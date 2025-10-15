CNAIR a executat oficial scrisoarea de garanție a companiei Italiane Webuild pentru Podul din Brăila. Câți bani a luat
PSNews.ro, 15 octombrie 2025 18:20
Surse din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au confirmat că scrisoarea de garanție a italienilor de la WeBuild, aferentă proiectului de investiții Pod Brăila, a fost executată, iar banii, 80 de milioane de lei, au intrat deja în conturile CNAIR. „Instanța a confirmat obligativitatea achitării unor penalități în valoare de peste […]
• • •
Acum o oră
18:20
România primește 11,5 milioane de euro din rezerva agricolă a UE pentru fermierii afectați de fenomene meteo extreme # PSNews.ro
Comisia Europeană a adoptat o propunere de acordare a unei sume de aproape 50 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru a sprijini producătorii de fructe, nuci și legume din Bulgaria, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și România, care au suferit recent daune semnificative din cauza fenomenelor meteorologice extreme. Parte a politicii agricole comune (PAC), […]
18:20
Sezon estival 2026. Schimbare majoră în închirierea plajelor. Adio șezlonguri la prețuri nesimțite! # PSNews.ro
Deputatul PSD Constanţa Daniel Georgescu a anunţat că proiectul pe care l-a iniţiat pentru ca unele plaje să fie fără şezlonguri şi beach-baruri a fost aprobat de Parlament şi va merge la promulgare. Potrivit actului normativ, primăriile pot primi, în folosinţă gratuită, prin Hotărâre de Guvern, sectoare de plajă care să devină plaje publice, iar […]
18:20
Acord de principiu în Coaliție pe concedierile din primării și ministere. Câți bugetari vor fi dați afară – surse # PSNews.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au înțeles în privința modului în care vor fi făcute concedierile din primării și ministere. Variantele decise nu vor fi însă anunțate decât în momentul în care coaliția își va asuma viitorul pachet de măsuri pentru relansarea economiei, anunțat de PSD, au declarat surse politice pentru Antena 3 CNN. Astfel, conform […]
18:20
VIDEO Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Economistul Negrescu, avertisment dur: E o greșeală majoră! # PSNews.ro
Proiectul de lege inițiat de Guvernul Bolojan, care modifică modul în care pot fi retrași banii din pensiile private, a fost adoptat miercuri de Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Noua lege prevede că, după pensionare, românii vor putea retrage maximum 30% din suma acumulată, restul urmând să fie plătit lunar, timp de cel […]
18:20
18:20
„Destructurați rețelele de securiști care lucrează cu rușii”. Planul de urgență gândit de Andrei Caramitru # PSNews.ro
Andrei Caramitru insistă că e nevoie de măsuri urgente pentru a evita intrarea în faliment a României. Economistul propune un set de măsuri despre care spune că ar trebui discutate cât mai curând în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Andrei Caramitru avertizează că România riscă să colapseze economic și nu numai și insistă pentru o serie […]
18:20
Sindromul „Bolojan”? De ce a dormit în mașină la Bruxelles directorul unui mare muzeu din România # PSNews.ro
Directorul unui muzeu important din România a dormit în mașină la Bruxelles, acolo unde se dusese să primească un premiu extrem de important în domeniul muzeal. Ciprian Ștefan, directorul muzeului Astra din Sibiu, a fost invitat la Bruxelles pentru a ridica, în numele instituției pe care o conduce, premiul European Heritage Awards/Europa Nostra 2025. Distincția […]
Acum 2 ore
17:20
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată. Acuzațiile care i se aduc fostului șef al ANPC # PSNews.ro
Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5 și fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii îl acuză că ar fi anunțat din timp un control al ANPC la Hotelul Internațional din Sinaia, unitate deținută de familia Rușanu. Ancheta DNA susține că Piedone, […]
17:20
Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, s-a dezlănțuit din nou la adresa Bruxelles-ului miercuri, 15 octombrie. La protestele sindicale din capitala Belgiei au avut loc și incidente violente, în ciuda apelului organizatorilor la un protest pașnic. Reacția autorităților belgiene a făcut-o pe eurodeputată să numească Uniunea Europeană o „mașinărie totalitară care își urăște popoarele și le […]
17:20
Daniel Zamfir: Lucrările hidroenergetice începute înainte de 2007 vor continua fără aviz de mediu # PSNews.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat, miercuri, că toate obiectivele și amenajările hidroenergetice începute înainte de anul 2007 vor putea fi finalizate fără acord de mediu, în urma adoptării unui proiect de lege în Parlament. 'Astăzi vreau să dau două vești bune oamenilor, românilor, și o veste proastă ministrei Mediului și brațului politic al […]
17:20
Scandal în Parlament la dezbaterea propunerii legislative a AUR privind site-urile pentru adulți # PSNews.ro
Scandal în Parlamentul României: partidele extremiste folosesc în continuare un limbaj agresiv și jignitor față de colegele din alte partide. USR cere sancționarea parlamentarului Ninel Peia pentru comportament „inacceptabil" în plen, după ce a jignit o deputată a Uniunii Salvați România. Totul a pornit de la o propunere legislativă depusă de AUR, care ar fi […]
17:20
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare # PSNews.ro
Rezerviştii convocați pentru a participa la activităţi specifice de pregătire, în cadrul exerciţiului de mobilizare MOBEX B-IF-25, au semnalat probleme în modul în care au fost chemați la unităţile militare. Reprezentanţii Armatei recunosc că acestea există, însă susţin că exerciţiile au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs. În perioada […]
17:20
VIDEO Radu Magdin: Modelul partidelor de baroni a trecut, USR și AUR profită din plin de „războaiele culturale” # PSNews.ro
Decizia Partidului Social-Democrat (PSD) de a elimina sintagma „progresist" reprezintă o clarificare doctrinară strategică, explică analistul Radu Magdin, în direct, la Puterea Știrilor. „Această mișcare este dictată de faptul că termenul a fost intens demonizat în România, ajungând să fie definit prioritar ca o asociere cu minoritățile, și nu cu ideea de progres social și […]
17:20
Ziua Porților deschise la CCR. Când puteți vizita instituția care a stârnit atâtea controverse în societate # PSNews.ro
Curtea Constituțională a României a anunțat, miercuri, că organizează, pe 8 decembrie, prima ediție a evenimentului 'Porți Deschise la Curtea Constituțională'. Evenimentul are loc cu prilejul Zilei Constituției României, celebrată în fiecare an la această dată. 'Curtea Constituțională invită elevii din învățământul gimnazial (clasele V – VIII), însoțiți de profesori sau diriginți, la sediul instituției, […]
Acum 4 ore
16:20
Angajații din România trec prin cea mai mare scădere a salariului real de la „tăierile lui Boc” # PSNews.ro
Încetinirea creșterilor nominale ale lefurilor, peste care a venit inflația foarte ridicată, a dus dinamica salarială la -5%, cel mai scăzut nivel de la „tăierile lui Boc" din timpul crizei economice din 2010. Situația este de așteptat să mai continue cel puțin câteva luni, posibil un an, până ce valul inflaționist va ieși din calculul […]
16:20
Parlamentul a decis ca hotărârile judecătorești să fie redactate mai repede și mai ușor de înțeles # PSNews.ro
Hotărârile judecătoreşti vor putea fi redactate într-un timp mai scurt şi vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor şi stabilirea soluţiei corecte, după ce Camera Deputaţilor a adoptat, în calitate de for decizional, modificarea Codului de procedură civilă, iniţiată de deputatul USR Oana Murariu. "Proiectul adoptat astăzi, susţinut […]
16:20
Judecătorii militari au respins cererea de rejudecare a procesului soților Elena și Nicolae Ceaușescu # PSNews.ro
Judecătorii militari au respins, miercuri, cererea de rejudecare a procesului prin care soții Elena și Nicolae Ceaușescu au fost condamnați la moarte în decembrie 1989, au declarat surse judiciare în exclusivitate pentru MEDIAFAX. La 35 de ani de la uciderea cuplului care a guvernat România comunistă, profesorul Mircea Oprean (ginerele moștenitor al dictatorilor) a contestat legalitatea sentinţei nr. 1/25.12.1989, […]
16:20
Europarlamentarul Daniel Buda a relatat, într-o postare pe Facebook, experiența unei vizite efectuate alături de mai mulți deputați europeni la o fermă de lapte din Flandra, Belgia — un exemplu de succes al modului în care inovația și bunăstarea animalelor pot fi integrate în activitatea agricolă de zi cu zi. „Nu putem construi legislație europeană […]
16:20
Ministra Mediului: Legea adoptată în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, e o ruşine # PSNews.ro
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, susţine că legea adoptată miercuri în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, este o ruşine. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, ea a punctat că legea va distruge păduri extraordinar de valoroase pentru generaţii întregi de acum încolo. „Acum câteva minute a […]
15:10
Companiile chineze își schimbă direcția de listare, renunțând treptat la bursele din Statele Unite și orientându-se către Hong Kong. Potrivit datelor citate de CNBC, valoarea ofertelor publice inițiale (IPO) ale firmelor chineze în SUA a scăzut cu 93% față de 2021, ajungând la 875,7 milioane de dolari din 23 de tranzacții. China limitează listările companiilor sale în străinătate În […]
15:10
„Când cultivi minciuni, culegi rușine”. AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii # PSNews.ro
AUR a depus o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, intitulată "Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un strigăt pentru salvarea agriculturii româneşti din mâinile incompetenţei". Moţiunea va fi citită luni şi supusă votului miercuri. Moţiunea simplă împotriva ministrului Agriculturii şi dezvoltării rurale – Florin Ionuţ Barbu se intitulează "Când cultivi MINCIUNI, culegi RUŞINE. Un […]
15:10
„Fără Dumnezeu nimic nu e”. Paul Stănescu explică de ce PSD a eliminat termenul „progresist” din statut # PSNews.ro
Actualul secretar general al PSD, Paul Stănescu, a explicat de ce partidul a renunțat să se mai declare, prin statut, „progresist". „Fără Dumnezeu nimic nu e", a spus acesta pe holurile Parlamentului. Stănescu ar urma să piardă postul de conducere din partid, în fața lui Claudiu Manda. „După ideologia noastră… suntem mai mult un partid […]
15:10
Legea pensiilor private a fost adoptată de Parlament. Cine poate retrage toți banii într-o singură tranșă # PSNews.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, legea care stabilește modul de plată a pensiilor private și că fiecare participant va putea retrage o singură dată până la 30% din banii strânși în fiecare cont de pensii private. Legea privind plata pensiilor private a fost aprobată, miercuri, cu 178 de voturi „pentru", 64 […]
15:10
Corlăţean, discuţie cu Grindeanu, la Parlament: Eu am dorit binele acestui partid, n-am făcut rău niciunui coleg / # PSNews.ro
Senatorul Titus Corlăţean, care şi-au anunţat la începutul săptămânii retragerea din cursa pentru şefia PSD, a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament. El a afirmat că întotdeauna a dorit binele acestui partid şi nu a făcut rău niciunui coleg. Despre schimbarea doctrinară a PSD, el a arătat că […]
Acum 6 ore
14:10
Suntem într-un moment în care sectorul privat plătește o factură pe care nu el a creat-o, afirmă ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Pîslaru spune că s-ar putea renunța la granturile pentru IMM-uri, iar sprijinul ar putea fi oferit prin intermediul băncilor. Potrivit acestuia, România va reuși să absoarbă, în perioada următoare, 140 de […]
14:10
Bogdan Bucur și Adrian Negrescu vin miercuri la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Istoricul Bogdan Bucur și analistul economic Adrian Negrescu sunt invitați, miercuri, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
14:10
Scandal în ședința Coaliției din cauza plângerii penale a USR împotriva lui Bolojan. Grindeanu a ieșit din sală # PSNews.ro
Tensiuni majore în Coaliția de guvernare PSD–PNL–USR–UDMR, după ce în ședința de marți discuțiile s-au aprins din cauza plângerii penale depuse de USR împotriva premierului Ilie Bolojan și a Guvernului, dar și pe fondul lipsei unui acord privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, potrivit surselor Antena 3 CNN. Potrivit acelorași surse, social-democrații s-au ridicat și […]
14:10
Guvernul ar trebui să majoreze salariul minim în 2026, după ce autoritățile și-au asumat la începutul acest
14:10
A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe # PSNews.ro
Camera Deputaților a adoptat, miercuri, Legea prosumatorilor, care le permite românilor să compenseze energia produsă la o locuință cu facturile de la alte adrese, facilitând astfel accesul la energia verde și reducerea costurilor pentru gospodării și instituții publice. Camera Deputaților a adoptat astăzi Legea prosumatorilor, un act normativ considerat esențial pentru dezvoltarea energiei verzi în […] Articolul A fost adoptată Legea Prosumatorilor: Românii pot folosi energia produsă acasă pentru alte locuințe apare prima dată în PS News.
14:10
Breșă informatică fără precedent în penitenciare: Deținuți-hackeri și-au dat singuri drepturi și reduceri de pedeapsă # PSNews.ro
Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare a dezvăluit, într-o postare pe Facebook, că un hacker încarcerat în Penitenciarul din Târgu Jiu a creat o breşă majoră de securitate în sistemul penitenciar astfel încât deţinuţii au putut accesa sistemul, modificând pedepse şi acordând drepturi şi vizite intime. Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, spune că a fost începută […] Articolul Breșă informatică fără precedent în penitenciare: Deținuți-hackeri și-au dat singuri drepturi și reduceri de pedeapsă apare prima dată în PS News.
13:10
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Reforma administrației nu trebuie să însemne reduceri egale peste tot # PSNews.ro
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a subliniat, marți seara, la emisiunea „Prim Plan” de la TVR Info, că în viitorul pachet de măsuri fiscale va fi introdusă si reforma administrației publice locale și centrale, însă reducerea posturilor nu ar trebui să fie aceeași peste tot. Alegerile pentru București și reforma administrației rămân […] Articolul Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila: Reforma administrației nu trebuie să însemne reduceri egale peste tot apare prima dată în PS News.
13:10
Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru protejarea întregului continent # PSNews.ro
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede așa-numitul „zid anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, au precizat marţi pentru Reuters doi oficiali ai UE şi un diplomat al UE, potrivit News.ro. Propunerea mai amplă pentru o „Iniţiativă europeană de apărare împotriva dronelor” […] Articolul Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru protejarea întregului continent apare prima dată în PS News.
13:10
Ce prevede pachetul legislativ PSD destinat stimulării ocupării forței de muncă și sprijinirii categoriilor vulnerabile # PSNews.ro
Partidul Social Democrat (PSD) pregătește un amplu pachet legislativ destinat stimulării ocupării forței de muncă și sprijinirii categoriilor vulnerabile, care urmează să fie inclus în al treilea set de măsuri economice ce va fi adoptat de Guvern. Printre prevederi se numără acordarea unei prime lunare tinerilor care se angajează, creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenționarea […] Articolul Ce prevede pachetul legislativ PSD destinat stimulării ocupării forței de muncă și sprijinirii categoriilor vulnerabile apare prima dată în PS News.
13:10
Proiect finalizat, scandal reluat: Salrom încheie un nou parc fotovoltaic și continuă răfuiala cu ministrul Miruță # PSNews.ro
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom), principalul producător de sare din România, anunță finalizarea construirii parcului fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1,963 MWp, amplasat în localitatea Pârteștii de Jos, județul Suceava. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu compania Visual Fan S.A., prin divizia sa Allview Energy. Potrivit companiei, această investiție strategică reprezintă un […] Articolul Proiect finalizat, scandal reluat: Salrom încheie un nou parc fotovoltaic și continuă răfuiala cu ministrul Miruță apare prima dată în PS News.
13:10
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică, precizând că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni, potrivit News.ro. „Ne-am trezit în situaţia în […] Articolul Olguţa Vasilescu critică birocraţia excesivă impusă de ordinul Ministerului de Finanţe apare prima dată în PS News.
13:10
Șeful ISMB, mesaj dur către școli: Activitățile plătite în Săptămâna Verde și Școala Altfel sunt interzise. # PSNews.ro
Inspectorul general Școlar al Municipiului București, Florian Lixandru, a spus că miercuri, 15 octombrie, școlile din Capitală vor primi o informare cu privire la modul în care trebuie să desfășoare calendarul activităților din programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. „Părinții (n. red care plătesc activitățile) au dreptate să se plângă. Cei care nu respectă vor […] Articolul Șeful ISMB, mesaj dur către școli: Activitățile plătite în Săptămâna Verde și Școala Altfel sunt interzise. apare prima dată în PS News.
13:10
Claudiu Năsui acuză coaliția de guvernare de „fraudă” față de contribuabilii la Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii # PSNews.ro
Deputatul USR Claudiu Năsui a lansat marți acuzații dure la adresa coaliției de guvernare, după ce Parlamentul a respins propunerile sale legislative privind accesul românilor la banii proprii din Pilonul II și Pilonul III de pensii. Fostul ministru al Economiei afirmă că măsurile adoptate de majoritatea parlamentară reprezintă „o fraudă” față de persoanele care au […] Articolul Claudiu Năsui acuză coaliția de guvernare de „fraudă” față de contribuabilii la Pilonul 2 și Pilonul 3 de pensii apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
12:00
VIDEO Puterea României stă în relațiile bune cu statele importante. De ce e greșit să căutăm „o nouă poartă” – analist # PSNews.ro
În contextul sprijinului pentru R. Moldova în procesul de integrare europeană, Radu Magdin abordează rolul partenerilor occidentali, criticând în același timp modul în care aceștia sunt percepuți în spațiul public. „Franța este definită de zona propagandistă drept un fel de nou Soroș. Și este o mare greșeală. În primul rând pentru că Franța este […] Articolul VIDEO Puterea României stă în relațiile bune cu statele importante. De ce e greșit să căutăm „o nouă poartă” – analist apare prima dată în PS News.
12:00
Furtul tezaurului dacic. Noi detalii din anchetă: Un român s-a furişat înainte în muzeul din Olanda # PSNews.ro
Cu cinci zile înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti şi al brăţărilor de aur dacice din Muzeul Drents, un român s-a furişat în muzeu, arată datele din dosarul penal consultat de RTL Nieuws. Bărbatul este suspectat de legături cu o grupare care fură obiecte de artă la comandă. Nu este clar dacă suspectul român, […] Articolul Furtul tezaurului dacic. Noi detalii din anchetă: Un român s-a furişat înainte în muzeul din Olanda apare prima dată în PS News.
12:00
21 de milioane de lei, în pericol de a fi pierduți din fondurile europene pentru elevii vulnerabili # PSNews.ro
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, trage un semnal de alarmă cu privire la fondurile europene pentru elevii vulnerabili. Ministrul avertizează că 21 de milioane de lei riscă să fie pierduți dacă nu sunt cheltuiți până la finalul lunii octombrie 2025, precizează RomaniaTV. Acest sprijin financiar, în valoare de 500 de lei per elev, […] Articolul 21 de milioane de lei, în pericol de a fi pierduți din fondurile europene pentru elevii vulnerabili apare prima dată în PS News.
12:00
VIDEO Guvern PAS cu față nouă: Cabinetul Alexandru Munteanu are o misiune de reziliență – Anatol Șalaru # PSNews.ro
Nu a fost încă anunțată componența noului guvern, după numirea lui Alexandru Munteanu în funcția de prim-ministru al R. Moldova, spune Anatol Șalaru în direct, la Puterea Știrilor, însă, potrivit declarațiilor lui Igor Munteanu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), „probabil o bună parte din miniștrii actuali vor rămâne în viitorul cabinet”. „Au apărut diferite […] Articolul VIDEO Guvern PAS cu față nouă: Cabinetul Alexandru Munteanu are o misiune de reziliență – Anatol Șalaru apare prima dată în PS News.
11:00
VIDEO Cursă contracronometru pentru aderare – De ce are nevoie R. Moldova de un premier tehnocrat – Radu Magdin # PSNews.ro
Alexandru Munteanu, propus de PAS pentru funcția de șef al guvernului R. Moldova, nu are un istoric politic consistent, însă acest lucru nu este un minus, spune analistul Radu Magdin, invitat în emisiunea Puterea Știrilor. „Acest lucru poate fi mereu compensat prin zona de consiliere și prin coordonarea cu alți actori politici din cadrul […] Articolul VIDEO Cursă contracronometru pentru aderare – De ce are nevoie R. Moldova de un premier tehnocrat – Radu Magdin apare prima dată în PS News.
11:00
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova, a amenințat cu retragerea PSD de la guvernare dacă proiectele partidului nu vor fi acceptate la nivelul coaliției. „Dau șanse mari acestei coaliții să reziste, păi nu există altă variantă. Discutăm în contradictoriu pentru că noi avem niște teme pe care vrem să le punem în […] Articolul PSD amenință cu ieșirea de la guvernare. Olguța Vasilescu: Sigur ne vom retrage! apare prima dată în PS News.
Acum 12 ore
10:00
Românii plătesc cel mai mare preț la energie, raportat la salarii – Explicațiile lui Bogdan Ivan # PSNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că „cifrele vorbesc de la sine”. „În ultimele zile, declaraţia mea potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari preţuri la energie din Europa — chiar cel […] Articolul Românii plătesc cel mai mare preț la energie, raportat la salarii – Explicațiile lui Bogdan Ivan apare prima dată în PS News.
08:30
VIDEO Anatol Șalaru, despre nominalizarea lui Alexandru Munteanu la șefia guvernului: „O personalitate puternică” # PSNews.ro
Schimbarea de la vârful Guvernului R. Moldova, survenită în urma demisiei lui Dorin Recean, a adus în prim-plan o nominalizare neașteptată din partea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Propunerea omului de afaceri Alexandru Munteanu a stârnit reacții împărțite la Chișinău, a subliniat fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, în emisiunea Puterea Știrilor. În timp […] Articolul VIDEO Anatol Șalaru, despre nominalizarea lui Alexandru Munteanu la șefia guvernului: „O personalitate puternică” apare prima dată în PS News.
08:30
Pericol public versus campanie de Fake News. Adevărul din spatele „cimitirului de stejari” din Herăstrău # PSNews.ro
Zilele acestea, Parcul Herăstrău s-a aflat în mijlocul unei controverse aprinse, stârnind un val de reacții și acuzații. Motivul: tăierea a zeci de stejari seculari. La fața locului, lucrurile stau însă cu totul altfel: arborii erau putrezi, reprezentând un adevărat pericol public. Imaginile surprinse de jurnaliști arată, de altfel, că la acești copaci interiorul trunchiului […] Articolul Pericol public versus campanie de Fake News. Adevărul din spatele „cimitirului de stejari” din Herăstrău apare prima dată în PS News.
07:40
Eurostat: România, peste media Uniunii Europene la angajarea absolvenților de studii superioare # PSNews.ro
Educația joacă un rol important pe piața muncii. Potrivit Eurostat, studiile sunt asociate, de obicei, cu rate mai mari de ocupare a forței de muncă și venituri mai mari pe parcursul vieții. Potrivit Eurostat, în 2024, 84,9% dintre absolvenții recenți de învățământ superior din UE erau angajați. Această cifră se referă la persoanele cu vârste […] Articolul Eurostat: România, peste media Uniunii Europene la angajarea absolvenților de studii superioare apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
22:30
Sigur că am văzut filmarea de la accidentul acelui dement, care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni. Sigur că apreciez gestul eroic al mamei, care și-a împins căruțul astfel încât fetița să nu fie lovită de mașină. Dar am văzut și cum, în secunda de dinaintea dezastrului, mămica se avântă pe trecerea de […] Articolul Bogdan Stoica: Ce avem de învățat din moartea femeii ucise pe trecerea de pietoni apare prima dată în PS News.
21:10
Un nepot al defunctului lider palestinian Yasser Arafat s-a întors în Cisiordania după patru ani de exil voluntar, prezentând o foaie de parcurs pentru asigurarea păcii în Gaza, cu transformarea Hamas într-un partid politic şi declarându-se gata să contribuie la guvernare, scrie Reuters. Nasser al-Qudwa, un critic proeminent al actualei conduceri palestiniene, a cerut, de […] Articolul Nepotul lui Yasser Arafat se întoarce în Cisiordania cu un plan pentru Gaza postbelică apare prima dată în PS News.
21:10
„Ard și probele, și colegii!’. Europol denunță găsirea unui dispozitiv de spionaj improvizat, în mașina unor polițiști # PSNews.ro
Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, „un sistem audio-video improvizat”. „Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem […] Articolul „Ard și probele, și colegii!’. Europol denunță găsirea unui dispozitiv de spionaj improvizat, în mașina unor polițiști apare prima dată în PS News.
