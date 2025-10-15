America s-a decis, 100% cu Europa și Ucraina. Mesaj dur al lui Pete Hegseth către Moscova: ”Vom aduce pacea prin forță”

23:30

Mai multe aeroporturi internaționale importante din SUA, inclusiv Phoenix Sky Harbor, Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, Seattle-Tacoma și Aeroportul Charlotte Douglas din Carolina de Nord, au ales să nu difuzeze la punctele de control de securitate un videoclip cu secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, care îi învinovățește pe democrați pentru închiderea guvernului […]