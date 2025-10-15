Fostul preşedinte al ANPC Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de procurorii DNA. El ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că vine în control
BizBrasov.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului. DNA a anunţat, miercuri, că procurorii de la Secţia [...]
• • •
Alte ştiri de BizBrasov.ro
Acum 15 minute
17:10
Alstom va livra toate cele 37 de trenuri noi până în mai 2026. Încă nouă rame Coradia vor ajunge până la sfârșitul acestui an # BizBrasov.ro
Alstom va livra României încă nouă trenuri Coradia până la sfârșitul acestui an, iar livrarea completă de 37 de rame va fi finalizată în luna mai 2026, acesta fiind termenul asumat pentru finalizarea contractului, cu o întârziere de aproape un an şi jumătate, a spus preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară (ARF) Mihai Barbu pentru Agerpres. [...]
Acum o oră
16:50
Fostul preşedinte al ANPC Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de procurorii DNA. El ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că vine în control # BizBrasov.ro
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pentru că ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia, pentru a evita sancţionarea operatorului. DNA a anunţat, miercuri, că procurorii de la Secţia [...]
16:40
Un autoturism a luat foc în jurul orei 16.15, într-o parcare din zona magazinului chinezesc de pe Șoseaua Cristianului.
Acum 4 ore
15:20
A crescut numărul cazurilor de infecții respiratorii la Brașov, față de săptămâna trecută # BizBrasov.ro
Pe parcursul acestei săptămâni, la Brașov au fost raportate 2.260 de cazuri de infecții respiratorii, spre deosebire de săptămâna trecută când au fost înregistrate 2.101 cazuri, potrivit datelor oferite de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Potrivit specialiștilor, în județul Brașov, în perioada 06.10.2025-12.10.2025 , au fost raportate: -1 caz de gripă clinică, comparativ cu 4 cazuri înregistrate în [...]
15:20
Lucrare de anvergură pentru fluidizarea DN 13, între Brașov și Feldioara. Giratorii „gemene” pentru accesul spre/dinspre Hălchiu și Bod # BizBrasov.ro
Au început lucrările pentru reamenajarea intersecției dintre DN13 și DJ112Aspre Bod, în zona „Hanul din Ardeal”. Proiectul prevede amenajarea a două sensuri giratorii care să permită fluidizarea traficului. Astfel, primul sens giratoriu se amenenahează în intersecția DN13 – DJ112A, la Hanul din Ardeal (ieșirea de pe drumul național spre Bod), iar cel de-al doilea sens [...]
15:00
Furnizorii de energie electrică vor factura lunar, pentru prosumatorii cu sisteme de producție de cel mult 200 kW, consumul, producția și diferența dintre acestea. Lege votată astăzi # BizBrasov.ro
Camera Deputaților a adoptat astăzi, în unanimitate, în calitate de for decizional, Legea pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, reexaminată, la cererea președintelui României (Klaus Iohannis), care aduce o serie de modificări regimului juridic aplicabil prosumatorilor.
14:50
Brașovul, Predealul și Poiana Brașov, în topul destinațiilor căutate pentru vacanța copiilor din octombrie # BizBrasov.ro
Familiile preferă orașe și stațiuni care oferă activități recreative pentru copii și experiențe ușor de accesat. Analiza Travelminit arată care sunt destinațiile cele mai căutate pentru vacanțele copiilor și cum se situează bugetul mediu pentru această perioadă, ideală pentru escapade familiale. Brașovul rămâne o alegere populară datorită traseelor montane potrivite pentru întreaga familie și obiectivelor [...]
14:20
Comisia Europeană va impune reguli mai stricte pentru închirierile Airbnb și Booking, deoarece îngreunează accesul cetățenilor la locuințe accesibile în favoarea turiștilor # BizBrasov.ro
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda „problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com. Propunerea reprezintă o încercarea de a combate „criza socială”, pe măsură ce tot mai multe persoane își permit cu greu o locuință. Într-un interviu acordat pentru [...]
14:20
Persoanele neasigurate pot beneficia gratuit de controale medicale de specialitate, precum și de investigații sau analize # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătății face un apel public pentru accesarea gratuită a serviciilor medicale de prevenție, prin medicii de familie. Indiferent dacă sunt asigurați sau nu, adulții peste 18 ani beneficiază gratuit de controale medicale de specialitate precum și investigații și analize, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. „Prevenția medicală redevine o prioritate națională. [...]
14:00
ANA Holding a investit 20 de milioane de euro în modernizarea Restaurantului Panoramic și în Telecabina Tâmpa. De duminică, cele două obiective redevin operaționale # BizBrasov.ro
ANA Holding a investit 20 de milioane de euro în modernizarea Restaurantului Panoramic și în Telecabina Tâmpa. De duminică, cele două obiective redevin operaționale
Acum 6 ore
13:20
Testări oncologice gratuite, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, care ajunge în două localități din județul Brașov # BizBrasov.ro
Testări oncologice gratuite pentru locuitorii din comunele Șoars și Dumbrăvița. Aceștia vor beneficia de testări, în cadrul caravanei „Nu am făcut destul”, organizate de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). Calendarul testărilor: – 18 octombrie – prelevare probe de sânge și urină în comuna Șoarș, jud. Brașov – 25 & 26 octombrie – consultații cu [...]
12:40
Vineri, 17 octombrie și duminică, 19 octombrie se vor opera unele modificări în traseele și orarele unor linii de transport public RATBV determinate de desfășurarea competiției automobilistice „Tess Rally Brașov”. Astfel, vineri seară, în intervalul orar 18.00 – 23.30, va fi deviată circulația autobuzelor în zona Bartolomeu (Hornbach/pasajul DN 1 – Calea Făgărașului – strada [...]
12:20
VIDEO Animalele din Piatra Craiului folosesc aceeași „autostradă”, fără să depășească, fără să claxoneze, fără să facă scandal în trafic. Urși, cerbi, mistreți, căprioare, iepuri # BizBrasov.ro
În anul 1990, masivul Piatra Craiului era declarat parc național, alături de alte 12 parcuri din România. Suprafaţa totală a Parcului Naţional Piatra Craiului este de 14766 ha, din care 7807,5 ha în județul Braşov şi 6958,5 în judeţul Argeş.
12:10
Un brașovean drogat a plecat la plimbare cu o mașină neînmatriculată. A fost „pândit” însă de polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Brașov au oprit un autoturism care circula pe DN 11, la intrare în Brașov. În cadrul controlului, polițiștii au stabilit că la volanul mașinii se află un bărbat, de 42 de ani, din județul Brașov, iar după verificarea documentelor și interogarea bazelor de date, aceștia au constatat că autovehiculul nu [...]
12:00
După o investiție de 1,5 milioane de lei, un brașovean a început producția de case modulare pe care le vinde cu doar 3.000 de euro bucata # BizBrasov.ro
După o investiție de 1,5 milioane de lei, un brașovean a început producția de case modulare pe care le vinde cu doar 3.000 de euro bucata
11:50
Tânărul, implicat într-o altercație cu un vârstnic care a ajuns la spital, a fost arestat pentru 30 zile # BizBrasov.ro
Tânărul de 28 de ani, din localitatea Apața, care a împins un vârstnic pe stradă, a fost arestat pentru 30 de zile. „În urma administrării probatoriului, prin ordonanța procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, emisă la data de 14 septembrie, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de [...]
11:30
Universitatea Transilvania din Brașov va specializa medici în tratarea cancerelor musculo-scheletale. „Este primul program naţional dedicat formării specialiştilor în acest domeniu complex” # BizBrasov.ro
Ministerul Sănătăţii (MS) anunţă că 800 de medici români vor fi instruiţi în centre Universitare din întreaga ţară, printr-un proiect destinat formării specialiştilor în domeniul cancerelor musculo-scheletale, „o patologie rară, dar cu impact major asupra vieţii pacienţilor”.
Acum 8 ore
11:00
Brașovul iluminează astăzi literele de pe Tâmpa și clădirea Primăriei în culorile roz și bleu # BizBrasov.ro
În semn de solidaritate cu părinții care au suferit pierderea copiilor, fațada clădirii Primăriei Mujnicipiului Brașov și literele BRAȘOV de pe Tâmpa vor fi illuminate în culorile roz și bleu în seara zilei de 15 octombrie 2025. Această inițiativă face parte din proiectul „Mame cu brațele goale” și marchează Ziua Părinților de Îngeri – instituită [...]
10:50
Asocierea RailWorks marchează astăzi o etapă majoră în modernizarea liniei de tren Brașov – Sighișoara, după ce a finalizat străpungerea Tunelului Mureni, de pe subsecțiunea 3 Cața – Sighișoara, anunță CFR Infrastructură. Linia de cale ferată, parte a Coridorului Rin–Dunăre, este modernizată pentru a permite circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h. Un tunel [...]
10:40
Vineri, 17 octombrie, de la ora 19:00, Filarmonica Brașov invită publicul la un spectacol plin de energie, umor și ritmuri clasice de jazz
10:40
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune # BizBrasov.ro
MedLife lansează Longevity 100+, primul și cel mai amplu program de testare genetică din regiune
10:00
Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard Rock Cafe începând cu anul viitor unul urmând să fie în Brașov, după cum a anunțat compania. Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de food service din România, va deschide cinci restaurante Hard [...]
10:00
Propunerea Airbus de a transfera linia de producție a unui elicopter de luptă la IAR Brașov este tratată cu răceală de Armata României. Se dorește o versiune mai nouă # BizBrasov.ro
Armata României nu mai dorește elicoptere multirol H215M, deși compania franceză Airbus e dispusă să ofere licență pentru linia de producție în țară, la IAR Brașov. Modelul pe care l-ar dori Armata acum e H225M, mult mai nou, dar pentru care francezii nu sunt dispuși să ofere o linie de producție în țara noastră.
09:50
„Sisu: Drumul răzbunării”, în avanpremieră la Dracula Film Festival. Bărbatul care refuză să moară revine pe marile ecrane # BizBrasov.ro
Filmul Sisu: Drumul răzbunării (Sisu: Road to Revenge), distribuit în România de InterComFilm, va fi proiectat în avanpremieră națională în seara de 1 noiembrie, la Gala de decernare a premiilor Dracula Film Festival. Producția va avea premiera oficială în cinematografele din toată țara pe 21 noiembrie. Biletele sunt disponibile pe biletebrasov.ro. După încheierea celui de-al [...]
Acum 12 ore
05:50
Bucureștiul „copiază” Brașovul la capitolul circulație a autovehiculelor de aprovizionare pentru a elibera traficul la orele de vârf # BizBrasov.ro
Interzicerea circulației autovehiculelor de aprovizionare, curierat și salubrizare între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00 este pregătită ca soluție în Capitală pentru reducerea traficului rutier. Calculul este că, prin aplicarea acestei reguli, traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale [...]
05:50
Ministrul Educației, despre excursiile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde”: „Cele 2 săptămâni nu reprezintă vacanță” # BizBrasov.ro
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a explicat ieri că „Școala altfel” și „Săptămâna verde” „nu reprezintă vacanță”
05:40
Primăria Codlea va cheltui 243.900 de lei pentru a face curățenie într-o zonă care nu prea face cinste orașului # BizBrasov.ro
Cartierul Mălin este una dintre zonele care nu prea face cinste municipiului Codlea și unde trăiește o mare comunitate de romi. Primăria a demarat luna trecută un proiect de refacere a străzilor din zonă, iar acum vrea să deruleze și o amplă acțiune de ecologizare. Ținând cont că în zonă s-au format mici gropi de [...]
05:40
Pasajul Zizinului intră în expertiză. Acum doi ani, Primăria a studiat posibilitatea instalării unor panouri fonoabsorbante, însă liniștea s-a lăsat doar peste proiect, nu și peste zgomotul care-i deranjează pe locatari # BizBrasov.ro
Primăria Brașov ar urma să demareze o expertiză tehnică a pasajului de pe strada Zizinului, care nu a mai fost în reparații capitale de la începutul anilor 2000. Astfel, au început să apară degradări vizibile și pentru a le stopa sunt necesare lucări de reparații. Costul realizării acestei inspecții amănunțite, în urma căreia se va [...]
05:10
Universitatea Transilvania din Brașov: Numărul șacalilor din România a crescut în ultimii 20 de ani de la 1.300 de exemplare la 41.000 de exemplare # BizBrasov.ro
Șacalii au devenit o prezență tot mai comună în ecosistemul României, depășind numeric urșii și lupii. De obicei discreți și retrași în timpul zilei, acești prădători își anunță existența abia după lăsarea nopții, prin urletele lor inconfundabile.
04:50
Un credit de nevoi personale este un împrumut fără garanții, oferit pe baza veniturilor tale, care îți permite să accesezi bani rapid pentru orice scop personal, de la renovarea locuinței la cumpărarea de electrocasnice sau acoperirea unor cheltuieli urgente. Tot mai mulți români aleg această soluție datorită simplității: nu ai nevoie de ipotecă, garanții sau [...]
Acum 24 ore
04:00
Ce se întâmplă dacă dormi într-o cameră cu mucegai. Pericolul este real, iar expunerea pe termen lung îți poate afecta grav sănătatea # BizBrasov.ro
Mucegaiul este o formă de ciupercă microscopică. Acesta se dezvoltă acolo unde există umezeală și materiale organice, care îi pot servi drept hrană. Sporii de mucegai se regăsesc peste tot în aer, însă devin periculoși doar atunci când găsesc condiții prielnice: o suprafață umedă, un mediu cald și o circulație deficitară a aerului. Într-o locuință, aceste condiții [...]
14 octombrie 2025
18:00
RATBV anunță că va modifica orarul liniei metropolitane 520, Brașov-Prejmer. „De-a lungul timpului, am adaptat programul de transport ținând cont de fiecare factor relevant – de la fluxul de călători și programul instituțiilor de învățământ, până la solicitările primite din partea cetățenilor, astfel încât toți călătorii să beneficieze de condiții cât mai bune de deplasare. [...]
Ieri
17:20
„Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”, expoziție-mozaic la Muzeul de Artă din Brașov # BizBrasov.ro
„Un trecut care nu trece. Comunismul și moștenirea sa artistică”, expoziție-mozaic la Muzeul de Artă din Brașov
17:10
Premieră NATO la Cincu, în județul Brașov: două dintre cele mai moderne blindate din lume, pe câmpul de antrenament, împreună # BizBrasov.ro
Într-un exercițiu militar care a avut loc în România, în poligonul de la Cincu, două din cele mai moderne blindate din NATO au fost integrate pentru prima oară împreună în teren.
17:00
Gigantul indian Tata Technologies, prezent în România prin Tata Technologies, va concedia între 10-15 ingineri din zona automotive din centrul de la Brașov. Tata are birori în România la Brașov, Craiova și Iași, cu un total de 265 de angajați. Informația a fost publicată de Doru Șupeală, consultant de marketing, management și business. Recent, Tata Consultancy [...]
16:40
FACIAS: Expertiza criminalistică îl indică drept responsabil pe polițistul Vlad Roșca pentru moartea studentului Andrei Șerban Ionescu, accidentat mortal în Poiana Brașov # BizBrasov.ro
Raportul de expertiză criminalistică, consultat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), arată fără echivoc că polițistul Vlad Roșca, aflat sub influența alcoolului și circulând cu viteză excesivă pe un drum cu acces interzis, este responsabil pentru moartea studentului de 19 ani Andrei Șerban Ionescu și rănirea gravă a unei alte tinere, în [...]
16:20
VIDEO Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic vor fi deschise sâmbătă, 19 octombrie, după mai bine de un an de renovări și modernizări # BizBrasov.ro
Deschiderea restaurantului Panoramic și începerea curselor telecabinei Tâmpa va avea loc sâmbătă, 19 octombrie, au confirmat pentru Biz Brașov surse de la Ana Teleferic/ Ana Hotels.
16:10
„Cină pe nevăzute” și inaugurarea unui nou traseu cultural special conceput pentru nevăzători, cu plecare din Brașov # BizBrasov.ro
Și în acest an, Asociația Nevăzătorilor Brașov continuă seria de evenimente dedicate marcării Zilei Internaționale a Bastonului Alb. Astfel, în zilele de 15 și 17 octombrie asociația va organiza câte o deplasare de grup pentru inaugurarea noului traseu cultural accesibilizat creat în cadrul proiectului „Vedem istoria cu mâinile noastre”. „Cină pe nevăzute”, la Săcele „Începând [...]
16:00
ANAF va avea „trupe speciale”, care vor ancheta marile dosare de evaziune care au trenat ani la rând # BizBrasov.ro
ANAF a înființat o nouă divizie, cea de Operațiuni Speciale, care va investiga marile dosare care a căror rezolvare a trenat mulți ani, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. „În ultimele 3 luni, am declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF (…) În interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate — specialiști experimentați, motivați [...]
15:50
Scandalul troițelor, o temă care a pus pe foc societatea brașoveană, explicat în detaliu. De ce e scump să îți protejezi istoria? # BizBrasov.ro
Ultimele săptămâni au fost marcate de acuze ale opoziției din Consiliul Local de intenție de furt a conducerii Primăriei Brașov prin realizarea unui proiect de restaurare a ansamblului de troițe din Șcheii Brașovului. Faptul că proiectul care ar trebui să se materializeze prin accesarea de fonduri europene, data limită pentru depunerea acestuia fiind sfârșitul lunii [...]
14:50
Zi de 13 cu ghinion pentru doi șoferi care s-au urcat băuți la volan. Au rămas fără permise și urmează să se întâlnească cu judecătorii # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectuează cercetări în cadrul unor dosare penale, după ce au identificat, în trafic, persoane care au condus în timp ce se aflau sub influența alcoolului.
14:30
Un procuror din „vechea gardă” a Laurei Kövesi, care a cercetat și cazul Elodia, a murit # BizBrasov.ro
Lumea justiției din România a pierdut un magistrat cu o carieră marcată de anchete complexe și cazuri care au făcut istorie. Procurorul Marian Gherman, fost anchetator în cadrul DNA și DIICOT, parte din „vechea gardă” de procurori formată în perioada Laurei Codruța Kövesi, a încetat din viață la doar 51 de ani. Numele său este legat de [...]
14:00
Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Bunești au fost sesizați, de către o femeie de 42 de ani, din localitatea Bunești, cu privire la faptul că soțul său ar fi amenințat-o cu acte de violență, prin intermediul unui mesaj. „După ce au întocmit formularul de evaluare a riscului, din care a rezultat că există un [...]
13:50
Uraniul produs la Feldioara, exportat în Argentina. Este o premieră pentru industria nucleară din România # BizBrasov.ro
S.N. Nuclearelectrica S.A. anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina, o premieră pentru industria nucleară românească.
13:30
15 angajatori din județul Brașov cu activități în domeniul industriei alimentare, verificați de ITM Brașov. Ce nereguli au fost descoperite # BizBrasov.ro
În perioada 29.09.2025 – 03.10.2025 Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a desfășurat acțiuni de control la angajatorii care desfășoară activitate în domeniul industriei alimentare: fabricarea produselor de morărit, a amidonului și a produselor din amidon, producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne, prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor, prelucrarea și conservarea [...]
13:10
Altercație pe B-dul Gării din Brașov. Un vârstnic a ajuns în spital, iar tânărul recalcitrant a fost reținut de către polițiști # BizBrasov.ro
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Brașov efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal, constituit pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, după o altercație între un bărbat, care a fost împins de un tânăr și a suferit mai multe leziuni. VIneri, în jurul orei 18.00, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Brașov au fost [...]
13:10
Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe/ Noi reguli anunțate de MAI și în ceea ce privește amenzile # BizBrasov.ro
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat, astăzi, noi reguli importante pe care toți șoferii români trebuie să le afle. De departe, cele mai importante modificări din Codul Rutier se vor referi la amenzi, la metodele de sancționare și la digitalizare. Șoferii vor putea fi amendați cu ajutorul camerelor de supraveghere din orașe Bogdan Despescu, secretar [...]
12:50
Serverele de date din Brașov în care Ministerului Finanțelor îți ține „secretele”, protejate împotriva atacurilor cibernetice. Peste 27 de milioane de lei pentru 3 luni de „protecție” # BizBrasov.ro
Logic Computer a câștigat o licitație organizată de Ministerul Finanțelor pentru achiziționarea unei platforme de protecție a serviciilor și aplicațiilor web din cadrul centrului secundar de date al instituției, situat în Brașov, în vederea preîntâmpinării atacurilor cibernetice
12:40
Trei școli din județul Brașov vor primi aproape 185.000 de euro, în cadrul programului Fondul Școlilor Active # BizBrasov.ro
Cele trei școli finanțate sunt: Școala Gimnazială Budila, Școala Gimnazială “Bethlen Samuel” Racoș și Școala Gimnazială Crizbav
12:20
O magistrată de la Tribunalul București a fost trimisă în judecată, după ce nu a motivat 821 de hotărâri judecătorești. Astfel a „rezolvat” eliberarea a mai mulți infractori condamnați # BizBrasov.ro
Parchetul General a anunțat trimiterea în judecată a magistratului Monica Claudia Cipariu de la tribunalul București. Judecătoarea este acuzată că nu a motivat 821 de hotărâri, conform Inspecției Judiciară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.