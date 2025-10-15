Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor”

19:40

Spectacolul de teatru „Osânda cărților” va fi prezentat, marți, la Biserica Sfântul Pantelimon din Capitală, cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul va fi pus în scenă de către Ansamblul „Flori de mai” din Todirești, județul Iași, de la ora 12:00. Părintele paroh, Bogdan Teleanu, spune că spectacolul reprezintă „flori speciale” trimise de la Iași…