Apple a anunţat noile modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, dotate cu noul procesor M5

17:45

O analiză de sânge poate să le dea medicilor informaţii cu privire la riscurile de îmbolnăvire ale pacientului, dar şi asupra stilului de viaţă. Este direcţia nouă pe care MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate după cifra de afaceri, mizează. Cos­tul va fi între 200 şi 300 de euro, iar pacienţii vor avea acces din 2026 în cadrul operatorului privat. Această analiză nu este decontată.