să protejeze și fermierii, și proprietarii de terenuri # Agro-TV.ro
Legea arendei reintră în dezbatere în Parlamentul României. Senatorii anunță că noua formă va ține cont de deciziile CCR și va proteja atât fermierii, cât și proprietarii de terenuri agricole. După numeroase încercări eșuate în legislativul trecut, legea arendei revine în atenția Parlamentului României. Membrii Comisiei de Agricultură din Senat lucrează la o nouă formă […]
06:30
Plata la hectar pentru fiecare fermier – Mesaj de la șefa APIA înainte de startul plății subvențiilor # Agro-TV.ro
Plata la hectar pentru fiecare fermier – Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se pregătește intens pentru lansarea plăților în avans din Campania 2025, care vor începe oficial pe 16 octombrie. Înainte de acest moment așteptat de toți fermierii români, Gabriela Nicoleta Andrei, directorul general APIA, a transmis un mesaj privind plata la […]
13 octombrie 2025
19:40
Sfârșit tragic pentru un bărbat din Hisiaș, comuna Ghizela, județul Timiș, care a fost găsit mort la câteva zile după ce a dispărut cu tractorul unui prieten, informează tion.ro. Miercuri seară, bărbatul în vârstă de 66 de ani îi ceruse tractorul unui prieten pentru a merge a doua zi după lemne, într-o pădure din apropierea […]
17:50
Lucerna este una dintre culturile furajere cu o importanță ridicată în fermele cu efective de animale, asigurând hrană de calitate pentru bovine, ovine sau caprine. În acest context, subvenția pentru lucernă are un rol important în sprijinirea crescătorilor de animale, pentru a reuși să-și susțină afacerile. În cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) 2023-2027, România oferă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atenționează crescătorii de animale cu privire la riscul crescut de apariție a unor focare de boli, , în contextul epidemiologic european îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor, se arată într-un comunicat al instituției remis, luni, redacției AgroTV. ANSVSA atrage atenția că, potrivit datelor transmise […]
13:40
Primul tractor agricol autonom pe bază de hidrogen din lume a fost prezentat la sfârșitul lunii septembrie de gigantul japonez de echipamente și utilaje agricole, utilitare și de construcții Kubota. Noul tractor autonom pe bază de pile de combustie este dotat cu motoare electrice alimentate de o pilă de combustie cu hidrogen. În plus, acest […]
12:10
Ai spune că după o vară atât de secetoasă, ploile din ultimele zile au fost o adevărată minune pentru fermieri, însă cu siguranță nu și pentru legumicultorii care și-au văzut culturile făcute varză, numai bună de aruncat. În Moțăței, județul Dolj, de exemplu, o comună renumită pentru producțiile sale generoase de varză de cea mai […]
07:30
Când se văruiesc pomii – Văruirea pomilor fructiferi este o lucrare de îngrijire esențială pentru sănătatea livezilor și a grădinilor. Această operațiune simplă, dar cu efecte benefice, are rolul de a proteja trunchiul și ramurile de bază ale pomilor fructiferi împotriva variațiilor de temperatură, a dăunătorilor și a bolilor. De ce se văruiesc pomii fructiferi […]
06:30
Prețul porumbului pe piața internă din România – Cu cât se vinde marfa în octombrie 2025 # Agro-TV.ro
Porumbul se ieftinește în România, pe fondul presiunii uriașe venite din Ucraina și de peste Oceanul Atlantic, unde fermierii se laudă cu recolte record. Experții avertizează că prețul porumbului pe piața internă ar putea scădea cu încă 4-5 euro/tonă în perioada următoare, urmând exemplului cotațiilor pentru export. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar […]
12 octombrie 2025
19:20
Vinoterapia, o formă inedită de relaxare – Sănătate cu stil, în fiecare sâmbătă de la ora 11:00, la Prima TV # Agro-TV.ro
Dacă tot suntem în perioada în care se culeg strugurii, putem încerca vinoterapia. Se face la Vața Băi, în județul Hunedoara. Într-o cadă plină cu apă călduță se adaugă și câțiva litri de licoare bahică. Este o formă inedită de relaxare, iar substanțele nutritive din struguri au și efecte benefice asupra pielii. Licoarea bahică are […]
19:10
Cannabis în loc de roșii în serele pensionarilor. Schema de afaceri a unei culturi ilegale # Agro-TV.ro
În loc de roșii, polițiștii au descoperit în această săptămână plante de cannabis în urma unor percheziții. Ancheta scoate la iveală o schemă bine pusă la punct, în care doi pensionari au ajutat la întreținerea culturii ilegale. Potrivit anchetei, la sfârșitul lunii mai 2025, un bărbat de 38 de ani a pus bazele unei culturi […]
17:00
Seceta lovește din plin în toate direcțiile. Trufele, sunt din ce în ce mai greu de găsit din cauza producției scăzute. Anul 2025 a adus recolte foarte slabe de ciuperci sălbatice comestibile și trufe în județul Gorj, afectate puternic de seceta prelungită care a lovit întreaga țară. Specialiștii avertizează că efectele fenomenului meteo se resimt […]
14:10
Un nou caz de trichineloză a fost confirmat de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare. Boala a fost depistată la un porc crescut într-o gospodărie, iar autoritățile au fost nevoite să dispună incinerarea carcasei. Animalul care cântărea aproximativ 84 de kilograme și avea o valoare estimată de 1.840 de lei și crescut în […]
11:10
O afumătoare lăsată nesupravegheată a provocat un dezastru. Flăcările au cuprins casa de locuit, atelierul de tâmplărie, adăposturile de animale și mai multe anexe, provocând pagube estimate la aproximativ 100.000 de euro. Incendiu devastator a avut loc joi, satul Bobeica, comuna Izvoarele Sucevei. Afumătoarea a fost lăsată nesupravegheată și a provocat un adevărat dezastru. Flăcările […]
08:00
Un bărbat a ajuns sub gratii din cauza deșeurilor. Acesta este acuzat pentru abuz în serviciu și gestionarea ilegală a deșeurilor. Un bărbat în vârstă de 46 de ani din județul Gor, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore. Conform polițiștilor, bărbatul responsabil cu protecția mediului în cadrul unei societăți comerciale ar fi […]
11 octombrie 2025
17:10
Agricultura românească trece printr-o perioadă tot mai grea, iar fermierii simt că luptă singuri cu un sistem care promite mult, dar oferă puțin. În timp ce vremea devine tot mai imprevizibilă, iar costurile cresc de la o zi la alta, fermierii spun că lipsa investițiilor au adus agricultura într-un punct critic. „În afară de legislație […]
14:00
Fermierii știu că furajarea oilor corectă este esențială pentru producția de laptelui, a lânelor și menținerea sănătății turmei. Particularitățile aparatului digestiv și bucal al oilor le permit să valorifice foarte eficient toate tipurile de furaje, în special cele fibroase, precum fânul, paiele, vrejii sau cocenii. Pășunile naturale și fânețele rămân principala sursă de hrană, fiind […]
11:10
Fermierii caută tot mai mult soluții pentru a reduce costurile în fermele de animale, iar panourile solare par să devină o opțiune tot mai atractivă. Energia electrică reprezintă unul dintre cele mai mari costuri ale fermelor de lapte, fiind folosită pentru răcirea laptelui și încălzirea apei, activități legate direct de procesul de muls. O fermă […]
08:00
Pesta porcină africană lovește din nou fermele din țara noastră. După o perioadă de liniște, virusul a reapărut. Autoritățile atenționează să urmărească atent comportamentul porcinelor. Potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad, două focare au fost confirmate în județ, unul într-o exploatație non-comercială unde au fost găsiți 117 porci infectați, iar celălalt […]
10 octombrie 2025
18:30
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) e publicat vineri estimările privind temperature aerului și cantitățile de precipitații pentru următoarele patru săptămâni. Potrivit meteorologlor, în săptămâna 13-20 octombrie, valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru această perioadă pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Regimul pluviometric va fi local deficitar […]
15:20
Partida amicală România – Moldova, transmisă în exclusivitate de Prima TV, a adunat în fața televizoarelor milioane de suporteri care au trăit cu emoție victoria tricolorilor, scor 2–1. Meciul difuzat joi seara a plasat Prima TV, parte din portofoliul Clever Group, în topul audiențelor naționale, înregistrând performanțe notabile pe segmentele de public comercial, urban și […]
14:40
Șefa APIA, Gabriela Nicoleta Andrei, a ținut să transmită fermierilor și angajaților Agenției de Plăți și Intervenții pentru Agricultură un mesaj înaintea startului campaniei de plăți în avans 2025 ce va avea loc pe 16 octombrie. „Pregătiți pentru startul campaniei de plăți 2025. Pe întreaga perioadă de desfășurare a campaniei de plăți este esențial să […]
13:10
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) vine cu o serie de clarificări importante în privința depunerii documentațiilor tehnico economice de către solicitanții de finanțări din fonduri europene. În conformitate cu Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu […]
11:50
Începe sezonul de plăți APIA! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) anunță că a finalizat procesul de autorizare la plată a rentierilor agricoli care şi-au vizat carnetele de rentier în perioada 1 martie – 1 septembrie 2025, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2024. Potrivit unui comunicat al APIA remis vineri […]
10:30
După recoltare munca în livadă și în vița-de-vie nu se oprește. Toamna este perioada decisivă în care se pregătesc culturilor pentru anul viitor. Tratamentele aplicate corect pot reduce semnificativ rezerva de boli și dăunători, asigurând o pornire curată în primăvară. Dupa recoltarea fructelor si a strugurilor, pomii fructiferi si vita de vie sunt mai vulnerabile la atacul bolilor si daunatorilor. Agenții patogeni, […]
08:40
Când se lansează finanțările de la AFIR, este întrebarea care stă pe buzele multor fermieri în această perioadă, în așteptarea celor patru linii de finanțare anunțate pentru sfârșitul acestui an. Potrivit directorului general al instituției, Adrian Chesnoiu, calendarul anunțat acum câteva săptămâni rămâne valabil, astfel că fermierii trebuie să fie pregătiți pentru lansări în cascadă, […]
07:30
Subvenții egale pentru toți fermierii! Ministrul Agriculturii: ”Sunt convins că vom reuși” # Agro-TV.ro
România face pași importanță în direcția egalizării subvențiilor pentru fermieri la nivelul Uniunii Europene, susține ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Acesta și-a manifestat intenția în acest sens în cadrul Consiliului de Miniștri ai Agriculturii și este convinsă că șansele de reușită sunt semnificative. ”Acesta a fost punctul meu de vedere în Consiliul de miniștri. Vorbim de […]
06:30
Impozitul pe subvenție, sub semnul întrebării! Vești bune pentru fermierii români: subvențiile agricole ar putea fi scutite de impozit începând cu anul 2026. Un amendament propus de europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European, a fost votat recent în plenul Parlamentului. Măsura are ca scop protejarea veniturilor agricultorilor și asigurarea faptului că […]
9 octombrie 2025
19:40
Finanțare de 10.000 de lei pentru gospodăriile din mediul rural – Când se va lansa programul # Agro-TV.ro
După mai multe amânări, programul „Rabla pentru sobe”, care presupune o finanțare de 10.000 de lei pentru gospodăriile din mediul rural, ar putea fi lansat în anul 2026. Ciprian Muscă, președintele Asociației Forestierilor din România (ASFOR) spune că se va lupta pentru implementarea programului anul viitor, mai ales că interesul manifestat în 2025 a fost […]
18:20
Comisarul Christophe Hansen ne liniștește fermierii: România este al șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE # Agro-TV.ro
Cu o alocare de 16,6 miliarde de euro prin viitoarea Politică Agricolă Comună, România este șaselea cel mai mare beneficiar de fonduri PAC din UE, le-a transmis, joi, comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, fermierilor români, subliniind că au și ei un rol în a găsi soluții pentru provocările cu care se confruntă. […]
16:12
Fermierii români vor putea să facă achiziții de animale și material genetic cu bani de la UE, prin Pilonul II al Politicii Agricole Comune, referitor la dezvoltarea rurală, a anunțat miercuri europarlametarul Daniel Buda. „Încă o reușită pentru fermierii români în Parlamentul European! Astăzi, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, a fost adoptat amendamentul […]
16:12
Fermierii din UE se află din nou în vizorul executivului comunitar. Comisia Europeană a propus miercuri un regulament de consolidare a protecției acestoara în contextul Acordului de parteneriat UE-Mercosur (APEM), se arată într-un comunicat al Reprezentanței în România a CE. Garanțiile propuse respectă garanțiile oferite fermierilor din UE în temeiul propunerii legislative privind APEM, trimisă […]
16:12
„Biblia cartofului” – Strategia de redresare a sectorului care este ignorată de 5 ani de autorități # Agro-TV.ro
Industria cartofului din România pierde din ce în ce mai mult teren, de mulți ani încoace, motiv pentru care de mai mulți specialiști din cadrul Clubulului Fermierilor Români au conceput o strategie de redresare a sectorului, supranumită de aceștia „Biblia Cartofului”, prin care, în 7 ani, ar putea fi acoperit deficitul de 80% din necesarul […]
16:12
AZI, la Guvern: O nouă prevedere pentru producătorii de legume cultivate în spații protejate! # Agro-TV.ro
Guvernul a aprobat în ședința de joi, 9 octombrie, Hotărârea pentru modificarea art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 325/2025, privind schema „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susținere a producției de legume cultivate în spații protejate” pentru perioada 2025–2027. Prin noul act normativ propus de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se […]
8 octombrie 2025
18:10
Parlamentul European a aprobat miercuri, în cadrul sesiunii plenare ce are loc în perioada 6-9 octombrie la Strasbourg, o serie de modificări esențiale privind fondurile europene pentru fermieri în cadrul viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), a anunțat europarlamentarul Dan Motreanu într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook. „Parlamentul European a aprobat propunerile mele și […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.