De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj
Golazo.ro, 15 octombrie 2025 16:50
Cosmin Olăroiu a răsturnat primul meci al Emiratelor în baraj (2-1 contra Oman) cu o mișcare curajoasă și de mare efect. Dar nici brazilienii, nici schimbările făcute nu l-au mai ajutat pe selecționer la 1-2 cu Qatar. Și îl așteaptă un traseu mult mai dificil
• • •
Acum 5 minute
17:20
Casă nouă pentru Paris Masters Competiția de tenis se va desfășura în locul în care David Popovic a luat aurul olimpic # Golazo.ro
Turneul Paris Masters 1000 se va desfășura, în acest an, pe La Defense Arena, locul unde David Popovici a cucerit aurul olimpic.
17:20
George Copos, investiție în Brașov Fostul finanțator de la Rapid va redeschide două atracții turistice importante # Golazo.ro
Omul de afaceri George Copos (72 de ani), fostul finanțator al Rapidului, redeschide Telecabina Tâmpa și restaurantul Panoramic. Proiectul a presupus invetsiții de peste 20 de milioane de euro
Acum 15 minute
17:10
„Unde e logica la Man. United?” Paul Scholes nu înțelege alegerile conducerii: „Îl dau pe Hojlund și cumpără altul la fel” # Golazo.ro
Paul Scholes (50 de ani), fostul mijlocaș al lui Manchester United, a criticat strategia de transferuri a clubului. Fostul fotbalist susține că „diavolii roșii” nu au învățat nimic din greșelile făcute în trecut.
Acum o oră
16:50
16:50
LPF caută soluții Metaloglobus și Unirea Slobozia ar putea fi mutate de pe arena din Cliceni » Care sunt variantele # Golazo.ro
Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a explicat că se poartă discuții pentru ca meciurile din Superliga să nu mai aibă loc pe terenul din Clinceni. În prezent, la Clinceni joacă Metaloglobus și Unirea Slobozia.
16:30
Au scris istorie Lotul României a obținut cea mai bună clasare din istorie la Campionatul European de Șah # Golazo.ro
România a obținut cea mai bună clasare din istorie la proba Open a Campionatului European de Șah.
16:30
Trump amenință din nou Ideea la care nu renunță președintele SUA cu privire la desfășurarea CM 2026: „Primarul nu este bun!” # Golazo.ro
Donald Trump, președintele SUA, a declarat din nou că meciurile de la Mondial vor fi mutate în alte orașe, dacă el consideră că locația inițială nu este sigură.
16:30
Răzvan Marin spune ceva măcar la fel de important ca informația că nu era accidentat la meciul cu Austria. Mircea Lucescu nu discută cu jucătorii. Le comunică deciziile
Acum 2 ore
16:20
Laude și critici pentru Ciubotaru Mircea Lucescu a găsit marele defect al fundașului de la Hermannstadt: „Groaznic” # Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a găsit punctul slab din evoluțiile lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
16:00
Răzvan Marin, atacat Intervenție dură în conflictul dintre fotbalist și Mircea Lucescu: „Cum poți să spui asta?” + Cine îi ia apărarea „tricolorului” # Golazo.ro
Florin Prunea îl critică dur pe Răzvan Marin, după răspunsul acestuia la adresa lui Mircea Lucescu.
15:50
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor # Golazo.ro
Cosmin Olăroi devansează nume imens de selecționeri în topul mondial al salariilor. Cât câștigă și care sunt cele doar două nume peste el la acest capitol, în articol.
Acum 4 ore
15:10
Victoria din ultimul minut a României cu Austria continuă să aducă reverberații. O mică întâmplare, chiar de după meci, a trecut însă nebăgată în seamă.
14:40
Noul stadion prinde contur Președintele clubului din Liga 1 vine cu vești: „Atunci cred că va fi gata ” # Golazo.ro
Ilie Lemnaru (53 de ani), președintele clubului Unirea Slobozia, speră că lucrările pentru modernizarea arenei „1 Mai” din oraș vor fi finalizate până la sfârșitul acestui an.
14:30
Încă o lovitură pentru FCSB Campioana l-a pierdut tot sezonul pe Mihai Popescu și nu-l va avea în derby nici pe Ngezana . Motivul absenței # Golazo.ro
FCSB se confruntă cu probleme mari de lot, mai ales în zona fundașilor centrali, unde va fi nevoită să improvizeze. În derby-ul cu Rapid nu va putea conta nici pe Ngezana.
14:30
„Am simțit că eram șantajați” Romelu Lukaku acuză că nu este lăsat să-și înmormânteze tatăl în Belgia # Golazo.ro
Romelu Lukaku și fratele său, Jordan, întâmpină dificultăți în vederea înmormântării tatălui lor în Belgia.
14:10
Care va fi axul apărării cu Bosnia?! Pe cine alege Lucescu în locul duetului Popescu-Burcă la decisivul de la Zenica. Un loc e asigurat. Marea dilemă # Golazo.ro
Mircea Lucescu are o misiune dificilă luna viitoare, în confruntarea esențială împotriva Bosniei: nu va avea niciun stoper dintre titularii cu Austria!
13:40
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!” # Golazo.ro
Claudiu Rotar, finanțatorul echipei Hermannstadt, le-a răspuns celor de la FCSB în privința posibilului transfer al lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).
13:30
Dat afară după dezastru Selecționerul a fost demis după rezultatele rușinoase » Un antrenor a anunțat că vrea să-i ia locul: „Ar fi fantastic” # Golazo.ro
Jon Dahl Thomasson (49 de ani) a fost demis din funcția de selecționer al Suediei.
Acum 6 ore
13:20
Mircea Lucescu nu e bătrân. E doar un om care nu mai are timp. Se mișcă printre vorbe precum un elefant într-un magazin de porțelanuri. Nu-i pasă, nu vrea să știe de consecințe, sparge sensibilități, corectitudini și adevăruri pentru că nu mai are timp.
13:10
Nu e mulțumit de CFR Problemele identificate de fostul președinte al clujenilor: „Nu e normal așa ceva!” » Ce spune despre o posibilă revenire # Golazo.ro
Iuliu Mureșan, fostul președinte al lui CFR, s-a declarat nemulțumit de prestația clujenilor din actualul sezon din Liga 1.
13:00
Dominantă la Osaka Sorana Cîrstea obține o victorie categorică și se califică în sferturile turneului din Japonia # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA, după o victorie cateogrică împotriva lui Katie Boulter (29 de ani, #59 WTA), scor 6-3, 6-1. Cîrstea este a doua reprezentantă a României în Japonia, alături de Jaqueline Cristian (27 de ani, locul 47 WTA), care s-a calificat și ea în „sferturi”.
12:50
Chiricheș revine pe lista UEFA Veteranul care va face 36 de ani luna viitoare îl va înlocui pe Mihai Popescu pentru meciurile FCSB din Europa League # Golazo.ro
Mihai Popescu va fi operat după ce și-a rupt ligamentul încrucișat, va absenta tot restul sezonului, iar în locul său FCSB îl va readuce în lot pentru Europa League pe Vlad Chiricheș.
12:40
Ungaria ne face să plătim Ce sancțiune a primit România după incidentele de la barajul contra maghiarilor. Bătaie și gaze lacrimogene pe teren # Golazo.ro
UEFA a pedepsit federația pentru ciocnirile de pe teren la România - Ungaria, în play-off-ul de calificare la Campionatul European de futsal
12:30
Calificare! Încă un jucător din Liga 1 va fi prezent la Cupa Mondială » Naționala sa a terminat preliminariile fără gol primit # Golazo.ro
Coasta de Fildeș - Kenya 3-0. Gazdele au dominat categoric partida și s-au calificat fără emoții la Cupa Mondială 2026.
12:00
Unde se joacă CS Dinamo - FC Dinamo A fost ales stadionul care va găzdui duelul inedit din Cupa României # Golazo.ro
CS Dinamo a anunțat pe ce stadion se va juca meciul cu FC Dinamo, din etapa 1 din Cupa României, de pe 28 octombrie.
11:40
Interes ridicat pentru derby Câte bilete au fost vândute cu patru zile înainte de Dinamo - Rapid # Golazo.ro
DINAMO - RAPID. Pentru derby-ul etapei #13 din Superliga s-a vândut aproximativ jumătate din numărul de bilete estimat de organizatori. Dinamo - Rapid se joacă duminică, 19 octombrie, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, de la ora 20:30.
Acum 8 ore
11:10
FCSB e iar anchetată de UEFA! Ce riscă roș-albaștrii după meciul cu Young Boys. Când e așteptată decizia # Golazo.ro
FCSB este încă o dată ținta investigației Comisiei de Disciplină UEFA, care va lua o decizie luna viitoare pentru partida cu Young Boys, jucată pe 2 octombrie, în Europa League
11:00
„Există fotografii care îl contrazic” Un comandant de avion demontează teoriile conspirației lansate de un fotbalist celebru # Golazo.ro
Ignacio Rodriguez, comandantul unui avion Airbus A320, demontează teoria în care crede Marcos Llorente.
11:00
„M-a dezamăgit” Starul naționalei Olandei, criticat dur de un fotbalist legendar: „A jucat precum un poștaș” # Golazo.ro
Marco van Basten (60 de ani), legenda fotbalului olandez, l-a criticat pe mijlocașul celor de la Barcelona, Frenkie de Jong (28 de ani).
10:40
Încă un record doborât de Messi Argentinianul a făcut din nou spectacol și l-a depășit pe Neymar în fruntea unui top important # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) a stabilit un nou record mondial, devenind jucătorul care a reușit cele mai multe pase decisive în istoria fotbalului internațional masculin.
10:20
Blănuță, donație pentru Ucraina FOTO. Atacantul le-a făcut pe plac fanilor lui Dinamo Kiev : „Asta vreau să demonstrez” # Golazo.ro
În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, Vladislav Blănuță, jucătorul lui Dinamo Kiev, a anunțat că a donat o sumă importantă de bani armatei ucrainene.
10:00
Supărarea lui Olăroiu Românul și-a criticat jucătorii după ce naționala EAU a ratat calificarea directă la CM 2026 » L-a enervat și arbitrajul # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, a criticat lipsa de eficiență în atac a echipei sale.
09:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 72.
09:30
Jaqueline Cristian, în sferturi la Osaka Revenire spectaculoasă reușită de româncă » Ar putea da peste principala favorită # Golazo.ro
Jaqueline Cristian (27 de ani, #47 WTA) s-a calificat în „sferturile” turneului de la Osaka. Românca a reușit o revenire spectaculoasă cu jucătoarea spaniolă Jessica Maneiro Bouzas (23 de ani, #40 WTA), scor 0-6, 6-4, 6-2
Acum 24 ore
01:30
Prima calificată din Europa la CM 2026 Merge la Mondiale după un parcurs perfect! Alte 3 echipe o însoțesc » Lista completă # Golazo.ro
Numărul total al echipelor care au obținut biletele pentru Mondial a ajuns la 28. Mai sunt disponibile încă 20!
14 octombrie 2025
23:30
„Au vrut să-l omoare” Un martor povestește momentele teribile prin care a trecut tatăl lui Lamine Yamal # Golazo.ro
Un martor a povestit în detaliu momentele crunte prin care a trecut Mounir Nasraoui (35 de ani), tatăl lui Lamine Yamal (18 ani).
23:20
Un român, lângă Barcelona și PSG Ce internațional a fost inclus pe lista celor mai talentați 60 de jucători ai generației sale # Golazo.ro
În top se mai află jucători precum Ibrahim Mbaye, de la PSG, sau Pedro Fernandez, de la Barcelona.
23:20
Ronaldo, încă un record Starul portughez a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru Mondial # Golazo.ro
Portugalia - Ungaria. Cristiano Ronaldo (40 de ani) a stabilit un nou record personal în partida de marți seară.
23:00
„Eu i-am zis lui Lucescu de el” Cum a ajuns Lisav Eissat la naționala României: „Îl urmărim de doi ani” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre debutul lui Lisav Eissat (20 de ani) la echipa națională.
22:50
Pregătiți-vă de plictiseală la Mondial Faza grupelor se anunță extrem de neatractivă. Cum arată azi urnele virtuale, de ce România ar fi retrogradată din oficiu # Golazo.ro
Mondialul din 2026 va fi în premieră cu 48 de echipe, cu 50% mai multe naționale decât ultimele turnee finale.
22:00
Ngezana merge la CM 2026! Africa de Sud revine la Mondiale după 16 ani! Cine s-a mai calificat # Golazo.ro
Africa de Sud - Rwanda 3-0. Formația din sudul continentului s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026.
21:40
Farsa făcută lui MM Stoica, pe radarul poliției Apelul făcut de forțele de ordine: „ Opriți-vă , apar situații periculoase” # Golazo.ro
Un nou trend de pe platforma TikTok le dă bătăi de cap autorităților. Mihai Stoica ( 60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a fost și el una dintre victimele farsei.
21:10
Dinamo și Rapid au ajuns la un acord în privința numărului de bilete acordat oaspeților.
20:30
România, victorie la scor „Tricolorii” au câștigat fără probleme și au făcut un pas important în drumul spre Euro 2026 # Golazo.ro
România U17 a câștigat partida cu Azerbaidjan, scor 5-1 și s-a calificat în runda a doua a preliminariilor pentru Campionatul European din 2026.
20:20
Panică la Dinamo FOTO. Musi, schimbat la naționala U21 după o intrare inconștientă! Incert pentru derby-ul cu Rapid # Golazo.ro
Alexandru Musi (21 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, s-a accidentat în meciul României U21 din preliminariile Campionatului European.
20:10
LIVE Qatar - Emiratele Arabe Unite se joacă ACUM » Olăroiu se poate califica azi la CM 2026! # Golazo.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul Emiratelor Arabe Unite, poate devine primul antrenor român care conduce o națională străină la un Campionat Mondial!
19:50
România U16, umilită în Germania Naționala lui Ciobanu, spulberată la Essen: 15 goluri primite de „tricolori”! # Golazo.ro
Germania U16 - România U16 8-2. Micii „tricolori” au pierdut la scor și al doilea amical din stagiul de pregătire.
19:10
Culisele victoriei cu Austria GOLAZO.ro a aflat detalii din dosarul lui Mircea Lucescu » Unul dintre cele mai pregătite meciuri din istoria naționalei # Golazo.ro
Victoria mare reușită de România împotriva Austriei, scor 1-0, are la bază una dintre cele mai detaliate pregătiri făcute vreodată de staff-ul naționalei.
