Campanie cu mesaje false care se folosesc de identitatea Poliției. Instituția atrage atenția că nu blochează dispozitive și nu cere datele de pe card, pentru plata online a amenzilor.
Biziday.ro, 15 octombrie 2025 19:50
IGPR atenționează că, în ultima perioadă, “au apărut mesaje și pagini false care pretind că provin de la Poliția Română și anunță că <<dispozitivul a fost blocat>> pentru a impune plata unei <<amenzi>>. Aceste mesaje sunt tentative de fraudă informatică (scam) menite să vă sperie și să vă determine să introduceți datele personale sau bancare”. […]
• • •
Acum o oră
19:50
Acum 2 ore
19:20
5 lucruri esențiale despre ecografia abdominală și de ce e importantă chiar și atunci când nu te doare nimic. Dr. Georgia Alexandra Baltog: „O simplă ecografie poate schimba complet evoluția unei boli și ar trebui privită ca un instrument de rutină, nu ca o investigație de urgență”. (P) # Biziday.ro
Ne gândim rareori la un control medical atunci când totul pare în regulă. În agitația vieții de zi cu zi, amânăm consultațiile și analizele, convinși că, dacă nu avem dureri sau simptome evidente, suntem sănătoși. Abia când apar durerea, disconfortul sau oboseala persistentă cerem ajutor, însă de multe ori acele semne sunt un semnal de […]
Acum 4 ore
18:20
Reportaj Reuters. Tot mai multe companii din India înlocuiesc angajații din call-centere și suport clienți cu chatboți dezvoltați special pentru a imita operatorii umani, cu scopul de a reduce masiv costurile. Sunt amenințate în mod deosebit locurile de muncă destinate tinerilor. # Biziday.ro
Jurnaliștii de la Reuters au analizat piața muncii din India, cunoscută drept “centru global de servicii” datorită forței de muncă ieftine și vorbitoare de engleză, și au observat că aceasta se confruntă cu riscul ca chatboții și sistemele AI să preia, gradual, sarcinile efectuate până acum de angajații umani de la call-centere, suport tehnic, relații […]
Acum 6 ore
16:20
Cristian Popescu Piedone a fost trimis în judecată de DNA, în dosarul în care este acuzat că, în calitate de președinte al ANPC, a avertizat un hotel din Sinaia că urmează să fie controlat. # Biziday.ro
DNA îl acuză pe Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite. Conform procurorilor, fapta a avut loc pe 7 martie 2025. Piedone este acuzat că i-a divulgat […]
15:50
Donald Trump amenință că va impune sancțiuni comerciale Spaniei, deoarece este nemulțumit de refuzul țării peninsulare de a majora cheltuielile militare la 5% din PIB. Spune că acest lucru este o “lipsă de respect față de NATO”. # Biziday.ro
“Sunt foarte nemulțumit de Spania. Este singura țară care nu și-a majorat bugetul la 5%. Toate celelalte țări din NATO au crescut-o la 5%. Cred că este incredibilă lipsă de respect. Și cred că ar trebui pedepsiți pentru asta. Da, cred.”, a declarat Trump reporterilor de la Casa Albă. Președintele american a mai declarat și […]
15:00
Legea privind modul de retragere a banilor din Pilonul II și Pilonul III a fost adoptată de parlament și merge la promulgare. Pacienții oncologici și persoanele cu fonduri acumulate mai mici decât de 12 ori valoarea pensiei minime vor putea retrage toți banii dintr-o singură tranșă. Restul participanților pot retrage în avans cel mult 30% din total. # Biziday.ro
Conform noii legi, “membrul unui fond de plată poate primi maximum 30% din valoarea activului său personal transferat către fondul de plată, la cerere, o singură dată, sub formă de plată unică acordată înaintea începerii plății pensiilor lunare.” Se precizează că dreptul contribuabilului de a primi 30% din totalul depus în fond se acordă în […]
Acum 8 ore
12:30
Analiză The Guardian. Vladimir Putin s-a văzut nevoit să anuleze summitul “Rusia-Lumea Arabă”, anunțat încă din aprilie și pregătit intens în ultimele săptămâni, după ce doar câțiva lideri au confirmat prezența. Evenimentul evidențiază declinul influenței ruse în Orientul Mijlociu, într-un moment în care SUA au mediat pacea în Gaza. # Biziday.ro
Vladimir Putin a anunțat că va găzdui un summit ”Rusia-Lumea arabă” în aprilie, iar când a făcut anunțul, Kremlinul și-a imaginat că liderii din regiune vor zbura la Moscova pentru a discuta despre securitatea regională și relațiile energetice, sub conducerea liderului rus, notează The Guadian. Programat să înceapă astăzi la Moscova, summitul a fost anulat […]
Acum 12 ore
11:50
UE recunoaște că închirierile pe termen scurt, prin platforme precum Airbnb sau Booking, reprezintă “o problemă uriașă” în numeroase orașe europene, deoarece îngreunează accesul cetățenilor la locuințe accesibile în favoarea turiștilor. Va începe să reglementeze aceste servicii, iar măsurile vor fi anunțate în decembrie. # Biziday.ro
Comisia Europeană va propune un set de reguli pentru a aborda ”problema uriașă” pe care o reprezintă închirierile pe termen scurt, prin intermediul unor platforme precum Airbnb și Booking.com. Propunerea reprezintă o încercarea de a combate ”criza socială”, pe măsură ce tot mai multe persoane își permit cu greu o locuință. Într-un interviu acordat pentru […]
11:00
FMI estimează că economia SUA va crește cu 2% în acest an, impactul tarifelor lui Trump fiind compensat de sumele uriașe investite în inteligența artificială. Din Europa, Ungaria și Germania vor avea cele mai mici creșteri ale PIB. Pentru România, Fondul vede o creștere de +1% în acest an, în ciuda corecțiilor făcute de guvern. # Biziday.ro
FMI afirmă că boom-ul investițiilor în inteligența artificială permit Statelor Unite să evite “o încetinire bruscă a economiei”, care ar fi fost cauzată de introducerea tarifelor de import de către Donald Trump. În raportul său de toamnă, Fondul a emis previziuni ceva mai optimiste pentru economia globală decât în primăvară, când avertiza că războiul comercial […]
09:50
Grecia. Reforma muncii prevede o mai mare flexibilitate a zilei de lucru, care ar putea ajunge până la 13 ore, dar nu mai mult de 37 de zile într-un an. Propunerea guvernului, care a produs o reacție puternică a sindicatelor, este supusă azi votului final al parlamentului. # Biziday.ro
Săptămâna de lucru de 40 de ore va rămâne standardul, dar limita maximă ar urma să crească la 48 de ore, pentru a permite lucrul în weekend, în cazul serviciilor, în special de turism. Orele suplimentare vor fi răsplătite cu un bonus de 50%. Totuși, inițiativa prevede ca angajații să poată lucra până la 13 […]
09:40
Breșă majoră de securitate la nivelul Sistemului Penitenciar din România. Un deținut de la Penitenciarul Târgu-Jiu a reușit să intre în sistemul informatic și să modifice modul de executare al pedepselor, condițiile de detenție și alte drepturi pentru alți 15 deținuți. Vulnerabilitatea, aparent exploatată și în alte penitenciare de cel puțin trei luni, a fost descoperită de o funcționară de la contabilitate. # Biziday.ro
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNPP) a prezentat o cronologie a faptelor, din care reiese că deținuțul a stat logat în sistem timp de peste 300 de ore, timp în care a putut modifica, pentru el și alți deținuți, pedepse, drepturi în interiorul penitenciarului, programul vizitelor și banii din conturi pentru a face cumpărături […]
08:50
Satu Mare. Un cutremur cu magnitudinea 4 pe scara Richter s-a produs, la ora 7:57, la o adâncime de cinci km. Epicentrul, la 22 km de municipiul Satu Mare, 34 km de Baia Mare și 55 km de Zalău. # Biziday.ro
Institutul Național pentru Fizica Pământului informează că seismul a avut loc în apropierea orașelor: 22 km sud-est de Satu Mare, 34 km vest de Baia Mare, 55 km nord de Zalău.
08:10
Prețul petrolului european își continuă declinul și se apropie de minimul ultimilor patru ani. Perspectiva de pace în Orientul Mijlociu, precum și creșterea producției țărilor exportatoare de țiței, fac previzibil un preț de 50 de dolari pe baril până la finalul anului, nivel nemaiatins din timpul pandemiei. # Biziday.ro
Cotația țițeiului european (Brent) a atins marți seara 61,5 dolari pe baril, evoluând lent dar sigur spre cel mai mic nivel din ultimii cinci ani. Cu excepția unei scurte perioade de la finalul lunii aprilie, din acest an, cotația Brent nu a mai coborât la acest nivel din februarie 2021, mai ales ca urmare a […]
07:40
Hamas a reînceput execuțiile publice în Gaza, imediat după retragerea armatei israeliene, în ceea ce pare a fi o încercare de a-și reface autoritatea contestată. Donald Trump cere grupării teroriste “să se dezarmeze singură, altfel o vom face noi”. # Biziday.ro
În condițiile retragerii armatei israeliene (IDF) din unele părți ale Fâșiei Gaza, conform armistițiului încheiat săptămâna trecută, cresc și îngrijorările cu privire la situația de securitate a teritoriului, arată CNN. Pe rețelele sociale s-au înmulțit postările despre acte de violență și a circulat inclusiv un videoclip macabru, difuzat inițial de televiziunea afiliată Hamas, în care […]
Acum 24 ore
21:20
Marea Britanie se confruntă cu o înmulțire a atacurilor cibernetice, în special a celor grave, cu impact direct asupra guvernului, serviciilor esențiale, populației sau economiei, conform agenției pentru securitate cibernetică. China și Rusia, care folosesc AI pentru a-și îmbunătăți atacurile, “reprezintă o amenințare semnificativă”. # Biziday.ro
Centrul Național pentru Securitate Cibernetică (NCSC) a gestionat 429 de incidente cibernetice în ultimele 12 luni, dintre care 204 au fost considerate “semnificative la nivel național”, iar 18 au fost “foarte semnificative”, ceea ce înseamnă că au avut impact major asupra guvernului, economiei, serviciilor esențiale sau au afectat o mare parte din populație. În acest […]
Ieri
19:10
Bruxelles. Grevă națională, declanșată de nemulțumirile față de creșterea vârstei de pensionare până în 2030. Aproximativ 80 de mii de oameni au ieșit pe străzi. Au avut loc ciocniri între protestatari și polițiști, transportul în comun a fost perturbat, iar zborurile de pe cele două aeroporturi ce deservesc capitala au fost suspendate. # Biziday.ro
Greva generală a paralizat serviciile publice din toată țara. Aeroportul din Bruxelles, cel mai mare din Belgia, a anulat toate plecările, deoarece angajații de securitate s-au alăturat manifestației. Aeroportul Charleroi, un important hub european pentru companiile aeriene low-cost, a transmis că nu poate opera niciun zbor din cauza lipsei de personal. Majoritatea liniilor de metrou, […]
18:40
Instagram introduce un sistem suplimentar de protecție pentru copii. În cazul în care minorilor le apare conținut nepotrivit, acesta va fi marcat ca având nevoie de acord parental pentru a fi accesat. În Europa va fi disponibil la începutul anului următor. # Biziday.ro
Modificarea anunțată de Instagram presupune că adolescenții nu vor putea vedea pe Instagram conținut similar cu cel considerat nepotrivit într-un film clasificat drept PG-13, adică pentru vizionarea căruia este nevoie de acordul parental sau care nu este destinat persoanelor sub 13 ani. Toți adolescenții sub 18 ani vor fi plasați automat într-o setare actualizată 13+ […]
18:00
Franța. Premierul Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor, până la alegerile prezidențiale din 2027. Încearcă, astfel, să obțină sprijin parlamentar, pentru a aplana criza politică. # Biziday.ro
Prim-ministrul a declarat că intenționează să ceară parlamentului, în această toamnă, înghețarea reformei pensiilor, promovată anii trecuți de președintele Macron și care prevede, printre altele, creșterea etapizată a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani. Măsura a fost cerută de Partidul Socialist, care nu are miniștri în noul guvern. “O suspendare trebuie […]
17:20
Reuters: Comisia Europeană a propus extinderea “zidului dronelor” astfel încât să protejeze întreg continentul. Inițial, era prevăzută protejarea țărilor din flancul estic, dar altele s-au simțit excluse. # Biziday.ro
Doi oficiali ai Uniunii Europene au făcut dezvăluirile pentru agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Propunerea legată de inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor va fi inclusă într-o foaie de parcurs, care va fi prezentată joi de Comisia Europeană. Inițiativa a fost prezentată de președinta Ursula von der Leyen luna trecută, în timpul discursului despre Starea […]
16:50
Raport. 8,1 milioane de hectare de pădure au fost arse sau defrișate, anul trecut. Suprafața, aproape cât jumătate din cea a Angliei, este mai mare decât în 2021, când liderii mondiali și reprezentanții marilor companii s-au angajat să limiteze amploarea fenomenului. # Biziday.ro
Raportul a fost realizat de la Forest Declaration Assessment, iar experții fac trimitere la summitul climatic din 2021, care a avut loc la Glasgow. Atunci, liderii mondiali au agreat mai multe obiective ambițioase, inclusiv unul privind defrișări zero până în 2030. Experții atrag atenția că “sănătatea pădurilor a scăzut la niveluri dezastruoase și amenință bunăstarea […]
16:00
Microsoft oprește, de astăzi, actualizările gratuite pentru Windows 10, încă folosit de milioane de utilizatori din toată lumea. Dispozitivele vor funcționa în continuare, dar vor fi mai vulnerabile la viruși și atacuri informatice. # Biziday.ro
Potrivit datelor publicate în luna septembrie, patru din zece dispozitive cu sistem de operare Windows folosesc versiunea 10, în ciuda lansării lui 11, în urmă cu patru ani. Microsoft va opri actualizările gratuite de software, remedierile de securitate și asistența tehnică pentru Windows 10. Calculatoarele care rulează acest sistem vor continua să funcționeze, dar vor […]
14:00
Proiect de lege al MAI. Poliția va putea folosi, pe lângă camerele și radarele proprii, și anumite camere ale autorităților locale și ale CNAIR pentru a-i depista pe vitezomani și abaterile în trafic. Pentru oprire sau parcare neregulamentară nu se mai aplică puncte de penalizare, ci doar amendă. În loc de proces verbal, va fi lipit un autocolant pe parbriz dacă șoferul nu este prezent. # Biziday.ro
Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică proiectul ”Siguranţă în trafic”, care prevede: Integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR Introducerea conceptului de viteză medie Simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor Cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise şi primite online. Sistemul de monitorizare a […]
13:00
Incident de securitate în Gaza. Armata israeliană a împușcat mortal șase persoane care au încălcat linia stabilită pentru retragerea trupelor, în baza armistițiului. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) susține că un grup de suspecți a trecut linia de demarcație, stabilită prin armistițiu, în nordul teritoriului. Autoritățile sanitare din teritoriul palestinian susține că au fost ucise șase persoane, în două incidente separate. Luni, gruparea Hamas a eliberat ultimii 20 de ostatici israelieni în viață, iar, la schimb, Israelul a eliberat 1.968 […]
12:20
Rusia. FSB îl anchetează pe Mihail Hodorkovski, un fost afacerist influent, pentru “crearea unei organizații teroriste” și complot pentru preluarea violentă a puterii. El susține activitatea Comitetului Anti-Război, interzis anul trecut. # Biziday.ro
Acuzațiile se referă la activitățile “Comitetului Anti-Război”, un grup susținut de Hodorkovski, fondat în februarie 2022 și interzis anul trecut. Alături de el, mai sunt anchetați și 22 de membri ai grupului. Hodorkovski a devenit cunoscut ca unul dintre puținii oameni de afaceri care l-au susținut pe fostul președinte al Rusiei, Boris Elțîn, în anii […]
11:50
Apple va cumpăra energie electrică de la parcul eolian Cuca din Galați, care va avea o putere instalată de 99 MW. Anunță extinderea proiectelor de energie verde și în alte state europene. # Biziday.ro
“Ne extindem semnificativ proiectele de energie curată în Europa, cu noi parcuri solare și eoliene la scară largă aflate acum în dezvoltare în Româna, Grecia, Italia, Letonia și Polonia. Împreună cu un nou parc fotovoltaic operațional în Spania, proiectele anunțate astăzi – toate implementate de Apple – vor adăuga 650 de megawați de capacitate de […]
10:50
Italia. Explozie la o locuință din provincia Verona. Trei polițiști au murit și 15 au fost răniți, în timp ce încercau să evacueze o familie care s-a baricadat și a dat deschis gazele. Familia avea datorii și era executată silit. # Biziday.ro
Potrivit informațiilor inițiale prezentate de presa italiană, poliția și câțiva ofițeri militari au fost solicitați să intervină pentru evacuarea a trei persoane dintr-o fermă din comuna Castel D’Azzano, imediat la sud de orașul Verona. Unbelievable, but true…and it’s that apparently three siblings had illegally occupied a farm near the town of Castel d’Azzano, in northern […]
08:20
Germania. Cancelarul Merz propune o reformă a muncii care acordă scutiri de taxe pentru venituri de până la 2.000 de euro pe lună, acordată celor care aleg să lucreze și după ce ies la pensie. FT observă că măsura pare inspirată din reformele făcute de Grecia, acum doi ani. # Biziday.ro
Potrivit Financial Times, care a văzut proiectul de lege ce va fi trimis mâine parlamentului, Cabinetul Merz încearcă se relanseze economia printr-o detensionare a pieței muncii, chiar dacă scutirea de impozite (în limita unui venit de 2.000 de euro pe lună) pentru pensionarii care aleg să lucreze, va aduce un deficit suplimentar bugetului federal de […]
08:20
Anglia. Fostul fotbalist Alan Shearer și actorul Sir Michael Caine au semnat, alături de alte personalități și activiști, o scrisoare prin care îi solicită premierului Starmer să interzică legea care permite pălmuirea copiilor, considerată o ”pedeapsă rezonabilă”. # Biziday.ro
Cei doi se numără printre numeroasele personalități și activiști care au semnat o scrisoare adresată lui Keir Starmer, pe care premierul urmează să o primească astăzi. Shearer și Caine îl îndeamnă pe premierul britanic să fie ”curajos și să conducă cu curaj și compasiune” și să pună capăt ”practicii dăunătoare și periculoase”. Scrisoarea vine în […]
08:00
Climate Change Summit 2025: Liderii regionali se reunesc pe 21 octombrie la Palatul Parlamentului. (P) # Biziday.ro
Într-un moment în care schimbările climatice redesenează economii și priorități, Bucureștiul va fi, în toamna acestui an, punctul zero al dialogului regional despre viitorul sustenabil, cu ocazia cele de-a patra ediție a Climate Change Summit. În fiecare octombrie, la București, reunim lideri de afaceri, factori de decizie, activiști și comunități, într-o serise de evenimente dedicate […]
07:10
Al doilea test considerat un succes deplin al Starship, în această dimineață. Ambele părți ale navei, cea mai mare și mai grea din istorie, care ar urma să ducă oameni pe Lună, iar apoi pe Marte, au ieșit în spațiul extraterestru, după care au reintrat cu succes în atmosferă și au amerizat. # Biziday.ro
pic.twitter.com/v327rUQjFR — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2025 Racheta a fost lansată de la Starbase, Texas, și a zburat mai mult de o oră înainte de a ameriza cu succes în Oceanul Indian. ”Fiecare obiectiv major al testului de zbor a fost atins, oferind date valoroase pe măsură ce pregătim următoarea generație de nave Starship […]
06:40
Marea Britanie. Serviciul britanic de contraspionaj MI5 avertizează politicienii că sunt ţinte ale spionajului rus şi chinez, care încearcă să submineze democraţia ţării. # Biziday.ro
Autoritatea Națională de Securitate și Protecție (NPSA) din cadrul MI5 a emis un avertisment și un set de îndrumări pentru a ajuta la protejarea instituțiilor democratice ale Regatului Unit de interferențele străine și amenințările de spionaj. Documentul descrie modul în care actori susținuți de state străine și reprezentanții acestora încearcă să manipuleze, să discrediteze sau […]
13 octombrie 2025
22:50
Marea Britanie. Vodafone înregistrează probleme de funcționare ale serviciilor de internet fix și mobil. Sute de mii de clienți au semnalat situația pe Downdetector. # Biziday.ro
Situația a început să fie semnalată pe platforma Downdetector cu puțin timp înainte de ora locală 15 (ora 17 a României), cu un vârf al sesizărilor la ora 15:14. Cele mai multe au provenit din Manchester, Glasgow și Londra, iar utilizatorii s-au plâns, cel mai frecvent, de internetul mobil și de semnalul serviciilor internet fix […]
22:40
Marea Britanie. Companiile energetice au testat cu succes folosirea unei cantități de “hidrogen verde” în rețeaua de gaze naturale, pentru a produce electricitate. # Biziday.ro
În cadrul testului a fost injectat 2% hidrogen verde în rețeaua de gaze folosită în mod obișnuit în alimentarea centralei Brigg din North Lincolnshire, care generează electricitate. Acest test, efectuat de Centrica ș National Gaz, proprietarul rețelei de transport de gaze, a fost prima utilizare “în viața reală” a hidrogenului verde, experimentul fiind realizat până […]
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Marea Britanie. Cinci mari producători auto, printre care și Mercedes, au fost dați în judecată, fiind acuzați că au folosit software pentru a trișa la testele de emisii. Procesul, cel mai mare din Anglia și Țara Galilor, ar putea implica până la 1,6 milioane de proprietari de mașini. # Biziday.ro
Aproximativ 220 de mii de șoferi britanici au intentat un proces major împotriva Mercedes, Ford, Peugeot/Citroen, Renault și Nissan. Cazul reprezintă o nouă etapă în scandalul cunoscut sub numele de “Dieselgate”, în care companiile sunt acuzate că au folosit software special pentru a reduce emisiile de gaze nocive în timpul testelor oficiale. Concret, dispozitivele în […]
19:00
SRI va avea un rol important în combaterea corupției, în următoarea strategie națională de apărare. Președintele Dan spune că mecanismele de colaborare cu alte instituții vor fi constituționale, iar liniile de demarcație foarte clare. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru Știrile ProTV, în cadrul căruia s-a referit la nevoia ca Serviciul Român de Informații (SRI) să se implice în vederea combaterii corupției, conform prevederilor legale care există în prezent. Președintele a declarat că documentul referitor la strategia națională de apărare este aproape finalizat, că urmează să fie […]
18:00
Președintele din Madagascar a fugit, duminică, din țară cu un avion militar francez. După trei săptămâni de proteste antiguvernamentale, a pierdut sprijinul armatei și forțelor de securitate. # Biziday.ro
Liderul opoziției din parlament a declarat pentru Reuters că președintele Andry Rajoelina a părăsit țara duminică, în timp ce o sursă militară a precizat că a fugit la bordul unui avion al armatei franceze. Radiodifuzorul RFI a transmis că acest lucru a fost posibil numai după ce președintele a încheiat o înțelegere cu omologul francez, […]
16:40
ANAF avertizează asupra unei tentative de înșelătorie, cu emailuri false ce par a fi transmise în numele instituției. Contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”. # Biziday.ro
ANAF atenționează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituției, de la adresa ion@impal.ro, prin care contribuabilii sunt anunțați de ”o posibilă neregularitate identificată în declarațiile fiscale depuse”, iar pentru ”remedierea situației” trebuie urmați anumiți pași. Instituția vine și cu următoarele recomandări: – nu deschideți aceste emailuri și – nu accesați documentele […]
16:10
Șeful serviciului de informații externe al Germaniei avertizează că Rusia nu va ezita să atace un stat membru NATO. Afirmă că rușii ar putea fi pregătiți “să intre în conflict militar direct cu NATO” înainte de 2029. # Biziday.ro
Șeful serviciului german de informații externe (BND), Martin Jaeger, a avertizat că Rusia reprezintă o amenințare directă, iar actuala “pace glacială” cu Uniunea Europeană ar putea “erupe” în orice moment într-o “confruntare aprinsă”. Jaeger a declarat, la o ședință de informare publică cu membrii parlamentului la Berlin, că Rusia este hotărâtă să-și extindă “sfera de […]
15:10
Donald Trump a salutat încetarea focului în Gaza, în cadrul parlamentului israelian: “Acesta nu este doar sfârşitul unui război, sunt zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu. Acesta este sfârșitul erei terorii și a morții”. # Biziday.ro
Donald Trump a început discursul său în Knesset (parlamentul Israelului) prin a menționa că “după doi ani chinuitori petrecuți în întuneric și captivitate, 20 de ostatici curajoși se întorc în brațele familiilor lor, și este un moment minunat”. Președintele SUA a adăugat că trupurile a altor 28 de ostatici decedați vor fi returnate. Începutul discursului […]
13:30
Slovacia. Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în această dimineață în regiunea Kosice, din estul țării, cel mai probabil “dintr-o eroare umană”. Din primele informații, sunt cel puțin 20 de răniți, dintre care mai mulți în stare gravă. # Biziday.ro
Autoritățile au precizat pentru presa locală că accidentul a avut loc în jurul orei 11 (a României), în apropiere de localitatea Jablonov nad Turňou, din regiunea Košice, estul Slovaciei. Accidentul s-a produs în fața unui tunel. Nu este clar dacă coliziunea a fost frontală sau față-spate. La fața locului intervin echipaje de pompieri, ambulanțe terestre […]
12:00
Ministrul Proiectelor Europene critică dur Consiliul Superior al Magistraturii, după ce instituția l-a acuzat pe prim-ministru că ar dezinforma și că jalonul PNRR privind pensiile speciale nu ar depinde de cele ale magistraților. Dragoș Pâslaru: Afirmația CSM este gravă și falsă. Fondurile europene au fost suspendate tocmai din cauză că NU a fost implementate reformele. # Biziday.ro
Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Dragoș Pâslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, scrie că “declarația recentă a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă și falsă.” Ministrul acuză CSM că induce în eroare opinia publică și contrazice realitate confirmată de Comisia […]
11:20
Studiu. Rata deceselor în rândul adolescenților și copiilor a crescut la nivel global, în timp ce pentru celelalte categorii de vârstă a scăzut. Între cauze, anxietatea și depresia, consumul de droguri și alcool și contactarea de boli și infecții pentru care nu există tratament. # Biziday.ro
Studiul a urmărit situația la nivel global a bolilor și a fost făcut de Institutul pentru Indicatori și Evaluare a Sănătății de la Universitatea din Washington. Pentru realizarea sa, au fost examinate tendințele din 1990 și până în prezent, coroborate cu mortalitatea și morbiditatea din 204 țări și teritorii, 371 de boli și afecțiuni și […]
09:50
Senatorul Titus Corlățean lasă de înțeles că se retrage din PSD, la două luni după ce anunțase că va candida la președinția partidului. Critică dur conducerea și spune că PSD este acum “o entitate cu conţinut economic, cu un profil de lideri tranzacţionali, care preferă să îşi tranzacţioneze propriile interese, influenţe, putere, proiecte şi bani”. # Biziday.ro
Într-un mesaj video postat pe Facebook, senatorul Corlățean spune că încheie “un drum de 24 de ani de loialitate față de partid”, lăsând de înțeles că își retrage nu numai candidatura de la șefia PSD, ci că va părăsi partidul sau chiar că s-ar retrage din politică. “A vorbi astăzi în PSD despre o viziune […]
09:10
Inflația a rămas sub 10% în septembrie, datorită unei ieftiniri sezoniere a legumelor. Totuși, hainele, dar și o parte din servicii (în special restaurantele) au continuat să se scumpească, la două luni de la majorarea TVA. # Biziday.ro
Potrivit Institutului Național de Statistică, inflația a fost în septembrie de 9,88%, la același nivel cu cel atins în luna august, imediat după creșterea TVA. Totuși, evoluția a fost diferită pe categoriile de mărfuri, scumpirea medie anuală a alimentelor fiind de +7,8% (în scădere cu -0,2% față de luna precedentă), în timp ce mărfurile nealimentare […]
08:30
Donald Trump amenință direct Rusia că va trimite ucrainenilor rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, dacă nu revine la masa negocierilor de pace: “Vor ca Tomahawk să zboare direct spre ei? Nu prea cred”. # Biziday.ro
Președintele american a recunoscut că, într-adevăr, furnizarea rachetelor Tomahawk ar reprezenta “o nouă etapă de agresiune”, dar a subliniat că este dispus să folosească această opțiune pentru a crește presiunea asupra Moscovei pentru a reveni la masa negocierilor. “S-ar putea să le spun rușilor că, dacă războiul nu se va încheia, s-ar putea foarte bine să […]
08:30
Pace în Gaza. Hamas a început eliberarea ultimului grup de ostatici – 20 de persoane, precum și returnarea trupurilor a 28 de ostatici uciși. Imediat după aceea, Israel va pune în libertate (în Cisiordania) 250 de palestinieni condamnați și 1.700 de prizonieri luați după atacurile din 7 octombrie 2023. Donald Trump merge azi în Israel și Egipt, pentru ceremonia semnării acordului care, spune el, ar putea aduce o pace de durată. # Biziday.ro
Crucea Roșie a preluat un prim grup de șapte ostatici de la Hamas și îi duce acum către zona controlată de armata israeliană în Gaza, potrivit presei israeliene. Nu este clar dacă toți cei 20 de ostatici au fost eliberați la ora 8. Planul inițial prevedea eliberarea unui al doilea grup la o oră după […]
12 octombrie 2025
20:50
Incident în Marea Chinei de Sud, într-o zonă disputată. Paza de Coastă chineză a tras cu tunul cu apă într-o navă a guvernului filipinez, după care a izbit-o. Cele două țări se acuză reciproc de acțiuni provocatoare. # Biziday.ro
Consiliul Maritim Filipinez afirmă că nava chineză din cadrul pazei de coastă a tras intenționat în nava filipineză BRP Datu Pagbuaya, ancorată lângă insula Thitu din arhipelagul Spratly, ca parte a unui program de a proteja pescarii. Consiliul adaugă că, după doar câteva minute, vaporul chinez a intrat intenționat în cel fiipinez, provocându-i pagube minore. […]
19:20
Ministrul ucrainean de Externe afirmă că Rusia a deconectat intenționat CN Zaporijie de la rețeaua ucraineană de energie, pentru a o lega la cea rusească. Zelenski a discutat cu Trump și Macron despre situația energetică și nevoile armatei. # Biziday.ro
Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe a făcut apel la comunitatea internațională “să recunoască în mod clar acțiunile Rusiei și ale companiei sale de stat, Rosatom, la centrala nucleară Zaporijie, ca fiind ilegale, inacceptabile și extrem de periculoase. Facem apel la Agenția Internațională pentru Energie Atomică să exercite presiuni asupra Rusiei pentru a opri toate modificările […]
17:20
Rusia amenință din nou Republica Moldova: Nu are nimic bun de câștigat dacă va continua politica de confruntare cu Rusia în încercarea de a se apropia de Europa. Această greșeală a mai fost făcută de o altă țară și nu i-a adus nimic bun. # Biziday.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, a declarat că Moldova ”nu are nimic bun de câștigat” dacă va continua să consolideze legăturile cu Europa și să ducă politica de confruntare cu Rusia. ”Aceasta este continuarea unei linii destul de conflictuale față de țara noastră, o linie neprietenoasă. Din punctul nostru de vedere, actualii lideri […]
16:50
București. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, spune că municipalitatea este în imposibilitate de a da amenzi pentru mașinile parcate neregulamentar, deoarece poliția nu permite accesul la baza de date cu proprietarii de mașini. # Biziday.ro
”Ele sunt notă de constatare, ca la STB. Sumele nu s-au colectat, deoarece nu este posibil. Procedural, nu poți da o amendă pentru un autovehicul. Vorbește de a sancționa cel care a greșit, nuu mașina. Și atunci îți vine acasă plicul și te întreabă. Cine a condus la data de, încălcând Codul Rutier? Tu ca […]
