Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar

O breşă de securitate le-a permis câtorva deţinuţi să-şi facă de cap cu date clasificate, la care, în mod normal, ar trebui să aibă acces doar poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre deținuți ar fi reușit să ia bani din conturile colegilor de detenție și să îi mute în contul luii, în aplicația care gestionează banii cu care condamnații își pot cumpăra lucruri de la magazinul închisorii. Bărbatul li s-a lăudat prietenilor chiar că știe pe ce să apese ca să descuie celulele. Nu a apucat să le și demonstreze asta. Administraţia Penitenciarelor a spus că va face verificări pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.