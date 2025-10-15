Universitatea din Oradea a inaugurat Centrul de Transfer Tehnologic. Bolojan, printre primii vizitatori (FOTO)
Universitatea din Oradea a inaugurat miercuri Centrul de Transfer Tehnologic CTT-UO_Smart Industry, un loc în care studenții, cercetătorii, profesorii și firmele vor lucra împreună, la proiecte de inovare, dezvoltare și transfer tehnologic. Unul dintre primii vizitatori ai centrului a fost premierul Ilie Bolojan, cel care, când era primar al Oradiei, a avut ideea acestui proiect.
Profesorul din Curtuișeni care a violat o elevă chiar în școală, Andrei Marozsan, a fost trimis în judecată şi rămâne în arest # Bihoreanul
Andrei Marozsan, profesorul Școlii Gimnaziale „Dr. Balasi Jozsef” din Curtuișeni, arestat preventiv la sfârşitul lunii august, după ce a agresat sexual o fată chiar în școala în care preda, a fost trimis în judecată şi rămâne în spatele gratiilor.
Bărbat din Dobrești, arestat pentru tâlhărie în Oradea. A agresat două tinere și le-a furat geanta # Bihoreanul
Un bărbat de 36 de ani din comuna bihoreană Dobreşti a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi agresat două tinere pe o stradă din Oradea și ar fi furat o geantă cu bani și documente.
Portarul echipei FC Bihor, Arsenie Mocan, a apărat poarta naţionalei U18 şi în disputa cu Spania # Bihoreanul
Tânărul portar al echipei FC Bihor, Arsenie Mocan, a fost folosit din nou de selecţionerul Ion Marin în echipa naţională U18 a ţării noastre, la Turneul celor 4 Națiuni din Turcia. De această dată, tinerii tricolori au întâlnit Spania, în faţa căreia, până la urmă, au cedat la limită, cu 2-3, dar după ce au condus de două ori. Mocan a fost integralist şi de această dată.
Fabrica Stihl de 125 milioane de euro, inaugurată în Oradea în prezența premierului Bolojan, cu o „drujbă” electrică. „Companiile private duc România în spate” (FOTO) # Bihoreanul
În mai puțin de trei ani de la primul semnal că Stihl, cel mai mare producător de unelte pe benzină și electrice din lume, este interesat să investească în România, fabrica din Oradea a renumitei companii germane, prima ridicată în Europa de Est, a fost inaugurată miercuri, în prezența premierului României, Ilie Bolojan, a managerului general și a tatălui acestuia, un nonagenar care a condus-o câteva decenii. „Sunt convins că vor urma și alte investiții ale unor companii germane aici, Oradea este amplasamentul perfect”, a afirmat președintele Camerei de Comerț Româno-Germane.
Ford Focus este, de ani buni, una dintre cele mai îndrăgite mașini Ford, un model care a reușit să combine eleganța, confortul și performanța într-un pachet echilibrat. De la prima generație lansată la finalul anilor ’90 și până astăzi, Focus a rămas un reper al clasei compacte.
Se mută conductele. Sute de locuințe din Oradea rămân fără caldă și încălzire până la sfârșitul săptămânii viitoare (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de deviere a conductelor de termoficare din calea viitorului pasaj subteran de la intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu vor lăsa fără apă caldă și încălzire apartamentele deservite prin cinci puncte termice orădene. Sute de locuințe din cartierele Ioșia Nord și Decebal vor fi încălzite abia de la sfârșitul săptămânii viitoare.
Fostul magistrat orădean Mihail Udroiu, acum judecător la ÎCCJ, se pensionează la doar 48 de ani # Bihoreanul
Judecătorul Mihail Udroiu, unul dintre cei mai cunoscuți magistrați ai Înaltei Curți de Casație și Justiție, se pregătește să părăsească sistemul la doar 48 de ani. Fost magistrat la Tribunalul Bihor și Curtea de Apel Oradea, Udroiu a depus cererea de pensionare.
Peste 900 de locuri de muncă vacante în Bihor, inclusiv la fabrica Stihl, proaspăt inaugurată, sau la un nou lanț de magazine care vine în Oradea # Bihoreanul
Bihorenii în căutarea unui job au de ales, în această săptămână, dintre cele 906 locuri de muncă disponibile la firmele și instituțiile din județ. Printre acestea, se numără anunțuri de angajare date de fabrica Stihl, care s-a inaugurat miercuri, sau de lanțul de magazine Atac, care va deschide o unitate în Oradea.
Cătălin Ceaușoglu la Oradea – lansarea romanului „Dezrădăcinații” și sesiune de autografe # Bihoreanul
Joi, 16 octombrie, ora 18:00, sunteți așteptați la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea, unde ajung Cătălin Ceaușoglu și „Dezrădăcinații”, romanul publicat anul acesta la editura Trei. Autorul va intra în dialog cu Mircea Pricăjan, iar discuția se va desfășura la noua librărie Humanitas de la parterul Bibliotecii. Seara se va încheia cu o sesiune de autografe.
DJ-ul australian Levi vine pentru prima dată la Oradea. Arena Antonio Alexe se transformă într-un uriaş ring de dans (VIDEO) # Bihoreanul
Arena Antonio Alexe va fi transformată sâmbătă, 1 noiembrie, într-un ring de dans, cu ocazia unuia dintre cele mai ample evenimente de muzică electronică organizate până acum de Hive Events. Capul de afiş este Levi Neufeld, DJ şi producător australian care a cucerit scene internaţionale cu stilul său afro-house şi cu hitul "Jump", devenit un fenomen global.
Un primar, Sorban Levente, a ajuns să confunde o Primărie, cea din Lugașu de Jos, cu buda personală. În plină ședință de Consiliu Local, furios că secretarul general al comunei nu i-a semnat două proiecte de hotărâre nelegale și Prefectura le-ar putea anula în justiție, edilul și-a strigat crezul: „Mă piș pe ei!”. O vulgaritate complet opusă, firește, atât ideii de politică, pentru că întâia condiție a politicii - dar el n-are de unde să știe asta, căci ideea nu l-a deranjat niciodată - este politețea, cât și noțiunii de administrație, prin care individul înțelege strict propria înavuțire...
La mai puțin de o lună de când BIHOREANUL a dezvăluit că este plătită ca și cum ar fi la serviciu chiar și atunci când în realitate se află în vacanțe pe alte continente, o doctoriță de familie din Mișca (comuna Chișlaz) recidivează fără să-i pese de vreo sancțiune.
Polo: CSM Oradea începe noul sezon al cupelor europene, la Budapesta, în fieful deţinătoarei Ligii Campionilor # Bihoreanul
Formaţia de polo CSM Oradea îşi începe miercuri seara noul sezon continental, cu jocul din etapa I a fazei grupelor Ligii Campionilor. Bihorenii încep parcursul european din noul sezon chiar pe terenul deţinătoarei trofeului, FTC Telekom Budapesta. Jocul este programat cu începere de la ora 21:30 în capitala Ungariei.
PRIMERO MED SRL, companie locală specializată în lucrări de construcții, anunță demararea unui proiect investițional finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, având ca obiectiv general creșterea productivității și a competitivității companiei prin achiziționarea de echipamente performante și prin promovarea companiei și a produselor sale în țară. Programul este coordonat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, care îndeplinește rolul de autoritate de management pentru implementarea Programului Regional Nord-Vest 2021–2027.
Primar „cu boltă”: Supărat că îi e contestată una dintre multele șmecherii, Sorban Levente urinează pe Prefectură # Bihoreanul
Prins cu o șmecherie de aproape 1,5 milioane lei, vestitul edil din Lugașu de Jos se laudă consilierilor că... urinează pe Prefectură. După ce a făcut din fonduri de la Ministerul Dezvoltării o clădire în care trebuie să funcționeze o creșă și grădiniță, Sorban Levente vrea să-i schimbe destinația, așa cum a procedat și cu alte „realizări” pe care a tocat degeaba bani de la Guvern.
Analiză Storia: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice # Bihoreanul
În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate din mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial cu privire la noua valoare a TVA-ului.
Oradea, capitala artei fotografice: 398 de artiști din 55 de țări, la Salonul Internațional Varadinum 2025 (FOTO) # Bihoreanul
În timpul FestiFall 2025, Oradea a găzduit jurizarea celei de-a 9-a ediții a Salonului Internațional de Artă Fotografică Varadinum, organizat de artistul fotograf Ovi D. Pop. Evenimentul a reunit 398 de fotografi din 55 de țări, care au înscris nu mai puțin de 5.100 de imagini la categoriile Open Color, Open Monochrome, Face & Body și Fotojurnalism.
Meci de FIBA la Oradea: Baschetbaliștii de la CSM CSU Raiffeisen primesc vizita ciprioţilor de la Petrolina AEK Larnaca # Bihoreanul
Echipa de baschet CSM CSU Raiffeisen Oradea va debuta miercuri seara în noua ediţie a FIBA Europe Cup. Orădenii fac parte din Grupa C, unde vor întâlni, în runda inaugurală, formaţia cipriotă Petrolina AEK Larnaca. Meciul este programat de la ora 19 la Oradea Arena şi va fi televizat. Conducerea clubului bihorean aşteaptă cât mai mulţi fani la acest joc.
„M-auzi?!”: Festivalul One World Romania revine la Oradea cu filme, discuții și activități. Accesul este gratuit # Bihoreanul
Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania revine la Oradea, în Cetate, în weekendul 17-19 octombrie. Tema ediției este „M-auzi?!”, care se va regăsi în proiecțiile celor mai apreciate filme, dar și în activități sau discuțiile programate cu invitații speciali. Accesul va fi gratuit.
După 10 ani de abandon, lucrările la acumularea Corbești ar putea fi reluate. Șase firme se bat pe executarea lor # Bihoreanul
Blocate de aproape zece ani, din lipsă de finanțare, lucrările la acumularea nepermanentă Corbești ar putea fi reluate în perioada următoare. ABA Crișuri a alocat 103 milioane lei pentru această investiție, iar șase firme și asocieri de companii și-au depus ofertele, sperând să câștige licitația.
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii că, în ziua de miercuri 15.10.2025, cu ocazia lucrărilor de montare a căminelor de vane pe strada Crângului, lucrări executate de către antreprenorul S.C. NORD CONFOREST S.A. în cadrul proiectului „BH CL 2 - Extinderea și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în Oradea – zona 1”, furnizarea apei potabile se va întrerupe total, între orele 9.00 şi 17.00.
„Concertul de concerte” de joi, de la Filarmonica de Stat Oradea îi aduce pe scenă pe soliștii Izabela Voropciuc – pian, Petre Abraham Smeu – vioară, Jan Sekaci – violoncel, care alături de Orchestra vor fi conduși de dirijorul Jankó Zsolt. Melomanii vor audia lucrări de Mozart, Sibelius și Shostakovich.
Mitropolitul Teofan a premiat trei familii de preoți cu 10, 11 și 12 copii, de Sfânta Parascheva: „Un exemplu frumos...” (VIDEO) # Bihoreanul
Aproximativ 32.000 de persoane au participat marți, 14 octombrie, la Sfânta Liturghie oficiată la Iași, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, eveniment central al celui mai mare pelerinaj ortodox din România. În cadrul slujbei, IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a acordat distincții de vrednicie pentru trei familii de preoți cu mulți copii – una cu 10, una cu 11 și una cu 12.
Primăria le reamintește orădenilor că etapa votului fizic din bugetarea participativă se încheie joi, 16 octombrie, printr-o întâlnire publică care va avea loc la Primărie. Până atunci, orice doritor poate vota 3 inițiative, completând buletinul de vot disponibil în piramida din Primărie (Sala Ghișeelor).
Crește numărul îmbolnăvirilor cauzate de viroze: mai multe pneumonii și gripe în Bihor, bolnavi cu Covid spitalizați, inclusiv la ATI # Bihoreanul
Cea de-a doua săptămână a noului sezon de „răceli” 2024-2025 aduce în Bihor o creștere a cazurilor de gripă, pneumonii și infecții acute ale căilor respiratorii superioare, mai mult de o sută necesitând îngrijirea în spitale. Sunt spitalizate, de asemenea, și mai multe persoane cu Covid.
Doi bihoreni reținuți pentru furt calificat: unul a prădat două anexe din Aleșd, altul a luat peste 16.000 lei dintr-o locuință din Vălanii de Beiuș # Bihoreanul
Doi bihoreni au fost reținuți, luni, de polițiști, fiind cercetați în cazuri separate de furt calificat. Unul a sustras diverse bunuri din anexele unor blocuri din Aleșd, iar celălalt a furat peste 16.000 de lei dintr-o casă din Vălanii de Beiuș.
Revoltător! Compania Națională de Investiții sparge zeci de mii de euro ca să-și... parfumeze sediul # Bihoreanul
Peste 66.000 de euro din bani publici a tocat Compania Națională de Investiții, din subordinea Ministerului Dezvoltării, ca să-și parfumeze sediul din București cu uleiuri esențiale, au dezvăluit jurnaliștii Spotmedia. Conducerea instituției susține că a făcut-o din „nevoia unui mediu de lucru modern, agreabil”.
Trei orădeni, în frunte cu Spiros Baltsavias, întăresc campioana Greciei la socca, înainte de participarea la Liga Campionilor # Bihoreanul
Campioana Greciei la socca, formaţia FC Magufana Atena, şi-a adus un contingent de români, dintre care trei orădeni, pentru a se întări în perspectiva participării la Liga Campionilor, competiţie care va începe în insula Creta pe 17 octombrie. Spiros Baltsavias a fost numit directorul tehnic al echipei, iar în lot au fost cooptaţi şi jucătorii Marius Balogh şi Vlad Costea. Antrenor a fost numit tot un român, Radu Burciu, iar din lot vor mai face parte şi Ionuț Furtună şi Andrei Nemițanu, alţi jucători din ţara noastră.
Doliu în învățământul bihorean: un inspector școlar a murit, în timp ce era la un meci de fotbal cu alți profesori # Bihoreanul
O veste șocantă s-a răspândit, marți, în educația bihoreană: inspectorul școlar de fizică și chimie, Cristian Dragomir, a murit, la doar 51 de ani. Profesorul era la un meci de fotbal alături de alți colegi, când i s-a făcut brusc rău, și n-a mai putut fi salvat. Colegii lui sunt șocați, pentru că inspectorul nu avea afecțiuni pe care să le cunoască, iar recent și-a făcut vizitele medicale.
„Anul Nou care n-a fost” va fi proiectat la Muzeul Țării Crișurilor în prezența regizorului Bogdan Mureșanu și a actorilor Mihai Călin și Andrei Miercure, alături de o dezbatere despre comunism cu specialiști ai CNSAS # Bihoreanul
Premiatul lungmetraj românesc „Anul Nou care n-a fost” va fi proiectat gratuit, marți, 21 octombrie, la Muzeul Țării Crișurilor, în cadrul unui eveniment ce va prilejui și o dezbatere despre regimul comunist din România și, mai ales, despre tehnicile fostei Securități. La Oradea se vor afla, pentru această vizionare, regizorul Bogdan Mureșanu și actorii Mihai Călin și Andrei Miercure, precum și Germina Nagâț, membru al Colegiului CNSAS și Andrei Galiță, investigator al aceleiași instituții.
Orădenii de la CS Wolf şi-au adjudecat şapte medalii la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, dintre care trei de aur! # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la clubul CS Wolf şi-au adus o contribuţie substanţială la performanţa pe care lotul naţional al României a realizat-o la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, care s-a desfăşurat în Croaţia, la Poreč. Astfel, 7 dintre medaliile tricolorilor cucerite la aceste întreceri au fost obţinute de orădenii de la Wolf, care au urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, de două ori pe locul II şi tot de două ori pe cea de-a treia treaptă a podiumului.
Educație europeană la Oradea: Profesori și elevi de la Colegiul Tehnic Mihai Viteazul se dezvoltă laolaltă cu colegi din UE # Bihoreanul
Colegiul Tehnic Mihai Viteazul din Oradea și-a prezentat rezultatele proiectelor Erasmus+ derulate în parteneriat cu asociația educațională Pro Time-R, în cadrul unui eveniment menit să inspire și alți profesori și alte unități de învățământ să aplice la aceste oportunități de colaborare europeană. Printre altele, profesorii și elevii de la Mihai Viteazul au învățat, alături de colegi din UE, cum să devină lideri ori cum să sprijine incluziunea persoanelor cu dizabilități.
Ceea ce face acum Ilie Bolojan la Guvern nu este nicidecum o reformă, ci un experiment. Omul încearcă să vadă dacă metodele aplicate cu succes la Oradea sunt valabile și peste Carpați. La cum a început noua guvernare, însă, se pare că misiunea nu este dificilă, ci imposibilă.
Divorțat și nu prea: Cum l-a dat de gol o cântăreață din Ungaria pe primarul Sorban Levente # Bihoreanul
Că primarul din Lugașu de Jos, Sorban Levente, este un mincinos atât de mare încât este depășit doar de el însuși o demonstrează, într-un mod inedit, o postare pe Facebook din 6 octombrie a unei cântărețe din... Ungaria, Syntia.
Preotul pedofil: A agresat sexual o copilă, dar a beneficiat de blândețe și din partea oamenilor legii, și a Episcopiei Ortodoxe # Bihoreanul
Un preot ortodox din Bihor, acuzat că a agresat sexual o copilă, a slujit nestingherit luni întregi, fiind suspendat de Episcopie abia după ce l-a reținut Poliția și „răsplătit” ulterior cu pensionarea anticipată. BIHOREANUL a descoperit că preotul Valentin Borbel a beneficiat de o blândețe revoltătoare și din partea oamenilor legii: a fost reținut la aproape un an după ce victima a mărturisit atrocitățile suferite, iar apoi lăsat în libertate, în timp ce fata a fost stigmatizată chiar de cei care trebuiau s-o protejeze, fiind scoasă de la ore și „interogată” chiar în fața școlii.
Sâmbătă și duminică, 18-19 octombrie, Marghita devine gazda unei noi ediții a evenimentului „Gusturi și tradiții de Bihor”. Târgul se desfășoară în Parcul Primăriei, între orele 13:00 și 21:30, iar intrarea este liberă.
Miroase malul Crişului Repede! Remedierea avariei din vecinătatea podului Decebal va mai dura încă două săptămâni (FOTO) # Bihoreanul
Locuitorii zonelor Sovata şi Splaiul Crişanei, de pe ambele maluri ale Crişului Repede, din vecinătatea podului Decebal, se plâng de mirosul de canalizare degajat de reţelele în lucru. Situaţia, generată de o avarie produsă luna trecută, va persista încă două săptămâni, până când constructorii vor finaliza înlocuirea conductelor de canalizare surpate la începutul lunii septembrie. Lucrările de pe malul râului vor continua însă şi după înlăturarea acestora.
Mai multe lumânări vor străluci în grădina din fața Catedralei Romano-Catolice din Oradea, unde joi va avea loc o nouă ediție a evenimentului „Un milion de stele”, prin care vor fi susținute persoanele cu dizabilități. Vor fi prezenți și se vor ruga alături de participanți episcopii Böcskei László și Virgil Bercea, vor fi momente muzicale, iar voluntarii vor oferi ceai cald și lumânări.
Night at the Lake: O nouă petrecere RIVO LOCO, într-o locație spectaculoasă lângă Oradea # Bihoreanul
O nouă ediţie a evenimentului RIVO LOCO va avea loc sâmbătă, într-o locaţie deosebită aflată la doar 10 minute de Oradea, spre Husasău de Criş. Petrecerea, intitulată „Night at the Lake”, promite o atmosferă specială, la MAO Events, o sală amenajată pe malul apei
Tribunalul Bihor: Preotul ortodox din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, rămâne liber # Bihoreanul
Preotul ortodox Valentin Borbel, fostul paroh al Bisericii din Şuncuiuş, anchetat pentru agresiune sexuală în formă continuată asupra unei minore, rămâne în libertate, dar sub control judiciar. Tribunalul Bihor a respins contestaţia procurorilor, care îl voiau după gratii, dar şi contestaţia preotului, care cerea revocarea măsurii controlului judiciar.
Vreme schimbătoare în următoarele două săptămâni: răcire la mijlocul săptămânii și ploi spre weekend # Bihoreanul
Vremea va avea oscilații semnificative în următoarea perioadă, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele două săptămâni. În regiunea Crișana, deci inclusiv în Bihor, temperaturile maxime vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru mijlocul lunii octombrie, însă mijlocul săptămânii va aduce o răcire accentuată.
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 sudor în cadrul Secției Rețele Secundare – Zona 3, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
Polițistul bihorean Bogdan Gug, campion mondial la Taekwon-do ITF în Croația. România, cea mai bună echipă din lume! # Bihoreanul
Un polițist din Bihor a adus României un nou titlu mondial la Taekwon-do ITF. Inspectorul principal Bogdan Gug, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, a devenit campion mondial la proba de spargeri de forță pe echipe, în cadrul competiţiei desfăşurate în Croația.
Peste 4.300 de bihoreni au primit tichetele de energie pentru plata facturilor din iulie și august # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Bihor a anunțat că a efectuat plata celei de-a treia tranșe de sprijin pentru energie, aferente lunilor iulie și august 2025. În total, 4.321 de conturi au fost alimentate, suma totală virată fiind de 431.900 lei.
Primăria Oradea a amenajat un sens giratoriu provizoriu pe strada Tudor Vladimirescu, în apropierea pasajului subteran (FOTO) # Bihoreanul
Comisia tehnică pe probleme de circulaţie din cadrul Primăriei Oradea a aprobat vineri, la propunerea unui orădean, înfiinţarea unui sens giratoriu provizoriu pe Tudor Vladimirescu, în apropierea noului pasaj. Din weekend, şoferii care circulă dinspre centrul oraşului către strada Oneştilor pot vira la stânga în faţa fostului sediu al RER Vest, imediat după ieşirea din pasajul subteran, pentru a ajunge pe Bulevardul Decebal. Până acum, pentru a putea întoarce, erau obligaţi să circule până în giraţia provizorie amenajată în dreptul blocurilor Ared.
Inflația, în creștere ușoară spre 10% în luna septembrie, după majorarea TVA și eliminarea plafonărilor. În ultimul an, electricitatea s-a scumpit cel mai mult # Bihoreanul
Inflația a urcat cu 0,03% în luna septembrie, urcând la 9,88% de la 9,85% cât a fost în august, luna în care a intrat în vigoare creșterea TVA, potrivit celor mai recente informații date publicității de Institutul Național de Statistică. În clasamentul scumpirilor conduce energia electrică, scumpită în septembrie cu 69,10% în septembrie anul acesta față de aceeași lună a anului trecut. În ce privește produsele alimentare, cel mai mult s-au scumpit legumele și fructele proaspete.
Raoul Luca de la Clubul orădean ACS Moga Răzvan luptă la Naţionalele de box pentru juniori # Bihoreanul
La întrecerile Campionatului Naţional de box pentru juniori, competiţie care are loc în această săptămână la sala de sport a Colegiului „Traian Vuia” din Oradea, participă cu un reprezentant şi Clubul orădean ACS Moga Răzvan. Este vorba despre pugilistul Raoul Luca, care ia startul la întrecerile categoriei 54 kg şi care îşi propune să facă o figură cât mai frumoasă, la o categorie ce reuneşte 18 sportivi.
Termoficare Oradea: căldură și apă caldă la parametri mai scăzuți pe mai multe străzi, în contextul lucrărilor din zona T. Vladimirescu - Oneștilor # Bihoreanul
În perioada 14 - 23 octombrie 2025, furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii pentru consumatorii arondați PT 521, PT 701, PT 702, PT 703, PT 705, PT 710, PT 718, PT 720, PT 801, PT 802, PT 807, PT 808, PT 809, PT 816, PT 819, PT 820, PT 821, PT 826, PT 831, PT 849, PT 850, PT 868, PT 871, PT 872, PT 875, PT 887 cât și MT care deservesc blocurile situate pe str. V. Alecsandri, Ciheiului, Grigore Moisil, Th. Sandor va fi asigurată la parametri mai scăzuți decât cei normali...
O cabană din satul de vacanţă Boga, comuna Pietroasa, a fost cuprinsă de flăcări în noaptea de vineri spre sâmbătă, din cauza coşului de fum. Incendiul a fost stins după o intervenţie de aproximativ trei ore a pompierilor. Pompierii s-au luptat cu focul timp de trei ore, însă flăcările au distrus mansarda şi acoperişul imobilului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
