Universitatea din Oradea a inaugurat Centrul de Transfer Tehnologic. Bolojan, printre primii vizitatori (FOTO)

Sportivii orădeni de la clubul CS Wolf şi-au adus o contribuţie substanţială la performanţa pe care lotul naţional al României a realizat-o la Campionatul Mondial de Taekwon-do ITF, care s-a desfăşurat în Croaţia, la Poreč. Astfel, 7 dintre medaliile tricolorilor cucerite la aceste întreceri au fost obţinute de orădenii de la Wolf, care au urcat de trei ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, de două ori pe locul II şi tot de două ori pe cea de-a treia treaptă a podiumului.