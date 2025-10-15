Investiții false promovate online: câștigurile rapide ascund capcane financiare

19:20

Coaliţia aflată la guvernare stă pe un butoi de pulbere. PSD se opune pe faţă unor măsuri la care premierul Bolojan ţine cu dinţii, iar, mai nou, unii din USR s-au apucat de plângeri penale împotriva premierului din cauza amânării alegerilor pentru Primăria Capitalei. Colac peste pupăză, Sorin Grindeanu îi gratulează drept „idioţi” pe miniştrii […] Articolul Lider PNL Neamţ: „Eu aş fi avut mai multe aşteptări de la această coaliţie” apare prima dată în Monitorul de Neamț.