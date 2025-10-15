Maduro se teme că Venezuela va fi invadată de SUA: „Vom activa întreaga forţă militară, de apărare populară şi poliţie”
Aktual24, 15 octombrie 2025 19:50
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a ordonat miercuri manevre militare în cele mai importante zone ale ţării, ca răspuns la desfăşurarea de nave de război americane în largul coastelor Venezuelei, relatează AFP, citată de Agerpres. „Vom activa întreaga forţă militară, de apărare populară şi poliţie”, a anunţat Maduro într-un mesaj audio pe reţeaua de socializare Telegram. […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
20:10
Creșterea record a energiei regenerabile nu a fost suficientă pentru a atinge obiectivele climatice # Aktual24
Țările din întreaga lume nu au reușit să își atingă obiectivele privind energia regenerabilă, în ciuda creșterii record de anul trecut, potrivit unui studiu intermediar al Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) publicat marți. IRENA este o agenție interguvernamentală care include 169 de țări și Uniunea Europeană. Capacitatea nou instalată din energii regenerabile s-a ridicat […]
20:10
Rusia: 2 femei care au păcălit mii de cubanezi să lupte în Ucraina au furat și au ajuns și ele pe front # Aktual24
Două femei din orașul Ryazan, Rusia, au fost implicate într-o rețea de recrutare ilegală a cetățenilor străini pentru a lupta în războiul din Ucraina. Una dintre ele, fostă agentă de turism, și cealaltă, coafeză, au fost arestate pentru furt chiar din banii cuveniți cetățenilor, în primul rând cubanezi, după ce au păcălit recruții și au […]
20:10
Ana Birchall dezvăluie: ”Anca Alexandrescu introducea intenționat greșeli în discursurile Vioricăi Dăncilă” ca să se facă de râs # Aktual24
Fostă ministră a Justiției în Guvernul Dăncișă, Ana Birchall, a lansat miercuri un atac dur la adresa propagandistei Anca Alexandrescu, acuzând-o de campanii de denigrare și manipulare în spațiul public. Birchall afirmă că, de-a lungul timpului, Alexandrescu ar fi răspândit minciuni și informații false despre ea și i-ar fi refuzat dreptul la replică. „Mi-ar fi […]
Acum o oră
19:50
America s-a decis, 100% cu Europa și Ucraina. Mesaj dur al lui Pete Hegseth către Moscova: ”Vom aduce pacea prin forță” # Aktual24
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis miercuri un avertisment dur la adresa Rusiei, declarând că Statele Unite și aliații NATO sunt pregătiți să „impună costuri” Moscovei dacă nu apare „o cale spre pace pe termen scurt” în războiul din Ucraina. „Dacă nu există o cale spre pace în viitorul apropiat, Statele Unite, alături […]
19:50
Maduro se teme că Venezuela va fi invadată de SUA: „Vom activa întreaga forţă militară, de apărare populară şi poliţie” # Aktual24
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a ordonat miercuri manevre militare în cele mai importante zone ale ţării, ca răspuns la desfăşurarea de nave de război americane în largul coastelor Venezuelei, relatează AFP, citată de Agerpres. „Vom activa întreaga forţă militară, de apărare populară şi poliţie”, a anunţat Maduro într-un mesaj audio pe reţeaua de socializare Telegram. […]
19:40
Referendum: Alegătorii elvețieni vor respinge aproape sigur un impozit de 50% pentru super-bogați # Aktual24
Un referendum elvețian privind propunerea de a impune un impozit de succesiune de 50% pentru averile de 50 de milioane de franci elvețieni (62,53 milioane de dolari) și peste va fi probabil respins de alegători. Rezultatele corespunzătoare au fost arătate de un sondaj realizat miercuri, relatează Reuters. Două treimi dintre respondenți s-au opus inițiativei care […]
Acum 2 ore
19:10
Presshub: „Rușii au spus că pot fi bătut oriunde, cu excepția feței. Pentru că sunt politician, ar trebui să arăt normal” – fostul primar al orașului Herson, Volodimir Mikolaenko, despre captivitate, ocupație și eliberare # Aktual24
Pe 24 august 2025, în cadrul schimbului „146 pentru 146”, Volodimir Mikolaenko, în vârstă de 65 de ani, fostul primar al orașului Herson, a fost eliberat din captivitatea rusă. Odată cu începutul agresiunii extinse asupra Ucrainei de către Rusia, s-a alăturat apărării teritoriale locale, dar din cauza ofensivei rapide rusești, nu a participat la ostilități. […]
18:40
Concidență stranie: Ambasada Rusiei în SUA a înmânat unei membre a Congresului 350 de pagini de documente legate de asasinarea lui JFK. Anna Paulina Luna a fost în România pentru a-l susține pe Simion # Aktual24
Ambasada Rusiei la Washington a înmânat documente de arhivă privind asasinarea celui de-al 35-lea președinte american, John F. Kennedy, reprezentantei republicane Anna Paulina Luna. Anna Paulina Luna însăși a anunțat transferul documentelor de 350 de pagini, pe care le-a primit de la ambasadorul rus Alexander Darchiev. „O echipă de experți este trimisă la biroul meu […]
18:30
Armistițiu între Pakistan și Afganistan după zile de ciocniri sângeroase. Va ține însă doar 2 zile # Aktual24
Zeci de persoane au fost ucise și rănite în urma unor ciocniri violente de-a lungul frontierei dintre Pakistan și Afganistan, după care autoritățile au anunțat un armistițiu temporar de 48 de ore. Confruntările au avut loc în zonele Spin Boldak (Afganistan) și Chaman (Pakistan), puncte strategice de trecere între cele două țări. Purtătorul de cuvânt […]
Acum 4 ore
18:20
Corlățean, delir după întâlnirea cu Grindeanu: ”PSD este un partid istoric, a fost prezent la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia” # Aktual24
Afirmații delirante ale lui Titus Corlățean, fost ministru de Externe al PSD, după o întâlnire cu ședul PSD, Sorin Grindeanu, în contextul războiului intern din PSD. Corlățean a susținut că PSD ”a fost prezent la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia”. Reamintim că PSD este urmașul PDSR, dostul FSN, partid înființat de foștii nomenclaturiști comuniști […]
17:50
Letonia, măsuri dure: un cetățean care vorbea doar rusa, nu și letona, a fost expulzat din țară, el locuia în țară de 40 de ani # Aktual24
Letonia a trecut la fapte și a început să îi expulzeze pe cetățenii care nu vorbesc letona. ”Primul a fost expulzat! Un rus în vârstă a fost expulzat din Letonia pentru că nu cunoștea limba. Grigori Ieremenko locuia în Letonia de 40 de ani, dar tot nu a reușit să promoveze examenul de bază de […]
17:50
Republica Moldova se pregătește să intre într-o nouă etapă politică după ce formațiunea pro-europeană PAS a câștigat din nou o majoritate solidă de guvernare la alegerile din septembrie 2025. Obiectivul principal al guvernării pro-europene conduse de președinta Maia Sandu este aderarea țării la Uniunea Europeană în 2030, adică peste 5 ani. Este acest obiectiv realist? […]
16:40
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea lucra în curând în ture mai lungi, deoarece țara devine primul stat membru al UE care introduce oficial o zi de muncă de 13 ore pentru sectorul privat. Parlamentul urmează să voteze legea controversată miercuri, pe fondul protestelor planificate la nivel național. În ciuda […]
16:40
DNA a definitivat dosarul lui Piedone, fostul șef al ANPC este trimis în judecată. Disperat, el și-a înființat un partid suveranist în care s-a băgat și Vicol # Aktual24
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat miercuri că l-a trimis în judecată pe Cristian Victor Popescu Piedone, fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), sub acuzația de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite. Potrivit rechizitoriului, la data de 7 martie 2025, Piedone ar fi […]
Acum 6 ore
16:00
Serbia trebuie să „ia măsuri concrete în privința aderării” la UE, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îndemnând la respectarea statului de drept, a reformelor electorale, a libertății presei și a sancțiunilor împotriva Rusiei. „Trebuie să vedem o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile […]
15:40
Cooperarea în domeniul spionajului a atins un nivel record în cadrul NATO, în timp ce SUA își intensifică sprijinul pentru Ucraina # Aktual24
Aliații NATO fac schimb de informații mai rapid, mai eficient și pe o gamă mai largă de subiecte ca niciodată, a declarat un oficial de rang înalt al alianței, sub condiția anonimatului, în marja reuniunii miniștrilor apărării de la Bruxelles. „Nu am văzut niciodată aliați împărtășind informații atât de rapid, atât de eficient și pe […]
15:30
Ucraina a lovit puternic o mare rafinărie Lukoil din Volgograd: ”Explozii puternice, nor gros de fum vizibil de la kilometri distanță” – VIDEO # Aktual24
O rafinărie Lukoil din orașul rus Volgograd a fost lovită în noaptea de 14 spre 15 octombrie de un atac cu drone, potrivit grupului de monitorizare Crimean Wind. În urma atacului, instalația ar fi fost cuprinsă de flăcări, iar locuitorii au raportat explozii puternice și un nor gros de fum vizibil de la kilometri distanță. […]
15:30
AUR a votat cot la cot cu PSD, ”orice arie protejată poate fi distrusă”. Acuzații ale ministrului Mediului, Diana Buzăianu: ”Legea va distruge păduri extraordinar de valoroase” # Aktual24
Legea adoptată miercuri în Parlament, care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă, este o ruşine ce va distruge păduri extraordinar de valoroase pentru generaţii întregi de acum încolo, susţine ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. „Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, […]
15:20
Suedia a interceptat un submarin de-al Rusiei. Nave și avioane de vânătoare au intervenit # Aktual24
Armata suedeză a anunțat că a detectat un submarin rusesc în Marea Baltică pe data de 14 octombrie, pe care l-a escortat cu nave și avioane de vânătoare. Incidentul vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și statele NATO în regiunea Mării Baltice. Potrivit Forțelor Aeriene Suedeze, submarinul rusesc a intrat în Marea […]
14:50
Corlățean, la ușa lui Grindeanu după ce a anunțat că pleacă din partid. Acum 2 zile, el îl acuzase pe Grindeanu că ”are butoane, are bani” astfel încât își intimidează oponenții # Aktual24
Senatorul PSD Titus Corlățean a ajuns miercuri în biroul lui Sorin Grindeanu de la Camera Deputaților, după doar două zile de când a anunțat că se retrage din cursa pentru șefia PSD și chiar din PSD. Corlățean a lansat atunci acuzații grave la adresa conducerii PSD. Corlățean a ajuns în biroul lui Grindeanu în jurul […]
14:40
Președintele SUA anunță că este „foarte dezamăgit” de Putin: „Nu știu de ce continuă acest război” # Aktual24
Mai întâi Gaza, acum Ucraina? După discuțiile de pace din Orientul Mijlociu, președintele american Donald Trump se concentrează din nou pe războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Cu puțin timp înainte de o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Washington, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de liderul Kremlinului, Vladimir Putin. „Sunt foarte dezamăgit […]
Acum 8 ore
14:10
Măsuri pentru pensionarii activi în Germania: veniturile până la 2.000 de euro pe lună vor fi scutite de impozite # Aktual24
Germania va introduce o „pensie activă” (Aktivrente) începând cu 1 ianuarie 2026, care permite persoanelor care aleg să lucreze după vârsta legală de pensionare să câștige până la 2.000 de euro pe lună scutite de impozit. Ministrul Muncii, Bärbel Bas, a prezentat Aktivrente ca un stimulent direct menit să mențină lucrătorii cu experiență pe piața […]
13:50
Guvernul francez, condus de prim-ministrul Sébastien Lecornu, a rămas temporar la putere după ce Partidul Socialist a anunțat că nu va vota pentru demiterea sa, în ciuda presiunilor din partea facțiunilor radicale. Această mișcare a oferit o scurtă pauză premierului în vârstă de 39 de ani, a cărui demisie a fost acceptată de președintele Emmanuel […]
13:40
NATO simplifică procedurile pentru doborârea avioanelor rusești. Reacție la apelul lui Trump # Aktual24
NATO discută noi reguli care ar putea simplifica doborârea avioanelor de vânătoare rusești care încalcă spațiul aerian al țărilor Alianței. Negocierile se concentrează pe dezvoltarea unui set unificat de instrucțiuni pentru gestionarea aeronavelor ostile, relatează The Telegraph. Oficialii apărării doresc ca avioanele rusești care transportă rachete de atac la sol deasupra spațiului aerian aliat să […]
13:20
Obscenități suveraniste în Parlament. Senatorul Ninel Peia: „Atunci când mama dvs. a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol” # Aktual24
Dezbaterile de miercuri din Senat, pe marginea unui proiect de lege inițiat de AUR care ar fi impus blocarea automată a accesului la conținut pornografic online, au degenerat într-un schimb de replici violente, culminând cu un derapaj obscen al senatorului Ninel Peia. Proiectul de lege propus de AUR prevedea ca furnizorii de internet să blocheze […]
13:10
Kremlinul folosește narațiuni vechi pentru a justifica o posibilă agresiune împotriva statelor baltice – Analiză ISW # Aktual24
Kremlinul continuă să aplice statelor baltice aceleași narațiuni pe care Rusia le-a folosit pentru a-și justifica atacurile asupra fostelor republici sovietice în ultimele trei decenii., anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii fac referire la declarația șefului Dumei de Stat a Federației Ruse, Veaceslav Volodin, potrivit căruia autoritățile letone „persecută” persoanele vorbitoare de limbă rusă […]
12:50
Brașov: Un individ care a agresat din senin pe stradă un pensionar a ajuns în arest pentru 30 de zile # Aktual24
Un tânăr de 28 de ani a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi împins un vârstnic, iar acesta, după ce a căzut pe jos, a ajuns la spital, a informat, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov. Fapta s-a petrecut în public, pe stradă, în zona centrală a municipiului […]
12:30
Senatul SUA a eșuat pentru a opta oară să voteze un proiect de lege care ar fi putut pune capăt blocării activității guvernamentale # Aktual24
Senatul SUA a eșuat pentru a opta oară să voteze un proiect de lege adoptat de Camera Reprezentanților pentru finanțarea guvernului și încheierea închiderii. Față de cele 60 de voturi necesare pentru, proiectul a primit doar 49. Alți 45 de senatori au votat împotrivă, relatează canalul american de televiziune CBS News. Liderul majorității din Senat, […]
Acum 12 ore
12:10
ChatGPT, de la asistent la partener: din decembrie, popularul chatbot va permite conținutul erotic și va include „interacțiuni emoționale” # Aktual24
Într-o mișcare surprinzătoare, OpenAI, compania din spatele popularului chatbot ChatGPT, a anunțat că va extinde capabilitățile AI-ului pentru a include interacțiuni mai personale și mature. CEO-ul Sam Altman a dezvăluit marți că noua versiune va permite utilizatorilor să personalizeze comportamentul AI-ului, făcându-l să acționeze ca un „partener” cu emoții, flirt și un strop de „umanitate”. […]
11:50
Armata israeliană acuză că unul dintre corpurile returnate de Hamas nu aparține unui ostatic, ci ar fi al unui palestinian # Aktual24
Forțele de securitate israeliene au adus un omagiu, marți seară, în timp ce convoiul ce transporta patru corpuri — trei dintre ele aparținând unor ostatici — a ajuns la Institutul de Medicină Legală Abu Kabir din Tel Aviv. Armata israeliană (IDF) a confirmat că familiile celor trei ostatici identificați — sergentul Tamir Nimrodi (18 ani), […]
11:40
Companiile aeriene chineze cer Statelor Unite să le permite survolarea Rusiei, după interdicția propusă de administrația Trump # Aktual24
Marii operatori aerieni chinezi au adresat o solicitare oficială administrației americane, cerând să nu le fie interzis accesul în spațiul aerian rus pe rutele dintre China și Statele Unite. Potrivit agenției Reuters, companiile susțin că interdicția ar duce la creșterea duratei zborurilor cu până la trei ore, la majorarea costurilor cu combustibilul și, implicit, la […]
11:20
După ridicarea interdicției de călătorie pentru tinerii încorporabili, numărul bărbaților ucraineni care solicită protecție în Germania a crescut de zece ori # Aktual24
După ce autoritățile ucrainene au ridicat interdicția de părăsire a țării pentru bărbații cu vârste între 18 și 22 de ani, Germania a înregistrat o creștere spectaculoasă a numărului de cereri de protecție din partea tinerilor ucraineni. Potrivit publicației Die Welt, numărul solicitărilor a crescut de la aproximativ 100 pe săptămână la 1.000, ceea ce […]
11:10
Doi deținuți închiși pentru infracțiuni cibernetice la penitenciarele din Târgu Jiu și Dej au pătruns în sistemul informatic al închisorii și și-au redus pedepsele # Aktual24
Un incident fără precedent a scos la iveală vulnerabilități grave în sistemul informatic al penitenciarelor din România. Doi deținuți, condamnați pentru infracțiuni informatice, au reușit să pătrundă în rețeaua digitală a închisorilor și să modifice date sensibile, inclusiv durata propriilor pedepse, transmite Observator News. Primul caz s-a petrecut la Penitenciarul Târgu Jiu, unde un deținut […]
10:50
Se ridică o nouă generație anti-război în Rusia: ”Lăsați lebedele să danseze!”. Imagini cu tineri în Sankt Petersburg care stârnesc teamă la Kremlin – VIDEO # Aktual24
Numerosi tineri ruși din Sankt Petersburg au petrecut în week-end pe străzi pe ritmuri de muzică anti-război, anunță canalul Nexta TV, prezentând imagini sugestive. Videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare arată mulțimi de tineri ruși cântând cântece anti-război interzise — și au stârnit deja indignarea „patrioților Z” pro-Kremlin. Până în prezent, nu s-au raportat […]
10:40
Profesorii acuză că le-a scăzut salariul în septembrie, ministerul Educației le dă replica: „Este ajustare legală, aveau spor la spor” # Aktual24
Tot mai mulți profesori semnalează scăderi salariale începând cu luna septembrie 2025, după modificarea modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică, cunoscut drept „sporul de stres”. Potrivit sindicatelor din învățământ, citate de Digi 24, noul algoritm de calcul ar fi redus veniturile nete ale cadrelor didactice, în special ale celor care beneficiau de dirigenție, […]
10:20
Georgescu i-a adus ghinion lui Alex Jones. Sentință definitivă în SUA, conspiraționistul este obligat să plătească 1,4 miliarde de dolari celor pe care i-a chinuit # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins definitiv recursul lui Alex Jones, gazda conspiraționistă a site-ului Infowars, în dosarul privind afirmațiile sale false despre masacrul din 2012 de la școala Sandy Hook, din Newtown, Connecticut. Jones l-a provocat puternic și pe extremistul Călin Georgescu. Decizia lasă în vigoare obligația de a plăti despăgubiri în valoare […]
10:10
România, zguduită miercuri dimineața de două cutremure, unul în Maramureș, celălalt în Vrancea # Aktual24
România a fost zguduită în această dimineață de două seisme consecutive, în zone diferite ale țării. Primul cutremur s-a produs la ora 07:57 în județul Maramureș, în apropierea localității Satu Mare, având o magnitudine de 4.0 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adâncime de doar 4,1 kilometri, ceea ce îl încadrează în categoria […]
09:40
Donald Trump amenință că va muta meciurile de la Cupa Mondială din Boston și Olimpiada din 2028 de la Los Angeles, fiindcă orașele respective au primari democrați – VIDEO # Aktual24
Președintele american Donald Trump a stârnit un nou val de controverse prin amenințările adresate orașelor conduse de democrați, legate de organizarea unor evenimente sportive majore. Potrivit New York Times, într-o întâlnire desfășurată marți cu președintele argentinian Javier Milei, Trump a avertizat că ar putea influența FIFA să mute meciurile Cupei Mondiale din 2026 din Boston, […]
09:10
Fostul comandant al trupelor americane din Europa: „Dacă Rusia atacă NATO, Kaliningrad și Sevastopol vor fi șterse de pe hartă” # Aktual24
Fostul comandant al forțelor armate americane din Europa, generalul Ben Hodges, a declarat că în cazul unui atac rusesc asupra unui stat membru NATO, răspunsul alianței va fi imediat și devastator. Potrivit acestuia, obiective militare cheie ale Rusiei, inclusiv cele din Kaliningrad și Sevastopol, ar fi complet distruse în primele ore ale conflictului. Declarațiile au […]
08:50
Chinezii transformă câinii-roboți în dinozauri, în parcurile tematice pentru copii – VIDEO # Aktual24
Într-un exemplu impresionant de inovație tehnologică, China a găsit o nouă utilizare pentru câinii roboți dezvoltați inițial pentru scopuri militare și industriale: divertismentul în parcuri tematice. La parcul de distracții Changzhou Dinosaur Amusement Park, câinii roboți sunt reprogramați să imite dinozauri, oferind o experiență interactivă și educativă pentru copii și vizitatori, scrie People Daily Online. […]
08:30
Liderii filialei AUR din Sibiu demisionează din partid, acuzând comportamentul duplicitar al lui George Simion: „Nu vă lăsați călcați în picioare” # Aktual24
Este criză în filiala AUR din Sibiu, după ce doi dintre cei mai importanți lideri locali și-au anunțat demisia în decurs de doar 24 de ore. Potrivit cotidianului local Turnul Sfatului, este vorba despre Sebastian Suciu, președintele filialei județene, și Heidi Schromm, lidera Organizației de Tineret AUR Sibiu. Luni seară, 13 octombrie 2025, Sebastian Suciu […]
08:20
Viitorul Americii? Mesaje private între tinerii din Partidul Republican dezvăluie că aceștia au simpatii naziste, un limbaj rasist și vor să reintroducă sclavia # Aktual24
Un set masiv de mesaje private dintr‑un chat al organizațiilor Tinerii Republicani a scos la lumină limbaj rasist, antisemit și sugestii explicite de violență. Potrivit Politico, care a analizat aproape 2.900 de pagini de conversații purtate între ianuarie și august, schimburile, implicând lideri locali ai Partidului Republican din New York, Kansas, Arizona și Vermont, conțin […]
08:10
Donald Trump avertizează gruparea teroristă Hamas după acordul de pace din Gaza: „Dacă nu depun armele, îi dezarmăm noi” # Aktual24
PreședinteleStatelor Unite, Donald Trump, a lansat un mesaj ferm adresat grupării Hamas, în contextul recentului acord de pace din Fâșia Gaza, intermediat cu sprijinul internațional. Într-o declarație transmisă presei internaționale marți seara și citată de Reuters, Trump a cerut ca Hamas să se dezarmeze complet, avertizând că, în caz contrar, „vor fi dezarmați de Statele […]
07:50
Olguța Vasilescu, șantaj pe față: „Dacă acceptă propunerile noastre, Bolojan rămâne premier. Dacă nu, PSD se retrage și merge în opoziție.” # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a declarat că actuala coaliție de guvernare are „șanse mari” să reziste, dar a subliniat că PSD ar putea părăsi guvernarea dacă propunerile sale nu sunt acceptate sau dacă se conturează o alianță separată între PNL și USR pentru Primăria Capitalei. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Vasilescu a precizat […]
07:40
Paisprezece mineri și-au pierdut viața într-un accident tragic petrecut într-o mină de aur situată în El Callao, în sud-estul Venezuelei, în apropiere de granița cu Guyana și Brazilia. Incidentul a fost provocat de ploi torențiale care au dus la inundarea galeriilor subterane, conform informațiilor transmise marți de echipele de salvare și citate de agenția Reuters. […]
Acum 24 ore
07:20
O echipă de astronomi susține că ar fi găsit o planetă necunoscută, de mărimea Pământului, la marginea Sistemului Solar # Aktual24
O echipă de astronomi susține că a găsit indicii cu privire la existența celei de-a 9-a planete a Sistemului Solar, pe care au denumit-o ”Planeta Y”, pentru a o diferenția de cealaltă planetă candidată, Planeta X. Această ipotetică Planeta Y ar fi de dimensiuni apropiate Pământului și ar putea exista independent de Planeta X, numărul […]
07:10
Conspiraționistul Alex Jones, obligat să plătească 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor unui masacru, după ce Curtea Supremă a SUA i-a respins recursul # Aktual24
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins definitiv recursul lui Alex Jones, gazda conspiraționistă a site-ului Infowars, în dosarul privind afirmațiile sale false despre masacrul din 2012 de la școala Sandy Hook, din Newtown, Connecticut. Decizia lasă în vigoare obligația de a plăti despăgubiri în valoare de 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor, relatează Associated […]
14 octombrie 2025
23:50
Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a promis, marți, în timpul unui discurs la un eveniment Simhat Torah în orașul Sderot, la granița de sud, că „vor exista așezări evreiești în Gaza”. Afirmația vine la câteva zile după încheierea unui acord de încetare a focului cu Hamas, prin care trupele IDF s-au retras din părțile […]
23:40
Trump spune că lista „programelor democrate” pe care Casa Albă intenționează să le elimine va fi publicată vineri # Aktual24
Într-un interviu acordat reporterilor în timp ce îl găzduia pe președintele Argentinei, Javier Milei, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intenționează să elimine programe „grave, semi-comuniste” pe care, susține el, democrații le prețuiesc, potrivit The Guardian. „Nu se vor mai întoarce niciodată. Democrații sunt zdrobiți și vom avea o listă cu ei vineri”, a […]
23:30
Mai multe aeroporturi din SUA refuză să difuzeze videoclipul secretarului pentru securitate internă, Kristi Noem, în care aceasta dă vina pe democrați pentru închiderea guvernului # Aktual24
Mai multe aeroporturi internaționale importante din SUA, inclusiv Phoenix Sky Harbor, Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, Seattle-Tacoma și Aeroportul Charlotte Douglas din Carolina de Nord, au ales să nu difuzeze la punctele de control de securitate un videoclip cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care îi învinovățește pe democrați pentru închiderea guvernului […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.