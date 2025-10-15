Acces Direct. Mărturisire bombă în dosarul gemenilor morți la stână! Un martor a făcut declarații explozive: ”Luau bătaie de la patron”

22:20

„Te iubesc, dar nu te mai vreau”, așa și cu situația amoroasă prin care trec Cornel Păsat și soția sa, Bianca. Cunoscutul dansator, care mai nou activează pe piața imobiliară, trăiește o poveste de dragoste ca în filme, iar episodul la care a ajuns acum, în care soția a plecat de acasă cu băiețelul lor, pentru a se regăsi, n-ar fi primul de acest gen.