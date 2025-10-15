Prietenii lui Trump îşi deschid o bancă în timp record: Erebor va fi o bancă digitală care se va adresa start-upurilor. „Vrem să fim o bancă stabilă, cu risc scăzut, de încredere”
Ziarul Financiar, 15 octombrie 2025 18:30
Prietenii lui Trump îşi deschid o bancă în timp record: Erebor va fi o bancă digitală care se va adresa start-upurilor. „Vrem să fim o bancă stabilă, cu risc scăzut, de încredere”
Producătorul de inele inteligente Oura a atras o finanţare de 900 mil. dolari şi a ajuns la o evaluare de 11 mld. dolari. Compania se aşteaptă la vânzări de 1 mld. dolari în 2025 # Ziarul Financiar
"Cu această investiţie, vom accelera inovaţia, ne vom extinde acoperirea globală şi vom stabili un nou standard pentru ceea ce pot realiza dispozitivele purtabile în promovarea sănătăţii preventive", a declarat CEO-ul Tom Hale într-un comunicat.
Apple a anunţat noile modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, dotate cu noul procesor M5 # Ziarul Financiar
Preţurile pentru noile modele MacBook Pro pornesc de la 1.599 de dolari, iPad Pro cu ecran de 11 inch începe de la 999 de dolari, iar cel mai recent model Apple Vision Pro are un preţ de pornire de 3.499 de dolari.
Raiffeisen Bank face spaţiu pentru intensificarea creditării după ce reduce riscul de credit şi eliberează capital punând un portofoliu de credite retail negarantate de 1 mld. euro la baza primei securitizări sintetice din România cu un astfel de activ suport. Acord semnat de Raiffeisen cu reasigurătorul Munich Re pentru această operaţiune # Ziarul Financiar
MedLife atacă o nouă piaţă: testarea genetică. Operatorul privat testează 4.000 de angajaţi pentru riscurile de îmbolnăvire şi vrea să deschidă şi programările contra cost # Ziarul Financiar
O analiză de sânge poate să le dea medicilor informaţii cu privire la riscurile de îmbolnăvire ale pacientului, dar şi asupra stilului de viaţă. Este direcţia nouă pe care MedLife, cel mai mare operator privat de sănătate după cifra de afaceri, mizează. Costul va fi între 200 şi 300 de euro, iar pacienţii vor avea acces din 2026 în cadrul operatorului privat. Această analiză nu este decontată.
Nu toată lumea e fericită cu autostrăzile. Victor Berceanu, hotelul Ramada Plaza din Craiova: După lansarea ultimului tronson al drumului express DEx12 Piteşti-Craiova, clienţii din Bucureşti nu mai dorm în Craiova. Businessul a scăzut cu 30% pe fondul cererii în scădere pentru evenimente corporate. # Ziarul Financiar
Hotelul Ramada Plaza din Craiova, singura unitate din oraş afiliată la un la lanţ internaţional, a finalizat primele nouă luni din acest an cu afaceri mai mici şi un grad mediu de ocupare de 66%, în scădere faţă de perioada similară a anului anterior.
Hristu George, Managing Partner, Imo Invest Total – Sinaia Plaza: La Sinaia ne-am dat testul de maturitate. Centrul comercial este închiriat 100% şi avem deja o listă de aşteptare pentru alţi retaileri care vor să intre acolo. Lucrăm deja la faza doi în care vrem să mai adăugăm încă cel puţin 2.500 mp2 în continuarea acestui centru comercial # Ziarul Financiar
Constructorul Elis Pavaje, deţinut de familia Goţa din Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei cu CJ Sibiu pentru modenizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la Miercurea Sibiului până în localitatea Gusu # Ziarul Financiar
Compania Elis Pavaje, deţinută de familia Goţa din localitatea Petreşti, judeţul Alba, a câştigat un contract de 45,6 mil. lei (peste 9 mil. euro), fără TVA, cu Consiliul Judeţean Sibiu, ce prevede modernizarea drumului judeţean DJ 106 G, de la km 12 plus 511 până la km 31 plus 604, pe traseul intersecţie DN1 - Miercurea Sibiului - Apoldu de Jos (DC72) - Ludoş Gusu - intersecţie DJ 107B, inclusiv mutarea utilităţilor.
Constructorul sucevean Autotehnorom, deţinut de familia Rîpan, a trecut pe pierdere în 2024, la afaceri de 190,8 mil. lei # Ziarul Financiar
Autotehnorom, o companie de construcţii din Suceava deţinută de familia Rîpan, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 190,8 mil. lei (38,3 mil. euro), în scădere cu 5% faţă de anul anterior, când compania a realizat afaceri de aproximativ 201 mil. lei (40,6 mil. euro), potrivit calculelor ZF făcute pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Laura Dumea-Bencze, CBRE: Piaţa de retail este dinamică, însumează circa 4,8 mil. mp2 de spaţii comerciale. La nivel de livrări anul acesta avem deja undeva la 160.000 mp2. Spaţiile aflate în dezvoltare acum sunt la peste 400.000 mp2 dacă luăm în calcul şi livrările din 2025, iar valoarea investiţională ar însemna 1,3 mld. euro # Ziarul Financiar
Quartz Matrix, companie de tehnologie cu o istorie de 30 de ani, a fost selectată în programul MoonShotX şi pregăteşte extinderea internaţională, vizând pieţele din Austria şi Marea Britanie # Ziarul Financiar
Compania românească de tehnologie Quartz Matrix, cu o experienţă de peste trei decenii pe piaţa locală, a fost selectată să participe la programul de accelerare MoonShotX, un pas considerat esenţial în strategia sa de expansiune internaţională.
