Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar
ObservatorNews, 15 octombrie 2025 19:50
Neregulile din piaţa imobiliară nu ocolesc pe nimeni. Poţi fi oricine sau rudă cu oricine, inclusiv cu preşedintele, un primar face ce vrea el. La doi paşi de Bucureşti, un edil aflat în funcţie de aproape două decenii refuză să elibereze un certificat fiscal de luni de zile. Asta deşi termenul legal de eliberarea e de trei zile.
• • •
Alte ştiri de ObservatorNews
Acum 5 minute
20:20
ANIMAŢIE. Poliţist, mort în accident de ATV, înainte de ziua lui. S-ar fi întrecut cu prietenii # ObservatorNews
Anchetă delicată în Maramureş. Criminaliştii trebuie să afle adevărul despre moartea unui coleg de-al lor, un poliţist de frontieră în vârstă de 24 de ani, care a pierit în timpul unei plimbări cu ATV-ul. Există martori care spun că poliţistul făcea întrecere cu nişte prieteni şi că unul dintre aceştia i-ar fi lovit vehiculul care a derapat şi s-a zdrobit de un stâlp.
Acum 15 minute
20:10
Deţinuţii-hackeri de la Târgu Jiu puteau să modifice inclusiv pedepselor colegilor. Ce ascundea planul lor # ObservatorNews
Deţinuţii care au făcut sită sistemul informatic al penitenciarului Târgu-Jiu au vrut să vândă pe darknet toate informaţiile secrete din reţea, inclusiv despre securitatea închisorilor. Breşa a fost atât de gravă, încât condamnații-hackeri puteau chiar să modifice pedepsele colegilor de celulă. După ce Observator a dezvăluit în exclusivitate acest scandal, Administraţia Penitenciarelor anunţă că incidentul este anchetat de structuri specializate în securitatea cibernetică.
Acum 30 minute
20:00
Guvernul, iluminat în roz şi bleu, de Ziua Părinţilor de Îngeri: "Vieţile nevinovate stinse prea devreme" # ObservatorNews
Palatul Victoria va fi iluminat în această seară în culorile roz şi bleu, acţiune prin care Guvernul se alătură şi în acest an campaniei de iluminat arhitectural desfăşurată cu prilejul Zilei Părinţilor de îngeri, în semn de sprijin şi solidaritate cu părinţii ai căror copii care au murit în lunile de sarcină, la naştere sau înainte de a împlini 18 ani.
20:00
Şase hoteluri de lux din România, incluse în prestigiosul ghid Michelin. Cât costă cazarea aici # ObservatorNews
Un mare atu pentru turismul nostru, care a câştigat doar 500.000 de turişti străini în plus în 10 ani! Şase hoteluri de lux au fost incluse în prestigiosul ghid Michelin cu unităţi de cazare excelente. Intrată acum în clubul destinaţiilor exclusiviste, industria ospitalităţii speră că în curând va oferi şi primul restaurant cu stea Michelin din ţară.
20:00
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor # ObservatorNews
Cultura intră în concediu fără plată. Mii de angajaţi din teatre, muzee şi biblioteci riscă să rămână fără salariu în luna decembrie. Ministerul Culturii a transmis o circulară prin care recomandă managerilor să reducă drastic cheltuielile, ba chiar să trimită oamenii în concedii fără plată acolo unde consideră. Ca şi cum n-ar fi de ajuns, de azi, angajaţii Operei Naţionale Bucureşti rămân fără sporuri.
Acum o oră
19:50
Au cumpărat teren lângă Bucureşti, dar nu îl pot folosi. Primarul îi acuză că ridică un complex imobiliar # ObservatorNews
Neregulile din piaţa imobiliară nu ocolesc pe nimeni. Poţi fi oricine sau rudă cu oricine, inclusiv cu preşedintele, un primar face ce vrea el. La doi paşi de Bucureşti, un edil aflat în funcţie de aproape două decenii refuză să elibereze un certificat fiscal de luni de zile. Asta deşi termenul legal de eliberarea e de trei zile.
19:50
Legea pensiilor private ar putea ajunge la CCR. Doar pacienţii oncologici pot retrage toţi banii # ObservatorNews
Controversata lege care limitează retragerea banilor din fondurile de pensii private a fost aprobat astăzi de parlamentari. Deputaţii au votat-o fără modificări, deşi experții din domeniu spun că serveşte mai mult intereselor statului. Nouă milioane de oameni sunt vizaţi de aceste măsuri pe care judecătorii de la Curtea Supremă iau în calcul să le conteste la CCR.
19:50
Românii care îşi vor putea reduce facturile la gaz şi energie pentru cea de-a doua locuinţă. Trei condiţii # ObservatorNews
Cei care îşi produc energia electrică singuri îşi vor putea compensa facturile de la alte proprietăţi cu surplusul produs. Mai mult, cantitatea care le depăşeşte consumul va putea fi folosit și pentru plata facturii de gaz. Legea a fost votată astăzi, în Parlament.
19:50
Pelerinajul continuă și după hram: 1.500 de oameni pe oră au trecut miercuri pe la racla Sfintei Parascheva # ObservatorNews
Cel mai mare pelerinaj religios din ţară s-a prelungit, pentru prima oară în istoria lui, pentru că oamenii continuă să vină la moaştele Sfintei Parascheva, Astăzi, în a opta zi, creştinii încă stăteau la rând să se roage. Peste 200.000 de credincioşi s-au închinat până acum în faţa sfintei pe care o socotesc făcătoare de minuni.
19:40
Doi români, angajaţi de mafie în Germania să recupereze 184 kg de cocaină de pe un vas. Cum au acţionat # ObservatorNews
Doi români au fost angajaţi de mafie în Germania ca să recupereze aproape 200 de kilograme de cocaină. Marfa era ascunsă într-un vas venit din Brazilia, iar angajatorii sunt traficanţi de droguri din America de Sud. Cu costume de scafandru și scutere subacvatice, românii au dat spargerea împreună cu alţi patru complici.
Acum 2 ore
19:10
Legea pensiilor private ar putea fi contestată la CCR. Magistraţii de la Înalta Curte decid joi # ObservatorNews
Judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție se vor reuni joi, în plen, pentru a decide dacă vor sesiza Curtea Constituțională în legătură cu legea privind plata pensiilor private, adoptată recent de Camera Deputaților. Legea reglementează funcționarea furnizorilor de pensii private și stabilește condițiile în care pot fi retrase sume din fondurile de pensii.
19:10
Momentul în care o femeie este salvată în ultima clipă din faţa tramvaiului de un agent de pază, în Turcia # ObservatorNews
O femeie din Kayseri, care nu a observat tramvaiul ce se apropia din cauza căștilor, a scăpat ca prin urechile acului din calea unui accident îngrozitor. Salvatorul ei a fost chiar un agent de pază, care a observat femeia în ultimul moment. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă, potrivit Millyet.
Acum 4 ore
18:20
Fiul lui Sile Cămătaru, arestat preventiv după ce şi-a luat la pumni şi palme copilul de 12 ani pe stradă # ObservatorNews
Fiul lui Sile Cămătaru este cercetat de polițiști după ce și-ar fi agresat copilul de 12 ani pe o stradă din București. Momentul ar fi fost surprins de martori, iar procurorii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și tulburarea ordinii publice. Potrivit anchetatorilor, bărbatul l-ar fi lovit cu palmele și pumnii pe minor, pe fondul unor neînțelegeri.
18:20
Putin, umilit de Trump. A anulat un summit cu liderii arabi pentru că toți au mers la cel organizat de Trump # ObservatorNews
Vladimir Putin a fost nevoit să amâne summitul ruso-arab programat pentru miercuri, 15 octombrie 2025, după ce mai mulți lideri din regiune au ales să participe, în schimb, la summitul lui Donald Trump pentru Gaza desfășurat în Egipt, eveniment de la care Rusia a fost absentă. Potrivit unei analize The Guardian, anularea summitului reprezintă o umilință pentru liderul de la Kremlin și un semnal că Rusia își pierde influența globală, în special în Orientul Mijlociu. Kremlinul a transmis că summitul va fi reprogramat pentru luna noiembrie.
18:00
Românii şi-ar putea recolta analize direct la medicul de familie. Rezultatele, primite apoi direct pe mail # ObservatorNews
Plătim contribuţii la sănătate, avem dreptul la analize medicale decontate, dar de câte ori nu au mai ajuns fondurile? Este doar una dintre bolile cronice ale sistemului nostru de sănătate, pentru care autorităţile caută acum tratament. Concret, se gândesc acum să-i pună pe medicii de familie să recolteze, în momentul în care oricum ajungem la ei pentru biletul de trimitere. Probele ar urma să fie transportate apoi la laborator cu maşinile spitalelor. Totul, gratuit pentru pacienţi şi cu bani în plus la salariu pentru medicii de familie.
18:00
O firmă din Ilfov a vrut să înregistreze "Brașov" ca marcă de bere. Cererea a fost blocată de OSIM # ObservatorNews
Primăria Brașov a blocat înregistrarea unor mărci de bere care purtau numele orașului și ale unor repere montane cunoscute, precum Tâmpa și Postăvarul. O firmă din Ilfov a încercat să obțină exclusivitate pentru denumirile Brașov, Postăvaru și Tâmpa, însă OSIM a dat dreptate administrației locale, care s-a opus folosirii comerciale a acestor simboluri locale.
18:00
Şoferul fugar urmărit cu orele de poliţiştii din Constanţa era beat şi avea permis fals. Ce pedeapsă a primit # ObservatorNews
Urmărire ca în filme în weekend, la Constanţa: un tânăr de 27 de ani a fugit cu poliția după el vreo opt kilometri, până când a lovit o maşină în trafic. În stare de ebrietate, bărbatul a fugit de poliţişti pe jos. Poliţiştii l-au încătuşat însă abia aseară, după ce au descoperit că permisul cu care individul încerca să se legitimeze era, de fapt, fals.
17:40
Deţinutul hacker care a "spart" puşcăria: şi-a transferat banii colegilor şi s-a lăudat că deschide celulele # ObservatorNews
O breşă de securitate le-a permis câtorva deţinuţi să-şi facă de cap cu date clasificate, la care, în mod normal, ar trebui să aibă acces doar poliţiştii. Mai mult decât atât, unul dintre deținuți ar fi reușit să ia bani din conturile colegilor de detenție și să îi mute în contul luii, în aplicația care gestionează banii cu care condamnații își pot cumpăra lucruri de la magazinul închisorii. Bărbatul li s-a lăudat prietenilor chiar că știe pe ce să apese ca să descuie celulele. Nu a apucat să le și demonstreze asta. Administraţia Penitenciarelor a spus că va face verificări pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.
17:40
Maria-Lavinia Tudose, eleva care a adus dublu aur României la Olimpiada Internațională de Limba Engleză # ObservatorNews
Face parte din generația care nu a învățat engleza de pe Cartoon Network, ci dintr-o lume digitală în care limba lui Shakespeare a devenit limba tehnologiei, a culturii pop și a viitorului. Maria-Lavinia Tudose, elevă la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Galați, este una dintre acei tineri care au reușit să transforme pasiunea pentru limbi și literatură într-o performanță excepțională: două medalii de aur la Olimpiada Internațională de Limba Engleză (IELO) 2025, desfășurată la Deva.
17:20
Rutte ironizează Rusia: Nu ştiu să piloteze. Nu trebuie să le doborâm avioanele. Să nu-i luăm prea în serios # ObservatorNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, după reuniunea miniștrilor apărării de la Bruxelles, dedicată consolidării răspunsului la provocările Rusiei, că Alianța nu ar trebui să supraestimeze capacitățile Moscovei, o aparentă încercare de a tempera îngrijorările legate de activitățile hibride ale Kremlinului. "Să avem încredere în armatele noastre" și "Să nu-i luăm prea în serios pe ruși", a transmis șeful Alianței. Rutte a mai afirmat că "nu este nevoie ca NATO să doboare avioanele rusești care intră în spațiul nostru aerian". El a explicat că superioritatea militară a NATO în raport cu Rusia permite Alianței să dea dovadă de reținere.
17:20
Analist, despre noua strategie a PSD pentru a lua voturi de la AUR: Oamenii votează originalul, nu copia # ObservatorNews
O nouă şedinţă a coaliţiei, o nouă şansă ratată de reformă şi nicio dată stabilită pentru alegerile din Capitală. Practic, în acest moment, alianţa partidelor aflate la guvernare a intrat într-un blocaj. Liderii formaţiunilor politice au avut o şedinţă cât se poate de tensionată la Palatul Victoria, în care principalul subiect de discuţie a fost reforma în administraţiile locală şi centrală.
17:10
Staţiunea Mamaia Nord, "înmormântată" de decizia ANAR de a nu prelungi contractele de închiriere ale plajelor # ObservatorNews
Lucian Marcu, preşedintele Asociaţiei Operatorilor de Plajă Năvodari, a afirmat, după decizia ANAR de a nu aproba cererile de prelungire ale contractelor de închiriere, că astfel staţiunea Mamaia Nord este "înmormântată". El a precizat că a cerut, la data de 11 iulie, prelungirea contractului, însă în 8 octombrie a primit răspuns negativ de la Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, fără a i se oferi alte explicaţii, scrie News.ro.
16:50
Șofer de TIR străin, cercetat după ce și-a înscenat o tâlhărie, în Vâlcea. Unde au găsit poliţiştii banii # ObservatorNews
Un șofer de TIR, cetățean străin, este cercetat de polițiștii din Vâlcea după ce și-ar fi înscenat o tâlhărie pentru a ascunde dispariția a peste 6.000 de euro. Bărbatul a susținut că a fost atacat de doi indivizi mascați, însă polițiștii au descoperit banii asupra lui, ascunși în lenjeria intimă. Ulterior, a recunoscut că și-a provocat singur rănile pentru a părea convingător, scrie News.ro
16:40
Ah, cizmele peste genunchi sunt acele articole care nu doar completează o ținută, ci o transformă complet. Poartă-le și, brusc, totul capătă un aer sofisticat, misterios, dar și elegant în același timp. Fie că le alegi pentru o plimbare de toamnă sau pentru o ieșire elegantă de seară, cizmele peste genunchi sunt accesoriul perfect pentru a adăuga farmec și încredere în propria imagine. Hai să descoperim împreună cum le poți integra în garderoba ta pentru un look mereu actual, cu acel „je ne sais quoi” pe care îl admirăm în reviste.
16:40
(P) Ce este MEGA, tehnologia integrată pe platforma românească de cazino online Don.ro # ObservatorNews
Inovația în tehnologie caracterizează multe domenii în societatea modernă, iar divertismentul concentrează multe astfel de noutăți remarcabile. Experiențele de distracție la jocuri de noroc pe internet sunt tot mai ample, mediul iGaming fiind o nișă care a cunoscut dezvoltare spectaculoasă în ultimii ani, integrând tehnologie de ultimă generație.
16:40
Dronă rusească, dusă în Parlamentul britanic. Polonia: Trebuie să ne pregătim pentru un atac în profunzime # ObservatorNews
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a dus marţi în Parlamentul britanic o dronă rusească Shahed/Geran, doborâtă în Ucraina, pentru a-i îndemna pe oficialii britanici să continue sprijinul militar pentru Kiev.
16:30
Inflația rescrie regulile cumpărăturilor de Black Friday. Potrivit unui studiu european, 8 din 10 consumatori recunosc că prețurile ridicate le-au influențat deciziile de achiziție, iar un sfert declară că nu mai fac nicio achiziție atunci când nu sunt reduceri.
16:30
Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA pentru divulgarea unui control ANPC # ObservatorNews
Cristian Victor Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de procurorii DNA sub control judiciar.
16:30
(P) FlexPayz, inel inteligent care transformă plățile, sănătatea și conținutul digital într-o experiență unică # ObservatorNews
Trăim într-o lume în care totul se conectează, dar puține produse reușesc să o facă cu eleganță și simplitate. FlexPayz a creat un inel inteligent care combină tehnologia financiară, sănătatea digitală și comunicarea multimedia într-o experiență unitară, intuitivă și sigură.
16:30
Pe măsură ce iarna se apropie și primele luminițe de Crăciun apar timid la ferestre, începem să ne pregătim casele pentru una dintre cele mai iubite perioade ale anului. În fiecare casă, în fiecare colț decorat cu grijă, există un element care anunță în mod simbolic venirea sărbătorilor: coronița de Crăciun.
Acum 6 ore
16:20
Turist american, ucis într-un atac cu armă albă, în staţiunea Cascais din Portugalia. Un alt turist e rănit # ObservatorNews
Un turist american a fost ucis, iar un altul a fost grav rănit miercuri dimineaţă în urma unui atac cu armă albă comis la Cascais, o staţiune aflată la vest de Lisabona, a anunţat poliţia portugheză, informează AFP.
16:20
Lupta concurenților pentru Imunitate şi o cerere în căsătorie neaşteptată, diseară la Asia Express # ObservatorNews
A fost o seară plină de emoție și adrenalină la Asia Express – Drumul Eroilor. Misiunea principală a ediției de aseară i-a purtat pe concurenți într-o experiență intensă, care a redat atmosfera dramatică a războiului din Vietnam. Marea imunitate rămâne încă incertă și va fi dezvăluită abia în această seară, într-o nouă ediție plină de tensiune și surprize. O cerere în căsătorie neaşteptată va completa tabloul. Emisiunea a fost, și de această dată, lider detașat de audiență.
16:20
Femeie de 61 de ani, înșelată cu peste 170.000 euro de un nigerian din Ilfov. Cum a abordat-o bărbatul # ObservatorNews
O femeie de 61 de ani a fost înşelată cu sume importante de bani de către un cetăţean nigerian, domiciliat în judeţul Ilfov. Bărbatul ar fi abordat-o prin intermediul unei reţele de socializare şi i-ar fi cerut bani sub diverse pretexte, invocând, printre altele, datorii şi probleme medicale. El a fost reţinut de anchetatorii prahoveni în urma unor percheziţii, scrie Agerpres.
16:10
Germania trimite avioane Eurofighter în Polonia: "Vom contribui la protecţia flancului estic" # ObservatorNews
Germania va desfășura avioane de luptă Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a declarat miercuri ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit agenției dpa, informează Agerpres.
16:10
Firme de ride-sharing din trei judeţe, vizate de DNA într-un dosar de evaziune de 30 de milioane de lei # ObservatorNews
Procurorii DNA au descins miercuri la mai multe firme de ride-sharing, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 30 de milioane de lei, potrivit Agerpres. Perchezițiile au loc în Timișoara și în județele Arad, Caraș-Severin și Timiș, la sediile unor companii și domiciliile unor persoane implicate în activitatea de transport alternativ.
16:10
“Piața muncii în fața revoluției AI”. Evenimentul anului în HR și leadership, organizat de Antena Academy # ObservatorNews
Cum schimbă tehnologia rolul oamenilor în organizații?
16:00
"Ne-a trecut un fior pe şira spinării": Femeie din Polonia, sechestrată 27 de ani în casă de proprii părinţi # ObservatorNews
O femeie din Polonia a trăit un coșmar de neimaginat: a fost ținută captivă timp de 27 de ani de propriii părinți, într-o cameră minusculă, fără contact cu lumea exterioară. Vecinii nu au bănuit niciodată nimic, până când un incident banal a dus la descoperirea terifiantă.
16:00
Tânăr de 25 de ani din Sibiu, strivit mortal de un arbore în timp ce trăgea cu un utilaj alt copac # ObservatorNews
Un tânăr în vârstă de 25 de ani a decedat miercuri după ce a fost lovit de un arbore, în timp ce trăgea cu un utilaj alt copac, într-o pădure din localitatea Moşna, a anunţat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Sibiu, Izabela Brad.
15:50
Ministrul Mediului, despre legea care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă: "O ruşine" # ObservatorNews
Ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, susţine că legea adoptată miercuri în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, este o ruşine. Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, ea a punctat că legea va distruge păduri extraordinar de valoroase pentru generaţii întregi de acum încolo.
15:50
Un nepalez a fost arestat după ce a atacat cu o bardă doi colegi de muncă, în Dâmbovița # ObservatorNews
Un bărbat originar din Nepal a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a atacat cu un obiect ascuțit un conațional și un cetățean din Uganda. Incidentul a avut loc în comuna Petrești, conform informațiilor transmise miercuri de IPJ Dâmbovița, relatează Agerpres.
15:20
Prima strângere de mână între Putin și noul preşedinte Ahmed sirian al-Sharaa. Cei doi au fost inamici # ObservatorNews
Noul lider sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit miercuri la Moscova cu președintele Vladimir Putin. Cei doi și-au strâns mâna, deși s-au aflat în tabere inamice în timpul războiului civil sirian, în care Kremlinul l-a susținut pe fostul dictator Bashar al-Assad. Contrar aşteptărilor, Rusia și-a păstrat bazele strategice din Tartus și Hmeimim, esențiale pentru influența sa militară în Siria și în Marea Mediterană.
15:10
Doi poliţişti se plâng că puteau muri carbonizaţi în maşină de la dispozitul cu care erau spionaţi # ObservatorNews
Scandal în poliţie, la Inspectoratul Judeţean Mehedinţi. Doi poliţişti dintr-un echipaj de la rutieră au fost la un pas să ia foc în autospecială, după un scurtcircuit produs în... portieră. Nu mică le-a fost mirarea să descopere că acolo era montat un dispozitiv audio-video menit să-i urmărească pe agenţi. Acum se fac două anchete, una internă şi una penală pentru elucidarea întregii poveşti.
15:10
Armata Română recunoaște că sunt probleme în mobilizarea rezerviștilor: "Tocmai ăsta este scopul exerciţiului" # ObservatorNews
Reprezentanţii Armatei recunosc că există şi probleme la desfăşurarea exerciţiilor de mobilizare a rezerviştilor, însă susţin că aceste exerciţii au tocmai scopul de a identifica şi remedia deficienţele care apar pe parcurs. Precizarea vine în contextul în care peste 10.000 de rezervişti din București și Ilfov au primit ordin de chemare în aceste zile în unitățile militare pentru instrucție și trageri. Mulţi dintre ei s-au plâns de probleme de organizare.
15:00
Titus Corlăţean, primele declaraţii după anunţul că se retrage din cursa pentru şefia PSD # ObservatorNews
Senatorul Titus Corlăţean, care şi-a anunţat la începutul săptămânii retragerea din cursa pentru şefia PSD, a avut miercuri o discuţie cu preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament. El a afirmat că întotdeauna a dorit binele acestui partid şi nu a făcut rău niciunui coleg.
14:50
Bărbat de 70 de ani, reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de 8 ani. Individul era "prieten de familie" # ObservatorNews
Un bărbat de 70 de ani din judeţul Hunedoara a fost reţinut după ce ar fi violat o fetiţă de opt ani, care venise în vizită alături de familie la locuinţa sa. Bărbatul ar fi atras-o pe copilă într-o altă încăpere sub pretextul că o va lăsa să se joace pe calculator, potrivit News.ro.
Acum 8 ore
14:20
MTV, primul post de televiziune din lume care transmite muzică 24 de ore din 24, va înceta să mai difuzeze videoclipuri pop în Marea Britanie după aproape 40 de ani, odată cu închiderea a cinci canale la sfârșitul anului.
14:10
Bărbatul ucis și îngropat la Sibiu ar fi fost amantul femeii care l-a omorât împreună cu concubinul ei # ObservatorNews
Crimă înfiorătoare la Sibiu. Un bărbat a fost ucis şi apoi îngropat parţial într-o zonă cu vegetaţie din oraş. Cazul a ajuns în atenţia poliţiei după ce cadavrul victimei a fost descoperit întâmplător. Poliţiştii au arestat preventiv doi suspecţi, un bărbat şi o femeie.
14:10
Legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii a fost adoptată astăzi în Parlament. Doar bolnavii oncologici își vor putea retrage toţi banii acumulaţi în conturi.
14:00
Elev de 13 ani din Brăila, bătut cu sălbăticie, lângă şcoală, de tatăl unui coleg de clasă # ObservatorNews
Incident scandalos în Brăila. Un elev de 13 ani a fost bătut cu sălbăticie, lângă şcoală, de tatăl unui coleg de clasă. Bătaia a avut loc după o ceartă între copii. Mama băiatului lovit a depus plângere la poliţie.
13:50
Deţinutul hacker din Târgu Jiu a fost turnat de un coleg de celulă. Ministrul Justiţiei: Breşa, oprită imediat # ObservatorNews
Ministrul Justiției, Radu Marinescu a comentat miercuri breşa de securitate fără precedent în închisorile din România, spunând că a fost "imediat oprită". Radu Marinescu neagă că ar fi fost vorba despre o mușamalizare a cazului. Potrivit Observator, un deţinut de la Penitenciarul din Târgu Jiu a spart pentru prima dată o bază de date a unei închisori din ţară. Încarcerat chiar pentru infracţiuni cibernetice, individul ar fi folosit un infochioşc, unde s-a logat cu contul unui poliţist care nu şi-a mai actualizat parola. A intrat în interfaţa aplicaţiei şi şi-a transferat bani din conturile altor deţinuţi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.