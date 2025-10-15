Cum a dăruit un preot clujean moștenirea familiei: Copiii bolnavi incurabil vor primi alinare la Centrul „Sf. Hristofor”
Basilica.ro, 15 octombrie 2025 19:50
Efainlacluj.ro prezintă povestea Părintelui Emanuel Komives, care a donat un teren moștenire de familie pentru construirea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sf. Hristofor” din Sânnicoară, comuna Apahida, județul Cluj. Construit în timp record de Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, centrul va fi inaugurat joi, 16 octombrie. „Cea care a fost cu inițiativa donării terenului e…
• • •
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:10
Sfințire la singurul așezământ monahal din Episcopia Maramureșului care are hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit, marți, slujba de sfințire a Schitului „Sfânta Cuvioasa Parascheva de la Iași”, singurul așezământ monahal din eparhie care are acest hram. În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Iustin a explicat că alegerea Sfintei Parascheva de către acest așezământ monahal dar și de către bisericile din cuprinsul Episcopiei…
Acum 4 ore
17:50
160 de ani de la sfințirea unei biserici ialomițene: PS Vincențiu a oficiat Liturghia de sărbătoarea Sf. Parascheva # Basilica.ro
Parohia „Adormirea Maicii Domnului” din Gârbovi, județul Ialomița, a aniversat marți 160 de ani de sfințirea bisericii, prilej cu care Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor a oficiat Sfânta Liturghie. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Vincențiu a vorbit despre viața Sfintei Cuvioase Parascheva. „Iată, de 384 de ani, Sfânta Parascheva este o lumină pentru…
17:10
Prima întâlnire a soțiilor de preoți din Episcopia Sălajului, s-a desfășurat sâmbătă, la Zalău, sub egida „Grupul de preotese din Sălaj Cornelia Costea”. Evenimentul a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului și a reunit participante din întreaga eparhie, informează Episcopia Sălajului. Întâlnirea a debutat cu o rugăciune de deschidere, urmată de cuvântul de…
Acum 6 ore
16:20
IPS Ioachim: Dumnezeu ne-a dat timpul pentru a-l transfigura. Nu importă cât trăiești, ci cum trăiești # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a oficiat, marți, alături de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, Sfânta Liturghie, la Catedrala arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman, care și-a serbat hramul. Folosindu-se de exemplul Sfintei Cuvioase Parascheva, care a trăit doar 27 de ani pe această lume și a folosit…
15:50
La ce să fii atent înainte de a intra în Catedrala Națională: Porticurile, piațeta și turlele (pdf) # Basilica.ro
În doar 11 zile vei putea fi martorul sfințirii mari a Catedralei Naționale. Această slujbă va fi oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Patriarhul Daniel. Începând cu ziua de duminică, 26 octombrie 2025, credincioșii vor avea posibilitatea să intre în Catedrală și să se închine chiar în sfântul altar până la finalul lunii. Înainte…
15:50
Biserica de lemn „Pogorârea Sfântului Duh” din Sartăș, județul Alba, construită în secolul al 18-lea, va fi restaurată printr-o finanțare acordată de Institutul Național al Patrimoniului, potrivit Agerpres. Lăcașul de cult aflat la poalele Munților Apuseni va beneficia de o finanțare de peste 150.000 de lei, destinată lucrărilor de conservare care vor asigura stabilitatea structurii…
15:40
Educatoarele de la o grădiniță din Cahul, în pelerinaj la mănăstiri din România de Ziua profesorului # Basilica.ro
Colectivul de educatoare al Grădiniței nr. 8 din Cahul, Republica Moldova, a participat la sfârșitul săptămânii trecute la un pelerinaj la mănăstiri din România, cu ocazia Zilei Profesorului. Pelerinii au vizitat Mănăstirea Bujoreni din Episcopiei Hușilor și Mănăstirea Neamț, unul din cele mai mari și mai vechi așezăminte monahale din Moldova. Doamnele educatoare au asistat…
15:30
15:20
Festivalul „Din inimă de român” la o parohie din Toscana: Tradițiile românești apreciate de primarul localității # Basilica.ro
Parohia „Învierea Domnului” din Massa, regiunea Toscana, a organizat duminică o nouă ediție a Festivalului „Din inimă de român”, prilej în care primarul localității, Francesco Persiani, și-a exprimat aprecierea față de tradițiile și valorile păstrate de comunitatea românească. Sărbătoarea, ajunsă deja la a patra ediție, a devenit o frumoasă tradiție a comunității, oferind prilejul de…
14:50
Episcopul Spaniei și Portugaliei: Sfânta Parascheva a lepădat tot ceea ce era lumesc, pentru a-L câștiga pe Hristos # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva la Catedrala Episcopală din Madrid. Preasfinția Sa a arătat că viața Sfintei Parascheva este o pildă de renunțare la cele trecătoare pentru dobândirea lui Hristos. Ierarhul a vorbit despre sensul duhovnicesc al crucii, pe care l-a legat de…
14:40
La hramul Mănăstirii Râșca Transilvană, Mitropolitul Andrei a sfințit clopotele așezământului monahal # Basilica.ro
Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului a sfințit marți clopotele Mănăstirii Râșca Transilvană, cu ocazia serbării hramului. Cele trei clopote au fost realizate la Turnătoria „Grassmayr” din Innsbruck, Austria. La Sfânta Liturghie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei i-a îndemnat pe credincioși să ia aminte la exemplul Sfintei Parascheva de a-L urma pe Mântuitorul Iisus Hristos. „Să…
14:40
Arhiepiscopul Irineu: Sfânta Parascheva, prin nevoință, a atins desăvârșirea și s-a făcut mireasa lui Hristos # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat marți Sfânta Liturghie, cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva, la Mănăstirea Subpiatră, din județul Alba. Cu această ocazie, ierarhul a vorbit despre virtuțile care au adus-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva la sfințenie și cum putem să luăm exemplul său. „Sfânta Cuvioasă Parascheva, prin nevoință duhovnicească, a urcat…
14:30
Ziua Părinților de Îngeri: Recunoaștere pentru pierderea ireparabilă a copiilor – născuți sau nenăscuți # Basilica.ro
Zeci de sedii de instituții din toată țara vor fi iluminate în roz și bleu în seara de miercuri, 15 octombrie, pentru a marca Ziua Părinților de Îngeri. Acest gest simbolic transmite un mesaj care străbate zidurile: „Durerea ta este văzută. Copilul tău nu este uitat”, transmite comunitatea „Mame cu brațele goale”. În România, proiectul…
Acum 8 ore
13:50
Episcopia Hușilor a organizat un simpozion național dedicat mărturisitorilor din secolul XX # Basilica.ro
Episcopia Hușilor a organizat, sâmbătă, la Vutcani, simpozionul național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat mărturisitorilor ortodocși din secolul XX care au activat în această zonă a țării. Între personalitățile evocate s-au numărat: Sfântul preot mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, originari din Vutcani, și arhimandritul Mina Dobzeu.…
Acum 12 ore
12:00
Un grup de 40 de preoți din Protopopiatul Roman a participat, în perioada 9-10 octombrie, la sesiuni de formare pentru a sprijini copiii și tinerii din mediul rural aflați în situații de risc. Cursurile s-au desfășurat în cadrul proiectului „ACCESS4ALL: Incluziune prin educație culturală pentru tinerii vulnerabili”, implementat de Fundația „Episcop Melchisedec” Roman și finanțat…
11:30
Inaugurarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice „Sfântul Hristofor” din Sânnicoara, județul Cluj va avea loc joi, de la ora 10:00. Evenimentul va începe cu sfințirea Paraclisului „Sfântul Mucenic Hristofor”, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei…
11:00
Ziua internațională a femeilor din mediul rural este serbată anual în data de 15 octombrie pentru a atrage atenția asupra rolului acestora în bunăstarea familiilor lor și dezvoltarea economiei rurale. Sărbătoarea a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) prin Rezoluția 62/136 din 18 decembrie 2007. Prima Zi internațională a femeilor din…
10:00
Sfânta Parascheva a fost cinstită la Mănăstirea Dobrești, ctitoria Patriarhului Daniel # Basilica.ro
În ziua prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Dobrești și-a serbat hramul. Așezământul monahal este ctitorit de Părintele Patriarh Daniel pe vremea când era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, în prezența unui număr mare de credincioși veniți din Dobrești și din alte localități ale Banatului,…
09:30
09:20
Episcopul Ambrozie al Giurgiului aniversează miercuri 25 de ani de la hirotonia în arhiereu. Preasfințitul Părinte Ambrozie s-a născut în data de 20 aprilie 1969, în comuna Scorţeni, județul Prahova. A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987. A absolvit Facultatea…
09:00
Nu știi de unde să începi astăzi? Ți-am pregătit o selecție de 5 știri ca să fii informat în mai puțin de un minut. Patriarhul României: Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale,…
Acum 24 ore
00:00
Calendar ortodox, 15 octombrie Sfânta Magdalena de la Mălainița Sfânta Măndălina s-a născut în anul 1895, la 22 noiembrie (stil vechi), a doua zi după sărbătoarea Intrării Maicii Domnului în Biserică, într-o familie de oameni credincioși din satul Șciubic. Tatăl ei, Milenko Ilić, era de neam sârb, iar mama, Milca, româncă din vechea familie Cătălinici venită…
Ieri
19:00
O echipă de arheologi de la Complexul Muzeal Bistrița-Năsăud a descoperit o structură necunoscută până acum și au fost recuperate fragmente vechi de ceramică în Turnul Dogarilor, unul dintre cele mai valoroase monumente istorice ale vechii cetăți medievale Bistrița, a anunțat marți, instituția, pe facebook. Potrivit informațiilor publicate marți de Complexul Muzeal, cercetările arheologice preventive…
17:30
Mitropolitul Ioan despre românii din Banat: Ne-am născut la poalele acestor munți, nu ne-a adus nimeni călare # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a fost prezent la prezentarea volumului „Parohiile Protopopiatului Ortodox Făget. Comunitate-Biserică-Școală confesională”, eveniment ce a avut loc duminică la biserica parohiei Făget I din județul Timiș. Potrivit Mitropoliei Banatului, IPS Ioan a remarcat importanța acestei lucrări pentru consemnarea istoriei vieții bisericești din Banat și a modului în care credința a…
17:20
Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului (PDF) # Basilica.ro
Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai lăcașului de cult emblemă pentru țara noastră. Construirea Catedralei Naționale a presupus o muncă de echipă între proiectanți, manageri de proiect, consultanți de specialitate, firmele de construcție și coordonatorii din partea Patriarhiei Române. În perspectiva momentului sfințirii,…
16:50
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților organizează pentru al șaselea an consecutiv o procesiune cu moaștele Sfântului Ioan cel Nou, ocrotitorul eparhiei, în zilele de 21 și 22 octombrie. Racla cu cinstitele moaște va fi purtată în pelerinaj prin mai multe localități și mănăstiri din județul Suceava, aducând binecuvântare și întărire credincioșilor. Procesiunea va străbate municipiul reședință…
16:40
Mitropolitul Tesalonicului la Iași: Sf. Parascheva este un exemplu luminos de asumare a crucii și urmare a lui Hristos # Basilica.ro
16:30
PS Varlaam: Viața și istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă pentru noi un izvor de binecuvântări # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a spus, marți, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Biserica Parohiei Cotroceni-Răzoare din Capitală, că viața și istoria moaștelor Sfintei Cuvioase Parascheva reprezintă un izvor de binecuvântări pentru creștinii de pretutindeni. În cuvântul său, PS Varlaam a subliniat aspecte din viața Sfintei Parascheva, precum și din istoria îndelungată a cinstirii sfintelor…
16:20
Sfânta Parascheva L-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât orice, spune Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit miercuri, la Catedrala Patriarhală, cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, despre viața sfintei ca despre o mărturie vie a iubirii de Dumnezeu și a dăruirii totale. Ierarhul a amintit că Sfânta Parascheva a ales încă din copilărie să-I slujească lui Dumnezeu, lăsând în urmă…
16:00
PS Paisie Sinaitul: Sf. Parascheva este mângâiere și încurajare pentru sufletele obosite în lupta cu greutățile vieții # Basilica.ro
„Zilnic, Sf. Parascheva este mângâiere și încurajare pentru atâtea suflete obosite în luptă cu greutățile vieții”, a subliniat marți Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul la Biserica „Sf. Anton” Curtea Veche din Capitală. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie în lăcașul de cult cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, unul dintre hramurile bisericii. La predică, Episcopul…
15:50
Omul trebuie privit în plenitudinea sa, a îndemnat Episcopul Sălajului la Conferința „Dialog între Medicină și Psihologie” # Basilica.ro
15:10
Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Brăila îl are de acum ca ocrotitor și pe Sfântul Dumitru Stăniloae # Basilica.ro
Credincioșii din municipiul Brăila au participat duminică, 12 octombrie 2025, la sfințirea Bisericii „Sfinții Trei Ierarhi”, care îl are, de acum, ca ocrotitor ceresc și pe Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Evenimentul a fost marcat printr-o slujbă oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Numeroși…
15:00
De sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Patriarhală și l-a hirotonit diacon, pe seama lăcașului de cult, pe teologul și membrul grupului psaltic Tronos, Mihai Zapodeanu. Vezi mai multe fotografii pe pagina noastră de Facebook. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
14:40
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a remarcat, marți, la finalul Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de aduna popoarele ortodoxe în rugăciune și comuniune. „Indiferent de ce origine a fost ea, important este că Sfânta Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune, este cinstită…
14:30
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 14 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Cotroceni-Răzoare din București, cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva și aniversarea a 100 de ani de la înființarea parohiei. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
14:00
Sărbătoarea Sfintei Parascheva de la Iași: Pelerinii și-au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele sfinților # Basilica.ro
Zeci de mii de persoane au participat marți la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. În cuvântul rostit la finalul slujbei, Mitropolitul Teofan a subliniat că „pelerinii, în număr mare, s-au îndreptat spre Iași și au așezat bucuria și îngrijorarea lor la picioarele Sfinților”. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de…
13:20
Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva a fost oficiată la altarul exterior amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. Slujba, la care au participat peste 30.000 de credincioși, a fost săvârșită de un sobor de ierarhi din țară și străinătate, din care fac parte: Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și…
11:50
Episcopia Daciei Felix va organiza duminică la Kovin, Serbia, Festivalul Cultural „Armonii în Lumină”, un eveniment dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva și menit să promoveze tradițiile și spiritualitatea românilor din Banatul Istoric. Manifestarea se va desfășura la Casa de Cultură din Kovin, începând cu ora 18:00, și este organizată în colaborare cu Parohia „Sfântul Prooroc Ilie…
11:00
Esplanada Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a fost redeschisă publicului sâmbătă, oferind comunității un nou spațiu cultural în aer liber, dedicat artelor, dialogului și vieții urbane, potrivit Agerpres. Inaugurarea a avut loc în prezența a câteva mii de persoane, multe dintre ele aflate în pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. La eveniment au participat secretarul…
10:40
09:40
09:10
Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este oficiată la altarul exterior amplasat pe Bulevardul Ștefan cel Mare din Iași. Slujba, la care participă mii de credincioși, este oficiată de un sobor de ierarhi din țară și străinătate din care fac parte: Mitropolitul Filoteu de Tesalonic, Mitropolitul Ioanichie de Muntenegru și Litoral și Mitropolitul Anastas de…
09:00
5 știri importante de luni, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Programul liturgic al sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: 19-29 octombrie 2025 Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită…
00:00
Calendar ortodox, 14 octombrie Sfânta Cuvioasă Parascheva S-a născut în satul Epivata din Tracia, nu departe de Constantinopol, şi a trăit în prima jumătate a veacului al XI-lea. Părinţii ei erau oameni evlavioşi şi înstăriţi, care, în afară de Sfânta Parascheva, au mai avut un fiu, Eftimie, care avea să fie mai târziu episcop al…
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
Spectacol de teatru la biserica „Sfântul Pantelimon”, cu ocazia praznicului Sfintei Parascheva # Basilica.ro
Spectacolul de teatru „Osânda cărților” va fi prezentat, marți, la Biserica Sfântul Pantelimon din Capitală, cu ocazia praznicului Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul va fi pus în scenă de către Ansamblul „Flori de mai” din Todirești, județul Iași, de la ora 12:00. Părintele paroh, Bogdan Teleanu, spune că spectacolul reprezintă „flori speciale” trimise de la Iași…
18:40
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji marți, 14 octombrie 2025, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei,…
17:00
Credință și comuniune la Pinerolo: Doi ierarhi au sfințit biserica românească din apropiere de Torino # Basilica.ro
Biserica „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Pinerolo a fost sfințită sâmbătă de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord și de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei. Evenimentul a fost o mărturie a credinței vii și a comuniunii românilor ortodocși din apropriere de Torino. La slujba de sfințire a bisericii au participat…
17:00
Programul liturgic al sărbătoririi Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou: 19-29 octombrie 2025 # Basilica.ro
Bucuria pelerinajului din acest an, prilejuită de sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor (27 octombrie), organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, va fi sporită de prezența raclei cu moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț – Noul Hozevit și se va desfășura în perioada 19-29 octombrie 2025, după următorul program: În…
16:40
PS Samuel Bistrițeanul: Mântuitorul vrea să sădim în continuare Cuvântul lui Dumnezeu în sufletele oamenilor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a slujit, duminică, alături de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului și Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca, slujba sfințirii pentru noul locaș de cult din municipiu. În cuvântul de învățătură rostit după citirea Evangheliei din Duminica a 21-a după Rusalii, PS Samuel Bistrițeanul…
